Мрії збуваються

Віктор Янукович повернувся зі США, де він побував на саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні.

Команда Президента розцінює цей візит як безумовну перемогу. Опозиція критикує, бо вважає, що й тут Янукович поступився інтересами країни



Янукович, Обама, Медвєдєв і всі-всі-всі…

Думаю, Віктор Федорович дуже довго чекав подібного візиту. І готувався до нього. Це скидається на певний психологічний реванш за ті іміджеві образи, яких він зазнав, коли програв вибори 2004 року. Йому дуже довго згадували «американські валянки» та «наколоті апельсини» не лише в Україні, а й у світі. Проте антиамериканська риторика, що звучала з його вуст і з вуст членів Партії регіонів під час Помаранчевої революції, пом’якшала після того, як у команді регіоналів з’явилися американські політтехнологи. Саме тоді лідер регіоналів припинив радикально відгукуватись про НАТО та дедалі частіше став називати Україну мостом між Заходом і Сходом. У 2006 році Янукович відвідав Сполучені Штати з офіційним візитом у статусі прем’єр-міністра і зустрівся з віце-президентом США Діком Чейні та держсекретарем Кондоліззою Райс. Прийом був більш ніж стриманий (на фоні тріумфального візиту Віктора Ющенка у 2005-му), а експерти тоді говорили, що, мовляв, американський уряд прийняв лідера ПР тільки тому, що хоче співпрацювати з усіма силами. Утім, це був перший крок на шляху до зміни антиамериканського та антидемократичного іміджу.

Тезу про Україну як міст між Заходом і Сходом Янукович повторив під час візиту до Вашингтона вже у статусі Президента, додавши до неї ще одну – про те, що «перезавантаження» українсько-російських відносин піде на користь усьому світовому співтовариству. Цього разу Віктор Федорович має більше підстав радіти результатам візиту. Адже ще за два тижні до самого візиту експерти висловлювали сумніви щодо того, що українському Президенту вдасться отримати повноцінну аудієнцію у президента американського, про що писав «Главред» (читайте у №14 від 6 квітня статтю «Американська мрія Януковича»). Однак це сталося. Барак Обама та Віктор Янукович спілкувалися аж півгодини. Але треба зауважити, що це не можна назвати беззаперечною перемогою президентської команди, оскільки цій зустрічі значною мірою сприяла геополітична кон’юнктура. Янукович потрібен був Обамі так само, як і Обама Януковичу. Адже США повинні щось протиставити посиленню позицій Росії на пострадянському просторі. Україна тут є ключовою ланкою. І хоча американський уряд зараз демонструє поліпшення відносин із росіянами, проте він не може забувати про свій інтерес. А інтерес у США такий самий, як і в Росії, – збереження впливу. Очевидно, це розуміють і в Кремлі. Саме тому Дмітрій Медвєдєв, вочевидь, вирішив і собі зустрітися з українським президентом, незважаючи на те що незабаром має відбутися його візит до України.

Однак візит Януковича не обмежився лише цим. Він зібрав цілу «в’язанку» зустрічей з керівниками держав. Зокрема, провів переговори з головою КНР Ху Цзіньтао та прем’єром Індії Манмоханом Сінгхом, устиг поспілкуватися з німецьким канцлером Ангелою Меркель, прем’єром Туреччини Реджепом Ердоганом, прем’єром Канади Стівеном Гарпером і президентом Франції Ніколя Саркозі, як повідомляє «Інтерфакс-Україна». Янукович мав також зустріч із Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном. Крім того, він обговорив із президентом Світового банку Робертом Зелліком перспективи співпраці в рамках двох програм на суму понад 800 мільйонів доларів та домовився з місією МВФ про відновлення співпраці.

Усі залишилися задоволеними, окрім української діаспори – для неї в щільному графіку Президента України часу не знайшлося, зате знайшовся час покласти квіти до пам’ятника Шевченку у Вашингтоні. Ще б пак, адже він, на відміну від представників діаспори, не ставитиме незручних запитань про оренду Чорноморського флоту, про використання української мови держслужбовцями. Чи про те, чому із президентського сайту зникла сторінка про Голодомор.

Мирний атом

Новиною, яку найбільше обговорювали в усіх світових ЗМІ, безперечно, стала заява Януковича про те, що Україна готова позбутися ядерного палива, зокрема, вивезти зі своєї території запаси високозбагаченого урану. Звичайно ж, цю ініціативу підтримав Барак Обама. Схвалив її і Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. А депутат Європарламенту Марек Сівець зазначив, що відмова від високозбагаченого урану є «реальним внеском у світову безпеку». Наразі про те, чи отримає додаткові гарантії власної безпеки Україна за свій вклад у мирну справу, усі скромно промовчали. Зрештою, не було й про що говорити, бо основні країни – США та Росія, які мали б забезпечити ці додаткові гарантії, поки що мовчать. А українська сторона якось і не наполягає. Опозиція із цього приводу вже встигла поіронізувати. Так, БЮТівець Володимир Яворівський сказав, що Янукович віддав останній високозбагачений уран за можливість сфотографуватись з американським лідером. «Не буде в нас ні ядерного виробництва, ні ядерного циклу, бо кілька днів тому Янукович їде до США і зустрічається з Бараком Обамою, і за три хвилини фотографування з Обамою ми поставили хрест на нашій ядерній фізиці», – зауважив народний депутат, коментуючи пункт держпрограми економічного та соціального розвитку, яку представив прем’єр Микола Азаров, під назвою «Забезпечення ядерного виробництва та ядерного циклу».

Натомість деякі експерти закликають не драматизувати ситуацію і називають рішення Януковича швидше політичним. «На фоні того, що в 1992 році ми позбулися тактичної ядерної зброї, а в 1994-му – ще й стратегічної ядерної зброї, питання “здачі” залишків збагаченого урану – така дрібниця, що розголос явно не відповідає масштабу питання», – сказав у коментарі сайту www.glavred.info директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар. Експерт стверджує, що, оскільки США зазнали фіаско у відносинах з Пакистаном та Індією, вони «на слабкій Україні показали, як ефективно може працювати американська політика денуклеаризації».

Однак чи не найбільшу критику опозиції викликала інша домовленість, досягнута у Вашингтоні. Зокрема, йдеться про будівництво в Харкові нової дослідницької установки з переробки відпрацьованого ядерного палива. БЮТівці уже назвали це «смітником радіоактивних відходів» і закликали Президента й громадськість не допустити будівництва «харківського Чорнобиля». Очевидно, що «ядерна» тема ще деякий час звучатиме в Україні, оскільки незабаром річниця Чорнобильської трагедії.

На завершення варто додати кілька політичних штрихів. У Вашингтоні Віктор Янукович отримав остаточну легітимацію як Президент України в очах світової спільноти. Сьогодні про «американські валянки» там воліють не згадувати. Ера емоцій і сантиментів закінчилася – настала ера жорсткого прагматизму. Фактично і США, і Європа дали зрозуміти, що вони не втручатимуться у внутрішні справи України (навіть якщо окремі рішення української влади будуть не зовсім конституційними, як-то формування коаліції) взамін на таку довгоочікувану стабільність і прогнозованість, навіть якщо їх буде досягнуто в не зовсім демократичний спосіб. І тут не можу не згадати «помаранчеву» владу. Бо саме вона винна в тому, що сьогодні світ сприймає Януковича так, як сприймає. Можливо, це й добре для країни. Адже тепер потрібно розраховувати лише на власні сили, зокрема – у справі відстоювання своїх прав та свобод.