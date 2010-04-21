Пересмотр газового контракта: провал или триумф?

Вопрос «жизни и смерти» для украинской экономики будет решен с учетом политической воли руководства РФ и Украины.

Чем ближе момент встречи президентов Виктора Януковича и Дмитрия Медведева, тем сильнее интерес к новым параметрам газовых соглашений. По информации, распространенной пресс-службой правительства РФ, принципиальное согласие российской стороны на пересмотр контрактов достигнуто: Путин дал указание подготовить проект постановления правительства для оформления достигнутых договоренностей по цене на газ. Что касается возможной стоимости «голубого топлива», то, судя по утечке информации с обеих сторон, диапазон цен колеблется от $200 до $270 за тысячу кубометров. Согласно действующему для Украины контракту цена составляет $330 долл. (а с учетом транспортировки и налогов увеличивается примерно до $450 долл. за 1 тыс. куб. м).



Поскольку идея газотранспортного консорциума не вызвала интереса российской стороны, вопрос о параметрах уступок в обмен на снижение цены на газ остается открытым. Оппозиция практически не сомневается, что речь идет о масштабной сдаче национальных интересов. Так, в комментарии «Главреду» бютовец Михаил Волынец заявил, что среди таких уступок вполне может быть вопрос о пребывании Черноморского флота, сдача всего обогащенного урана и нашей газотранспортной системы. Экс-советник премьера Юлии Тимошенко Александр Гудыма предположил, что речь идет о скидке на российский газ ($50–70) в обмен на передачу в долгосрочную аренду «Газпрому» за символическую плату украинских подземных хранилищ газа. Это обеспечит российскому энергетическому монополисту возможность бесперебойного снабжения Европы газом и ограничения поставок в Украину без риска возникновения международного скандала.



В свою очередь, главный инициатор пересмотра газовых контрактов, премьер-министр Николай Азаров заявил, что переговоры проходят очень тяжело, но шанс есть. При этом он заявил, что пересмотр цены «голубого топлива» – это «вопрос жизни и смерти» для украинской промышленности, а подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в январе 2009 года бывшим главой НАК «Нафтогаз Украины» Олегом Дубиной – уголовное преступление. В частности, Азаров отметил, что по информации, полученной от Путина, Дубина подписал пустые листы бумаги, на которых российская сторона затем изложила свои условия.



Что думают по поводу возможных уступок украинские эксперты, выяснял «Главред».



Богдан Соколовский, экс-представитель президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности:

Я позитивно настроен и верю, что контракты удастся пересмотреть. Но произойдет ли это во время встречи Виктора Януковича и Дмитрия Медведева 21 апреля или сразу после нее, сказать сложно. Но я даже не допускаю мысли, что контракты останутся прежними. Новая коалиция на выборах абсолютно обоснованно стояла на позиции, что цену на газ и другие параметры надо пересматривать.



Я также не допускаю мысли, что речь может идти об уступках. Уступка уже была сделана 19 января прошлого года, и говорить о новых – недопустимо. Раз есть несправедливость, и мы говорим о партнерстве, то несправедливость нужно устранить, а все остальные сферы рассматривать без привязки к газу. Ведь если бы не было сегодня завышенной цены на газ, разве не нужно было бы развивать энергетику, нефтепереработку?



Во время подготовки визита президента Виктора Ющенко в Москву в феврале 2008 года (до подписания кабальных контрактов) была скрупулезно отработана наша аргументация, и российская сторона ее конструктивно приняла. После того, как тогдашние президенты Ющенко и Путин 12 февраля 2008 года договорились, на второй день Виктор Андреевич в эфире в течение часа очень подробно, открыто, прозрачно рассказывал о деталях. В частности, о поэтапном переходе на рыночные отношения без посредников, об увеличении цены газа и ставки транзита в течение 3-5 лет. И все это сегодня не утратило актуальности.



Опыт передачи ПХГ в аренду у нас есть, но он, к сожалению, всегда плохо заканчивался. Я не вижу проблемы, чтобы украинские хранилища были бы переданы на определенное время по контрактам или европейцам, или своим потребителям, или поставщику. Но должны быть выработаны условия, в частности ставка хранения газа. Если же речь идет о передаче ПХГ, а условия будут разработаны позже, то это ошибка. Конечно, я боюсь чрезмерного контроля над ПХГ со стороны зарубежного партнера – неважно, Россия это или кто-то другой. Хотя вследствие кабальных контрактов газовый сектор и так контролируется «Газпромом» намного больше, чем ранее.



Наши расчеты показывают, что сегодня справедливая среднеевропейская цена для Украины – это $200-220 при условии действующей транзитной ставки $2,76-2,78. Если транзитную ставку поднять до уровня среднеевропейской – $4-4,1, то цена могла бы быть $250-260.



Владимир Омельченко, эксперт Центра Разумкова:

Высока вероятность, что ценовые условия для Украины будут изменены до уровня, который существует у «Газпрома» с партнерами по ЕС. При этом наиболее вероятная цена – $250-260. Украине, как партнеру ЕС, было бы неплохо выторговать возможность покупать 20% всего объема газа по спотовым ценам, которые формируются на газовых биржах Европы.



Ставка транзита не входила в предмет переговоров: она не будет пересмотрена, ее лишь пересчитают в соответствии с действующим контрактом где-то на 10 центов.



Что касается передачи в аренду ПХГ, то, скорее всего, этот вопрос не рассматривался и явился больше выдумкой со стороны оппозиции. Дело в том, что он и не мог рассматриваться: ст. 7 Закона о трубопроводном транспорте запрещает приватизацию, аренду и другие действия, связанные с госсобственностью в этой сфере. Что касается перспектив сотрудничества с россиянами в атомной сфере, то эти вопросы будут увязаны с газовыми.



Думаю, к моменту встречи на высшем уровне президентов Медведева и Януковича основные вопросы уже будут урегулированы, а президенты задекларируют какую-то определенную позицию, обозначат параметры, без конкретизации, потому что это – уровень хозяйственных субъектов и правительств.



Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований:

Переговоры сложные. Если судить по российской позиции, то возможна скидка в цене на этот год как дополнение к контракту. В неофициальных комментариях украинских лиц речь идет об изменении базовой цены. Николая Азарова, как главного инициатора этого решения, наверняка устроят оба варианта. Но если скидка будет только на год, а уступка в обеспечение этой договоренности – долговременной или необратимой, то это неэквивалентное решение вопроса. Для Украины важно добиться долговременного решения газового вопроса, на 10 лет с подтвержденным объемом транзита.



Учитывая, что решение ценовых и экономических проблем – это прерогатива Путина, то от взаимоотношений Медведева и Путина и будет зависеть, кто из российских лидеров объявит это решение. Думаю, что какая-то договоренность в любом случае будет достигнута, иначе сам вопрос об улучшении российско-украинских отношений теряет смысл. Если Украина остается в преддефолтном состоянии, и российская сторона продает газ дороже, чем в среднем в Европе, то о какой дружбе и нормальном двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве может идти речь?



Что касается передачи в аренду газохранилищ на западной границе Украины, то все зависит от того, насколько украинская сторона сможет пользоваться ими, на какой срок они передаются. Помимо аренды ПХГ, российская сторона также может поставить вопрос политических гарантий своей собственности в Украине, возвращении Кременчугского НПЗ, «Лугансктепловоза» россиянам и решении других спорных вопросов. Проекты в системе ВПК, авиастроения, космоса – это взаимовыгодные вещи. Если РФ участвует в строительстве энергоблоков атомных станций в Украине, она может получить на них долевую собственность.



У Путина есть интерес привлечь Украину в какую-то форму экономической интеграции. При этом российская сторона хочет получить политические гарантии, что это сближение не является конъюнктурным. Обеспечить это можно либо при помощи политико-правового документа, который обозначит ответственность сторон в процессе сближения, либо участия Украины в каких-то интеграционных структурах или проектах, не обязательно институциональных. Пока симптомов, что российский капитал активно разворачивается в отношении Украины, не было.



Ростислав Ищенко, вице-президент Центра исследования корпоративных отношений:

Пока подтверждения, что договоренности достигнуты, нет. Глава Минтопэнерго Юрий Бойко продолжает переговоры с «Газпромом». А поскольку встреча Медведева и Януковича должна состояться уже в среду, то не думаю, что такие вещи будут решаться в ускоренном темпе. Но, судя по информации, поступающей от обеих сторон, переговоры рассматриваются как конструктивные и перспективные.



Когда Украина делала свои первые предложения по пересмотру газовых контрактов, Путин достаточно ясно сказал: «Вступайте в таможенный союз». Таким образом была озвучена цена вопроса. Украина не готова рассматривать настолько глубокий уровень интеграции. Однако есть целая цепочка вопросов, которая решается тактически, не выходя на стратегический уровень. Например, соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Ясно, что Россия заинтересована сохранить рынок Украины для корпорации ТВЭЛ. Если им гарантируют присутствие на украинском рынке на год, то они и цену гарантируют на год. Если речь идет о крупных инвестициях на 10-20 лет, достройке реактора, то и газовые соглашения могут быть более длительные. Но думаю, одним соглашением о сотрудничестве в ядерной сфере дело не обойдется.



Для России вопрос сохранения украинского ядерного рынка важен, но не критичен. Для Украины же снижение цены газа – критически важный вопрос, иначе украинская промышленность не выйдет из кризиса, и на все программы правительства и президента не будет денег в бюджете. Россиян могут интересовать и другие уступки, например, более широкий доступ своего бизнеса в Украину, участие в приватизации, возвращение ряда объектов собственности, которые, с их точки зрения, были незаконно изъяты у российского бизнеса. Теоретически может рассматриваться и вопрос передачи в аренду ПХГ. Украина заинтересована в загрузке своей ГТС, и если в придачу к аренде на достаточно длительный период будет установлена сниженная цена на газ, я не вижу здесь повода для боязни.



Пока Минтопэнерго говорит о новой цене в $220-230, а российская сторона заявляет о $250-270. Думаю, на этот промежуток и будут выходить переговорщики. Но россияне не заинтересованы в том, чтобы украинская промышленность за счет дешевого газа конкурировала с аналогичными российскими предприятиями.