В Раде прошел пионерский парад

Начало сегодняшнего парламентского дня оказалось довольно неожиданным – десятка три бютовцев пошли к трибуне. Их намерения были мирными – выступление главы фракции Ивана Кириленко бютовцы решили поддержать тремя плакатами с надписями «Янукович: где повышенные пенсии?», «Янукович: где повышенные зарплаты» и «Янукович: где социальный бюджет?». Со стороны акция бютовцев выглядела довольно забавно, что дало повод одному из завсегдатаев парламентских кулуаров позже сравнить ее с «пионерским парадом». Дождавшись конца речи Кириленко, «пионеры» мирно заняли свои места в сессионном зале. После этого депутаты принялись рассматривать главный вопрос повестки дня – Программу социально-экономического развития Украины на текущий год, которую представлял первый вице-премьер Андрей Клюев. Впрочем, БЮТ предпринял слабую попытку сорвать презентацию Программы – депутат Сергей Сас заявил, что она не прошла через комитеты парламента и что ее рассмотрение будет противоречить Регламенту. Спикер Владимир Литвин признал правоту Саса, но, действуя в соответствии с принципом «если нельзя, но очень хочется, то можно», заявил, что на соблюдение всех процедур нет времени, а страна нуждается в таком документе уже сейчас. Впрочем, рассмотрение столь важного, по словам Литвина, документа особого интереса в зале не вызвало – как минимум четверть находящихся «под куполом» народных избранников коротали время в кулуарах, курилках или буфете. Обсуждение Программы также проходило довольно вяло – и коалицианты, и оппозиционеры повторяли свои излюбленные аргументы о «предыдущей власти, разграбившей страну», и о «невыполнении новой властью своих обещаний» соответственно. Несколько оживлял царившую в зале атмосферу безразличия и скуки депутат-бютовец Олег Ляшко – кроме парочки экспрессивных выступлений он еще и периодически скандировал «Позор!». Как и стоило ожидать, ни малейшего впечатления активность Ляшко на коалицию не произвела. Программа соцэкономразвития была 242 голосами проголосована в первом чтении. После этого нардепы перешли ко второму блоку вопросов. Неугомонный Ляшко успел отличиться и здесь. Перед голосованием за назначение судьи Донецкого апелляционного админсуда Ляшко поинтересовался, какое право имеет донецкий суд отменять указ главы государства о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере. После этих слов терпение кончилось у коммунистов - верный ленинец Адам Мартынюк попросил спикера лишить Ляшко слова во время обсуждения вопросов по судьям. «Ляшко обижен на судей, поскольку он через их руки один или два раза проходил», - решил товарищ Мартынюк. Господин Ляшко мигом нанес симметричный словесный удар: «Тогда надо запретить и Януковичу назначать судей, ведь он тоже не раз проходил через их руки». На этом инцидент был исчерпан, а рутинная работа парламентариев возобновлена.