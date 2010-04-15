Итоги визита Януковича в США

16 квітня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Підсумки візиту Президента Януковича до Сполучених Штатів Америки. Перспективи подальшої співпраці України та США».



У прес-конференції взяли участь:



- екс-міністр закордонних справ України (1990-1994, 2000-2003 рр.) Анатолій Зленко,



- екс-міністр закордонних справ України (1994-1998 рр.) Геннадій Удовенко.





Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ України (1990-1994, 2000-2003 рр.):



Підведення підсумків візиту нового Президента України до Сполучених Штатів Америки – це сьогодні дуже актуальне питання. Цей візит привертає увагу, тому що вже давно не було контактів та діалогу між главою України та керівництвом США. Тому, я думаю, що тут є подвійний інтерес.



Говорячи про підсумки візиту Президента Януковича до Сполучених Штатів Америки треба виділити три складові.



Перша складова – це запрошення Президента України взяти участь у саміті з міжнародної безпеки. Друга – це двосторонні переговори в рамках цього саміту з представниками американської адміністрації, а головним чином – із президентом США Бараком Обамою. Третя складова полягає у використанні можливостей саміту для того, щоб провести переговори та налагодити особисті контакти з лідерами ряду інших країн і міжнародних організацій.



Тепер розглянемо все по порядку. Участь Президента України у саміті по ядерній безпеці. Чому Україна опинилася серед 47 країн, які були запрошені для участі у форумі глобального характеру? Перш за все тому що, Україна свого часу долучилася до міжнародної діяльності, пов’язаної із нерозповсюдженням ядерної зброї. Йдеться про те, що ми свого часу відмовилися від третього в світі ядерного потенціалу і таким чином зробили свій конкретний внесок в ядерне роззброєння. Або започаткували цей процес, якщо можна так сказати. Друге –це те, що Україна є загально визнаною країною у науковому сенсі завдяки її роботам в галузі атомної енергетики. Третє – поступова та відповідальна політика у сфері контролю над ядерним роззброєнням і відданість у боротьбі із ядерним тероризмом.



Але можна назвати ще один аспект – це те, що Україна дуже відповідально ставиться до захисту тих ядерних матеріалів, які знаходяться на її території.



Якщо говорити про ядерний саміт, то основне тут те, що Україна стала надзвичайно помітною на цьому саміті. В тому числі в сенсі того, що відбулися зустрічі і з президентом США, і з огляду на те, що вона висунула ініціативу, яка стосується вивезення з території України 90 кг високозбагаченого урану, що знаходиться у трьох наукових установах на Україні. Це привернуло увагу, оскільки сам по собі саміт був присвячений питанням нерозповсюдження ядерної зброї та запобігання будь-якій передачі ядерних технологій або ядерних пристроїв, або навіть запобігання ядерній контрабанді. Тобто йдеться про те, щоб ядерні матеріали не попали до рук терористів.



Тому на цьому саміті концентрувалася велика увага на тому, щоб привернути увагу до необхідності боротьби з ядерним тероризмом та наголосити на необхідності додаткових зусиль на національному рівні щодо посиленого контролю за збереженням ядерних матеріалів.



Наскільки мені відомо, є відповідні прес-релізи, випущені Білим Домом по завершенню цього саміту. Там зазначається, що президент США вважає, що є значний прогрес. Тобто якщо ми говоримо про Україну, про участь нашого президента в цьому саміті, то хотілося б відзначити, що він був надзвичайно гучним. Оскільки ми продовжили нарощувати свої зусилля в контексті нерозповсюдження або запобігання нерозповсюдженню ядерної зброї.



Тепер щодо зустрічі Президента України з главою адміністрації США Бараком Обамою. Ви знаєте, що на таких багатосторонніх форумах, де беруть участь десятки глав держав світу, дуже важко організувати подібні двосторонні зустрічі. Я віддаю належне в цьому контексті українській дипломатії, яка зробила неможливе і досягла домовленостей із американською стороною відносно проведення такої зустрічі. Це підкреслює важливість України для Сполучених Штатів Америки, про що, до речі, говорив і президент США. Також це підкреслює те, що США продовжують приділяти увагу не лише питанням подальшого ядерного роззброєння України, а й безпосередньо налагодженню двосторонніх контактів між країнами, поглибленню і посиленню співпраці на основі стратегічного партнерства, яке було заявлене ще у 1996 році. Це важливо.



Також, на маю думку, відновлено втрачений свого часу діалог між Україною та США. В першу чергу відновлено діалог між лідерами двох держав. І це показово. Цей візит і зустріч лідерів країн проходили на фоні тих позитивних заяв, які були зроблені свого часу адміністрацією США щодо нового керівництва України. Саме на цьому фоні проходили переговори, які і дали позитивні результати.



Під час цієї зустрічі, на мою думку, Сполучені Штати Америки перш за все звернули увагу на те, що Україні необхідно продовжувати реформи, і американська сторона готова долучитися до цього процесу. Другий момент – посилення торгівельного співробітництва між двома країнами. Третє питання – це, звичайно, інвестиції. Я не кажу про те, що США впливають на відповідні міжнародні фінансові організації з точки зору виділення кредитів або відповідної позиції, яка давала б можливість отримувати ці кредити, тому що це само собою зрозуміло.



На цьому саміті президент США визнав, як було сказано у прес-релізі Білого Дому, «унікальний внесок» України в ядерне роззброєння. І, до речі, Президент Обама підтвердив значення Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року про надання Україні гарантій безпеки.



Якщо говорити про ініціативу України, то, ще раз наголошую, Президент України запевнив, що до наступного саміту, який буде у 2012 році у Південній Кореї, з території України буде вивезений високозбагачений уран за умови надання необхідної технічної і фінансової допомоги. Це питання буде обговорено, очевидно, в процесі – які це мають бути технічні умови, що може бути передано Україні взамін на це, і якою має бути фінансова допомога. Сьогодні в нашій пресі називаються різні цифри від 1 мільярда до 130 мільйонів доларів за цей високозбагачений уран. Мені важко сказати, якою має бути цифра. Це мають говорити експерти, тому що є ринкові ціни на такий матеріал. Але сам по собі політичний жест має бути належним чином оцінений.



Може виникнути питання: чому ми вивозимо цей високозбагачений уран? Моя особиста думка полягає в тому, що ми пішли шляхом ядерного роззброєння. Ми свого часу заявили, що Україна має бути без’ядерною, і коли ми приєдналися 18 листопада 1993 року до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), ми приєдналися вже як неядерна держава. ДНЯЗ регулює всі питання, пов’язані з розповсюдженням, а точніше з нерозповсюдженням ядерної зброї. Але сьогодні з’явилися деякі держави, які йдуть в обхід договору. Ці країни ставлять собі за мету стати ядерними державами.



Я вважаю, що ми до 2012 року маємо вивезти цей високозбагачений уран на тих умовах, які я щойно назвав. До речі, на саміті і в комюніке було однозначно сказано, що ХХІ століття переходить з високозбагаченого урану на низькозбагачений уран. Тому, зрозуміло, що це тенденція, яка буде далі поглиблюватися, розвиватися, закріплюватися, і, очевидно, на наступному саміті в Південній Кореї у 2012 році на це питання знову буде звернута увага.



Ви знаєте, що Президент України зустрівся не тільки з Бараком Обамою, але й з міністром фінансів США містером Гейтнером. Також відбулося велике засідання ділової ради та виступ Президента в Metropoliten Club. Також він поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні. Все це на два дні більш ніж достатньо, як ви самі розумієте. Тому всі ці заходу, в основу яких були покладені наші інтереси до США, вони до певної міри втілені в життя.



І третє, про що я хотів би сказати, це про безпосередні зустрічі, які мав Президент України в рамках саміту по ядерній безпеці. Відбулися переговори і зустріч із лідером Китайської Народної Республіки, канцлером Німеччини, з президентом Франції, з Генеральним секретарем ООН, з президентом РФ Мєдвєдєвим, з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Стросс-Каном і з директором Світового банку Зеліком. У всякому разі це також більш ніж достатньо для того, щоб, по-перше, встановити особисті контакти Президенту, а це дуже важливо для лідера будь-якої країни, а, по-друге, довести до них ті проблеми, над якими ми сьогодні працюємо. Головним чином це стосується проблеми необхідної допомоги Україні в контексті забезпечення виходу країни з тієї фінансово-економічної кризи, в якій ми знаходимося.



Отже, перейду до підсумків. Мені здається, що цей візит пройшов на досить позитивному рівні. Якби ми з Геннадієм Йосифовичем були в делегації, то ми могли б краще її оцінити. Я всю інформацію про візит брав із різних джерел, в тому числі у мене була зустріч із одним із членів делегації вчора, тому я маю більш повну картину про те, що відбулося і які основні підсумки цього візиту. Треба сподіватися, що це перший вихід у широкий світ нашого Президента, і він пройшов вдало. А це дуже позитивно для нашої держави.



Цей візит показав, що Україна сприймається позитивно. Ми не втратили авторитету у міжнародному середовищі та авторитету серед американської еліти та американського керівництва, не зважаючи на ті перипетії, які ми пережили останніми роками. В ході цього візиту ми показали свою послідовність. Ми висунули цікаву ініціативу. Досягнуті домовленості з американською стороною засвідчують, що цей початок має знайти своє продовження. Я на цьому наголошую.



У нас часто бувають дуже результативні за нашими підсумками візити, які не мають за собою продовження. От якщо цей відлік почався успішно, і якщо буде знайдений додатковий поштовх, щоб продовжити цей позитивний діалог, то, я думаю, в нас будуть більше вірити, і в нас буде більше конкретних результатів. Але у всякому разі треба сказати, що все, про що я говорю, знаходиться на нашій стороні.



Я повторюсь, Обама підкреслив, що Україна є важливою для США. Я думаю, є така попередня домовленість, що найближчим часом, очевидно влітку, до Києва приїде Хіларі Клінтон. І це буде продовженням того діалогу, який було започатковано між лідерами двох країн.





Геннадій Удовенко, екс-міністр закордонних справ України (1994-1998 рр.):



Я погоджуюся із висновками та оцінкою візиту Януковича до США, про які щойно сказав Анатолій Максимович. Особливо я хотів би наголосити на тому, що запрошення України на саміт – це визнання науково-технічного потенціалу України в ядерній енергетиці і ролі України в боротьбі з ядерним тероризмом. Це безперечно.



Тут я хотів би зробити вам коротенький екскурс в новітню історію України.



Ще 9-11 вересня 1989 року в Києві проходив міжнародний семінар, організований ООН, який був присвячений підсумкам всесвітнього року роззброєння. ООН вибрала саме Україну, враховуючи її частку в ядерній могутності, потужності тодішнього Радянського Союзу і нашу роль в ООН, спрямовану на роззброєння, в тому числі й на ядерне роззброєння. Тому що наша позиція була дуже складна в радянські часи. Ми були часткою Радянського Союзу. Про це говорили і писали тоді: «составная і неотъемлимая часть Советского Союза». В той же час ми були членом ООН і формально мали такі самі права, як Радянський Союз.



Як могла Україна виступати тоді за без’ядерний статус, будучи часткою ядерної держави? Нас би розчавили, і ніхто б розмовляти навіть не став. Але роль така визнавалася. Тож провели ядерний семінар, де були представники 20 країн світу. Я тоді був постійним представником України при ООН. ООН мене запросила і наполягла, щоб я взяв участь у цьому семінарі. Також був Вернон Волтерс, колишній постійний представник США при ООН, а в той час він вже був послом США в Німеччині. Ми вдвох представляли урядову точку зору, тому що займали офіційні державні позиції.



До речі, Ви, Анатолію Максимовичу, будучи заступником міністра закордонних справ України виступали на цьому семінарі з доповіддю; Ви її прочитали і пішли, а дуже цікавий був семінар в дні, коли проходив установчий рух України. Тоді вже Україну визнавали, як важливу країну в сфері роззброєння, в тому числі ядерного роззброєння.



Друге. Коли відбувся вибух і проходили ядерні випробування в Індії та Пакистані, супердержава та інші ядерні держави як води в рот понабирали. Ніхто не засудив Індію! Ніхто не засудив Пакистан! Так як знають, що можна мати справу зі слабенькою Україною, а з великими державами вони бояться мати справу.



Єдиний уряд, який забив тривогу – це був уряд Японії. І японській уряд створив, так званий, Токійський форум і запросив на нього «відомих світових експертів у сфері роззброєння і ядерної зброї». Мене теж запросили, мене теж включили в цю категорію без погодження зі мною Але я взяв активну участь в роботі цього форуму. Ми працювали півтора року. Ми провели 5 засідань форуму, в тому числі в Херосимі, Нагасакі, Токіо, Нью-Йорку. За підсумками нашої роботи ми вручили Генеральному секретарю Кофі Аннану доповідь цього форуму і наші рекомендації. У цьому форумі брали участь експерти з Індії та Пакистану. Найбільше мене вразило, що жодного слова ніхто про Україну навіть не згадав, що Україна добровільно відмовилася, вони це записали у декларації про державний суверенітет, там тоді нас ніхто не змушував відмовлятися від ядерної зброї. І це був героїзм українського Парламенту, обох його частин – і лівих, і націонал-демократів. Там говорилося, що коли Україна стане незалежною, вона відмовиться від ядерної зброї і буде керуватися трьома принципами. Я їх постійно довбав: давайте хоч запишемо про роль України. Але ніхто, на жаль, не наслідував нашого принципу. І зараз не дуже часто згадують, що Україна відмовилася від ядерної зброї, крім нас, звичайно. Я хотів би, щоб ви це мали на увазі.



На цей саміт у Вашингтоні запросили насамперед Україну, враховуючи її досвід у сфері ядерної енергетики, ядерного озброєння і ядерного роззброєння. Американці це розуміють.



Щодо дійсно сенсації, але дещо роздмухали її ЗМІ. Це наша відмова в перспективі від високозбагаченого урану. Але Семиноженко, віце-прем’єр України, який, мабуть володіє інформацією повністю, заявив, що замість цього надзбагаченого урану для науково-дослідних робіт в Україні Росія та США нададуть низькозбагачений уран. Це перше.



Друга моя позиція полягає в тому, що я вбачаю у візиті прорив української дипломатії і таке інше. (Це ми наче про військові дії говоримо, а ми ж зараз постійно на своєму нейтралітеті наголошуємо. А нейтралітет можливий під час війни. І оці слова мені не подобаються «прорив», «наступ». Потрібно трошки на землю спускатися.) Це важлива подія для України, особлива в українсько-американських стосунках. Зрозумійте, що кожний міжнародний форум, а ми знаємо із Анатолієм Максимовичем це по ООН, люблять відвідувати президенти й міністри різних країн. Участь в сесії Генеральної Асамблеї надає можливість провести зустрічі. Ми організовували по 40-50 зустрічей із президентами. Для цього там зроблені невеликі дощаті кабінки в коридорі, де немає ніяких шикарних умов, але два президенти чи два прем’єри зустрічаються і мають можливість вести дуже важливі переговори. Крім того, що Янукович взяв участь у саміті, у нього відбулися важливі зустрічі.



Я особисто хотів би наголосити на тому, що відбулася зустріч із головою Китайської Народної Республіки було. Адже 5 років у нас були заморожені стосунки з Китаєм. Ми пишаємося великим торговим оборотом у 9-10 мільярдів доларів, де 9 – китайських мільярдів, а один - наш. Що це за торгівля? Ви ж уже в Україні не купите нічого свого власного, а все «made in China»! Голова КНР сказав так, китайці розумні люди: «Пане Президент, я за Вами слідкую уже 5 років, і Ви у своїх виступах постійно наголошуєте на важливості китайсько-українських відносин». До того ж у нас зараз дуже активний посол, дуже активна і досвідчена людина, - Юрій Васильович Костенко. Тож можливо, українсько-китайські відносини ми піднімемо на вищий щабель. Це дуже важливо.



Зустріч із Меркель. Вона запросила Януковича відвідати Німеччину. З одного боку Німеччина є найбільший торгово-економічний партнер після Росії. А з іншого боку Німеччина та Франція є найбільшими опонентами наших євроатлантичних прагнень. Це дуже важливо теж. Адже Саркозі теж запросив Януковича.



Я вбачаю у цьому візиті єдиний недолік. Добре, звичайно, що Янукович пішов і вклонився пам’ятнику Тарасу Шевченку.



До речі, коли відкривали цей пам’ятник Шевченку в Вашингтоні в радянські часи, була страшенна гостра дискусія тут в Україні: чи брати участь Україні, радянській соціалістичний республіці, у відкритті цього пам’ятника. І тоді перемогла точка зору заступника голови ради міністрів Тронька. Він наполіг, що це має бути свято всіх українців. А це в радянські часи дуже складно було. В результаті українська делегація на чолі з Троньком взяла участь у відкритті пам’ятника Шевченку.



Символічно, що Янукович пішов і поклав квіти, де і відбулася коротенька зустріч з діаспорою. Діаспора критично ставиться до того, що Янукович не зустрівся з нею. Можна було б один вечір присвятити цьому і зробити так, як було, коли Кучма вперше відвідав Нью-Йорк. Тоді у найбільш шикарному готелі Нью-Йорку тисяча людей зібралася на вечерю, Леонід Данилович сказав промову, відповів на запитання. Все пройшло прекрасно. Це просто недооцінка ролі української діаспори у США. Вона дуже потужна, хоча не може зрівнятися з канадською діаспорою у своєму впливі. Коли нам щось треба було, то ми зверталися до Аскольда Лозинського, уже коли Україна незалежною була: «Аскольд, влаштуй там заворушку якусь поряд із Білим Домом, тому що до України не проявляють інтерес». Вони виводили десяток тисяч людей, і президент їх приймав обов’язково. Тож делегації викладали свої проблеми.



Я, звичайно, розумію, що була насиченість. Бо ще ж був ланч із діловими колами. Кінах і голова Економічної ради Україна-США підписали угоду про співробітництво.



Я хотів би підкреслити найголовніше. Під час зустрічі з Обамою, президент США підтвердив стратегічне партнерство України та США. Важливо й те, що Янукович у всіх своїх виступах говорив про необхідність співпраці в цьому трикутнику Україна-США-Росія. Дуже важливо, що нас не відкинули на маргінес при завантаженні американо-російських відносин.



А 250 мільйонів доларів, які дає нам Америка. Вона їх завжди давала. Україна є третьою країною за обсягами фінансової допомоги, яку їй надають США. Але розрив між другою і третьою країно складає мільярди, а у нас 250 мільйонів. Так що у нас бронзова медаль по допомозі, яку надають нам США.



Особливо я хотів би наголосити ось на чому. Це був четвертий офіційний візит Януковича після Брюсселю, Москви та Казахстану. Тож візит у Вашингтон є виключно важливою подією. Тому що в нас різні оцінки цього візиту. Опозиція гостро критикує дії Януковича, звинувачуючи його у здачі національних інтересів або у їх продажі. Я належу до конструктивної опозиції, яка була ще Чорноволом проголошена, і нас за це постійно критикували. Наша ядерна зброя – це відродження економіки України.



Нагадаю, може, хтось це чув. У 1989 році американський бізнесмен Річард Шрайвер видав яскравий буклет про Україну під назвою «Сьома за своєю економічною потужністю держава відкрита для бізнесу». Нам прирахували сьоме місце, і це дало мені право десь заявити, що ми можемо бути членами «великої сімки». Мене тоді питали: а за рахунок кого ви можете стати членом «великої сімки»? Я знаю, але не називатиму, бо ця країна буде дуже ображатися. Німеччина і Японія не мають ядерної зброї. І сьогодні якісь заклики про відродження ядерної зброї. В мій час у Верховній Раді вносився проект резолюції «Про поновлення ядерного статусу». Тягнибок зараз дуже гостро на цю тему говорить. Уявіть собі, якби ми не вивезли ядерну зброю, скільки б десятків ядерних Новобогданівок у нас було? З нашою-то безалаберністю, продажністю та корупційністю. І слава Богу, що ми від цього відмовляємося!



Я думаю, що нам – і уряду, і опозиційній силі – треба все ж таки продумати зовнішньополітичну стратегію. Подивіться на приклад США: закляті опоненти демократи та республіканці, але коли вони виїжджають закордон у складі делегації Конгресу США, вони говорять однією мовою. Я маю на увазі не тільки англійську мову – вони говорять однією політичною мовою. Тому що вони представляють Сполучені Штати Америки. При всіх наших розбіжностях у поглядах про те, як треба будувати державу, ми маємо досягати консенсусу принаймні у зовнішньополітичному курсі, як це роблять інші світові держави. До цього ми повинні прагнути.



До Януковича ми 10 років вели переговори про те, щоб позбавитися надзбагаченого урану. Тут проблема в іншому – кому це віддати США чи Росії? Американці побоюються, що Росії, тому що ми все попереднє віддавали або продавали за безцінок їй.



- Як Ви ставитеся до переговорів між Мєдвєдєвим та Януковичем, що відбулися у США і стосувалися ціни на газ?



Анаталій Зленко:



Питання ціни на газ є надзвичайно важливим. Якщо Ви слідкували за передачами, які йшли із Вашингтона, то ви, напевно, звернули увагу на тональність питання про ціну на газ, поставленого нашим президентом російському главі держави. Чітких сигналів стосовно того, що буде знижена ціна на газ, сьогодні не проглядається. Але урядовці все ж таки сподіваються, що з’явиться можливість зменшити ціну на газ. Називаються різні ціни, вони проходять через ЗМІ. Я не готовий їх коментувати, бо я читаю те саме, що читаєте й ви.



Але у мене складається враження, що буде досягнута домовленість і ціна на газ буде знижена. Хоча ви знаєте, сьогодні повис в повітрі проект бюджету на 2010 рік. А сталося це в першу чергу через те, що не вирішується питання ціни на газ. Очевидно, цими днями інтенсивно ведуться переговори із російською стороною. Або якщо не ведуться, то мають вестися для того, щоб знайти відповідний компроміс щодо ціни на газ. У всякому разі ціна $365, яку сьогодні називають наші урядовці, - це дуже висока ціна, яка поставить нашу економіку у дуже скрутне становище. Для того, щоб Україні піднятися і знайти вихід із тієї глобальної економічної кризи, в якій вона знаходиться, треба запустити наше виробництво. А виробництво, особливо хімічне, залежить від ціни на газ. Тому, я думаю, українська сторона робитиме все можливе, щоб добитися зниження ціни. За рахунок чого – мені важко сказати, тому що я не учасник переговорного процесу. Але у всякому разі, я вважаю, що тут є широке поле для формулювання пропозицій, тому це питання буде вирішено на користь України.



Генадій Удовенко:



Я до цього додам, що ще з часів Леоніда Даниловича Кучми я послідовно виступав за перехід на ринкові ціни на нафту і газ. На ринкову ціну на нафту ми якось безболісно перейшли, а з газом у нас інша ситуація, тому що мільйонери і мільярдери з’явилися завдяки російському газу. У нас постійно були неплатежі за газ, або несвоєчасні платежі. Це те, що у нас називалося розумним терміном «несанкціонований відбір нафти і газу», тобто крадіжка.



У мене виникає питання: якщо ми перейшли на ринкові ціни і платимо таку величезну ціну, чому нам сьогодні не купляти газ в обмеженій кількості у Норвегії за значно нижчою ціною? Чому нам не купувати зріджений газ сьогодні в Кувейту? Тобто ринок поширити можна дуже просто. Ми присмокталися до російської труби, смокчемо газ, крадемо його, не платимо вчасно. Новий уряд критикує попередній уряд за те, що він не розплатився за газ. І починається все знову і знову. Але це так, лише думки вголос.



Але ж насправді ми нічого не робимо у галузі енергозабезпечення. Для того, щоб спасти нашу хімічну промисловість, нам конче потрібно вести переговори для зниження ціни на газ, особливо для виробника.



Під час цих переговорів важливо не переступити межу продажу національних інтересів. А головний наш національний інтерес – це державний суверенітет, недоторканість кордонів.