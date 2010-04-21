Восток и запад Украины: путь к доверию

21 апреля 2010, 10:10

Круглый стол в «Главреде»

22 апреля, в 13.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» состоится круглый стол на тему: «Восток и запад Украины: путь к доверию».

На круглом столе состоится обсуждение состояния доверия между населением востока и запада Украины на современном этапе. Во время мероприятия обнародуют данные социологического опроса компании R&B о состоянии доверия между населением востока и запада Украины после президентских выборов нынешнего года.

Мероприятие приурочено к проведению всеукраинской общественной кампании «Неделя доверия». Кампания проходит с 16 по 23 апреля под патронатом внука лидера мирового движения без насилия Махатмы Ганди, президента международной общественной Ассоциации «Инициативы изменений» Раджмохана Ганди.
Организатор круглого стола – >консалтинговая группа «ДРАЙВ», являющаяся соорганизатором кампании «Неделя доверия».

В пресс-конференции примут участие:

- Андрей Миселюк, консалтинговая группа «ДРАЙВ»,

- Ольга Гудзь, общественная организация «Основы свободы»,

- Елена Сибирякова, группа «РОСТ»,

- Юрий Романенко, директор Центра политического анализа «Стратагема», модератор круглого стола,

- Евгений Копатько, президент компании R&B,

- Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований,

- Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»,

- Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина,

- Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии,

- Виктор Небоженко, политолог,

- Олег Покальчук, социальный психолог,

- Тарас Возняк, политолог, культуролог,

- Виктор Андрусив, директор Института Демальянса имени Р. Шумана,

- Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика».

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Уважаемые читатели, на этой странице вы можете задать свои вопросы гостям. Ответы на них вы найдете в итоговом материале «Главреда».

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