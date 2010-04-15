Раджмохан Ганді: Боротьбу мого діда зі злом треба продовжувати

Раджмохан Ганді, онук знаменитого Махатми Ганді, найближчим часом відвідає Україну.

«Главред» отримав ексклюзивну можливість взяти у нього інтерв’ю

Ваша участь у громадській кампанії «Тиждень довіри», яка відбуватиметься в Україні, доволі символічна. Що ви особисто вкладаєте в поняття довіри?

Я, моя дружина Уша та інші члени делегації «Ініціатив змін», які відвідають Україну, маємо велику честь бути частиною цієї ініціативи. Вважаю, що потреба в «Тижні довіри» є в будь-якій країні, адже довіра змушує дивитися в корінь тих проблем, із якими світова спільнота зіштовхується сьогодні. Мені подобається слово «довіра». Я не належу до тих людей, які думають, ніби у світі не існує зла чи зради, – навпаки, цього аж надто багато. Проте, коли ми довіряємо іншим людям, ми надихаємо їх, робимо їх сильнішими, спроможними протистояти злу. Тому я швидше довіряю, ніж не довіряю. Це одна з причин того, чому я всіляко підтримую ініціативи на кшталт українського «Тижня довіри».

Френсіс Фукуяма у своїй книзі «Довіра: соціальні чесноти та шлях до процвітання» пише, що саме довіра визначає успіх прогресу тих чи інших країн. Однак сьогодні у світі (на пострадянському просторі це особливо відчувається) існує криза довіри не лише суспільства до влади, але й усередині самого суспільства. Наскільки це здоланна проблема і у який спосіб?

Більш за все мене приваблює простота однієї думки: якщо бажаєш змін, то почни їх із себе. Я багато разів переконувався, що зміни завжди починаються з однієї людини. Це підводить до важливого усвідомлення: те, як ти живеш, має збігатися з твоїми прагненнями. Це одна з умов для того, аби довіра зростала. Щоб сталися будь-які зміни на краще, слід проявити відданість, дисципліну і мужність. Це стосується й побудови довіри.

Довіра стає можливою, коли люди готові подивитися на конфлікт або суперечку з позиції опонента. Щирість, із якою ми ділимося своїм баченням ситуації, є лише частково чесною. Бо якщо я справді чесний, то мушу визнати, що опонент бачить речі зовсім інакше. І я мушу бути готовим, справді дуже захотіти почути і зрозуміти думку опонента. Чи уважно ми слухаємо опонента, коли він говорить? Чи просто відточуємо наступну стрілу, щоб ударити влучніше? Переконаний: найефективніший інструмент для побудови довіри – це уважне слухання. Проте не можу стверджувати, що це добре виходить особисто у мене. (Сміється).

Велику частину свого життя ви присвятили боротьбі за мир та права людини. Яке ваше ставлення до того, що Індія продов- жує нарощувати ядерний потенціал?

Спроби Індії розбудувати ядерний потенціал – одна з причин, які спонукають мене докладати дедалі більше зусиль до примирення Індії та Пакистану без зброї і насильства. Війна – не варіант у жодному випадку. Ми повинні тиснути на уряди, щоб вони не ставили під загрозу й без того крихку основу нових відносин між двома країнами.

Ви багато зусиль доклали до того, щоб відбулося примирення Індії та Пакистану, які упродовж тривалого часу, з перервами, ведуть війну за територію Кашміру. У лютому цього року країни здійснили невеликі кроки назустріч одна одній після півторарічної перерви в офіційних відносинах через теракт у Мумбаї 2008 року. За яких умов, на вашу думку, цей конфлікт може бути вичерпаний?

Конфлікт у Кашмірі триває вже 63 роки через політичні, історичні, економічні та релігійні причини. На щастя, були й періоди перемир’я або миру, вербальної війни або сутичок низької інтенсивності. Поточний стан індо-пакистанських відносин не можна характеризувати як конфліктний, це швидше непорозуміння. Нині тривають переговори, і це дуже добре. Проте клімат відносин, як і раніше, недоброзичливий. Панує недовіра.

Щоб це змінити, діалог має відбуватись не лише між урядами, а й між людьми, між громадами. Особисто мене надихає звернення президента Обами до своїх опонентів: «Я знаю, що на сьогодні ми не дійшли згоди щодо всіх питань, і, безумовно, виникатимуть ситуації в майбутньому, коли нам буде не по дорозі. Але я також знаю, що кожен американець любить свою країну і бажає їй успіху». Так само я хочу, щоб люди Індії та Пакистану сказали одне одному: «Я бився з вами, я обзивав вас, але в глибині душі знаю, що нам судилося жити разом. Давайте разом тепер зробимо все, щоб відбудувати довіру між нами». Один крок примирення, один крок у бік подолання протиріч, одна чесна спроба відновити відносини – і тероризм, екстремізм, конфлікти зазнають удару.

Індія – країна давньої цивілізації з традиційними цінностями, де релігія має велике значення. Яким чином політичній еліті вдалося поєднати такий традиціоналізм із впровадженням демократичних інститутів?

Індія – це країна з довгою історією творення демократії. Панчаяті (індійські сільські ради) – демократичні інституції, які ефективно працювали тисячі років тому в індійських селах. У певному сенсі Індія може розглядатися як «колиска» демократії.

Однак водночас традиційна система каст, яку Махатма назвав «гріхом недоторканності» і яка навіть у наш час дуже обмежує особисту свободу вибору – це те, на що Індія повинна звернути увагу, щоб практикувати справжню демократію та шанувати права людини. Для індусів це залишається найбільшим викликом.

Чи впливає глобалізація на зміну цінностей в індійському суспільстві?

Глобалізація сприймається іноді як процес стирання, знищення місцевих і національних культур. Якщо глобалізація означає смерть місцевих цінностей, традицій, ремесел, звичаїв та мов, якщо це означає уніфікацію й одноманітність, то я – проти неї. Хоч насправді глобалізація дає мені частку й інших, відмінних від моєї, культур. Не віднімаючи від мене моєї культури, глобалізація збагачує мене здобутками інших цивілізацій.

А чи є у вас таке поняття, як національна ідея? Бо в Україні довкола цієї теми зламано багато списів.

Дозвольте мені згадати два перших кроки на моєму особистому шляху до глобалізації. Мені було 16, коли я почув новину, що стріляли в прем’єр-міністра Пакистану Ліаката Алі Хана, але він був ще живим. Багато людей в Індії вважали Пакистан ворожою державою. Щоб виділитись, я сказав: «Сподіваюсь, що наступною буде новина про смерть прем’єр-міністра Пакистану». Я сподівався, що моє зауваження викличе сміх. А натомість отримав розчаровані погляди моїх родичів. Те несхвалення допомогло мені побачити недолугість такого жарту.

Коли мені був 21 рік, я вперше приїхав до Європи. Це було в 1956-му, коли Англія, Франція та Ізраїль напали на Єгипет. Я був переконаним індусом і націоналістом (патріотом) третього світу. Я не бачив окремих європейських особистостей, а лише білих людей. Я був вражений красою та величчю Європи, але злився на європейців й іноді навіть бажав, щоб їм дісталося за те, що вони роблять в інших куточках світу.

Потім зустрів людей з «Ініціатив змін», які працювали для примирення Німеччини, Франції та інших країн Європи, що ворогували за часів Другої світової війни. Ми подружились. Раніше мені здавалося, що впроваджувати значні зміни доступно лише великим людям, від них я почув думку, що кожна людина може зіграти свою роль. Вона видалась мені новою і дивовижною. Ця дружба, це бачення, ця любов дозволили моєму серцю стати менш дріб’язковим, менш осудливим, менш холодним. Сьогодні, завдяки Божій благодаті і добрій долі, яку він мені дає, я почуваюсь, як удома, у багатьох країнах. Світ увійшов у моє серце, глобалізувавши його.

Національний склад населення Індії чи не найстрокатіший у світі. Чи толерантне індійське суспільство? Бо Україна, приміром, інколи зіштовхується з проблемою ксенофобії у суспільстві, особливо останнім часом, коли зростають міграційні потоки.

В Індії багато неспокою та нетерпимості і є потреба примирення на всіх фронтах: індо-мусульманське тертя є лише одним із багатьох прикладів тривог, які існують сьогодні в країні. Наприклад, є несприйняття Африки в індійському суспільстві. Індуси мають рацію, коли претендують на місце поруч з іншими великими або могутніми країнами. Але я з нетерпінням очікую дня, коли індуси вирішать проблеми нерівності в Індії, а також коли вони повною мірою визнають і поважатимуть африканців.

Також існує дискримінація з боку так званих вищих каст щодо так званих недоторканних – це дуже велика проблема. Кастова система стимулює особистий егоїзм, примушуючи кожного індуса ставити на перше місце касту. З одного боку, касти зобов’язували доглядати за тим її членом, який потребував допомоги, але їхня отрута пожерла її плоди. Кастова система обмежує інтереси людини. Вона створила поділ людства на «нас» і «них», а літературу, мистецтво і культуру – на «нашу» і «їхню».

Чи не найдраматичніші конфлікти сучасності розгортаються на релігійному ґрунті. ХХІ століття навіть називають епохою глобального релігійного конфлікту, насамперед між християнським Заходом та ісламським Сходом. Ви у деяких своїх працях багато уваги приділяєте, скажімо, діалогу між індуїстами та мусульманами. Яким чином можна знизити релігійну конфліктогенність у світі? І чи можливо це взагалі?

Акти тероризму породили відчуття «ми – проти – них», що в якомусь сенсі нагадує часи «холодної війни». Це тривожний контраст. Під час холодної війни Захід був схильний припускати, що люди радянського блоку є безневинними жертвами тиранічних правителів із жорсткою ідеологією. Саме правлячу верхівку, а не людей вважали першоджерелом проблеми. Сьогодні багато людей на Заході переконані (або їх наполегливо переконують), що проблема в мусульманських країнах – не правителі, з якими можна робити спільний бізнес, а населення, яке підписалося під нібито насильницьку релігію. Завдання для Заходу сьогодні – навчитися не демонізувати іслам.

З іншого боку, багато хто в мусульманських країнах вбачає в людях Заходу тих, хто сповідує або релігію з агресивним минулим, або сучасну занепадницьку ідеологію матеріалізму.

Ця взаємна недовіра між великими групами людей може виявитись набагато серйознішим викликом, ніж автократія правителів радянського блоку. У країнах, де мусульмани і немусульмани живуть пліч-о-пліч, така недовіра суттєво впливає на внутрішню політику.

Якщо не враховувати цих реальних протиріч, ми можемо побачити, не приведи Господи, такі спалахи спричинених підозрою етнічних конфліктів, які понівечили Руанду та Балкани в 1990-ті роки або які відбулися в Індостані в 1947-му.

Те, що індуїсти, мусульмани, християни, євреї та сикхи поклоняються єдиному Богу, було одним з основних переконань Махатми Ганді. На цьому він неодноразово наголошував. Ця думка залишається актуальною й сьогодні. Суперечка, яка постає перед світом, полягає не у виборі між «нашим» і «їхнім» Богом, бо Бог один. А у виборі між вітром, що несе отруту, і шепотом єдиного Бога. Вітром, що перешкоджає його розсудливим порадам.

Три речі, які, я думаю, Махатма виголосив би зараз: «Нехай люди перш за все прискіпливо розглянуть свої власні діяння». По-друге: «Давайте не піддаватимемось спокусі, не вважатимемо, що якась одна релігійна громада серед усіх інших є однозначно поганою, однозначно заразною, однозначно небезпечною для інших. Чи допустима для побудови миру віра в існуванні релігії, раси або громади із суцільними недоліками?» Нарешті, Ганді як переконаний індуїст, звернувся б до кожної людини різних релігій: «Чи довкола тебе зменшується чи збільшується ненависті, страху і жадібності?» Таким був би його тест на щирість для кожного миротворця.

Ви досліджували та вивчали історію. Наскільки історія як така визначає майбутнє? І що треба робити, щоб фантоми минулого не перетворювалися на конфлікти сучасності, а історія не ставала політичним інструментом (що також характерно для сучасної України)?

Минулого з нами надто багато. Те, що бачать наші очі і чують вуха, зберігається не на чистій сторінці, а на матеріалі, який містить попередні враження. Травми з минулого спотворюють сприйняття сьогодення і навіть думки про майбутнє. Тривалий біль і приниження викривлюють наше бачення. Якісь речі ми не бачимо взагалі, інші отримують забарвлення, якого не існує.

Вивчення історії через історію людей може бути важливим шляхом до розуміння і загоєння болючих спогадів. Кілька років тому ми з дружиною відвідали Махор, багаторічну столицю Пенджабу, яка стала частиною Пакистану після розподілу субконтиненту в 1947 році. Ми взяли інтерв’ю у 28 осіб – розпитували про той трагічний рік, коли понад півмільйона людей було вбито і близько 12 мільйонів переїхали на схід чи захід через новий кордон. Саме тоді західна частина Пенджабу з її мусульманською більшістю відійшла до Пакистану, а східна частина, де сикхи й індуси кількісно переважали мусульман, дісталась Індії. Один із наших співрозмовників, Мухаммад Чаудхрі Хайят, 77-річний колишній лідер ескадрильї в пакистанських ВПС, сказав, що у 1947-му zahreeli hawaa – отруйний вітер – з’явився у Пенджабі. Він вважає, що саме цей вітер перетворив «нормальних» і «пристойних» людей на безжальних убивць.

Багато вбивств відбулося тому, що озброєні нападники з-за меж цієї місцевості примушували здавати тих із сусідів, хто сповідував «неправильну» релігію. Інші вбивства були скоєні, коли зупиняли потяги з індусами та сикхами, які тікали на схід, чи з мусульманами, які їхали на захід, – тоді вбивали більшість пасажирів.

Однак траплялось багато випадків, коли окремим людям надавали захист – сміливо, винахідливо чи таємно. Нашою метою було записати такі випадки. Ми дізнались про те, як сикхи й індуси у Східному Пенджабі відправляли родичів наших мусульманських співрозмовників у безпечне місце в Західний Пенджаб. Таке оприлюднення таємних і благородних вчинків сприяє загоєнню давнього конфлікту.

Знаю, що група молодих людей з організації «Основи свободи», на чиє запрошення я приїжджаю до Києва, розпочинає схожий проект. Вони хочуть звернутися до історії України минулого століття, вислухати розповіді очевидців і зрозуміти, яким чином українці можуть подолати біль минулого й ідеологічні стереотипи. Це дозволить сформувати нове бачення минулого і завадить політикам маніпулювати історією.

Які ваші найяскравіші спогади про діда Махатму Ганді?

У мене теплі спогади про мого покійного діда. Серед них – молитва з групою людей із різних конфесій, у ході якої Махатма цитував вірші з кількох джерел, у тому числі «Аль-Фатіа» з першого розділу Корану. Декому з присутніх на молитві це не сподобалось. Вони навіть розгнівались. І все, про що я міг думати, будучи хлопчиком, – як я можу захистити діда від цих людей. Він був дуже хоробрим. Я досі вражений тим, як йому вдавалось протистояти агресії й поділу, його абсолютною відданістю ненасильству як способу життя.

Що відчуваєте – тягар відповідальності чи гордість – за відоме всьому світові прізвище, яке ви носите?

Відчуваю відповідальність. Мені було 12 років, коли дід помер, і я написав свою книгу «Ганді: людина, його народ та імперія», бо хотів, щоб мого діда розуміли. Я вважаю важливим розповісти своїм дітям та онукам, ким Ганді був насправді. Історія Мохандаса Ганді – це не лише історія Індії та її роз’єднання. Це також історія батька з великими очікуваннями і чотирьох синів, яким було важко до них дотягнутись.

Деякі скептики вважають, що епоха миротворців закінчилась, а принцип спротиву без насилля, який сповідував ваш дід, не є таким дієвим у сучасному світі. Що ви можете їм відповісти? І чи вважаєте себе продовжувачем справи Махатми Ганді?

Можливо, мирний спротив не виправдав очікувань в усіх випадках. Але провальність методу насильства доведена кількома тисячами випадків! Вчення Ганді є справжнім викликом для нас, людських істот. Ми всі хочемо робити те, що хочемо, а він просить нас звернутись до нашої совісті і робити те, що правильно. Звісно, це важко і непопулярно сьогодні. Саме тому його боротьбу необхідно продовжувати. Злу, якому він протистояв, треба протистояти й надалі.

На чому будуються ваші сімейні цінності? Розкажіть про свою родину.

У мене є дружина Уша, разом з якою ми відвідаємо Україну. А також дочка та син. Як і для кожної людини, родина для мене – джерело підтримки і натхнення. Особливо я вдячний дружині, яка поєднує в собі такі якості, як безстрашність та незалежність з умінням дбати про інших.

Зберігати мир і гармонію нашій родині допомагає чесність. Чесність перед собою і перед близькими людьми. Переконаний, що цінності, у тому числі й сімейні, зберігаються через практику. Час, проведений у тиші, на самоті із собою і своєю совістю, дає мені розуміння того, де і в чому я був не правий. Це дає мені силу і наснагу просити пробачення. Дає мудрість не купувати любові дітей поблажками, а чесно і на рівних ділитися з ними своїми слабкостями і прозріннями. Чесність без любові може бути жорстокою, а любов без чесності перетворюється на сентиментальність.