Виктор Мусияка: «Это – вообще беспредел!»

С момента появления решения Конституционного суда, фактически узаконившего коалицию «тушек», эфиры телерадиопрограмм и страницы газет заполонило огромное количество противоречивых комментариев на этот счет, давая политикам возможность выбора подходящей версии из множества предложенных. В этой связи «Главред» обратился за разъяснениями к профессору права, доктору юридических наук, депутату двух созывов Виктору Мусияке, который, будучи в парламенте в 2004 году, отслеживал все нюансы «продавливания» политреформы, а затем анализировал ее уроки. Подробнее о противоречиях в тексте решения КС, возможных вариантах «освящения» коалиции «тушек» и легитимности роспуска парламента в 2007 году читайте в его интервью «Главреду».



Если абстрагироваться от политических заявлений, Конституционный суд убедил вас в легитимности формирования коалиции «тушками»?

Решение КС кардинально отличается от трех предыдущих данных им разъяснений относительно толкования ч. 6 ст. 83 Конституции и пребывания народного депутата во фракции. Речь в них шла о том, что коалицию создают исключительно фракции, а количество народных депутатов в коалиции должно быть более половины от конституционного состава ВР.



Более того, в решении по поводу пребывания народного депутата во фракции речь идет о том, что именно находясь во фракции, народный депутат может быть в коалиции. Он не является членом коалиции (члены коалиции – это фракции), но может находиться в ней как член фракции. И все выходы из коалиции в индивидуальном порядке – это «левые» номера.



И как же Конституционный суд, основываясь на ранее данных разъяснениях, пришел к новому выводу?

В соответствии с Законом о Конституционном суде он не имеет права по тому же вопросу давать иное толкование. Он несколько раз признавал неконституционным Регламент Верховной Рады в виде приложений к постановлению ВР. Однако в этот раз КС, ничтоже сумняшеся, ничего не растолковывая, легитимировал так называемый Закон о регламенте. Хотя и по форме, и по содержанию он законом не является. Сославшись уже на Закон о регламенте, где были установлены процедуры формирования коалиции, КС в системном толковании в оригинальной форме пришел к выводу, что отдельные народные депутаты и, взяв в запятые, в том числе «внефракционные», могут быть участниками формирования коалиции и находиться в ней.



Кроме того, в этом разъяснении, мягко говоря, не очень связаны между собой различные рассуждения, которые, видимо, должны были убедить в системном толковании отдельных норм Конституции и логически подвести к главному выводу, что депутаты исполняют волю всего народа.



А разве это не так?

Это все правильно. Депутаты приносят присягу на верность всему народу, а не фракции. Но к чему это подводилось? В пунктах 5, 6 мотивировочной части решения говорится, что большинство народных депутатов создают коалицию, а потом говорится, что коалиция создает большинство. Кто кого создает – можно запутаться! И по существу внимание уводится от вопроса, что речь может идти только об одном конституционном субъекте – коалиции. Большинство – это политическая категория, оно не может быть субъектом, на создание которого направлена деятельность коалиции. В конечном счете, судьи сочли возможным, чтобы Закон о регламенте фактически подправил Конституцию. А ведь Закон может только развивать положения Конституции, обеспечивать их осуществление, но не создавать новые нормы, тем более отличающиеся от тех, которые определены Конституцией.



Но фактически депутата никак нельзя покарать за его непослушание и вхождение в коалицию самостоятельно?

Тут есть одна деталь. Когда формировались положения Конституции о создании коалиции, тогда формула была следующей: невхождение, выход и исключение депутата из фракции влекут за собой утрату им мандата. А потом «исключение» в 2004 году убрали.



И этот момент остался за пределами реакции законодателя. И вот этот фактор КС должен был честно оговорить: системно толкуя нормы о том, что депутаты являются слугами всего народа, а не фракции, что они все равны перед законом, а не только те, кто в коалиции и фракции, оговорить право внефракционных депутатов принимать участие в формировании самой коалиции. Я, например, считал, что Президент, принимая решения о подписании Закона о внесении изменений в Регламент, а потом уже конституционные судьи обоснуют такой вывод.





И формула, которую добавили в ст. 61 Закона о регламенте о формировании коалиции не только фракциями, но и отдельными депутатами, – в принципе, правильная. Но ее судьи должны были истолковать таким образом, что только внефракционные депутаты могут входить в коалицию. А они сказали, что любые депутаты. Но это же невозможно! Депутат из фракции, не входящей в коалицию, не может быть членом коалиции. Это – вообще беспредел! Наш политический фэн-шуй может так повернуться, что там, где есть позитив, будет абсолютный негатив.



Другое дело, что народные депутаты свободны в голосовании, и, даже находясь в составе коалиции, могут свободно голосовать. Фракция может делать ему замечания, даже исключить из своих рядов, но она не может его заставить голосовать так ли иначе. КС вполне тут мог указать на противоречие в положениях Конституции: «ошметки» императивного мандата соседствуют одновременно с депутатской свободой, и преодолеть этот дуализм невозможно иначе, кроме как системно истолковать Конституцию.



С политической точки зрения, если бы КС не нашел оснований для формирования коалиции «тушками», то это повлекло бы за собой досрочные парламентские выборы. А в них многие не заинтересованы…

Если бы КС сказал «нет» индивидуальному членству или поставил бы под сомнение создание коалиции, то, как ни парадоксально, это было бы плюсом для Президента. Именно он становился бы субъектом, определяющим политическую ситуацию, именно у него есть право роспуска ВР, но не обязанность.



А это не поставило бы под сомнение легитимность Кабмина?

Нет, легитимность Кабмина 100%. И, согласно принципу непрерывности функционирования органов власти, старый Кабмин прекратит свои полномочия только тогда, когда появится новый. Они успели проскочить этот момент. Но лучше бы они пошли путем исключения нужного количества депутатов из фракций, чтобы они стали внефракционными и помогали создать эту коалицию.



Тут есть еще один важный момент. Фракции создают коалицию, и в сумме они должны насчитывать 226 и больше депутатов. Но реально из 72 депутатов НУНС только 37 были готовы голосовать позитивно в рамках коалиции. А считали-то все 72! На Закон о регламенте имело бы смысл ссылаться только в том случае, если бы он выписал механизм создания коалиции: например, она создается только теми фракциями, которые 100% согласны с этим, и подкрепляется подписями депутатов. Потому что назначение коалиции – не только формирование Кабмина, но и других органов власти, принятие законов, необходимых для функционирования Кабмина. Хотя в ранних решениях КС тоже ошибочно сказал, что главная и единственная функция коалиции – формирование правительства.



Исходя из логики нынешнего решения, можно ли говорить, что в 2007 году роспуск ВР президентом Ющенко был незаконным, поскольку тогдашняя «антикризисная» тоже пополнялась за счет отдельных депутатов?

Хорошо, что вы об этом напомнили: в решении КС 2010 года есть определенный позитив. Один из пунктов – это признание возможности внефракционных депутатов быть в коалиции. Еще одна вещь – ссылка на волю народа и то, что депутаты имеют право свободно выражать свое мнение, чем судьи косвенно ответили на действия Ющенко. Он считал, что депутаты не имеют права голосовать иначе, кроме как считают их фракции, что набирается 300 парламентариев, которые могут проголосовать за изменения Конституции. А что тут неконституционного, тем более, что они еще ничего не сделали? Но у Ющенко видели опасность для себя лично, а обставили это так, как будто это антиконституционно.