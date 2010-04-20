Стабільно Генеральний

Ротація всіх кадрів, так чи інакше дотичних до президентської гілки влади (уряд, губернатори, «великі» й «малі» клерки АП), здається, оминула наразі одну-єдину постать – Генерального прокурора України.

В усіх інших випадках Віктор Янукович, як біблійний Мойсей, оспіваний Луї Армстронгом, сказав: «Let my people go», – і засіяв чиновницьке поле країни власною креатурою. Що, у принципі, є звичайною річчю



Але чому тоді одне з ключових крісел усієї правоохоронної царини так і не «освіжили» новим обличчям? Здається, відповідь проста: у цьому немає потреби. 55-річний Олександр Медведько (чинний хазяїн Різницької) може вважатися «людиною регіоналів і без спеціальної «посвяти». Те, які прикрості створювала наявність Медведька у ГП Віктору Ющенку, нині, очевидно, йде у плюс Генеральному прокурору.

Тягнув дід ріпку, тягнула баба ріпку...

У біографію Медведька ми не заглиблюватимемося. Що стосується його ефективності, то за цього Генерального прокурора, як і за його попередників, розкриття особливо резонансних справ так і не сталося. Не було розкрито вбивство Георгія Гонгадзе, отруєння Віктора Ющенка (про останні заяви Медведька з приводу цих справ скажемо далі). Не було також розслідувано смерть екс-міністра МВС Юрія Кравченка та інциденти, пов’язані з президентською кампанією 2004 року, – встановлення паралельного сервера для підрахунку голосів, побиття людей біля Центрвиборчкому.

Призначений на посаду в листопаді 2005 року Олександр Медведько дуже швидко опинився у вирі політичних скандалів. Наприкінці 2006-го на його адресу лунали закиди з боку колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, який вважав перевірки Генпрокуратурою свого відомства прямим тиском на невгодного «антикризовій» коаліції члена уряду.

Ще через рік після цих подій – коли Віктор Ющенко надумав зупинити неконтрольоване перетікання депутатських «тушок» до коаліції та розпустити парламент – поглибився конфлікт між Банковою та Різницькою. Тодішнього Президента України перестав влаштовувати його Генеральний прокурор. Тож дуже вчасно після проголошення дострокових парламентських виборів (2 квітня 2007 року) Шевченківський суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді попередника Олександра Медведька – Святослава Піскуна.

Для Піскуна то була вже третя «ходка» на Різницьку, однак тричі Генеральний прокурор дуже швидко втратив спільну мову з Ющенком і був змушений поступитися місцем Віктору Шемчуку – прокурору Автономної Республіки Крим та тимчасово виконуючому обов’язки Генерального прокурора. Що було після призначення Шемчука – надто добре відомо. Ідеться про сумнозвісний штурм будівлі Генеральної прокуратури, влаштований «Беркутом» під безпосереднім керівництвом Василя Цушка. «Антикризова» коаліція в такий спосіб давала Піскуну відчути свою підтримку.

Утім, Піскуну це не допомогло. Прем’єр-міністром на той час був Віктор Янукович – після консультацій із ним Віктор Ющенко дійшов висновку, що Медведько є все-таки тою фігурою, на яку слід погоджуватися задля уникнення подальших ексцесів. Так улітку 2007-го Олександр Медведько знову став Генеральним прокурором. На цій посаді він успішно пережив і дострокові парламентські вибори, і обрання нового уряду на чолі з Юлією Тимошенко, і формування нової коаліції, і різноманітні кадрові перестановки, які торкалися всіх, але тільки не його.

Тим часом відставлений Святослав Піскун так і не виборов у суді право бути Генеральним прокурором, а прем’єрка Юлія Тимошенко, в якої були свої причини не любити Олександра Медведька, так і не зуміла розхитати під ним крісло. Тож Медведько залишився на Різницькій. Щоправда, цього року (ба навіть уже найближчими місяцями) п’ятирічний термін повноважень Генерального прокурора добігає кінця. Так чи інакше, а Раді доведеться розглядати кандидатуру іншого достойника.

Можливо, ним стане той-таки Піскун. Адже рік тому, 24 квітня 2009-го, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним указ Ющенка про звільнення Піскуна з посади Генерального прокурора. (Президент України посилався на неможливість суміщення Піскуном депутатської та прокурорської посад.) Але уродженець Бердичева Піскун не належить до так званого донецького клану Генеральної прокуратури. А от нинішній заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін – належить. Тож, можливо, з кандидатурою наступника Медведька все вже вирішено. Тим паче якщо врахувати чутки про те, який вплив має Кузьмін на безпосереднього шефа.

І ще дещо з усної народної творчості

Так чи інакше, а «шеф» Кузьміна і всієї прокурорської братії вирішив відзвітувати перед громадськістю за низкою резонансних справ. Олександр Медведько дав газеті «Комерсант-Україна» велике інтерв’ю. Доти, між іншим, Медведько був не надто щедрим на обіцянки «догнать и перегнать Америку», але політична кон’юнктура диктує свої правила гри. Незабаром постане питання про переобрання Генерального прокурора, і в очікуванні часу «Ч» Медведько зауважив таке.

Про справу Гонгадзе. Розкриття вбивства журналіста Генпрокурор прогнозує на липень – серпень цього року. «Раніше ніяк не вийде», – говорить він. До речі, у вересні 2010-го виповнюється рівно десять років з моменту зникнення Георгія Гонгадзе і рівно десять років від початку «мусолення» справи, що стала справжньою ганьбою для України та її сумнівною візитною карткою (на кшталт Чорнобиля абощо). Нині слідчі ГП працюють із затриманим минулого року Олексієм Пукачем – він, за словами Медведька, дає свідчення, тож не виключено, що у справі з’являться нові фігуранти. Одночасно з цим триває додаткова фоноскопічна експертиза плівок Мельниченка. Що ж до людського черепа (на місцезнаходження якого вказав Пукач), то ці останки, швидше за все, належать Георгію Гонгадзе.

«Усього ми провели шість судово-медичних криміналістичних експертиз черепа та залишків кісток. Вони підтверджують, що кістки належать загиблому журналісту Гонгадзе (...) Але у справі є ще потерпілі – мати і дружина, які хочуть, щоб ми також провели міжнародну експертизу в США. Отримавши їхнє побажання, ми одразу включились у роботу і до останнього часу перебували у переговорному процесі (...) І лише зараз отримали підтвердження – у США готові провести цю експертизу. Але для цього ми повинні надати їм цілий перелік документів. І лише після того, як їх вивчать, вони остаточно скажуть: так, ми проводитимемо цю експертизу», – наводить «Комерсант» слова Медведька

Про загибель Чорновола. Питання ексгумації тіла загиблого у 1999-му лідера Народного Руху Олександр Медведько не так давно обговорював із сином В’ячеслава Чорновола – Тарасом. За словами Медведька, зустріч була «корисною», але про її результати він обіцяв не інформувати пресу. Додав лише, що ексгумації піддали тіло Євгена Павлова, водія Чорновола, і що висновки, отримані в ході проведення судово-медичних експертиз, проллють світло на обставини загибелі відомого українського політика.

Про отруєння Віктора Ющенка. Що стосується цієї справи, то Олександр Медведько не виключає появи нових версій. «Але я впевнений: факт отруєння доведений матеріалами кримінальної справи», – каже він. І уточнює: «Є факт отруєння Президента. Для того, щоб говорити, навмисне воно чи ненавмисне, треба встановити того, хто отруїв, і лише після цього заявляти про намір чи необережність» (...) «Я вважаю, що цей злочин поки не розкрито (...) Можливо, будуть нові версії, але давайте поговоримо про це після того, як ми вивчимо всі томи кримінальної справи». Нагадаємо, що днями припинила свою роботу парламентська комісія з вивчення обставин цієї справи. Її члени перестали збиратися на засідання після переходу голови комісії Володимира Сівковича на посаду віце-прем’єр-міністра із силових питань. Це дало спікеру Володимиру Литвину формальну підставу оголосити про припинення діяльності комісії.

Про подальшу долю Лозинського. Колишньому депутату від БЮТ незабаром висунуть обвинувачення – стверджує Олександр Медведько. Тут, мовляв, немає причин зволікати, все й так ясно як Божий день. «Раніше я неодноразово говорив, що ця справа фактично розслідувана, але тоді не було Лозинського. Зараз він заарештований, йому пред’явлено обвинувачення. Але він не визнає своєї провини, відмовляється від дачі свідчень (...) Цього місяця ми закінчимо розслідування: уже допитано понад півтори тисячі свідків, проведено близько 50 експертиз. Тому у квітні ми пред’явимо обвинувачення в остаточній редакції, у тій, у якій воно піде до суду, й оголосимо про закінчення слідства», – анонсував Медведько.

Про тиск на КС. Що ж до останнього за хронологією скандалу – заяв Юлії Тимошенко про підкуп суддів Конституційного Суду, то тут перевірка триває, як каже Генеральний прокурор. Навіть попри те що Генпрокуратура у порушенні кримінальної справи відмовила, бо складу злочину не знайшла. «Але були ще й повідомлення у пресі, заява голови КС Андрія Стрижака, потім надійшов лист від міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова – йому ще потім дорікали, що це, мовляв, не його справа... Тому ми продовжуємо перевірку – щоб дати оцінку висловлюванням Юлії Тимошенко щодо того, чи був тиск на суд, втручання у його діяльність – за що передбачено кримінальну відповідальність», – сказав Медведько і більш розлогих коментарів на цю тему давати не став. До остаточних рішень, які у Генеральної прокуратури зразка 2010 року ще попереду...