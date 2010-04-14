Украина жмет на газ

14 апреля 2010, 17:31

Дешевый российский газ обойдется Украине очень дорого?

Премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства сообщил, что украинские «ходоки», которые регулярно ездят в Москву, добились успеха – якобы Россия дала принципиальное согласие на снижение цены на газ. «Российское руководство дало конкретное согласие на пересмотр газового контракта. Переговоры мы должны провести убедительно и быстро и отчитаться обществу о том, как мы возродили национальные интересы», - заявил премьер-министр. Эти слова Николая Яновича вызвали живую реакцию среди народных депутатов. Может ли удешевление российского газа обернуться сдачей национальных интересов государства, «Главред» выяснял у представителей парламентских фракций.

Михаил Волынец, фракция БЮТ: «На самом деле предусматривается сделать дешевым газ для предприятий Фирташа»

{1-} По моему мнению, тот газ, который есть в газохранилищах, должен быть смешан с тем, который мы получим по сниженной цене. Впоследствии он должен пойти на нужды украинских предприятий, а газ собственного производства должен использоваться для обеспечения жилищно-коммунального хозяйства и населения.

Но власть намерена отдать Фирташу газ, имеющийся в хранилищах, а параллельно ведутся торги с Россией. И неизвестно, на какие уступки пойдет Украина в обмен на снижение цены – об этом Азаров не говорит. Среди таких уступок вполне может быть вопрос о пребывании Черноморского флота – и Янукович, и Азаров говорят открыто, что флот должен остаться в Севастополе после 2017 года. Далее – сдача всего обогащенного урана, тех остатков, которые имеют большое значения для науки, и это значение сейчас пытаются искусственно приуменьшить.

Кроме того, мы можем «сдать» нашу газотранспортную систему. Мы, как оппозиция, должны знать, что мы заплатим за снижение цены на газ, чтобы в случае необходимости препятствовать подобной сдаче национальных интересов. На самом деле предусматривается сделать дешевым газ для предприятий Фирташа и других олигархов, поддерживающих Януковича. И если бы прибыль этих предприятий осталась в Украине! Так нет, эта прибыль будет «вымыта» через оффшоры, и Украина от снижения цены на газ ничего так и не получит.

Александр Стоян, фракция ПР: «О сдаче национальных интересов не может быть и речи»

{2-} Я хочу подчеркнуть, что национальные интересы страны были «сданы» тогда, когда Тимошенко втайне подписала с Россией газовые договоренности. Высокая цена на газ была переложена на плечи людей и промышленных предприятий. Сегодня правительство как раз ищет варианты реального снижения цены на газ. Но в любом случае, о сдаче национальных интересов речь не идет – я говорю о делимитации границ, о принадлежности подводных шельфов морей. По вопросу ГТС можно вести дискуссию, но только таким образом, чтобы итоговый результат соответствовал именно украинским, а не российским интересам. Моя личная позиция состоит в том, что присутствие ЧФ в Севастополе лишь помогает укреплению нашей безопасности – ведь своего флота у нас фактически нет… Что касается наших стратегических предприятий – они по факту уже поделены. Если мы возьмем те из них, которые еще находятся в госсобственности, например «Укртелеком», Одесский припортовый завод и т.д., – то мы должны исходить из того, какая цена при приватизации может быть за них заплачена, и сможет ли инвестор дальше развивать эти объекты. При этом не имеет значения, из России этот инвестор или откуда-то еще.

Андрей Парубий, фракция НУНС: «Украина должна идти не путем уступок, а выдвигать свои требования»

{3-} Мы должны знать, на каких условиях, и для чего Россия может пойти на снижение цены на газ для Украины. Ведь такие уступки Россия может делать исключительно в обмен на сдачу национальных интересов. Такими уступками могут быть «сдача» нашей ГТС, продление срока пребывания Черноморского флота в Украине, это может быть приватизация наших предприятий в интересах российских предпринимателей и госмонополий. В обмен на дешевый газ Россия будет требовать большего, чем Украина сможет дать. Тот, кто считает, что с РФ можно договориться , глубоко ошибается – России требуется полный контроль над Украиной, и Янукович с Азаровым рано или поздно это поймут. Подписав договор с Россией, Тимошенко поставила страну в кабальные условия на десять лет. И сейчас мы должны говорить с Россией о повышении платы за пребывание ЧФ, платы за транзит их газа по нашей территории. Украина должна идти не путем уступок, а выдвигать свои требования. С Россией нужно разговаривать на равных.

Леонид Грач, фракция КПУ: «Россия будет ждать, когда же появится указ об отмене звания Героя Украины Степану Бандере»

{4-} Начнем с того, какие у Украины вообще есть национальные интересы, после того, как ее «оприходовал» Кравчук, с его безудержным стремлением превратить страну в ничто и лишив ее ядерного статуса. Сейчас этот процесс продолжается, мы почему-то боремся за пальму первенства в области ядерного разоружения... Какой ценой будут пересмотрены договоренности с Россией по газу – вопрос очень сложный. РФ, несомненно, не будет нам уступать только потому, что мы «хорошие ребята». Наша страна должна решать вопросы вступления в Таможенный союз, решать проблему статуса русского языка. Украина должна также проанализировать, на каких унизительных условиях она вступила в ВТО, и что мы с этого получили.

Россия наверняка потребует продления срока пребывания ЧФ в Севастополе. И это ее право – иначе как она оправдается, что снижает цену своему собрату, который не хочет с ней «дружить». Если мы хотим в следующем году формировать бюджет, не побираясь и не выпрашивая кредиты как сейчас, то нужно крепко сотрудничать с Россией в гуманитарной, экономической и военной сферах. Иначе РФ ни на какие уступки не пойдет. К тому же, Россия будет ждать, когда появится указ об отмене звания Героя Украины Степану Бандере.

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