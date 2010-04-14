Історія як провокація

14 апреля 2010, 12:23

Здається, політика в українському інформаційному просторі присутня скрізь.

Якої теми не торкнувся б – чи то пенсій, чи то цін на продукти, вже не кажу про ціни на газ чи бензин… Більше того, розмови про велике та вічне, тобто про кіно, мистецтво, літературу etc. також можуть бути політизовані й потрактовані двояко. Залежно від того, хто до якої політичної сили ближчий, таку позицію й займатиме. Ось, наприклад, хотілось мені порадіти за українського режисера-документаліста Сергія Буковського. Свого часу його документальний дев’ятисерійний телефільм «Війна. Український рахунок» було відзначено Національною премією України імені Тараса Шевченка. А потім був фільм про Голокост «Назви своє ім’я», який продюсував Стівен Спілберг. Тепер же Сергія Буковського запросив до співпраці французько-німецький телеканал Arte. На його замовлення український режисер зніматиме серію документальних фільмів під назвою «Прощавайте, товариші!» про зміни у країнах колишнього соцтабору в період із 1975-го по 1991 рік та про розвал СРСР. Зйомки проходитимуть в Україні, Росії, Грузії, Білорусі, Чехії, Польщі, Угорщині, Румунії та Німеччині. Буковський збирається розповісти «велику історію очима маленьких людей». Зрештою, так було й у фільмі «Назви своє ім’я», побудованому на спогадах конкретних людей. Проте тема, заявлена у фільмі «Прощавайте, товариші!», настільки дратівлива для українського суспільства, що, боюсь, політичних спекуляцій не уникнути. Ми ще не пережили свою історію, як змогли це зробити, скажімо, ті ж німці. Свідченням того є дискусія, яка розгорнулася з новою силою в Україні, довкола персон Степана Бандери та Романа Шухевича, а також щодо встановлення пам’ятника Сталіну (про що читайте у журналі на стор.16–18 у статті «Битва титанів»). А останній інцидент, який трапився під час відкриття виставки «Волинська різня – польські і єврейські жертви ОУН-УПА», є результатом недалекоглядних (дав би Бог, щоб не свідомо провокативних) дій окремих політиків. З одного боку, регіонала Вадима Колесніченка, який був одним з організаторів виставки, з іншого – керівника «Свободи» Олега Тягнибока, члени партії якого намагалися зірвати прес-конференцію, за що були заарештовані. Картинку представники «Свободи» для російських та польських каналів забезпечили прекрасну – тепер півсвіту розказуватиме, які «дикі» в Україні націоналісти. Присутня під час інциденту моя знайома журналістка висловила думку, що для того, аби представити свою позицію щодо цього питання, можна було зорганізувати альтернативну виставку замість того, щоб вдаватися до радикальних дій. Але, як кажуть, після бою кулаками не розмахують. Нам потрібно усвідомити: минуле домінуватиме над сьогоденням та майбутнім, доки ми це самі толеруватимемо і дозволятимемо політикам спекулювати на теми, які треба залишити історикам для їхніх наукових дебатів. Хоча перекладати всю вину на плечі політиків – теж неправильно. Суспільство, яке не визначилось, до якої культури належить і які цінності сповідує, завжди роздиратимуть подібні конфлікти. Багато українських громадян у горнилі радянських пертурбацій втратили своє коріння – звідки ж їм знати, хто вони і чого хочуть. Показовим у цьому сенсі було нещодавнє опитування Інституту Горшеніна, яке показало, що українці досі, на 20-му році незалежності, не можуть визначитись зі своїми зовнішньополітичними устремліннями: більшість, як на Сході, так і на Заході, сповідує багатовекторність і не готова до інституційного зближення ні з Росією, ні з ЄС. Здавалося б, який стосунок це має до тієї теми, про яку йдеться вище. Має, причому безпосередній. Бо вибір між Росією і Заходом – це також і різне ставлення до таких дратівливих тем, про які йдеться вище. Це вибір між переосмисленням, прощенням з одного боку, та поширенням стереотипів, використання історії в політичних цілях – з іншого. Ви собі можете уявити в Росії організовану зустріч між колишніми німецькими та радянськими солдатами. А в Німеччині такі зустрічі зорганізовують часто, і вони проходять у мирній атмосфері, без бійок та взаємних обвинувачень. Бо примирення сьогодні – це крок до спокійного та мирного майбутнього.

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