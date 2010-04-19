Андрей Пышный: «Никто морды российским политтехнологам не бил»

Большая часть усилий, направленных против Арсения, исходила от штабов Тимошенко и Януковича.

Команде Арсения Яценюка не удалось победить на выборах из-за того, что

хорошие в теории политтехнологии не сработали на практике, скудный бюджет не позволил донести идеи до масс, а мощная контрпропаганда штабов Тимошенко и Януковича постоянно работала на снижение рейтинга. По крайней мере, в этом уверен Андрей Пышный, замглавы партии «Фронт перемен». В интервью «Главреду» он намекнул на будущих спонсоров партии, приоткрыл характер Арсения (так он называл его в ходе беседы) и только один раз – когда речь зашла о его личных перспективах – сильно задумался.



Андрей Григорьевич, почему в вашем «Правительстве перемен» не оказалось известных политиков: они не захотели или вы не позвали?

Идеология проекта – это доказать, что во власть можно прийти и не из власти. Это не означает, что двери для действующих политиков или народных депутатов закрыты. Но в первую очередь эта инициатива направлена на общество, а не на политикум. Именно в обществе должны возникнуть личности - лидеры, которые смогут профессионально оппонировать действующей власти, анализировать текущее положение страны, сформулировать программу действий и убедить людей в своей правоте.



Действующие политики скомпрометировали себя уже тем, что проблемы в Украине, переходя из одного правительства в другое, десятилетиями не решаются. Тимошенко – дважды премьер, Янукович – дважды премьер, и действующий президент. Они имели возможность неоднократно реализовывать свои программы – и ничего. Очередные выборы – и очередная критика своих оппонентов, очередные эфемерные проекты. Как только приходят к власти – содержание меняется.



И чем хочет заниматься новая элита? Люди сами просили закрепить за ними определенные направления или партия «спускает сверху» им задания?

На данном этапе задания распределены между людьми из действующей команды «Фронта перемен», которые заявили о своей готовности организовать работу по 12 направлениям. В основном это руководители территориальных партийных организаций, а также эксперты, советники Арсения Яценюка по отдельным направлениям. Нас обвиняют в том, что мы непублично провели распределение направлений. Соглашусь, но с оговоркой: это только начало. Проект «Правительство перемен» как раз и призван открыть новых людей, амбициозных и компетентных. Задача же сегодняшних координаторов направлений – запустить работу и быть готовыми к открытой конкуренции. «Правительство перемен» – это не свершившийся факт, а начавшийся процесс.



За какое направление отвечаете лично вы?

Последние десять лет я занимаюсь вопросами, связанными с банковской деятельностью, с финансами. В Совете национальной безопасности и обороны курировал вопросы экономической и социальной безопасности, возглавлял межведомственную комиссию по вопросам финансовой безопасности, поэтому идея закрепить за мной направление «Бюджет развития» возникла сама собой. Хотя я больше нацелен заняться вопросом партийного строительства, и с огромным удовольствием передам координацию направления тому, кто заявит о готовности и подтвердит способность его вести. Но пока кто-то другой не появится, я буду заниматься им и дальше.



А кого из действующих политиков вы хотели бы видеть в своем правительстве?

Достойных людей много, но я бы сейчас их не называл.



Кого бы вы категорично не хотели видеть в своей команде? Есть ли такие политики, которым вы даже руки не пожмете?

Черчилль когда-то говорил, что «в политике никогда не знаешь, чью голову утром увидишь у себя на подушке». А он, согласитесь, что-то повидал и понял. Ваш вопрос скорее из сферы личностных отношений. В политике же, казалось бы, непримиримые враги часто идут на компромиссы и договоренности. Свежий пример – несостоявшийся союз Тимошенко и Януковича. Поэтому в жизни может быть, но в политике нет вечных оппонентов, нет вечных врагов, но есть вечные интересы. Главное, чтобы ты мог объяснить суть твоих поступков людям, в тебя поверившим, и четко следил за тем, чтобы компромисс не превращался в предательство.



«Правительство перемен» не парламентская, но гражданская оппозиция»



Кстати, о вечных интересах. Юлия Тимошенко сразу же объявила Яценюка «карманной оппозицией Януковича». Что вы можете ей противопоставить?

Во-первых, не просто можем, а уже противопоставили. «Правительство перемен» не парламентская, но гражданская оппозиция. Во-вторых, тех, кто считает себя сегодня самой «оппозиционной оппозицией», потому что, по их мнению, депутатский мандат и фракция предоставляют им такие монопольные права, я оппозицией не считаю. Отдельно взятыми политиками, жаждущими реванша, – да, но не оппозицией.



Вы готовы создать вместе с Тимошенко объединенную оппозицию?

Давайте сначала сформулируем повестку дня, а потом уже определимся с параметрами этого переговорного процесса.



Вы обращались к ней со своими предложениями или она к вам?

Наша задача – сделать так, чтобы деятельность, которую мы развернем, была интересна любым оппозиционным, как парламентским, так и непарламентским политическим партиям. И если Юлия Владимировна и ее команда посчитают, что пришло время и есть тематика для ведения переговоров, то почему нет?



То есть Тимошенко с 15% рейтинга должна прийти к Яценюку с 5%, так?

Мы пока не видим их деятельности, которая требовала бы нашего участия. Но мы четко понимаем, где их участие могло бы добавить тому процессу, который мы начали.



Давайте поговорим о ваших оппозиционных планах. Сколько дней вы даете новой команде на «раскачку», чтобы потом начать ее нещадно, по-взрослому, критиковать?

Да мы вроде и сегодня не по-детски к этому процессу относимся… Вы не видите серьезности?



Я не вижу жесткости в ваших словах и действиях.

Я понял - серьезность, это когда в процессе принимают участие депутаты. А мы говорим, что если политики будут вариться в собственном соку, то мы так и будем топтаться. Может, мы идем сложным путем, но другого не видим. Украинской политике нужна «свежая кровь» И эти люди есть, они учатся в университетах, работают в бизнесе, самостоятельно преодолевают кризис, решают вопросы инфраструктуры в отдельно взятых регионах, формулируют научную мысль. Эти личности вполне могут стать новыми Мартыненко, Третьяковым, новыми Тимошенко, Яценюком, Литвином. Поэтому я не считаю, что мы занимаемся этим вопросом несерьезно, что мы раскачиваемся.



Но рейтинги поддержки Яценюка сегодня не впечатляют: 4% по данным КМИСа и 5% – R&B. Разве это не сигнал недостаточной активности, нехватки оппозиционных идей?

Мы с вами начали беседу с того, что вы пожаловались на нашу недостаточную активность. Не буду с этим спорить. С момента запуска проекта мы будем достаточно активными. Что касается замеров уровня поддержки, то разве вы сегодня видите избирательную кампанию? Сегодня не идут выборы президента, отложены выборы в местные советы, да и досрочные выборы в парламент, по-моему, на повестке дня не стоят. И 5% поддержки, о которых вы говорите, – это стартовая позиция в политическое межсезонье. И она мне кажется достаточной для начала тех процессов, о которых мы объявили.



Во время избирательной кампании вы жаловались, что вас не пускают на эфиры. И как вы сейчас будете популяризировать свои идеи и повышать рейтинг, если даже Интернет, по словам Яценюка, в Украине работает из рук вон плохо?

Если вы будете приходить ко мне раз в месяц, то проблему с одним изданием я решу (смеется).



«Глупо отказываться от денег Жвании»



Давайте вернемся в недалекое прошлое, когда за премьерство Яценюка собирали подписи в парламенте. Его шансы оценивали как достаточно высокие. Почему не получилось?

Арсений очень принципиальный человек и политик, и он только начинает свою активную политическую карьеру. Я так полагаю, что в чем-то его диалог и с президентом, и с действующей коалицией не вышел на общее понимание целей и задач, а размениваться он не стал.



Давайте конкретнее: почему не вышел диалог, на что он не захотел размениваться?

Я не был участником непосредственно переговорного процесса, поэтому мне сложно сказать, по каким именно параметрам они не договорились.



Арсений Петрович что, не советовался со своей командой о переходе в оппозицию?

Если занимаешься политикой, то ты либо во власти, либо в оппозиции. Третьего не дано. Если программу, с которой Арсений вел кампанию, невозможно было реализовать, войдя во власть, то какой смысл в нее идти? У него не стояла задача трудоустроиться. Поэтому двух мнений в команде не было.



Давид Жвания помогал собирать Арсению Петровичу подписи за коалицию. Продолжается ли ваше сотрудничество сейчас и в какой форме?

Я не владею информацией, помогал нам Давид Жвания собирать подписи или нет. Народные депутаты – самодостаточные политические фигуры, и если они считают, что по какому-то направлению им нужно консолидировать свои действия, они это делают. Будем ли мы работать вместе? Опять же, это –политика.



С его стороны были предложения профинасировать ваш проект?

Я таких предложений от него не слышал. Но если они поступят, глупо отказываться от денег, тем более если они придут легально и открыто.



Но если богатый человек вкладывает деньги, наверное, он хочет что-то получить взамен. Что получают спонсоры «Фронта перемен»?

Мы ничем не торгуем, и эти люди ничего не покупают – это главный принцип. Безусловно, политика без финансов не делается, но мы для себя определили следующее правило: люди, финансово поддерживающие политическую партию, должны быть готовыми к тому, что мы откроем их как доноров (на сайте есть все фамилии). И во-вторых, нам нужны не только их деньги, но и они сами вместе со своими капиталами. Именно поэтому большая часть наших руководителей территориальных партийных организаций финансируют организацию и лично принимают активное участие в политической деятельности.



Если вы декларируете прозрачность в финансах, ответьте честно, вашу кампанию финансировал Фирташ?

Вранье! Среди наших политических партнеров-доноров такого человека, как Фирташ, нет. Если появится, то вы, конечно же, об этом узнаете.



А Юрушев?

Да, Леонид Юрушев помогал нам финансово, и мы ему за это очень благодарны.



А Виктор Балога с «Единым центром» заинтересованы в сотрудничестве с «Фронтом перемен»? Об этом сейчас говорят в кулуарах ВР…

Вопрос надо адресовать Виктору Балоге. Заинтересованы ли мы в этом сотрудничестве? Неразумно оказываться от политического партнерства, если у тебя понятные принципы такого партнерства, и вы работаете на общий результат.



Конкретные предложения по сотрудничеству с «Единым центром» есть?

Я о таких предложениях не слышал.



Если региональные организации сами себя финансируют, то кто вкладывает в общенациональную раскрутку брэнда «Фронт перемен»?

Мне сложно назвать фамилии всех, кто делал пожертвования. Источники финансирования избирательной кампании открыты. Сегодня мы контролируем затраты и скрупулезно относимся к каждой копейке.



У вас большие долги по итогам избирательной кампании?

У нас нет долгов.



Вы рассчитались со всеми людьми за кампанию?

Абсолютно.



Во сколько обошлась вам президентская кампания?

Я не помню. Я занимался вопросом финансового отчета и аудита по избирательной кампании. И поэтому этот вопрос не по адресу.



В прессе фигурировала цифра десять миллионов долларов. Дороже или дешевле обошлась ваша кампания?

Если такая информация была со ссылкой на Арсения Петровича, то, думаю, Арсению можно верить.



Ваши спонсоры согласны с тем, что в ближайшее время вложенные ими деньги не окупятся?

Мы ничего не продавали, а они ничего не покупали. Вы рассматриваете деньги, которые люди вкладывают в политическую деятельность, как инвестиции. А мы рассматриваем как добровольное пожертвование. Ни о каких встречных обязательствах, ни о каких векселях речь никогда не шла и идти не будет. Если вы готовы помогать финансово, то мы готовы принять эти добровольные пожертвования.



Но ведь вы привлекали средства спонсоров на президентскую кампанию с расчетом, что вы отработаете еще парламентские и местные выборы. И чем дальше дата местных выборов, тем больше средств надо потратить, чтобы попасть в местные советы под флагом «Фронта перемен». Какой им резон вкладывать в вас?

Вот вы опять! Безусловно, большинство наших областных координаторов видят свою политическую перспективу в составе партии на местном уровне. Расстроены ли они, разуверились ли? Судите сами: сегодня нет ни одного заявления о добровольном сложении с себя полномочий руководителей территориальных областных организаций, выхода из партии. Есть случаи исключения нами из рядов партии и увольнения с позиций руководителей территориальных партийных организаций за нарушение партийной дисциплины. Так было в случае с народным депутатом Василенко, который вразрез с позицией политсовета проголосовал за Азарова. Но ни один из членов команды сегодня добровольно не ушел.



Вы учтите, что период политического становления «Фронта перемен» совпал по времени с президентской кампанией и продлился чуть больше года. Процесс был начат семнадцатого декабря 2008 года с публикации программной статьи Арсения в газете «День». С тех пор прошел год и три месяца. И мы сегодня можем сказать, что партия состоялась во многом благодаря именно территориальным парторганизациям. Поэтому точнее будет сказать, что они вкладывают не в нас, а в себя, в свое политическое будущее. И вкладывают не только деньги.



Вы сравниваете политическую партию Арсения Петровича с политическими игроками, которые находятся на политической арене десятилетиями. Капитализация политической партий типа Партии регионов или Блока Юлии Тимошенко, — не одна сотня, если не миллиарды долларов.



«Мы подумаем над этим, чтобы вернуть гаечный ключ в нашу символику»



Кстати, о капитализации вашего брэнда. Кто утвердил такую депрессивную цветовую гамму «Фронта перемен»?

Утверждала группа управления кампанией. Окончательное решение принималось Арсением как кандидатом в президенты.



На презентации проекта «Правительство перемен» зал был оформлен немного иначе: в серых цветах…

Не немножко, а здорово иначе. Мы сейчас работаем над тем, чтобы подготовить новую коммуникационную стратегию, часть из которой – проведение нашего ребрендинга.



Серый цвет – это уже окончательный выбор?

Нет, не окончательный.



А куда делся гаечный ключ? Он тоже не прижился в оформлении?

Мы подумаем над этим, чтобы вернуть гаечный ключ в нашу символику. Вам не нравится?



Нет. Думаю, партия модернизации и гаечный ключ, символизирующий ручной труд, несовместимы….

А вы хотели бы, чтобы это был компьютерный монитор или микросхема?



Как минимум, перфоратор…

Вот видите, а мы не додумались, надо было Арсению микроскоп подарить на съезде (смеется).



А у вас были претензии к работе российских политтехнологов Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова?

Нет. У нас есть претензии только к себе.



Почему вы так доверились им?

Потому что мы не выиграли президентскую кампанию.



А почему вы не исправили ошибки, когда рейтинг Яценюка начал «проседать»?

Изначально было принято решение о том, что Арсений Петрович не будет вести такую «конфетно-букетную» кампанию, в которой он будет пытаться понравиться избирателю.



Кампания «конфетно-букетного характера» – это камень в огород Тигипко?

Видите, вы сами определили, в чей огород этот камень. Значит, ответ на этот вопрос очевиден.



Мы решили, что наша кампанию будет глубокой по содержанию. Это требовало совершенно другой плотности сигнала. Но нас, по сути, с августа-месяца отключили от эфира. Нас лишили возможности непосредственного контакта с нашими избирателями, донесения до них и раскрытия смысла того, что находится ниже формулировки «продуктивное село», «новая индустриализация», – это и создало основную проблему. Во-вторых, не хочу повторять и жаловаться, поэтому буквально одним словосочетанием обозначу проблему — это контркампания, которая была развернута в отношении Яценюка. Я думаю, вы, как журналист, можете оценить тот объем ресурсов, который был вложен в проекты: «Яценюк — Фирташ», «Яценюк — еврей», «Яценюк — американский проект», «Яценюк — Ющенко-2», «Яценюк — российский проект». Были изданы отдельные книги: «Сто самых известных евреев Украины», где фото Яценюка на обложке рядом с фото Голды Меир.



Возможно, это тоже наша ошибка, выводы из которой мы будем делать: надо быть готовыми к таким очень недружеским, мягко говоря, выпадам, и к тому, что оппонент готов нанести тебе удары ниже пояса.



Давайте начистоту: кто отдал команду убрать Яценюка из эфира? Назовите фамилии людей, которые против вас боролись. Кампания ведь уже закончилась...

Вы действительно не догадываетесь?



Одно дело мои догадки, а другое – ваши слова, как официального представителя данной партии….

У Яценюка было два основных оппонента во время этой избирательной кампании — Янукович и Тимошенко. И я полагаю, что оба этих штаба очень активно поработали, чтобы Арсений Яценюк был не допущен до эфиров, а кампания, развернутая против него, получила максимальную огласку.



На самом деле, жаловаться не имеет смысла, вы просто сами об этом заговорили. Мы сделали для себя выводы, и я полагаю, что следующая избирательная кампания пройдет уже с учетом работы, проведенной над ошибками.



Какую роль Виктор Ющенко сыграл в судьбе Яценюка? У вас есть претензии к нему?

Этот вопрос нужно адресовать непосредственно Арсению Яценюку, потому что это его личные взаимоотношения с президентом Ющенко, и я по этому поводу фантазировать не собираюсь. А достоверной информации у меня нет.



Правильно ли я поняла, что Виктор Ющенко не входит в число тех людей, которые работали против Яценюка?

Основными конкурентами Арсения во время этой избирательной президентской кампании были Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. И большая часть ресурсов и усилий, направленных против Арсения, исходила именно от этих штабов.



В ходе кампании обсуждался вариант, что Яценюк снимает свою кандидатуру в пользу другого кандидата?

Никогда. Арсений шел за победой и строил содержательную избирательную кампанию. Он сформулировал задачу так: я должен понимать, чем я буду заниматься, если мы победим.



То есть у вас всем командует и формулирует задачи Яценюк? А с вами, как с частью команды, он советуется?

Арсений – самодостаточный, волевой человек, уважающий мнение команды и обоснованную позицию, но принимающий решение самостоятельно. В последнее время я часто слышу, как, отвечая на вопрос, кто несет ответственность за результат кампании, Арсений говорит, что всю полноту ответственности он несет единолично. Безусловно, проигрыш как кандидата в президенты — его личный. Но результат президентской кампании — это результат работы всей команды. Хотя посыпать голову пеплом тоже нужно в меру. Мы приобрели колоссальный политический опыт, и мы его конвертируем во время избирательной кампании в парламент, в местные органы власти.



«Арсений умеет держать удар»



Расскажите, как складываются отношения внутри вашей команды. У вас есть внутренняя оппозиция? Или мнение Яценюка – это истина в последней инстанции?

Спорят ли с Арсением Петровичем? Спорят. Очень часто. После президентской кампании у нас во многом изменился формат работы. Как минимум раз в неделю мы проводим большое аппаратное совещание, на котором каждый может высказать лидеру свою позицию, вступить с ним в открытую полемику.



А как Яценюк относится к конкуренции?

Абсолютно нормально. Более того, мы все убеждены, что конкуренция внутри партии — это главное, это точка роста. В команде все на виду. Арсений может оценить буквально каждого: команду, которая отвечают за направление «Школа власти», которая отвечает за аналитику, за управления коммуникацией, за деятельность пресс-службы, за юридическое направление. Концепция, которую мы презентовали, является результатом именно такого коллективного обсуждения. Авторство и идея его личная, но исполнение — это все-таки коллективный разум.



Почему с медиа у вас общается только Яценюк? Что, остальных членов вашей команды не пускают на эфиры?

До определенного момента на эфиры ходил только Арсений. Учитывая, что стартовал проект, залог успеха которого – публичность, думаю, на эфиры будет ходить вся команда «Правительства перемен». Главное – с чем. Не так важно, кто и сколько раз пришел на эфир, важно, что ты на нем скажешь.



Ваша команда сильно огорчилась четвертому месту на президентских выборах?

Безусловно, потому что эта избирательная кампания для нас была не технической. Эта кампания была наполнена для нас смыслом, идеями, мы жили этой кампаний, мы жили победой. И результат, конечно же, нас огорчил. Но потом пришло переосмысление, и я могу вас заверить, что следующая наша избирательная кампания будет проведена уже с учетом приобретенного опыта.



Арсений Петрович умеет держать удар?

Умеет! Он умеет их и наносить, и держать. В этом его сила. Что касается его эмоций, то это было огорчение. Никто не рвал на себе волосы, рубашку, никто не напивался и не бил политтехнологам «морды». Нет. Мы просто огорчились, осмыслили и пошли дальше.



Андрей Григорьевич, зачем вам быть в оппозиции, если можно реализовать себя во власти?

Могу ли я сейчас пойти во власть? Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Я абсолютно не верю в перспективу нашей страны как европейского государства, если этим будут заниматься действующие политические силы. Это не высокопарная фраза, это – позиция, это – то, чем я живу. Сегодня это оппозиция, но мы как раз и работаем над тем, чтобы это стало позицией большинства. У меня две дочери, и я, наверное, в тридцать пять лет уже состоявшийся человек. Да, у меня есть амбиции, но я четко понимаю, что страна, в которой я бы хотел, чтобы жили мои дети, не может быть построена теми, кто восемнадцать лет ее методично, изо дня в день, добивал.