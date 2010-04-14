Белая ворона, или Украина, стремящаяся к внеблоковости

Что сегодня означает политика внеблоковости для Украины? В чем заключается ее позитив и негатив для страны? Каковы основные угрозы внеблокового статуса Украины? На эти вопросы пытались найти ответы научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко и политический аналитик Александр Палий.



«Международно-правовая ничтожность термина «внеблоковость»



В международном праве не существует определения понятия «внеблоковость». На этот счет Александр Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества, заметил: «Это слово каждый может истолковывать по своему усмотрению, оно неправовое. И в зависимости от политической ситуации его можно трактовать совершенно по-разному».



Самый главный недостаток невозможности найти правовое определение этому термину, по мнению эксперта, заключается в том, что он строится на антитезисе блоковости. «Но в международном праве нет и определения понятия блоковости. То есть вне чего Украина должна двигаться и от чего должна отказаться? Ведь сегодня нет ни одной организации, которая позиционировала бы себя как блок», - отметил господин Сушко.



По словам специалиста, термин появился во времена «холодной войны», когда существовал так называемый биполярный мир и было два антагонистических политических блока – западный и социалистический. «Тогда употребляли термин «блоковость», тогда же и возник антитезис – «внеблоковость». Таким образом страны демонстрировали свое нежелание присоединяться к одному из существующих на тот момент блоков», - отметил эксперт.



Сегодня нет ни одной организации, которая предопределяла бы блоковость на международной арене. Поэтому сама внеблоковость, по словам господина Сушко, является скорее «эвфемизмом или условным термином, который удобно употреблять». Удобство употребления эксперт объяснил тем, что этот термин «не предполагает никаких качественных характеристик».



«Кроме международно-правовой ничтожности этого термина есть еще одна проблема. Новая власть таким образом создает в Украине опасный прецедент», - отметил научный директор Института евроатлантического сотрудничества. Опасность заключается в том, что создается прецедент изменения концептуального законодательства по вопросам международной политики, безопасности и национальных интересов, вследствие «всего-навсего выборов».



Подобная практика неприемлема для любой солидной страны, отметил эксперт. «Для зрелой страны такие вещи, как концептуальные взгляды на международное положение и внешнюю политику, никоим образом не зависят от результатов парламентских или президентских выборов. И, соответственно, базовое законодательство никогда не переформатируется под того или иного президента», - отметил господин Сушко. По его словам, могут приниматься только некоторые изменения, однако существенных изменений законодательства, как правило, не происходит.



Этот прецедент, по мнению специалиста, подтолкнет любую следующую власть так же отменить законодательные акты предыдущей власти и принять новое законодательство. Таким образом, политическое руководство под свою предвыборную программу будет переформатировать законодательную базу.



Украина сама себя ограничивает разговорами о внеблоковости



Сотрудничество с НАТО - единственный путь, который в нынешних политических условиях может обеспечить Украине безопасность на долгое время, считает политический аналитик Александр Палий. «Для украинских экспертов это – аксиома. У Украины такое географическое положение, соответствующий баланс геополитических сил и их расстановки, что иного пути для обеспечения безопасности у Украины просто не существует», - отметил эксперт.



Но это не значит, отметил господин Палий, что такой путь не может возникнуть в будущем.



Государство, не имеющее ядерного оружия и экономической безопасности, например Украина, настаивая на внеблоковом статусе, «утратит свои жизненные национальные интересы, в том числе связанные с суверенитетом и территориальной целостностью, независимостью и самим существованием этой страны», отметил политолог. При этом господин Палий объяснил, что под отсутствием экономической безопасности он имеет в виду «завязку Украины на одно государство по поставкам газа, завязку на очень ограниченный круг государств по поставкам нефти и завязку на одно государство по поставкам атомного топлива для наших АЭС».



Эксперт также отметил, что политика внеблоковости и попытка закрепить ее законодательно является «ограничением дееспособности украинской внешней политики и ограничением потенциала маневра». «Украина сама себя ограничивает, не получая за это никаких гарантий безопасности. То есть Украина сама себя ограничивает разговорами о внеблоковости», - отметил политолог. По словам эксперта, все это «последовательная игра против интересов страны», а также «неразумная и неквалифицированная политика, которая по сути является даже не торговлей, а сдачей национальных интересов».



По мнению специалиста, в нынешнем мире есть максимум три государства, которые могут позволить себе внеблоковость и быть центрами силы, – это США, Китай и Россия. «Но Россия с определенными временными оговорками, потому что учитывая процессы, происходящие в этой стране, Россия может утратить эту возможность», - отметил господин Палий.



Украина ничего не получила за свой отказ от вступления в НАТО



Если последовательно руководствоваться идеей неприсоединения к политическим организациям, то необходимо быть готовыми к тому, что Украина либо останется беззащитной, либо ей придется существенно увеличить военные расходы. Такое мнение выразил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.



При этом господин Сушко отметил, что в попытках новой власти «избежать трения и конфликтности в украинско-российских отношениях есть определенная логика». Ради этого и жертвуют вопросами перспективы членства в НАТО. «Но эта логика ошибочна: она не учитывает всего комплекса политического, оборонного и стратегического характера. Она не отвечает принципам и идеям развития Украины как молодого демократического государства, которое ищет свое место в мире», - отметил эксперт.



Такая позиция, по словам специалиста, может принести только краткосрочную выгоду. Господин Сушко отмечает, что после нескольких недель попыток реализации политики внеблоковости видно, что той выгоды, которой можно было бы ожидать, Украина не получит. «Я, например, против того, чтобы торговать национальными интересами Украины, но если уж кто-то начал это делать, то пусть действительно торгует. А у меня создалось впечатление, что их сдают задаром», - говорит эксперт. То есть сегодня Украина ничего не получила за свой отказ от вступления в НАТО.



Научный директор Института евроатлантического сотрудничества отмечает, что были надежды на то, что «взамен Россия может дать что-то, – то ли в материальной сфере, то ли в энергетической». «Но, кроме рукопожатия, рукоплесканий и улыбок, Украина за свои существенные уступки ничего не получила взамен», - отметил господин Сушко.



Именно это, по мнению специалиста, первый серьезный признак внешнеполитической неудачи новой власти. «Произошла сдача определенных позиций, которых Украина придерживалась на протяжении последних восьми лет, а взамен мы ничего не получили, кроме сомнительной моральной сатисфакции. То есть этот важный концептуальный момент не сумели даже выгодно продать», - объяснил эксперт.



В будущем это возымеет определенные результаты, уверен господин Сушко: Россия поймет, что «от Украины можно добиваться существенных уступок задаром, ничего не давая взамен». Ведь единственным результатом отказа от вступления в НАТО стало «обещание России рассмотреть в будущем возможность пересмотра формулы цены на газ». А это сейчас подается как самое большое достижение, негодует эксперт.



«Политика внеблоковости – попытки власти найти комфортное положение»



Политика внеблоковости - это попытка новой власти найти комфортное положение, в случае которого исчезла бы необходимость делать выбор или проводить серьезную политику, считает Александр Сушко.



Попытка закрепить внеблоковый статус, по словам эксперта, является декларацией руководства, которое не хочет серьезных реформ, которое хотело бы видеть ситуацию такой, как она есть. А она, по мнению господина Сушко, достаточно комфортная. «Сейчас на эмоциональном уровне достигнут определенный консенсус с РФ, нет никаких признаков неудовлетворенности США и других государств. Это чрезвычайно комфортная ситуация, позволяющая Украине находиться на маргинесе региональной и глобальной политики, никого этим не тревожа», - отметил специалист.



Научный директор института евроатлантического сотрудничества выразил сомнения в продуктивности идеи внеблоковости в будущем. Ведь страна, не планирующая присоединиться к системам коллективной безопасности и обороны, должна обеспечивать всю свою безопасность и оборону самостоятельно, отметил эксперт. «Даже элементарные расчеты свидетельствуют, что такой подход значительно дороже, несоизмеримо дороже, какую бы мы страну ни взяли из классических нейтральных государств – будь то Швейцария или Туркменистан», - отметил господин Сушко.



По мнению эксперта, ориентация последних восьми лет в Украине, которая предусматривала присоединение к НАТО, давала возможность оптимизировать расходы на свою безопасность и оборону, «сосредоточившись только на некоторых сегментах, представлявших интерес в перспективе включения именно в эту систему коллективной безопасности и обороны».



Большинство стран мира стремятся присоединиться к определенным коллективным системам безопасности и обороны, считает Александр Сушко. «На этом фоне Украина выглядит сегодня белой вороной, пытающейся сыграть роль буферного государства или воспользоваться той идеей моста между Востоком и Западом, которую активно продвигает нынешнее политическое руководство», - отметил специалист. Господин Сушко допускает, что со стороны руководства есть надежда, что «такая модель, с одной стороны, даст возможность бесконфликтного существования Украины, а с другой – даст какую-то выгоду от выполнения этой роли моста».



Украинская власть сладкая для всех, кроме украинского народа



Украинское политическое руководство поставлено в определенную зависимость от России, считает политический аналитик Александр Палий. «Нынешняя власть загнала себя своей антинатовской риторикой в тупик, выйти из которого довольно сложно», - отметил эксперт.



Политолог также считает, что нынешняя украинская власть «сладкая для всех – для России, для Соединенных Штатов Америки, для Запада, но при этом она не такая уж и сладкая для украинского общества, народа и его стратегических интересов».



Тем не менее, господин Палий выделяет и несколько позитивных моментов в действиях новой власти в отношении внешней политики. Так, например, эксперт считает позитивным сигналом заявление Президента Януковича о том, что он намеревается выполнять подписанные Украиной документы, в частности, годовую программу Украина-НАТО. «Появились даже намеки со стороны сотрудников украинского Минобороны, что этот годовой план будет продолжен. Это безусловный позитив», - отметил политолог.



Кроме того, Виктор Янукович говорил, что он настроен на выполнение Хартии Украина-США о стратегическом партнерстве, подписанной в декабре 2008 года. А это, по мнению эксперта, тоже позитивный сигнал.



Украина может добиться поддержки своей территориальной целостности, суверенитета и независимости, если сама серьезно отнесется к ним, считает Александр Палий. «За нас это никто не решит, даже если в двусторонних документах были записаны красивые слова. Я думаю, что их нужно наполнять содержанием и не «гнать порожняк» в ключевых для самого государства вопросах», - отметил эксперт.