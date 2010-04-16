«Уникальный вклад» Украины в ядерное разоружение

На этой неделе состоялся трехдневный визит Виктора Януковича в Соединенные Штаты Америки, в рамках которого украинский Президент принял участие в работе саммита по ядерной безопасности и провел ряд встреч с лидерами других государств. Одним из главных результатов этой поездки стало заявление Виктора Януковича о намерении страны отказаться от высокообогащенного урана. Своими оценками итогов визита Президента Украины в США и мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества стран поделились бывшие министры иностранных дел Украины Анатолий Зленко и Геннадий Удовенко.



Почему Украину пригласили на ядерный саммит в Вашингтон?



Визит Президента Украины Виктора Януковича в Соединенные Штаты Америки, который состоялся на этой неделе, привлекает внимание прежде всего потому, что уже давно не было контактов и диалога между главой Украины и руководством США, считает бывший министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко. Он отметил, что, подводя итоги визита Януковича в США, можно выделить три позитивных составляющей.



«Первая составляющая – это приглашение Президента Украины принять участие в саммите по международной безопасности. Вторая – это двусторонние переговоры в рамках этого саммита с представителями американской администрации, а главным образом – с президентом США Бараком Обамой. Третья составляющая заключается в использовании возможностей саммита для того, чтобы провести переговоры и наладить личные контакты с лидерами ряда других стран и международных организаций», - отметил Анатолий Максимович.



Бывший министр иностранных дел Украины назвал несколько причин, почему Украина оказалась в числе 47 стран, приглашенных «для участия в форуме глобального характера», то есть в саммите. Прежде всего потому, что Украина в свое время приобщилась к международной деятельности, связанной с нераспространением ядерного оружия, считает господин Зленко. «Речь идет о том, что мы в свое время отказались от третьего в мире ядерного потенциала и таким образом внесли свой конкретный вклад в ядерное разоружение. А может даже положили начало этому процессу», - отметил Анатолий Максимович. Вторая причина, по его словам, заключается в том, что Украина является научно признанной страной благодаря ее работам в области атомной энергетики. Третьей причиной господин Зленко считает «постепенную и ответственную политику в сфере контроля над ядерным разоружением и верность борьбе с ядерным терроризмом».



По мнению бывшего министра иностранных дел, Украину заметили на ядерном саммите, потому что состоялись встречи и с президентом США, и с главами других государств, а также потому, что «была выдвинута инициатива, касающаяся вывоза с территории Украины 90 кг высокообогащенного урана, который содержится в трех научных учреждениях на Украине». «Это привлекло внимание, поскольку сам по себе саммит был посвящен вопросам нераспространения ядерного оружия и предотвращению какой бы то ни было передаче ядерных технологий или ядерных устройств, или даже предотвращению ядерной контрабанды», - отметил господин Зленко.



Анатолий Максимович считает, что, говоря об участии нашего Президента в саммите, необходимо отметить, что «он был чрезвычайно громким, поскольку мы продолжаем наращивать свои усилия в контексте нераспространения и предотвращения нераспространения ядерного оружия».



Сколько бы ядерных новобогдановок у нас было, если бы мы раньше не отказались от ядерного оружия?



Во время саммита в Вашингтоне Президент Украины заверил, что к следующему саммиту, который состоится в Южной Корее в 2012 году, с территории Украины вывезут высокообогащенный уран при условии оказания необходимой технической и финансовой помощи. По мнению Анатолия Зленко, этот вопрос, очевидно, будет обсуждаться в процессе, то есть со временем решат, «какие это должны быть технические условия, что именно может быть передано Украине взамен на это, и какой должна быть финансовая помощь». «Сегодня в прессе называют разные цифры - от 1 миллиарда до 130 миллионов долларов за высокообогащенный уран. Мне трудно сказать, какой должна быть цифра – это должны определить эксперты. Но сам по себе политический жест должен быть надлежащим образом оценен», - отметил господин Зленко.



Бывший министр иностранных дел Украины также объяснил, почему мы должны вывезти высокообогащенный уран: «Мы пошли путем ядерного разоружения. Мы в свое время заявили, что Украина должна быть безъядерной, и когда мы присоединились 18 ноября 1993 года к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), мы присоединились уже как неядерное государство». Анатолий Максимович также отметил, что сегодня появились страны, которые пытаются идти в обход этого договора, а это означает одно – «эти страны преследуют цель стать ядерными государствами».



По мнению господина Зленко, Украина до 2012 года должна вывезти этот высокообогащенный уран. Также он отметил: «На саммите и в коммюнике было однозначно сказано, что в ХХІ веке следует переходить с высокообогащенного урана на слабообогащенный. Поэтому понятно, что это тенденция, которая будет дальше углубляться, развиваться, закрепляться, и, очевидно, на следующем саммите в Южной Корее в 2012 году на этот вопрос снова обратят внимание».



Геннадий Удовенко полностью согласен с тем, что Украина должна отдать высокообогащенный уран, несмотря на то, что у многих эта инициатива нового правительства вызывает возмущение. «Представьте себе, если бы мы не вывезли ядерное оружие, сколько десятков ядерных новобогдановок у нас было бы? С нашей-то безалаберностью, продажностью и коррупционностью. И слава богу, что мы от этого отказываемся!» - заметил господин Удовенко.



Встреча Януковича с Обамой во время саммита – заслуга украинских дипломатов



Необходимо отдать должное украинской дипломатии, которая сделала невозможное и сумела организовать встречу президентов Украины и США во время саммита, считает бывший министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко. «На таких многосторонних форумах, в которых принимают участие десятки глав государств мира, очень трудно организовать подобные двусторонние встречи», - отметил господин Зленко.



По его мнению, это подчеркивает важность Украины для Соединенных Штатов Америки, «о чем, кстати, говорил и президент США». Также, по словам эксперта, это свидетельствует об интересе США не только к вопросам последующего ядерного разоружения Украины, но и к налаживанию двусторонних контактов между странами, углублению и расширению сотрудничества между ними.



В результате этой встречи Януковича и Обамы «возобновлен прерванный в свое время диалог между Украиной и США», считает бывший министр иностранных дел Украины. «В первую очередь возобновлен диалог между лидерами двух держав. И это показательно. Этот визит и встреча лидеров стран проходили на фоне тех позитивных заявлений, которые были сделаны в свое время администрацией США относительно нового руководства Украины. Именно на этом фоне проходили переговоры, которые и дали позитивные результаты», - заявил господин Зленко.



По словам Анатолия Максимовича, на этом саммите «президент США признал, как было сказано в пресс-релизе Белого дома, «уникальный вклад» Украины в ядерное разоружение. Обама также подтвердил значение Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года о предоставлении Украине гарантий безопасности».



Украине стоит брать пример с США



Самым главным во встрече Виктора Януковича с Бараком Обамой является то, что президент США подтвердил стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов Америки, считает бывший министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко. «Важно и то, что речь шла и о необходимости сотрудничества в треугольнике Украина-США-Россия. Очень важно, что нас не отбросили на маргинес при загрузке американско-российских отношений», - отметил Геннадий Иосифович.



Относительно 250 миллионов долларов, которые Белый дом пообещал выделить для Чернобыльской АЭС, бывший министр иностранных дел Украины отметил, что «Америка их всегда давала». «Украина - третья страна по объемам финансовой помощи, которую ей оказывают США. Но разрыв между второй и третьей страной составляет миллиарды, а у нас всего 250 миллионов. Так что у нас бронзовая медаль по помощи, которую оказвают нам США», - говорит эксперт.



Особо господин Удовенко отметил то, что это был четвертый официальный визит Януковича после поездок в Брюссель, Москву и Казахстан, а также подчеркнул важность этого события.



Кроме того, Геннадий Иосифович утверждает, что и правительству, и оппозиционным силам следует тщательно продумать внешнеполитическую стратегию. «Посмотрите на пример США: ярые оппоненты демократы и республиканцы, но, выезжая за границу в составе делегации Конгресса США, они говорят на одном языке. Они говорят на одном политическом языке! Потому что они представляют страну», - отметил бывший министр иностранных дел. По его словам, при всех разногласиях власти и оппозиции во взглядах о том, как правильно строить государство, «мы должны достигать консенсуса по крайней мере во внешнеполитическом курсе, как это делают другие мировые государства. К этому мы должны стремиться».



Единственный недостаток визита Януковича в США – слишком короткая встреча с украинской диаспорой



Визит Виктора Януковича в США и его встречи с лидерами других государств - позитивное событие, считает бывший министр иностранных дел Геннадий Удовенко.



Господин Удовенко отметил важность встречи с лидером Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Такую оценку он объяснил тем, что «5 лет у нас были заморожены отношения с Китаем», а теперь наконец начинается диалог. «Мы гордимся большим торговым оборотом с Китаем в размере 9-10 миллиардов долларов, где 9 – китайских миллиардов, а один наш. Что это за торговля? Вы ведь уже в Украине не купите ничего своего собственного, а все «made in China»!» - возмущается Геннадий Иосифович. По словам бывшего министра иностранных дел Украины, лидер КНР сказал Януковичу: «Господин Президент, я за вами слежу уже 5 лет, и вы в своих выступлениях постоянно отмечаете важность китайско-украинских отношений». Поэтому господин Удовенко выразил надежду на то, что «украинско-китайские отношения поднимутся на более высокую ступень».



Кроме того, Геннадий Иосифович подчеркнул важность встречи Виктора Януковича с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой она пригласила украинского Президента посетить Германию. «С одной стороны, Германия – это крупнейший торгово-экономический партнер Украины после России. А с другой стороны, Германия и Франция – самые серьезные оппоненты наших евроатлантических устремлений», - отметил господин Удовенко.



Также бывший министр иностранных дел отметил, что видит в этом визите единственный недостаток – слишком короткая встреча Президента Януковича с представителями украинской диаспоры, которая состоялась у памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне. «Диаспора критически относится к тому, что Янукович не встретился с ней. Можно было бы один вечер посвятить этому и сделать так, как было, когда Кучма впервые посетил Нью-Йорк. Тогда в самой шикарной гостинице Нью-Йорка тысяча человек собралась на ужин, Леонид Даниилович произнес речь, ответил на вопросы», - отметил господин Удовенко. По словам Геннадия Иосифовича, «мы недооцениваем роль украинской диаспоры в США, которая очень мощная».