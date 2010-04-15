Расслоение третьей силы

15 апреля 2010, 12:03

В ходе первого тура президентских выборов кандидаты, позиционировавшие себя как представители третьей силы – Сергей Тигипко, Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко – набрали совокупно почти 20% голосов избирателей.

Общественный запрос на новые политические инициативы был очевидным, но сегодня можно говорить о том, что он останется нереализованным.
Основными факторами, подкосившими перспективы «третьих», стали признание Конституционным судом легитимности процедуры формирования коалиции «Стабильность и реформы», перенос местных выборов ориентировочно на весну 2011 года и неспособность «молодых-перспективных» договориться между собой, преодолев вирус вождизма, свойственный украинским политикам. Стоит отметить, что и «Сильная Украина» Сергея Тигипко, и «Фронт перемен» Арсения Яценюка подспудно готовились к досрочным парламентским выборам. Параллельно не исключалось, что партии смогут предоставить местным политикам привлекательную «вывеску» и раскрученного общенационального вождя в обмен на готовность согласовывать с центром линию партии на местах. Кстати, об Анатолии Гриценко: шеф парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны одинаково брезгливо относится к нынешней власти и оппозиции, поэтому исполняет роль героя-одиночки, которого после завершения парламентской каденции ожидает возвращение в экспертную среду.
Дороги Тигипко и Яценюка в политическом смысле разошлись. Хотя развилку после первого тура президентских выборов они проскочили с практически одинаковой позицией (никого из финалистов не поддерживаем), после победы Виктора Януковича ситуация изменилась. Арсений Петрович пришел на аудиенцию к главе государства, прилежно выслушал его, вежливо отказался входить в правительство (Яценюк утверждает, что разговор шел о премьерском портфеле, «регионалы» его кадровую версию подтверждать отказываются) и ушел формировать «прифронтовую» оппозицию. Сергей Леонидович не менее энергично заскочил в президентский кабинет, из которого вышел после непродолжительного размышления вице-премьером по экономическим вопросам. Некоторой пикантности ситуации придают предшествовавшие назначению негативные оценки процедуры формирования коалиции, прозвучавшие из уст Тигипко.
Лидер «Сильной Украины» осознанно выбрал работу во власти, хотя невооруженным глазом видно: сагитировать Януковича на проведение реформ по собственному алгоритму ему не удастся. Для реформирования экономики у Виктора Федоровича есть Комитет по экономическим реформам, где исполнительным секретарем работает Ирина Акимова. Возглавляет комитет сам Президент. Тигипко же по долгу службы придется вести переговоры с МВФ (по согласованным с главой государства директивам) и анонсировать на информационном поле возможные подвижки в экономической сфере. Например, выпуск гособлигаций для уменьшения долга по компенсации НДС. Очевидно, что на этой должности и с такими полномочиями Героем Украины не станешь и рейтинговых очков не заработаешь. Партия регионов фактически задушила в объятиях своего главного и самого опасного в юго-восточном электоральном заповеднике конкурента.
По причине фактического моратория на проведение выборов партия Тигипко себя ничем не проявляет. Ее вождь вяло возмутился тем, что местные органы власти просуществуют год в нелегитимных условиях, и на этом его приступ демократичности себя исчерпал. Да, Сергея Леонидовича не забыли приманить, запустив информационную утку о возможности его избрания лидером Партии регионов. Злопыхатели только не уточнили, в каком десятилетии может произойти это выдающееся событие. Понятно, что Янукович в ближайшие 10 лет не собирается расставаться с браздами реального управления крупнейшей по численности партии страны. Ведь именно четкая партийная иерархия позволила Виктору Федоровичу нарастить президентские полномочия, не используя громоздкую процедуру внесения изменений в Конституцию.
Арсений Яценюк попытался стать премьером, и на этой волне даже некоторое время был участником заседаний фракции НУНС, чего с ним уже давно не случалось. Трудно сказать – сам Арсений Петрович верил в возможность получения премьерского портфеля или эта мысль ему была внушена Давидом Жванией, но прагматичные «регионалы» лишили молодого политика иллюзий быстро и почти безболезненно. Наверное, некоторое отрезвление Яценюку подарили и избиратели, не воспринявшие должным электоральным образом камуфляжно-агрессивную кампанию лидера «Фронта перемен».
Экс-спикер сегодня активно борется с монополией БЮТ на оппозиционную деятельность. Хорошо понимая, что меряться харизмой с Юлией Тимошенко – занятие неблагодарное, Яценюк попытался первым объявить о создании оппозиционного правительства. Правда, сроки его первого заседания постоянно переносятся: видимо, Арсений Петрович никак не может выбрать из многообразия «людей нового типа» два десятка достойных быть его министрами. Даже опереточно-оппозиционное правительство Сергея Соболева сегодня выглядит солиднее. Яценюк же формирует то «Правительство-2012», то «Правительство перемен», при этом, словно страшную тайну, сохраняя инкогнито его будущих членов. Впрочем, есть и маленькие успехи – Арсений Петрович лично возглавил партию и сегодня лично проводит конкурс на ее ребрендинг. Со стороны это напоминает старую как мир имитацию бурной деятельности.
Самое любопытное в нынешней ситуации – это готовность избирателей поддержать политические проекты Тигипко и Яценюка в случае проведения выборов. Сегодня обе партии, имеющие больше виртуальный характер и раскрученного вождя, согласно данным социологов из КМИС и R&B, уверенно преодолевают 3-процентный барьер. По большому счету, Сергей Леонидович и Арсений Петрович не заинтересованы в отмене закрытых списков, хотя и понятно, что в Днепропетровске и Черновцах они по мажоритарным округам выиграют. Но иллюзия собственной политической популярности делает с представителями «третьей силы» неприятные вещи – они фактически согласились с нынешним форматом политического устройства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять