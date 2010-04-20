Павел Жебривский: «Если Янукович гордится шикарными отношениями с Россией, пусть Россия подарит нам дешевый газ»

Свое обещание в кратчайшие сроки подать в парламент проект госбюджета новая власть не выполнила – этого документа в Верховной Раде нет, и когда он там появится – до сих пор неизвестно.

Когда Украина наконец получит бюджет, как новая власть будет выполнять все свои обещания, что мы можем потерять в обмен на дешевый газ – об этом и о многом другом «Главред» спросил у главы подкомитета по вопросам расходов госбюджета народного депутата от НУНС Павла Жебривского.



-- «Владимир Михайлович может в принципе поглумиться над Регламентом, чтобы протянуть бюджет»



Павел Иванович, бюджета на текущий год у нашей страны до сих пор нет. Есть ли угроза срыва бюджетного процесса?



Проблема Тимошенко, а теперь Азарова заключается в отсутствии программы деятельности Кабинета Министров. Бюджет — это механизм реализации программы деятельности правительства. И это должно быть не рефлекторным реагированием на определенные экономические события, а целостным документом. Сегодня мяч на поле Азарова и его соратников – именно их вина в том, что они не представляют бюджет.



Сначала это мотивировалось необходимостью поездки Януковича и компании в Вашингтон, согласованием позиций с Международным валютным фондом, дополнительными встречами с Дмитрием Медведевым и разговорами о цене на газ. Собственно, вопросы сотрудничества с МВФ и установления цены на газ до сих пор не решены – именно этим объясняется отсутствие готового проекта бюджета.



Когда Украина может получить бюджет?



Это зависит от того, как его собираются рассматривать. Если так, как в 2003 году, когда Литвин и другие голосовали обеими руками, то Владимир Михайлович может в принципе поглумиться над Регламентом, чтобы протянуть бюджет. Если бюджетный документ будет «пакостным», и если коалиция не захочет его серьезно дорабатывать, тогда они поступят таким образом. Насколько я знаю, «регионалы» собираются его проголосовать до первого мая.



Это реалистичный срок?



Нет, это не реалистичный срок. Согласно Бюджетному кодексу и Регламенту этого делать нельзя. Но все это будет мотивироваться единственным — целесообразностью, объяснениями, что страна живет без бюджета, что нужно что-то делать, что такова уж ситуация. Если правительство внесет бюджет в Верховную Раду, то на рассмотрение документа с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур необходим хотя бы месяц. Но Владимир Михайлович по этому поводу уже заявил, что лучше очень плохой бюджет, чем никакого.



Вы не согласны с этим?



Безусловно, не согласен, потому что на 2009 год мы уже приняли очень плохой бюджет – так мы тот год и прожили...



За счет чего правительство может наполнить бюджет? Снова занимать у всех подряд?



Пуста ли казна? Пуста. Плохо ли хозяйствовали в прошлом году? Очень плохо. Потому что мы набрали кредитов, эти деньги просто «проели», а экономику не стимулировали.



Что нужно сделать, чтобы наполнить казну? Прежде всего, уже ясно, что до июня нам дополнительно нужно примерно пять миллиардов долларов, чтобы покрыть все социальные расходы. Именно поэтому четвертый транш МВФ должен составлять пять миллиардов долларов. Без этих денег будет очень сложно, и тогда придется прибегнуть либо к эмиссии, либо выпускать облигации внутреннего государственного займа, хотя это очень дорогие деньги.



На самом деле ни эмиссия, ни займ не беда, особенно во время кризиса. Поскольку развиваясь государство может накапливать финансовые ресурсы, а во время кризиса их тратить. Но на что нужно тратить эти деньги? В первую очередь, если мы делаем эмиссию, если мы берем займ, то только небольшую часть, максимум тридцать процентов этих денег мы должны направить на социальные расходы. Остальные необходимо вбросить в «разогрев» экономики, но поддерживать не отдельно металлургов или химиков, а конечного потребителя.



Второй вопрос, который нужно на сегодняшний день выяснить, из чего состоял дефицит бюджета в прошлом году – на уровне 11,5 процента. Собственно, шесть процентов — дефицит самого бюджета, 2,5 процента добавил Пенсионный фонд и 2,5 процента — дотации НАК «Нефтегаз Украины». Безусловно, нужно значительно сокращать существующие расходы. Мы должны перестать дотировать цену на газ, а давать адресные субсидии социально незащищенным слоям населения. Ключевой вопрос — это дотации на жилищно-коммунальные тарифы, и дотации на газ для населения.



Разве власть пойдет на такой непопулярный шаг, как повышение тарифов?



Мы должны дотации направлять именно социально незащищенным слоям населения. Цена на жилищно-коммунальные услуги должна быть рыночной, но человек не должен платить за них больше пятнадцати процентов своего дохода. Тогда мы поддержим социально незащищенные слои населения, а люди, имеющие нормальный доход, будут платить рыночную цену. Тогда жилищно-коммунальная сфера будет прибыльной, она даже налоги будет платить, из которых мы и сможем давать субсидии социально незащищенным гражданам. То же касается и цены на газ.



Вместо того чтобы дотировать «Нефтегаз», мы с «Нефтегаза Украины» будем получать доходы в бюджет в виде налогов, которые перекроют эти субсидии. Поэтому мы можем существенно сократить дефицит бюджета и нарастить в том числе и его доходы.



Глава правительства господин Азаров заявил, что предварительный уровень дефицита госбюджета заложен на уровне 6%. Насколько реально достичь такого уровня, и приемлем ли он для украинской экономики?



Я думаю, что шесть процентов — это реальный дефицит, если принять те меры, о которых я говорил. И в принципе здесь нет ничего притянутого за уши.



У нас есть еще и проблема невозвращенного НДС, и я поддерживаю решение правительства о выпуске облигаций на эту сумму с разным сроком погашения, для размещения их на фондовом рынке. Не секрет, что до сорока процентов были откаты за возвращение НДС. Если сегодня банки на фондовом рынке будут покупать эти облигации по дисконту пятнадцать-двадцать процентов, то даже те, кто будут продавать эти облигации, выиграют и получат живые деньги. Если все будет сделано таким образом, и срок погашения этих облигаций будет определен самое раннее началом 2011 года, - это будет абсолютно адекватная политика. И те двадцать три миллиарда непогашенного налога на добавленную стоимость, о которых говорили представители Тимошенко, сразу выпадают из дефицита бюджета.



Нужно ли вносить изменения в бюджетное законодательство, чтобы бюджет следующего года создавать уже на другой законодательной базе?



Безусловно, нужно. Бюджетный кодекс, новая редакция которого готовилась, был адекватным. Другой вопрос, что Юлия Владимировна влезла в этот Бюджетный кодекс и попыталась сделать из него предвыборную агитку, - тогда я выступал против, хотя я был одним из его соавторов. Я думаю, что за основу можно принимать Бюджетный кодекс, который был подготовлен к первому чтению тогда, когда этот законопроект принимался. Надеюсь, что к 2011 году это будет сделано.



-- «Для нашей страны сдача ГТС в концессию или управление невозможна в обмен ни на какие уступки»



Каким образом можно совместить все обещания новой власти – и превратить страну в «живую строительную площадку» (по словам Азарова), и обеспечить рост социальных выплат?



Безусловно, нужно найти баланс — это первое. Во-вторых, без болезненных моментов в социальной политике говорить о каком-то продвижении Украины бесперспективно. И еще один вопрос, куда пойдут деньги от займов и эмиссии. Если они пойдут только на проедание, то есть на латание дыр в бюджете по социальным выплатам, то станет ясно, что не будет никакой «строительной площадки». Но если они все-таки пойдут на то, чтобы тридцать процентов отчислялось на социальные расходы, а семьдесят процентов — на разогрев экономики, тогда Украина сможет развиваться. Все зависит от того, что победит, — популизм, которого было очень много у предыдущего правительства, или все же прагматизм, который достаточно болезненный, но может привести к улучшению.



Вы упомянули об эмиссии. Жизненно ли она необходима, и не приведет ли она к обвалу гривни?



На сегодняшний день я вижу пять миллиардов эмиссии...



Это уже при новой власти?



Да. При этом монетарная база увеличилась на 0,2%. В представлении многих эмиссия - это когда включили печатный станок и штампуются деньги. На самом же деле это не так. Эмиссия — это увеличение монетарной базы в экономике.



В частности, высвобождение имеющихся у НБУ резервов?



Да, безусловно. Если будет увеличиваться количество продукции и денег, то это будет сбалансированное расширение монетарной базы. Если же достаточного количества продукции не будет, а будет увеличиваться только количество денег, то гривня девальвирует. Понятно, что это плохо.



Разве можно исключать вариант, что правительство, столкнувшись с необходимостью платить пенсии и зарплаты прямо «здесь и сейчас», просто отдаст команду включить станок?



Может быть и такое. И Стельмах такое указание выполнит.



«Разогревать» экономику правительство планирует и путем внедрения налоговых каникул для малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что эта идея звучит достаточно привлекательно, у нее есть и критики – говорящие о вероятном нарушении справедливых принципов конкуренции. Согласны ли вы с этим мнением?



Абсолютно согласен. Дело в том, что я вообще не понимаю, что нынешнее правительство относит к малому и среднему бизнесу. Если «единоналоговиков», то какие еще льготы им нужны? Если работающих по патенту, то уже есть двести гривен за патент, непонятно, что еще для них можно сделать - чтобы они и двести гривен не платили?.. Безусловно, нам нужно говорить об уменьшении налоговой нагрузки, но о расширении базы налогообложения. У нас же наоборот — расширить базу налогообложения и существенно за пять лет уменьшить и НДС, и налог на прибыль.



На сегодняшний день, если налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в Европе составляют 60-65 процентов, то у нас они на уровне 10-15 процентов.



У нас сейчас налог на добавленную стоимость - самый коррумпированный налог. В принципе, было бы желательно, чтобы мы заместили его налогом из оборота. Это то, что делают Япония и Америка. Но чтобы заместить его, мы должны везде поставить кассовые аппараты. В США налог из оборота как раз и является тем ключевым налогом, который обеспечивает жизнедеятельность местного самоуправления. Фактически, это местный налог.



В целом, давайте посмотрим их дефиницию, что власть понимает под малым и средним бизнесом, а потом будем или благосклонно относиться к такой идее, или нет. Хотя вообще-то мы должны увеличивать базу и уменьшать налогообложение, и мы должны поставить в реальные условия деятельность всего бизнеса Украины.



Сколько Украине может стоить попытка «дружить» с Россией? И чем мы можем поплатиться в обмен на обещанное властью снижение цены на газ?



Контракт, который подписала Юлия Тимошенко, неадекватный. На сегодняшний день цена на газ в Америке сто пятьдесят долларов. Цена в Европе — двести пять — двести восемь долларов за тысячу кубометров...

Главный вопрос — что мы должны предложить в обмен на более дешевый газ. Единственное, что я точно знаю, — нельзя торговать независимостью Украины. Безусловно, мы будем категорически выступать против продления пребывания Черноморского флота на территории Украины, против вступления нашей страны в Таможенный союз и тому подобное. Есть вероятность того, что мы можем пойти на уступки в вопросе делимитации наших границ, в частности в Керченском проливе, - этого тоже нельзя делать.



Можно говорить о каких-то уступках в экономической сфере в обмен на цену газа, допустим, если при одинаковой цене мы берем продукцию не европейскую, а российскую. Если это не вредит нашей экономике, то почему бы и нет?



Но ведь Украине нужен более дешевый газ!



Безусловно. Украине нужна рыночная цена на газ, а не сверхрыночная. У нас конъюнктурная цена на газ, потому что триста двадцать — триста тридцать долларов за тысячу кубометров газа при двести десять — двести двадцать в Европе, - это преступление против страны.



В обмен на более дешевый газ – можем мы допустить россиян к нашей ГТС? И заинтересованы ли они в этом?



Безусловно, россияне были бы плохими бизнесменами, если бы говорили, что они страшно заинтересованы, потому что они сразу бы набили цену Украине. Понятно, что заинтересованность в ГТС у них есть. И они стремятся контролировать и «Северный», и «Южный» потоки, и газотранспортную систему Украины в том числе.



Я считаю, что на сегодняшний день для нашей страны невозможна сдача ГТС в концессию или управление в обмен ни на какие уступки. Мы должны просто привести цену на газ к реально обусловленной. Если сегодня Янукович и Азаров говорят, что они в таких шикарных отношениях с Россией, то пусть руководство России им сделает подарок. Бартерные отношения по сдаче национальных интересов Украины недопустимы.