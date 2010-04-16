Форум по безопасности во Львове: внеблоковость, нейтралитет и НАТО

Впрочем, вряд ли стоит удивляться абсолютной непоследовательности партии, которая вместе со своим лидером в 2003 году поддержала закон «Об основах национальной безопасности», в котором четко указано, что цель Украины - стать членом Североатлантического альянса. Теперь те же люди осуществляют разворот на сто восемьдесят градусов.Международный форум по безопасности «От безопасности Украины – к безопасности Европы. Вызовы XXІ века», завершающийся сегодня во Львове, начался именно с критики действующей украинской власти. Экс-секретарь СНБОУ, который был модератором и одним из докладчиков форума, сразу начал с того, что из-за формализации в Украине так называемого «внеблокового» статуса возникает много вопросов., - сказал бывший украинский «силовик» и добавил:Косвенно досталось и бывшей власти. Марчук заявил, что за последние 5 лет у нас деградировали государственные институты и безопасность, а напряженность отношений с Москвой вредила европейской интеграции Киева.Характеризуя внешние угрозы, сложившиеся вокруг Украины, Евгений Кириллович упомянул, в частности, о том, что за последний год в соседних с Украиной государствах прошло более 50 военных учений. А сектор безопасности в Украине в расчете на одного человека финансируется втрое меньше, чем в России, и в 20 раз меньше, чем в странах НАТО., - озвучил наихудший сценарий развития ситуации Марчук, - заявил он о том, что в среде экспертов в СМИ обсуждается уже несколько последних недель.Следующий выступающий – эксперт из Китая – рассказал участникам форума, что «холодная война» в Европе, оказывается, не закончилась, поскольку продолжают тлеть конфликты и существуют разделительные линии.- рубанул сплеча господин, директор китайского Института исследований социального развития Европы и Азии. А под конец выступления только добавил, что мир нуждается в новой концепции безопасности, потому что традиционные системы безопасности, базирующиеся на блоковости, уже во многом не отвечают современным вызовам.Еще один участник форума – бывший министр обороны Польши, - на эти слова китайского эксперта только сдержанно улыбнулся и отметил, что если НАТО уже нерелевантное, то почему же его членами до сих пор стремятся стать многие страны, а ни одно из действующих государств - членов Альянса не хочет из него выйти.Примечательно, что в отличие от слова «нейтралитет», термину «внеблоковость» дать какое-то современное международное определение никто так и не смог. Упреки отдельных экспертов о том, что при внеблоковом статусе из Крыма нужно выводить Черноморский флот РФ, лояльные к позиции России эксперты стали живо оспаривать. Мол, на территории внеблоковых Австрии и стран Африки во времена внеблоковости все-таки оставались военные контингенты иностранных государств. Но подобная снисходительность с российской стороны, как известно, не касается продления реализации годовых национальных программ, хоти они не предусматривают присоединения Украины к Альянсу. По-видимому, Россия пытается последовательно и окончательно ослабить механизмы безопасности, все еще существующие у Украины.Напоследок директор украинского Национального института проблем международной безопасностиотметил, что у Украины фактически нет какого-то «третьего» пути. По его словам, Украина будет либо активно участвовать в формировании европейской системы безопасности и присоединится к ней, либо войдет в вакуум безопасности.