22 апреля, в 13.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» состоится круглый стол на тему: «Восток и запад Украины: путь к доверию».



На круглом столе состоится обсуждение состояния доверия между населением востока и запада Украины на современном этапе. Во время мероприятия обнародуют данные социологического опроса компании R&B о состоянии доверия между населением востока и запада Украины после президентских выборов нынешнего года.



Мероприятие приурочено к проведению всеукраинской общественной кампании «Неделя доверия». Кампания проходит с 16 по 23 апреля под патронатом внука лидера мирового движения без насилия Махатмы Ганди, президента международной общественной Ассоциации «Инициативы изменений» Раджмохана Ганди.

Организатор круглого стола – >консалтинговая группа «ДРАЙВ», являющаяся соорганизатором кампании «Неделя доверия».



В пресс-конференции примут участие:



- Андрей Миселюк, консалтинговая группа «ДРАЙВ»,



- Ольга Гудзь, общественная организация «Основы свободы»,



- Елена Сибирякова, группа «РОСТ»,



- Юрий Романенко, директор Центра политического анализа «Стратагема», модератор круглого стола,



- Евгений Копатько, президент компании R&B,



- Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований,



- Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»,



- Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина,



- Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии,



- Виктор Небоженко, политолог,



- Олег Покальчук, социальный психолог,



- Тарас Возняк, политолог, культуролог,



- Виктор Андрусив, директор Института Демальянса имени Р. Шумана,



- Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика».



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