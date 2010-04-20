Януш Онишкевич: Польша не перестанет быть адвокатом Украины в ЕС

Сейчас Украина находится в так называемой «серой зоне» между Россией и ЕС-НАТО, что дает мало преимуществ и представляет довольно много угроз для национальной безопасности. Инициатива Президента Януковича законодательно закрепить внеблоковый статус Украины только усугубит угрозы безопасности.

Об этом очень хорошо знает бывший министр обороны Польши, а в начале 80-х близкий соратник Леха Валенсы по движению «Солидарность» Януш Онишкевич.



С господином Онишкевичем мы пообщались во время форума по безопасности во Львове. В интервью «Главреду» он рассказал, в чем недостатки внеблокового статуса Украины, и почему после гибели Леха Качиньского Польша не перестанет быть адвокатом Украины в ЕС.



Каковы сейчас, на ваш взгляд, самые реальные вызовы безопасности для Украины? И решает ли инициатива Президента Януковича формализовать внеблоковый статус эти проблемы, или же, напротив, усугубляет их?



На мой взгляд, основная проблема Украины заключается в том, чтобы решить, куда вы следуете. Конечно, решение по этому вопросу никто Украине не может навязать. Украина находится не на периферии, как Финляндия, Кипр или Мальта. Поэтому если Украина решит закрепить нейтральный статус не как временное решение, а навсегда, то естественно, что она может превратиться в своеобразную «непривязанную пушку на корабле». Все хорошо, когда на море штиль. Но когда на море шторм и корабль качает, то эта пушка может перевернуться и создать большие проблемы. И это может произойти не только потому, что в этом случае Украина станет непредсказуемой, но и потому, что Украину будут «разрывать» разные группы стран. Это трудно назвать позитивом.



Польша сталкивалась с подобной проблемой после 89-го года, сразу же после обретения независимости. Тогда мы решили, что нейтральный статус Польше не нужен. Считаю, что когда Украина будет решать, каким путем идти, ей нужно учесть наш опыт.



Поскольку сейчас шансы Украины присоединиться к НАТО призрачны из-за нежелания отдельных стран - членов НАТО и из-за того, что сами украинцы к этому не готовы, то оставаться внеблоковым государством – это практическое, но временное решение. Позже Киеву придется принять стратегическое решение о том, куда следовать.



И еще одно. Сейчас Украина стремится стать членом ЕС и, надеюсь, все же присоединится к ЕС. Так вот, когда Украина станет частью ЕС, она будет единственным внеблоковым государством - членом ЕС. Даже такие нейтральные страны, как Швеция и Финляндия, задумываются о вступлении в НАТО. Такая позиция Украины может создать новую политическую ситуацию. В конце концов, Евросоюз должен будет создать общую политику безопасности и обороны. А это значит, что ни одна страна ЕС де-факто не будет нейтральной. А значит, ни одна страна, выразившая желание сохранить за собой нейтральный статус, не получит права на присоединение к ЕС.



Вы говорите, что, будучи внеблоковой, Украина может быть «разорвана» разными группами стран. Какие страны или какие группы стран вы имеете в виду?

Когда я говорю «разорвана», то не имею в виду фрагментирована. Скажем, в начале 90-х годов опасались, что если Польша останется внеблоковой, то она станет плацдармом сильных состязаний и даже столкновений между, с одной стороны, НАТО и ЕС, а с другой стороны России. В Украине, возможно, сложится такая же ситуация. Кроме России есть еще, скажем, Турция, которая также попытается влиять на украинскую политику. Страна, находящаяся в «серой зоне», имеет свои преимущества, но в этом и существенные недостатки.



У Президента Януковича в Верховной Раде есть лояльная коалиция. Как думаете, Янукович все-таки «проведет» через парламент соответствующие изменения к законодательству, которые делают Украину внеблоковой де-юре?



Я надеюсь, что Президент Янукович окажется прагматиком и взвесит все «за» и «против». Лично мне опасения после избрания Президентом Украины Виктора Янукович напомнили об ожиданиях, возникших у Польши, когда президентом стал Леонид Кучма. Мы тогда тоже опасались, что Кучма направит Украину в определенном направлении, но этого так и не произошло, потому что он оказался реалистом. Думаю, сейчас очень похожая ситуация.



Какое в общем мнение бытует в ЕС по поводу задекларированных внешнеполитических ориентиров Украины, в частности в отношении внеблоковости?



Украине не стоит декларировать евроатлантическую интеграцию НАТО, но нужно тесно сотрудничать со странами ЕС и НАТО. Честно говоря, это будет повторением того, что делала Швеция, которая тоже сотрудничает с НАТО.



После гибели Леха Качиньского и многих его соратников в Украине звучат заявления, что Украина потеряла своего большого друга в Польше и это может повлиять на неформальный статус Польши как адвоката Украины в ЕС. Оправдано ли это мнение?



Нет, никак не оправдано. Во-первых, нужно понимать, что в Польше не президентская форма правления, а парламентская. Именно поэтому президент у нас не является решающим фактором при формировании внешней политики. Внешнюю политику определяет правительство, а президент ее только воплощает. А правительство у нас не изменилось.



Во-вторых, польское правительство не будет делать высокопарных риторических заявлений, а сконцентрируется на конкретных вопросах, с помощью которых мы будем помогать украинцам строить успешное и демократическое государство и держать Украину как можно ближе к ЕС.



Но если следующим президентом Польши станет Бронислав Коморовский, который состоит в партии премьера Дональда Туска «Гражданская платформа», то не станет ли дружба его партийного шефа с российским премьером Владимиром Путиным препятствием в отношениях Польши с Украиной? Особенно если не будет противовеса в лице Леха Качиньского.



Я не думаю, что это произойдет. Надеюсь, что изменится эмоциональность наших отношений с Россией и решатся вопросы нашей общей турбулентной и кровавой истории. Основные противоречия в национальных интересах Польши и России остаются. Тут имею в виду статус стран, которые находятся между ЕС и Россией, а именно – Беларуси, Молдовы и в первую очередь Украины. И здесь вопрос заключается в том, как мы будем решать эти противоречия, – с помощью жесткой конфронтационной риторики или намного лучшими, более утонченными методами.



Тем не менее, можно ли говорить о том, что после гибели верхушки «ПиС» («Право и Справедливость») в Польше резко снизилась политическая конкурентность?



Думаю, подобное мнение имеет право на существование. Конечно, «ПиС» как партия пострадала значительно больше, чем «ГП» ( «Гражданская платформа») из-за того, что погибло много людей, которые занимали ответственные посты.



Все-таки думаю, что произойдет столкновение Бронислава Коморовского и Ярослава Качиньского, который, по-моему, посоревнуется за президентское кресло. Столкновение эти двух кандидатов может сыграть на руку третьему вероятному кандидату в президенты Анджею Олеховскому (польский министр финансов. – Авт.). Впрочем, я не думаю, что Олеховский выиграет.



То есть победа Коморовского, по вашему мнению, еще не столь очевидна, как о ней говорят политические обозреватели в Польше?



О его победе говорить пока рано. Я не разделяю мнения о том, что Коморовский выиграет выборы в первом туре. Вопрос в том, кто будет его оппонентом во втором туре.



В Украине после падения самолета с польской делегацией сугубо на человеческом уровне появилось много конспирологических теорий. А в Польше, по вашим наблюдениям, люди допускают подобные версии?



Есть немного, но чисто на маргинесе. Нужно просто дождаться результатов расследования.



После трагедии под Смоленском многие поляки стали очень тепло отзываться о россиянах, которые выражали им искренние соболезнования после авиакатастрофы. Не рановато ли сейчас говорить о примирении народов?



Думаю, отношение поляков к россиянам можно просуммировать так: полякам нравятся россияне, но полякам не нравится российская политика. Стоит обратить внимание на позицию России в отношении закрытия документов по Катынской резне, ведь нет причин не допускать нас к этим документам. Также россиянам не стоит брать на себя полную ответственность за эту трагедию. Знаю, что в России опасаются требований компенсации, хоть в действительности никто не требует от россиян финансовой компенсации.