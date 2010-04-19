Після трагедії…

Політичний ландшафт Польщі змінюватиметься

Майже весь минулий тиждень офіційна Польща провела у жалобі з приводу трагедії, яку вже встигли охрестити Катинню-2, адже 70 років тому також не стало значної частини польської державної еліти. Утім, цього разу прості поляки у загибелі великої частини політичної верхівки країни не звинувачують нікого. Про майбутні президентські вибори, які наблизила ця трагедія, ніхто поки не хоче думати. Утім, оглядачі вже зауважують, що політичний ландшафт хоча б тимчасово це таки перекроїть



Ми всі – поляки

10 квітня близько полудня біля посольства Польщі в Україні почали з’являтись поодинокі букети квітів та запалені свічки – люди приходили віддати шану пам’яті загиблому президенту Леху Качинському і всім, хто був з ним у літаку. До вечора того дня біля паркана польського представництва на Ярославовому Валу була вже понад сотня букетів. Таку ж саму ситуацію можна було спостерігати і в Смоленську, де прості росіяни з квітами та свічками підходили до місця трагедії, та біля польських представництв у багатьох країнах світу.

Проте найдовша черга людей із квітами та свічками вишикувалась до президентського палацу у Варшаві, розповідає Марчін Лапчинський, який працює в офісі навпроти. «На вулицях Польщі багато людей, одягнених у темний одяг. Це дуже сумне видовище», – зазначає він у розмові з «Главредом».

«Першою реакцією на новини про авіакатастрофу був шок. Ніхто не хотів у це вірити. Я був знайомий із кількома людьми, які загинули в тому літаку, з багатьма – кілька разів зустрічався», – ділиться власними відчуттями Лапчинський, який працює в канцелярії загиблого в літаку віце-міністра з питань культури та національної спадщини Томаша Мерта.

Біда об’єднує

Примітно, що, окрім польського депутата від партії «Право і справедливість» Артура Ґурського, який у своєму інтерв’ю відразу обвинуватив у цій трагедії Москву, прості поляки в тому, що сталося під Смоленськом, не звинувачують нікого. Більше того, люди позитивно відгукуються про реакцію простих росіян та російського керівництва. «Реакція людей дивовижно позитивна. По-перше, немає тієї реакції, якої із самого початку побоювались, а саме – русофобії. Натомість поляки доволі позитивно реагують на реакцію росіян щодо цієї трагедії, на те, що багато пересічних громадян висловлюють співчуття та власний біль разом з нами. Важливу роль тут відіграла позитивна реакція російської влади. Це добре впливає на польсько-російські відносини і може стати причиною того, що росіяни й поляки нарешті зможуть зрозуміти та пробачити одне одного», – зазначає у коментарі «Главреду» політичний оглядач Gazeta Wyborcza Костянтин Гебер.

Загалом у Польщі багато говорять про те, що цей трагічний випадок може бути початком порозуміння між поляками та росіянами і початком нових відносин між двома народами. Так, радянолог з університету міста Лодзь Анджей де Лазарі у Rzeczpospolita пише, що найвище російське керівництво прагнуло, аби поляки побачили в них росіян, які співчувають, «а не (як це нерідко у нас бувало) холодних спадкоємців тоталітарної радянської дійсності». «Путін разом із Медвєдєвим моляться в церквах і ставлять свічки за загиблих у катастрофі, виголошують незвично теплі послання, оголошують національний траур (у Росії ще ніколи не оголошували трауру не за громадянами власної держави). Вони справді розчулені. У “холодного” Путіна в очах стоять сльози, він невимушеним жестом обнімає Туска, який плаче. Вони точно роблять більше, аніж їм належить за посадою, за обов’язками», – пише вчений. Більше того, окремі представники польської інтелігенції звернулись до росіян із закликом про примирення щодо Катинської трагедії.

У такому контексті невиголошений спіч Качинського, присвячений 70-й річниці Катинської трагедії, сприймається як його заповіт. Усупереч очікуванням, остання катинська промова Качинського не виявилась жорсткою щодо Росії, адже саме там згадано про необхідність примирення між обома народами та країнами. «Катинь стала болючою раною польської історії й на довгі десятиліття отруїла відносини між поляками та росіянами. Тож зробімо так, щоб катинська рана могла нарешті остаточно загоїтись. Ми вже на правильному шляху. Ми, поляки, цінуємо те, що зробили останніми роками росіяни. І цим шляхом, який зближує наші народи, ми повинні рухатися далі, не зупиняючись і не відступаючи назад», – так і не встиг промовити Качинський.

Вибори без змін

Перший шок та жалоба плавно перейшли в обговорення у ЗМІ того, як трагедія під Смоленськом і вимушені дочасні президентські вибори вплинуть на політичне життя Польщі. Більшість політичних оглядачів і в Польщі, і в Україні не схильна вважати, що загибель двох кандидатів у президенти – чинного президента Леха Качинського та кандидата від соціал-демократів Єжи Шмайдзінського, який летів на тому самому літаку, – кардинально вплине на результати президентських виборів, яких і так очікували восени цього року. Тепер же полякам доведеться обирати нового президента вже у червні поточного року.

Опоненти уряду Дональда Туска – пропрезидентська партія «Право і справедливість» (ПіС) – зазнали великого удару, заявив The Wall Street Journal колишній міністр оборони Польщі Януш Онишкевич. «І соціал-демократи, і партія братів Качинських втратили своїх найкращих людей. Це означає, що наразі у “Громадянської платформи” Туска майже немає політичних конкурентів», – підтверджує думку Онишкевича Гебер. Разом із главою держави загинуло й чимало членів його політичної команди, багато депутатів Сейму, а також голова Служби безпеки Александр Щигло, який вважався ідеологом ПіС.

Так, після смерті Качинського та Шмайдзінського у Броніслава Коморовського – офіційного висуванця у кандидати в президенти під «Громадянської платформи» (ГП), який як маршалек (спікер) Сейму тепер виконує обов’язки президента, – на цих президентських виборах фактично немає більш-менш гідного конкурента.

Коли на президентських виборах не стало основного конкурента Коморовського – Качинського, логічним було б висунення від ПіС його брата Ярослава, який вважається жорстким консерватором. Утім, такий розвиток подій вважають малоймовірним. По-перше, Ярославу, який зараз убитий горем, наразі не до політики. Подейкують, що він може взагалі піти з політики. По-друге, навіть якби він висунув свою кандидатуру на продовжувача роботи брата, то, за словами Гебера, його високий антирейтинг зробить його шанси на перемогу у президентській гонці мізерними. Тим часом у польській пресі зазначають, що іншого видного кандидата на президентських виборах у ПіС просто немає, а відтак – передвіщають упевнену перемогу Броніславу Коморовському.

Однак навряд чи можна сказати, що авіакатастрофа під Смоленськом якось вплине на результат президентських виборів. Адже президенту Леху Качинському, який був не дуже популярним політиком, уже давно пророкували поразку на найближчих президентських виборах. За результатами березневого опитування дослідницької компанії MillwardBrown SMG/KRС, у першому турі президентських виборів охочих проголосувати за Качинського було близько 21% виборців, а за Коморовського свої голоси готові були віддати 38%. За тим же дослідженням, у другому турі за Качинського та Коморовського готові були проголосувати 27 і 60% відповідно. Таке рейтингове співвідношення кандидатів відповідає підтримці їхніх партій у суспільстві. Як показує дослідження GfK Polonia, оприлюднене наступного дня після катастрофи, партію Туска – Коморовського нині підтримують 53% поляків (на 3% більше, ніж до трагедії), а ПіС – 27%. Тому авіакатастрофа майже не змінила розкладів політичних сил на президентських виборах, адже навіть перед цією трагедією було зрозуміло, що найбільші шанси перемогти у Коморовського. «Єдине, що змінила катастрофа, то це шанси Коморовського перемогти вже у першому турі виборів. Якщо раніше Коморовському передрікали перемогу у другому турі, то тепер вважають, що йому під силу взяти 50-відсотковий бар’єр ще у першому», – розповідає Костянтин Гебер.

Омолодження польського політикуму

З прем’єром Туском та виконувачем обов’язків президента Коморовським, який до того ж є спікером парламенту, ГП до виборів отримує всю повноту влади. Як виконувач обов’язків глави держави Коморовський може завершити проходження низки ініціатив, які могли наразитись на спротив Качинського. Скажімо, однією з таких ініціатив Коморовського було реформування Інституту національної пам’яті, який займається розслідуванням злочинів комуністичної доби. Останнім часом цей інститут почали сприймати як інструмент політичної розправи з опонентами католицьких ультраконсерваторів. До речі, керівник цього інституту – Януш Куртика – також загинув під Смоленськом.

Тепер у Туска теж розв’язані руки і щодо грошової політики. Глава центрального банку Славомір Скшипек, який був противником приєднання Польщі до єврозони, також був у літаку, що розбився.

Незважаючи на те що верхівка ПіС втратила багатьох власних важковаговиків, наразі все-таки малоймовірними видаються твердження про те, що це похоронить усю партію братів Качинських. Адже навіть якщо Ярослав Качинський відмовиться від подальшого керівництва, у ПіС є такі політики, як, скажімо, Збіґнєв Зебро, який свого часу був міністром юстиції.

«Не відомо, як зміниться політичний ландшафт. Щоб робити якісь більш-менш зважені висновки, варто трохи зачекати», – розповідає «Главреду» польський журналіст Марчін Войцеховський. Однак певні висновки щодо зміни польського політикуму можна зробити вже зараз.

На думку Гебера, сумна подія під Смоленськом пришвидшить трансформацію поколінь у політичній еліті. На місце тих, хто трагічно загинув у авіакатастрофі, прийде молодь. Для нового покоління вже не є актуальними боротьба за незалежність і підпілля, які були центральними для старшого покоління політиків. Для молодих – це історія. Тож у такому сенсі ця трагедія пришвидшить прихід молоді на важливі політичні пости.