«Бутафоризация» Евросоюза

15 апреля 2010, 10:12

Возвращение к реальной политике.

Главным результатом недавно завершившегося в Брюсселе саммита ЕС стало утверждение на Сессии Евросовета «Стратегии социально-экономического развития ЕС до 2020 года» (более известной как «Европа-2020»), а также принятие плана финансовой помощи Греции.
И хотя на поверхности все выглядело как будто бы благоприятно в плане перспектив дальнейшего развития Евросоюза, саммит продемонстрировал, что за традиционными брюссельскими победными реляциями внутри самого ЕС вызревают серьезные противоречия.
В плену евроиллюзий
Казалось бы, после ратификации Лиссабонского соглашения процесс интеграции Европы вступил в завершающую стадию.
В европейских интеллектуальных кругах наперебой начали говорить о смерти «вестфальской системы», а также об интенсификации процесса «кардинального распыления власти», когда из-под ног национальных бюрократий властные полномочия стремительно расползаются как наверх – к различным наднациональным институциям, так и вниз – к т.н. «институтам гражданского общества» или «региональным сообществам».
Реализация концепции «Европы регионов», идеологии европейского регионализма, предполагающей полноценную интеграцию, реальное самоуправление территорий, кооперативный характер отношений Центра и регионов, субсидиарность, солидарность, учет исторически сложившейся культурной специфики регионов, социальную направленность, приоритет регионального уровня власти и трансграничного сотрудничества начала обретать реальные очертания.
Однако парадоксальным образом в то время, когда вся „продвинутая” Европа праздновала ратификацию Лиссабонского договора, идеи которого были навеяны, главным образом, немецкими философами и мыслителями от Канта до Хаусхофера и Шмитта начала конца «вестфальской системы», а вместе с ней и пресловутой Realpolitik, произошло два показательных события, демонстрирующих преждевременность столь радостного настроения для «еврооптимистов».
Во-первых, неожиданно на две ключевые позиции Европейского Союза – президента и министра иностранных дел - были избраны неизвестные доселе в широких кругах британская баронесса Кэтрин Эштон и премьер-министр Бельгии Херманн ван Ромпей.
А во-вторых, новоиспеченная немецкая правительственная коалиция, похоже, решила разыграть внешнеполитическую комбинацию по классическим канонам той самой германской «реальной» политики.
Гора родила мышь
Вообще, назначение таких «серых» политических деятелей, как Эштон и ван Ромпей – это, пожалуй, наиболее яркое свидетельство слабости позиций официального Брюсселя, а также всего «еврооптимистического» лагеря Евросоюза.
Ведь, очевидно, мало кто предполагал, что попавшая, в общем-то, случайно в евробюрократические структуры в октябре 2008 года лидер лейбористской фракции в Палате лордов Кэтрин Эштон займет фактически второй пост в Евросоюзе. По мнению большинства, на кандидатуре К.Эштон остановились, поскольку, как писала тогда английская пресса, «ее отъезд из Лондона никому не мог помешать или повредить». Видимо, баронесса Эштон и далее занималась бы ЕСовской торговлей, если бы во время выборов президента Евросоюза не «прокатили» ее однопартийца Тони Блэра.
Аналогичная ситуация и с Херманном ван Ромпеем. Бельгиец ван Ромпей ни у кого резких нареканий не вызывал. «Он новое лицо, и у него просто не было шанса нажить врагов», — отозвался в разговоре с Financial Times о бельгийском премьере-министре один из представителей европейского дипкорпуса.
По оценкам европейских экспертов, то, что свой первый официальный визит новый президент Евросоюза Херман ван Ромпей совершил в Финляндию, Словакию, Латвию, Литву и Эстонию, говорит, что он собирается руководить исключительно «малыми» государствами Евросоюза, так как большие страны ЕС, которые и влияют на основные решения в объединении, ему «не по зубам».
В общем, несмотря на введение «громких» должностей, в ЕС ничего кардинально не изменилось и фактическими президентом и министром иностранных дел Евросоюза продолжают оставаться не Херман ван Ромпей и Кэтрин Эштон, а поочередно Николя Саркози и Ангела Меркель.
Впрочем, все было бы еще ничего, если бы во франко-германской связке все было бы так безоблачно.
Конец дружбы?
Как известно, как во Франции, так и в Германии отношения между двумя странами считают «двигателем» Евросоюза.
И на поверхности все выглядело, вроде бы, гладко. 11 ноября прошлого года Николя Саркози и Ангела Меркель у Триумфальной арки в Париже впервые совместно отметили День перемирия, который положил конец Первой мировой войне. Тогда же министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер принял участие в масштабном световом шоу и концерте на площади Согласия, что было подано как своеобразный «подарок» народу Германии в двадцатую годовщину падения Берлинской стены. В июле, в День взятия Бастилии, по Елисейским полям маршировала новая франко-германская бригада.
Однако если копнуть глубже, то появляются вопросы. «Стороны утратили ощущение тесных взаимоотношений, - отмечает, в частности, директор Фонда Бертельсманна Йозеф Яннинг, - если раньше Париж и Берлин находились в центре переговорного процесса Евросоюза, то в настоящее время никто по-настоящему не знает, в чем цель этих взаимоотношений».
Главной причиной этому во французском экспертном сообществе чаще всего называется усиление «восточной» политики Германии. Сегодня Польша и Россия предоставляют немцам огромные экономические и даже дипломатические возможности для расширения влияния в восточном направлении. В этой связи можно вспомнить, как минимум, четыре «русские» темы – Opel, Nord Stream, а также судостроительную верфь Wadan и участие германских концернов в разработке Южнорусского газового месторождения.
Как следствие, у Берлина снижается потребность полагаться только на Париж как на своего главного партнера на европейском континенте.
Показательно, что программная речь в бундестаге переизбранной на второй срок Ангелы Меркель касалась, в первую очередь, расширения диалога с Россией по вопросам безопасности и вообще не упоминала Францию и франко-германские взаимоотношения.
Более того, во время упомянутого мартовского саммита ЕС канцлер Германии заявила, что страны, нарушающие пакт о стабильности и росте, надо исключать из еврозоны (как известно, пакт определил, что бюджетный дефицит стран еврозоны не должен превышать 3% ВВП). Учитывая, что французы в этом отношении выступали едва не хуже всех, особенно в ту пору, когда министром финансов был нынешний лидер Франции Николя Саркози, не возникало сомнений в том, на кого она намекала.
Символично также, что в прошлом году немецкий промышленный гигант Siemens вышел из состава совместного предприятия с французской компанией Areva по строительству атомных электростанций и начал переговоры о создании совместного предприятия в области ядерной энергетики с российским «Росатомом».
В недавней нашумевшей статье в The Wall Street Journal бывший министр Великобритании по делам Европы Денис Макшейн пишет, что теперь на наших глазах происходит постепенный откат Европы обратно к национализму. Рейн стал шире, чем Атлантический океан, потому что Франция и Германия позабыли, как говорить по-европейски, и ставят национальные приоритеты uber alles.
По мнению Макшейна, нелицеприятная схватка из-за новой ответственной за внешнюю политику Кэтрин Эштон стала симптомом отсутствия взаимного доверия в Евросоюзе, каким он стал после Лиссабонского договора. Если бы Эштон была таким же дипломатом, как Меттерних, Талейран и Генри Киссинджер вместе взятые, все было бы ничего. Однако Европа пока не озвучивает вообще никакого внешнеполитического посыла.
Когда Франция и Германия вновь решат совместно пилотировать самолет, стремящийся в европейское будущее? Великобритания отдаляется все дальше от ЕСовских дел, и лидер консерваторов Дэвид Кэмерон дал понять, что если он придет к власти, то предпочтет «вообще не видеть Европу, не общаться с Европой и не слышать слова «Европа».
«Настоящий ответ на европейские вопросы должен исходить из Берлина и Парижа, но увы — никто не хочет его давать», - заключает свои рассуждения бывший министр Великобритании по делам Европы.
«Когда в товарищах согласья нет…»
Разумеется, подобные рассуждения с берегов Темзы можно объяснить «происками Вашингтона», поскольку планы финансовой помощи Греции в американской экспертной среде были восприняты как претензии Евросоюза на построение региональной альтернативы Международному валютному фонду (все три ЕСовских плана для Греции были близки друг другу и предусматривали усиление еврозоны за счет создания региональных институтов финансово-валютного регулирования).
По мнению экспертов, американцы стремятся децентрализовать и распылить экономические ресурсы ЕС до безопасного для себя уровня. Для этого используется традиционный «антибрюссельский» инструментарий – Великобритания и страны «новой» Европы. Кстати, в греческом вопросе им это где-то удалось. Лондон настоял на более широком участии в финансовой помощи Греции МВФ. Кредит Греции на две трети будет предоставлен странами еврозоны и на одну треть – Международным валютным фондом.
Однако, как мы можем наблюдать, и без американских интриг даже «староевропейцы» не могут прийти к согласию по очень многим вопросам.
Будь то Косово или греческо-македонский спор по названию последней, европерспективы Турции или позиция по России, иммигранты, энергетика, права человека в Китае и на Кубе, создание Европейского валютного фонда или внесение в Лиссабонский договор основных положений «Пакта стабильности и роста» (мартовское предложение Ангелы Меркель) - во всех вопросах ощущаются принципиальные нестыковки между государствами - членами объединения.
Мировой экономический кризис ярко продемонстрировал, что в экстремальных ситуациях страны Евросоюза забывают о красивых интеграционных идеях и переходят на испытанную десятилетиями Realpolitik, выраженную простой формулой: своя национальная рубашка ближе к телу.
«Вестфальская система» в очередной раз доказывает свою живучесть и демонстрирует преждевременность списывания ее со счетов.
Зачем это надо знать Украине
Президент Ющенко постоянно, словно мантру, повторял, что мы «возвращаемся в Европу». При этом он почему-то твердо верил, что если мы будем копировать польский, чешский или венгерский путь, то нас ожидает такая же европерспектива. Вероятно, из-за опасения впасть в немилость, его подчиненные ему не перечили, а иногда даже очень громко «поддакивали».
Результаты этой наивной Idealpolitik всем известны.
В нынешних же условиях фактического возрождения в Европе Realpolitik немецкого образца и неминуемого усиления роли крупных европейских «игроков», очевидно, усиливать надо не столько брюссельское направление, сколько берлинское и, отчасти, парижское и лондонское.
И не потому, что брюссельские евробюрократы не хотят видеть Украину в европейской семье. Даже если бы и хотели, последние события показывают, что от них сейчас не так уж много чего зависит.
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