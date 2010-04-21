Круглый стол в «Главреде»
22 апреля, в 13.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» состоится круглый стол на тему: «Восток и запад Украины: путь к доверию».
На круглом столе состоится обсуждение состояния доверия между населением востока и запада Украины на современном этапе. Во время мероприятия обнародуют данные социологического опроса компании R&B о состоянии доверия между населением востока и запада Украины после президентских выборов нынешнего года.
Мероприятие приурочено к проведению всеукраинской общественной кампании «Неделя доверия». Кампания проходит с 16 по 23 апреля под патронатом внука лидера мирового движения без насилия Махатмы Ганди, президента международной общественной Ассоциации «Инициативы изменений» Раджмохана Ганди.
Организатор круглого стола – >консалтинговая группа «ДРАЙВ», являющаяся соорганизатором кампании «Неделя доверия».
В пресс-конференции примут участие:
- Андрей Миселюк, консалтинговая группа «ДРАЙВ»,
- Ольга Гудзь, общественная организация «Основы свободы»,
- Елена Сибирякова, группа «РОСТ»,
- Юрий Романенко, директор Центра политического анализа «Стратагема», модератор круглого стола,
- Евгений Копатько, президент компании R&B,
- Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований,
- Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»,
- Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина,
- Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии,
- Виктор Небоженко, политолог,
- Олег Покальчук, социальный психолог,
- Тарас Возняк, политолог, культуролог,
- Виктор Андрусив, директор Института Демальянса имени Р. Шумана,
- Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика».
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