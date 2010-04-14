Цінності Конституції Пилипа Орлика

14 апреля 2010, 15:55

Коли йдеться про першу українську Конституцію, то її важливість варто розглядати через правову, політичну та інтелектуальну складові.

Аналіз цього документа засвідчує, що в ньому закладено ідеологію пріоритету демократичних цінностей, як їх уявляла тодішня українська еліта.
У політичному сенсі особливість документа пов’язана з тим, що в ньому йшлося про фактично добровільну відмову від частини своїх повноважень Гетьманом та старшиною на користь козацької громади, міст тощо.
У юридичному сенсі – це документ, у якому вперше в українській правовій політичній думці, та й у європейській, було чітко зафіксовано фактичний розподіл влади, вибудовано так звані інститути стримування та противаг, визначено особливість податкової політики, привілеї місцевого самоврядування, статус судової влади тощо. Слід зазначити, що важлива роль відводилася представницькій владі, зокрема, праобразу українського парламенту, який складався із широкого представництва козацької громади та мав вирішальну роль під час прийняття рішень.
В інтелектуальному сенсі дуже важливо, що цей документ презентував Україну як державу і націю з тривалою історичною традицією. Недаремно у преамбулі зафіксовано певну міфологічну тезу про походження українців. Зокрема, «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» розпочинаються так: «Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, прославленого у святій Трійці Господа Бога. Нехай буде на вічну славу і пам’ять Війська Запорозького і народу Руського… Отак і народ козацький, давній та відважний, раніше званий Хозарським, спочатку підніс безсмертною славою, широкими володіннями та героїчними діяннями…» Отож бачимо, що до української державної традиції не лише відноситься доба Київської Русі та Запорозького козацтва, а й вводиться в частину української історії так званий хозарський період, що, зрозуміло, не витримує критики історичною дійсністю. Однак це важливо в розумінні того, що автори намагалися всіляко віднайти історичні аргументи більш давньої української історії, бо, як відомо, Хозарський каганат був утворений у VІI ст. і певний період хозари проживали на частині території теперішньої України.
Водночас варто відзначити своєрідні уроки цього документа. У Конституції Пилипа Орлика 1710 року ми можемо знайти рецепти демократичної та антикорупційної української влади. Тобто вже триста років українська еліта декларує необхідність боротьби з корупцією, але, на жаль, на практиці не може її позбавитися. Як приклад вікової актуальності антикорупційної політичної діяльності варто процитувати фрагменти з 8-го та 10-го розділів документа. Так, у 8-му розділі зазначається: «…Генеральна старшина, яка постійно перебуває при Гетьмані, повинна доповідати Ясновельможному Гетьману про всі публічні справи, що перебувають у її віданні. І (подібні) донесення не повинні прийматися через посередництво наближених особистих слуг Гетьмана, котрих не слід залучати до участі у будь-яких законодавчих, управлінських і військових справах, відсторонивши їх від посольства, а ще більше – від громадських (доручень)…» А в 10-му розділі, зокрема, записано таке: «Оскільки ж усі тягарі і здирство нещасного простолюду беруть свій початок із підкупу за сприяння особам, що просять і домагаються судових посад, не користуючись довір’ям і не маючи заслуг, але ненаситно прагнучи до власного збагачення, розбещуючи урядовців, козаків і простолюдинів, завойовуючи прихильність Гетьмана підступними дарунками, за допомогою яких намагаються без вільних виборів, всупереч праву і рівності, піднятися на вершину полкових та інших урядів і почестей…» Як бачимо, незважаючи на триста років української історії, проблема корупції в українській владі, у тому числі судовій, та законодавчо не передбачений вплив оточення, а не уповноважених у структурах влади, залишаються, як тепер зрозуміло, історичними вадами української влади.
Звісно, можна з певним застереженням ставитися до цього документа, який лише частково діяв на деяких територіях Правобережжя, як мінімум, у 1710–1711 роках, однак він заслуговує на пропагування. Передовсім – як визначна інтелектуальна та правова пам’ятка українського народу.
P. S. Микола Томенко – автор книжки «Історія української Конституції»

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