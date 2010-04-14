Визит Януковича в США: достижения и потери

В ходе этого визита в американскую столицу Президенту удалось встретиться с несколькими лидерами других государств, в частности с американским президентом Бараком Обамой и российским главой государства Дмитрием Медведевым. Кроме того, Янукович обсудил с руководителем МВФ Домиником Стросс-Каном продолжение сотрудничества с Украиной по программе кредитования stand-by. Самый большой фурор на саммите произвело решение Януковича избавиться от обогащенного урана. Президент Обама уверенно добавил согласие Януковича к собственным немногочисленным внешнеполитическим успехам. Чтобы подвести итоги визита Виктора Януковича в США, «Главред» обратился к экспертам.



Виктор Небоженко, директор Социологической службы «Украинский барометр»:



{1-} Этот визит Януковича не должен был увенчаться никакими успехами. Задачей этого визита была международная легитимация режима Януковича прежде всего в глазах американской элиты. Главное, чего Янукович хотел, - встретиться с Обамой. Он это получил. Поэтому сейчас Виктор Федорович испытывает чувство выполненного долга.



Особенных сенсаций в этом визите нет, но и провалов тоже. Вы ведь не забывайте, что Янукович мог в Штатах озвучить какие-то свои знаменитые перлы, от которых «краснела» бы вся страна. Несколько смущают попытки Януковича в США якобы «отчитать» Медведева за высокую цену на российский газ. Думаю, этого не нужно было делать на фоне Вашингтона.



Сейчас пока рано говорить, что Киев делал конкретные предложения как Москве, так и Вашингтону. Нужно, чтобы прошел хотя бы год, пока у нас не появится сильное Министерство иностранных дел. И тогда начнется какая-то международная активность Украины. Пока я не «вижу» МИД, мы ничего не знаем о внешнеполитической концепции Украины. Если бы у нас был министр из далеких донецких степей, то такую позицию можно было бы понять. А если министра иностранных дел знают по его опыту, то министерство могло бы заработать намного быстрее, чем это произошло. На самом деле сила министерства не в обслуживании первых лиц, а в наличии эффективной концепции международной деятельности страны.



Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»:



{2-} Согласие Украины отдать остатки обогащенного урана – политическое решение. Эта так называемая проблема нахождения на территории Украины определенного количества высокообогащенного урана, который использовался для научных целей, не была угрозой никому, кроме, возможно, тех, кто его использовал, если бы они нарушили правила техники безопасности. На фоне того, что в 1992 году мы избавились от тактического ядерного оружия, а в 1994 году – еще и от стратегического ядерного оружия, вопрос «сдачи» остатков обогащенного урана - такой мизер, что огласка по этому поводу явно не соответствует масштабу вопроса. А решили огласить, потому что сейчас не происходит ничего значимого в стратегических отношениях между Украиной и США. Поэтому нужно было что-то создать, чтобы был какой-то стержень для встречи Обамы с Януковичем.



Поскольку обеим сторонам нужен какой-то успех (прежде всего Украине) в этих переговорах, то они его продемонстрировали, в очередной раз подтвердив последовательность украинской политики в отношении денуклеаризации. Для США это тоже своеобразная небольшая «галочка», что они последовательно соблюдают политику сдерживания распространения ядерных технологий. Но это больше смахивает на компенсационную реакцию на фоне двух колоссальных фиаско, которые потерпела американская политика в отношении Пакистана и Индии (эти страны стали ядерными государствами). Поэтому на слабой Украине продемонстрировали, как эффективно может работать американская политика денуклеаризации.



Александр Сушко, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества:



{3-} С одной стороны, от этого визита никто ничего значительного не ожидал. Но с другой стороны, тут возникает вопрос о том, что Украина получит взамен за свои уступки. Пока ситуация непонятна не потому, что американцы не готовы предоставить нам ничего взамен, а потому, что украинская сторона не может четко сформулировать ответы на некоторые вопросы. Например, намерена ли она продолжать сотрудничество с американской компанией по поставкам ядерного топлива на украинские АЭС. В настоящий момент настойчиво циркулируют слухи о том, что российская сторона настаивает на возврате к своей монополии в этом вопросе.



Также непонятно, каким украинская сторона хотела бы видеть сотрудничество в реализации энергетических положений, заложенных в Хартию об особом партнерстве между Украиной и США. Очевидно, чего хотели американцы, - так это подписания обязательства о сдаче урана. Но во время визита Януковича в США не было понятно, чего хочет украинская сторона в отношениях с США, кроме поддержки желания Украины получить очередной транш от МВФ и других финансовых институтов.



Кость Бондаренко, директор Института им. Горшенина:



{4-} Я считаю, что визит Януковича в США был позитивным, поскольку произошла встреча Януковича с еще одним стратегическим партнером Украины. Кроме того, состоялся ряд встреч, в результате которых можно говорить о новом прорыве украинской дипломатии. Она снова выходит на надлежащие обороты. Несмотря на то, были ли у США те или иные судьбоносные решения, если учесть то, что несколько последних лет украинские лидеры в мировой политике «персоны нон-грата» и не происходило никаких встреч украинских политиков, то теперь можно говорить о том, что Украина постепенно выходит из этой ситуации.



Что же касается обогащенного урана, который решили отдать, то он никому не мешал и практически ничем не помогал Украине. Это наименьшая цена, которую Украина может заплатить за то, чтобы перестать быть «аутсайдером» и снова вернуться в цивилизованный мир.