Гитлер капут?

Верховная Рада в первом чтении одобрила введение административной ответственности за пропаганду нацизма.

Украинские ультраправые опасаются за свое будущее.

13 апреля Верховная Рада добралась до рассмотрения зарегистрированного еще в 2008 году законопроекта о введении админответственности за пропаганду нацизма. Законопроект бютовца Александра Фельдмана в первом чтении поддержали 262 нардепа. Этим нормативным актом предусматривается штраф в размере от двадцати до ста необлагаемых минимумов за распространение материалов о нацизме без осуждения оного, и от ста до двухсот минимумов – за изготовление продукции, нацизм одобряющей.

«Главред» решил выяснить, насколько реальна угроза распространения тоталитаризма в Украине, а также что и кто может ей противодействовать.

Ультраправый сегмент в нашей стране представлен различными маргинальными течениями, к числу которых относятся, в первую очередь, организация «Патриот Украины» и движение автономных националистов. Интересно, что свою причастность к ультраправым многие активисты этих организаций отрицают.

«Мы не являемся ни левыми, ни правыми, - говорит активист автономных националистов Евгений (попросивший не называть его фамилию), - наша идеология – это третий путь, путь революционного национализма. Идеи нацизма я не разделяю, поскольку нацизм является лишь частью истории, не более того, а «борцы с нацизмом» - не более чем обслуживающие интересы буржуазии наемники».

Искренность слов Евгения вызывает сомнения – во-первых, из-за того, что многие автономные националисты, по информации «Главреда», в прошлом являлись активистами различных течений пронацистского направления; во-вторых, на пропагандистских сайтах национал-автономов национальная нетерпимость пропагандируется достаточно открыто – как минимум, неофитов движения призывают к «очищению улиц от антинациональных элементов».

Значительно более серьезные позиции на ультраправом фланге занимает всеукраинское объединение «Свобода», в свое время реорганизованное из Социал-национальной партии Украины, отличавшейся крайне шовинистическими взглядами. Активисты «Свободы» (многие из которых ранее также принадлежали к профашистским группировкам, в частности, были так называемыми «правыми скинхедами») не скрывают своей обеспокоенности принятием в первом чтении законопроекта Александра Фельдмана.

«Мы считаем, что такой законопроект позволит власти проводить репрессии против настоящих украинских националистов, которые, кстати, осуждают нацизм как явление. Более того, мы уверены, что предлагаемый нормативный акт направлен в первую очередь против истинных патриотов Украины, в частности, членов «Свободы», - заявил «Главреду» заместитель главы ВО «Свобода» Андрей Мохнык.

В то же время, проголосовавший за законопроект Фельдмана депутат-«регионал» Лукьянов считает подобные опасения беспочвенными. «Я уверен, что ВО «Свобода» первым должно было поддержать эту законотворческую новацию, чтобы раз и навсегда отсечь обвинения в причастности к нацистской идеологии. А так получается, что «на воре и шапка горит». Но я хотел бы отметить, что действия «Свободы» и подобных партий или течений должны соответствовать законодательству, если они открыто будут поддерживать действия дивизии «СС Галичина» или батальона «Нахтигаль», они должны быть привлечены к ответственности», - говорит Лукьянов.

В целом, вопрос о вероятности укрепления фашизма либо нацизма в нашей стране остается открытым. По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, угрозы фашизма в нашей стране нет. «Поддержка ультраправых политических сил в нашей стране во многом обусловлена исторически. На это наслаивается экономический кризис, так или иначе побуждающий к радикализму и «поиску врагов». Тем не менее, приход правых к власти возможен лишь в случае сближения позиций центристских партий, что мы наблюдаем в отдельных европейских странах – тогда люди пытаются найти альтернативу центристам среди ультраправых. В Украине же, слава богу, существует достаточное политическое разнообразие», - говорит политолог.

Иного мнения придерживается директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко. «То, что мы не имеем такой угрозы сейчас, далеко не означает, что мы не будем иметь ее через десять-двадцать лет. Может быть, кому-то вздумается поискать «врагов» среди, к примеру, крымских татар или гагаузов», - считает он.

Правозащитник, координатор проекта «Без границ» Центра «Социальное действие» Максим Буткевич отмечает противоречивые тенденции развития ультраправого движения в Украине. «С одной стороны, сократилось количество преступлений, мотивированных национальной или расовой нетерпимостью, с другой – акции ультраправых группировок и течений стали более многолюдными и технически оснащенными. Но опасности того, что ультраправые попадут в «высокую политику», как, к примеру, в Венгрии, я не вижу – успех на выборах в Тернопольский облсовет пока что остается единственной существенной победой ВО «Свобода» - более-менее серьезной ультраправой партии», - говорит он.

Среди механизмов противодействия распространению нацизма в нашей стране стоит выделить два: законодательный и «прямого действия». Последний в Украине представлен уличными антифашистскими течениями, большинство представителей которых можно отнести к различным молодежным субкультурам. Тем не менее, уличная борьба «фа» (фашистов) и «антифа» (антифашистов) иногда является вопросом жизни и смерти, в чем Украина могла убедиться на примере убийства в Одессе ультраправого активиста Максима Чайки. Несмотря на слабую формализацию, оба движения имеют отдельные элементы военизированных формирований – к примеру, активно используют разведку и контрразведку, направленные на выявление и обезвреживание «врагов». По информации «Главреда», количество ультраправых скинхедов в два-три раза превышает число их антифашистских оппонентов.

В последние пару лет схватки между так называемыми «бонхедами» (ультраправыми скинхедами) и антифашистами (значительный процент которых также является скинхедами, но придерживающимися антифашистской либо леворадикальной идеологии) стали гораздо более редкими – по словам самих активистов, во многом это связано с активными превентивными мероприятиями правоохранительных органов.

Ситуация с законодательным заслоном распространению фашизма довольно проблематична. «Наша законодательная база относительно борьбы с фашизмом или нацизмом очень далека от совершенства. Но еще большая проблема состоит в том, что уже существующие законы практически не выполняются – количество возбуждаемых дел по разжиганию межнациональной розни или пропаганде нацизма вполне можно сосчитать на пальцах», - говорит правозащитник Максим Буткевич. «Хотелось бы верить, что админответственность, которую хотят ввести за пропаганду нацизма, – осознанный шаг наших парламентариев, связанный с пониманием ими угрозы распространения нацизма в Украине, но веры в это мало, скорее всего, нардепы просто не могли не проголосовать за законопроект, осуждающий нацизм», - заключает он.