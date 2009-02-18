Анатолий Гуцал: «Со страной говорят так, как она того заслуживает»

18 февраля 2009, 18:29

В украинско-российских отношениях очередной дипломатический скандал.

Острый на словцо посол России в Украине Виктор Черномырдин в интервью «Комсомольской правде в Украине» в унизительной форме высказался об отношениях украинского Президента с премьером и украинском политикуме вообще.

В ответ украинское МИД предупредило посла, что за унизительные высказывания, противоречащие Венской конвенции о консульских сношениях, его могут объявить персоной нон-грата, то есть выдворить из Украины. В свою очередь, российское МИД не усмотрело ничего предосудительного в высказываниях Черномырдина и пообещало принять соответствующие меры, если Украина накажет российского посла. Сам Виктор Черномырдин уже успел охарактеризовать реакцию украинской стороны на его слова в привычном для себя стиле: «Напугали бабу туфлями с высоким каблуком».

Премьер-министр Украины негативно восприняла позицию украинской дипломатической службы и вызвала министра Огрызко «на ковер», поскольку сейчас ей ссориться с россиянами ой как не хочется – именно в настоящий момент идут переговоры о получении 5-миллиардного российского кредита для Украины.

{1-} Своими оценками о поведении посла России в Украине Виктора Черномырдина, о реакции украинского МИД и перспективами украинско-российских отношений в интервью «Главреду» поделился эксперт по международным отношениям, бывший заместитель директора Института украинско-российских отношений Анатолий Гуцал.

Анатолий Феодосиевич, как вы оцениваете дипломатический скандал вокруг унизительных высказываний посла России в Украине Виктора Черномырдина в адрес руководства Украины? Насколько адекватны заявления Черномырдина и насколько адекватна реакция украинского МИД, пригрозившего объявить посла персоной нон-грата?

На самом деле это яркое проявление хаоса в головах наших политиков. Этот хаос сейчас царит в Украине и вокруг нее. Фактически, наша политическая элита сама своим же дискурсом задает тон, который проектируется на всех остальных. Наши события просто начинают комментировать нашими же терминами в рамках нашего дискурса. Так же поступает и Черномырдин. Реакция нашего МИД совершенно неадекватна существующим в Украине реалиям.

Имел ли посол Черномырдин право высказываться в подобных, неприемлемых для дипломатии терминах о руководстве Украины?

А он разве в другой форме когда-то высказывался? Да никогда. По-видимому, данную ситуацию спровоцировала газета. Обычно подобные интервью литературно обрабатываются, чтобы причесать какие-то оскорбительные моменты. В нашем же случае текст пошел в сыром виде.

Я прочитал интервью Черномырдина и ничего нового в нем не увидел. Эти вещи уже не раз говорили и Путин, и Медведев, и тот же Черномырдин не один год. Это уже тон нынешней политики по отношению к Украине. Послушайте, как Буш в свое время общался из Блэром, отчитывал его на международном саммите. Там было и жестче, но никто не устраивал скандалов. Знаете, со страной говорят так, как она того заслуживает.

Нужно быть адекватным ситуации. В условиях страшного кризиса и общественной истерии совершенно неадекватно поднимать еще и такие скандалы. Посмотрите шоу с нашими ведущими политиками, они сами задали тон всему нашему политическому дискурсу. Черномырдин просто находится в украинском политическом дискурсе. Я бы на месте наших чиновников посмотрел на себя и подумал, что происходит в головах наших политиков, а не обвинял кого-то другого.

МИД ссылается на то, что нормы Венской конвенции не позволяют дипломатам высказываться так, как это сделал господин Черномырдин...

Это уже нюансы дипломатического этикета, но нужно смотреть на реальное политическое положение в Украине. Современным миром правят эмоции, наш политический дискурс просто переполнен эмоциями.

К каким последствиям может привести резкое заявление украинского МИД? Ведь уже пошел обмен нотами, российские дипломаты тут же поддержали Черномырдина...

Ухудшить украинско-российские отношения это не может, их уже некуда ухудшать. То, что произошло, это проявление уже давно поставленного диагноза нашим отношениям. Отношения конфликтные, и никто сейчас этого не скрывает.

Российское МИД обнародовало дипломатически завуалированное заявление по этому поводу, но видно, что диалог конфликтный. Насколько я понимаю, интервью российского посла – это не официальная нота или официальный документ, а мнение отдельного человека. Иногда люди выражают свои личные мнения, но они не отражают позицию организации, которую представляют. Наверное, так и нужно воспринимать интервью Черномырдина. Конечно, есть нормы этикета, не позволяющие послам так высказываться, но в Украине с этикетом уже давно никто не считается.

Возьмите хотя бы высказывание Путина по поводу «мазуриков» и тому подобное...

Сейчас идут переговоры о выделении российского кредита Украине. Возможно, заявление МИД – это палка в колеса Тимошенко?

Тут главный вопрос в адекватности реакции. Все, что делается в России, у нас вызывает страшную реакцию. Мы видим соломинку в их глазу, и не замечаем колод в своих глазах. Если бы МИД одинаково реагировало на все заявления по поводу Украины в мире, тогда бы было понятно. А у нас какое-то искаженное отношение только к России.

Но ведь украинский посол в России себе не позволяет ничего подобного?

Он находится в другой среде и дискурсе. Вы же посмотрите, какими словами в Украине общаются Президент с премьер-министром. На заседании СНБО говорят такие вещи и такие слова! Что же после этого требовать от дипломатов? Наша элита сама задает тон, в котором нужно с ней разговаривать.

Может ли ситуация закончиться тем, что Виктора Черномырдина отзовут с должности посла в Украине? Тем более, недавно шли серьезные разговоры о замене российского посла...

Да нет, конечно, никакого отзыва посла не будет. Никакой последней каплей это не станет. Я думаю, что скандал с Черномырдиным возымеет обратное действие. Если и были какие-то планы его заменить, то после этого скандала его точно оставят, чтобы не давать Украине повода радоваться своей победе.

Виктор Черномырдин так прокомментировал угрозы украинского МИД: «Напугали бабу туфлями с высоким каблуком». Выходит, он больше чем уверен в своих позициях?

Да нет, Черномырдин реагирует на события так, как он реагировал всегда, и год, и два, и пять лет тому назад. Год назад у журналистов аж слюна текла после его высказываний, цитировали его, где только можно. А теперь почему-то совсем по-другому отреагировали, и о нем, кроме прессы, стал говорить МИД. Ничего нового в высказываниях Черномырдина нет, он спокойно несколько лет назад говорил об украинских чиновниках, мол, «так зацеловали одно место, там уже все зацеловано». Это Черномырдин, что с ним сделаешь...

Почему же наши дипломаты только в этот раз так резко отреагировали?

Потому что наш МИД русофобный донельзя. Это уже в глаза бросается. Как бы я нейтрально ни относился ко всем этим процессам, но идет целенаправленная политика на формирование антироссийских настроений. Ищут любой повод, чтобы зацепиться и выставить России какие-то требования.

На ваш взгляд, насколько реальные для воплощения в жизнь угрозы объявить господина Черномырдина персоной нон-грата в Украине?

Пусть попробуют. У нас уже были персоны нон-грата, и мы помним, к чему это все приводило. Конечно, это могут сделать, у нас сейчас никто ни за что не отвечает. Но реакция Москвы будет симметричной, могут и нашего посла выслать, а могут отозвать посольство или ввести визы.

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