Коммунисты принесли в Раду чемодан

Сегодняшнее заседание парламента по обыкновению началось с выступлений представителей депутатских фракций. Первым на трибуну взошел коммунист Евгений Царьков. Он возвестил: «Из-за того, что по истерической указке с Банковой центральные средства массовой информации замалчивают о ходе всеукраинской акции «Ющенко. Чемодан. Америка», имею честь от имени фракции Компартии Украины в парламенте проинформировать вас о том резонансе, который имеет акция у народа и у наших избирателей». Общий смысл коммунистической акции состоял в том, что они собирали средства на билет Виктору Ющенко и «его супруге Кэт» до Америки. Пока Царьков доносил эту информацию до народных депутатов, на балконе над сессионным залом, отведенном для помощников народных депутатов, несколько молодых людей под руководством нардепов-коммунистов Сергея Храпова и Андрея Найденова развернули плакаты с надписями «Ющенко – Чемодан – Америка» и начали пускать в зал бумажные самолетики, свернутые из листовок, выпущенных в поддержку этой акции. Сотрудников охраны, ринувшихся помешать нарушителям порядка, нардепы без труда остановили своими депутатскими корочками, доказав тем самым: депутатская неприкосновенность в Украине воистину действует! Царьков тем временем полным ходом осуществлял информационную поддержку действий своих коллег. Рассказав о том, что у одесского Привоза некий человек из «Лексуса» не пожалел для акции целых 5 долларов – «валюты Ющенко», – возмущенно заявил коммунист. «Итоги будут подведены в День Советской армии – 23 февраля у стен Администрации Президента», – пообещал Царьков. Пока отвлеченные происходящим на балконе депутаты приходили в себя, коммунисты извлекли из загашников большой пустой чемодан и водрузили его на трибуну. Следует сказать, что задумка коммунистов с намеком главе государства на скорый уход отнюдь не нова: когда-то социалист (а ныне – глава МВД) Юрий Луценко во время выступления Леонида Кучмы с парламентской трибуны уже клал на нее лапти. Тогда Кучма отреагировал на выходку Юрия Витальевича крайне нервно, смахнув этот «подарок» с трибуны. Сейчас же Президента на трибуне не было и раззадорить своим поступком коммунисты могли разве что немногочисленную группу нардепов, готовых стоять в защиту Виктора Ющенко до последнего. Именно депутаты из их числа – Андрей Парубий и Владимир Вязивский не выдержали и ринулись к трибуне, чтобы убрать оттуда «антипрезидентский» чемодан. На защиту артефакта немедленно встали сразу трое коммунистов. После непродолжительной толкотни чемодан сначала переместили на место Президента, а потом, во избежание повторных потасовок – в ложу почетных гостей. Преимущество этой дислокации заключалось в том, что эта ложа примыкает к контролируемому коммунистами сектору сессионного зала, и в случае чего на защиту чемодана стали бы сразу 27 «красных». Так или иначе, чемодан стал предметом паломничества всех не равнодушных к Виктору Ющенко депутатов. Они подходили к нему, хвалили коммунистов за креативную задумку и опускали в чемодан мелкие купюры – якобы на билет Президенту до Америки. Вдруг в секторе с чемоданом появился кто-то из «бютовцев». Коммунисты было поднапряглись, но увидев, что идейный оппонент достает из кошелька 50 гривен в пользу «чемоданного» сбора средств, рассмеялись и поблагодарили его за пожертвование. Чувствуя, что силовыми методами имя Президента от такого издевательства не спасешь, преданные Ющенко «нашеукраинцы» пытались «жечь» коммунистов «глаголом». «Я думаю, что у фракции коммунистов сегодня есть более чем достаточно внутренних проблем, чтобы решать их на своем, так сказать, уровне. И, в первую очередь, заняться моральным поведением их вождя, лидера, решившего, так сказать, омолодиться на старости лет», – под аплодисменты коллег поддел коммунистов «руховец» Ярослав Кендзер. Поумерить пыл призвал коллег по парламенту «литвиновец» Олег Зарубинский: «Если кто-то собирается превращать парламент в митинг, то выходите и проводите митинги вне стен парламента!» Однако отголоски инцидента с чемоданом еще время от времени вспыхивали в сессионном зале. Спустя полчаса после того, как страсти вроде как улеглись, о чемодане ни с того ни с сего вспомнила «нашеукраинка» Лилия Григорович. «Валяется в зале этот чемоданчик. Я долго думала, для чего он нам может пригодиться. Чтобы впихнуть туда всех коммунистов – пока слишком мал, чтобы впихнуть туда их идеологию – ей богу, слишком велик, потому что они сегодня – с Партией регионов, завтра – с коалицией и БЮТ, то есть идеологии нет никакой. Зачем же этот чемоданчик нам в зале понадобится при таких вопросах? Да, наверное, чтобы собрать барахлишко Симоненко от старой жены да перенести к новой. Символика отвечает. Пользуйтесь, Петр Николаевич», – эмоционально провозгласила Григорович. Кто-то из коммунистов поднялся с места и громко захлопал в ладоши, выражая свое отношение к острословию «нашеукраинки». Григорович же под одобрительные возгласы коллег прошла на место. Страсти наконец-то улеглись, и депутаты приступили к более-менее продуктивной работе, совсем позабыв о чемоданчике, стоящем в ложе почетных гостей…