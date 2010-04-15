Расслоение третьей силы

В ходе первого тура президентских выборов кандидаты, позиционировавшие себя как представители третьей силы – Сергей Тигипко, Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко – набрали совокупно почти 20% голосов избирателей.

Общественный запрос на новые политические инициативы был очевидным, но сегодня можно говорить о том, что он останется нереализованным.

Основными факторами, подкосившими перспективы «третьих», стали признание Конституционным судом легитимности процедуры формирования коалиции «Стабильность и реформы», перенос местных выборов ориентировочно на весну 2011 года и неспособность «молодых-перспективных» договориться между собой, преодолев вирус вождизма, свойственный украинским политикам. Стоит отметить, что и «Сильная Украина» Сергея Тигипко, и «Фронт перемен» Арсения Яценюка подспудно готовились к досрочным парламентским выборам. Параллельно не исключалось, что партии смогут предоставить местным политикам привлекательную «вывеску» и раскрученного общенационального вождя в обмен на готовность согласовывать с центром линию партии на местах. Кстати, об Анатолии Гриценко: шеф парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны одинаково брезгливо относится к нынешней власти и оппозиции, поэтому исполняет роль героя-одиночки, которого после завершения парламентской каденции ожидает возвращение в экспертную среду.

Дороги Тигипко и Яценюка в политическом смысле разошлись. Хотя развилку после первого тура президентских выборов они проскочили с практически одинаковой позицией (никого из финалистов не поддерживаем), после победы Виктора Януковича ситуация изменилась. Арсений Петрович пришел на аудиенцию к главе государства, прилежно выслушал его, вежливо отказался входить в правительство (Яценюк утверждает, что разговор шел о премьерском портфеле, «регионалы» его кадровую версию подтверждать отказываются) и ушел формировать «прифронтовую» оппозицию. Сергей Леонидович не менее энергично заскочил в президентский кабинет, из которого вышел после непродолжительного размышления вице-премьером по экономическим вопросам. Некоторой пикантности ситуации придают предшествовавшие назначению негативные оценки процедуры формирования коалиции, прозвучавшие из уст Тигипко.

Лидер «Сильной Украины» осознанно выбрал работу во власти, хотя невооруженным глазом видно: сагитировать Януковича на проведение реформ по собственному алгоритму ему не удастся. Для реформирования экономики у Виктора Федоровича есть Комитет по экономическим реформам, где исполнительным секретарем работает Ирина Акимова. Возглавляет комитет сам Президент. Тигипко же по долгу службы придется вести переговоры с МВФ (по согласованным с главой государства директивам) и анонсировать на информационном поле возможные подвижки в экономической сфере. Например, выпуск гособлигаций для уменьшения долга по компенсации НДС. Очевидно, что на этой должности и с такими полномочиями Героем Украины не станешь и рейтинговых очков не заработаешь. Партия регионов фактически задушила в объятиях своего главного и самого опасного в юго-восточном электоральном заповеднике конкурента.

По причине фактического моратория на проведение выборов партия Тигипко себя ничем не проявляет. Ее вождь вяло возмутился тем, что местные органы власти просуществуют год в нелегитимных условиях, и на этом его приступ демократичности себя исчерпал. Да, Сергея Леонидовича не забыли приманить, запустив информационную утку о возможности его избрания лидером Партии регионов. Злопыхатели только не уточнили, в каком десятилетии может произойти это выдающееся событие. Понятно, что Янукович в ближайшие 10 лет не собирается расставаться с браздами реального управления крупнейшей по численности партии страны. Ведь именно четкая партийная иерархия позволила Виктору Федоровичу нарастить президентские полномочия, не используя громоздкую процедуру внесения изменений в Конституцию.

Арсений Яценюк попытался стать премьером, и на этой волне даже некоторое время был участником заседаний фракции НУНС, чего с ним уже давно не случалось. Трудно сказать – сам Арсений Петрович верил в возможность получения премьерского портфеля или эта мысль ему была внушена Давидом Жванией, но прагматичные «регионалы» лишили молодого политика иллюзий быстро и почти безболезненно. Наверное, некоторое отрезвление Яценюку подарили и избиратели, не воспринявшие должным электоральным образом камуфляжно-агрессивную кампанию лидера «Фронта перемен».

Экс-спикер сегодня активно борется с монополией БЮТ на оппозиционную деятельность. Хорошо понимая, что меряться харизмой с Юлией Тимошенко – занятие неблагодарное, Яценюк попытался первым объявить о создании оппозиционного правительства. Правда, сроки его первого заседания постоянно переносятся: видимо, Арсений Петрович никак не может выбрать из многообразия «людей нового типа» два десятка достойных быть его министрами. Даже опереточно-оппозиционное правительство Сергея Соболева сегодня выглядит солиднее. Яценюк же формирует то «Правительство-2012», то «Правительство перемен», при этом, словно страшную тайну, сохраняя инкогнито его будущих членов. Впрочем, есть и маленькие успехи – Арсений Петрович лично возглавил партию и сегодня лично проводит конкурс на ее ребрендинг. Со стороны это напоминает старую как мир имитацию бурной деятельности.

Самое любопытное в нынешней ситуации – это готовность избирателей поддержать политические проекты Тигипко и Яценюка в случае проведения выборов. Сегодня обе партии, имеющие больше виртуальный характер и раскрученного вождя, согласно данным социологов из КМИС и R&B, уверенно преодолевают 3-процентный барьер. По большому счету, Сергей Леонидович и Арсений Петрович не заинтересованы в отмене закрытых списков, хотя и понятно, что в Днепропетровске и Черновцах они по мажоритарным округам выиграют. Но иллюзия собственной политической популярности делает с представителями «третьей силы» неприятные вещи – они фактически согласились с нынешним форматом политического устройства.