Печерні люди

Такою була реакція на звернення Міжнародної організації Amnesty International до Віктора Януковича з вимогою забезпечити притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні прав людини, а також привести українське законодавство у цій сфері у відповідність до міжнародних стандартів. Ганні Герман сподобалась ідея створення механізму незалежного розгляду скарг на дії міліції, і вона пообіцяла, що найближчим часом буде дано доручення щодо розроблення такого механізму. Було б непогано. Бо, поки Віктор Янукович літав у США і намагався підправити свій міжнародний імідж, в Україні сталося кілька інцидентів, які цей імідж знову ж таки можуть зіпсувати, якщо влада не докладе максимум зусиль, аби розібратися в ситуації. 12 квітня у Львові біля податкової міліції зчинилася сварка між журналістами газети «Експрес» та працівниками податкової міліції. Журналісти прийшли туди, щоб з’ясувати, чому директора «Експресу» Андрія Вея було примусово доправлено до податкової міліції. Розмови, звісно, не вийшло, журналісти зазнали побоїв, також їм пошкодили редакційну відеокамеру. В Інтернеті навіть можна подивитись відео, як це все відбувалось і як брутально поводився працівник-податківець. Та історія не набула б аж такого розголосу, якби наступного дня на знак протесту журналісти «Експресу» не перекрили трасу Київ – Чоп, у результаті чого утворились величезні затори із вантажівок і довелося втрутитись в інцидент усьому львівському правоохоронному начальству, а згодом – і київському. Спочатку відреагував віце-прем’єр із силових питань Володимир Сівкович, який доручив МВС та ДПА розібратись у ситуації, а також відбулось екстрене засідання парламентського Комітету з питань свободи слова, який порекомендував Верховній Раді створити тимчасову комісію з розслідування фактів перешкоджання професійній журналістській діяльності. Буквально через два дні після львівських подій у Києві стався конфлікт між фотографом «Газети по-українськи» та охоронцями Кабінету Міністрів. Останні заборонили фотографувати міністрів, які під’їжджали на ранкове засідання уряду, бо, мовляв, для цього віднині потрібен особливий дозвіл. За охоронців змушена була виправдовуватись регіоналка Олена Бондаренко, яка курирує інформаційний напрямок у роботі Кабміну. Вона сказала, що ніякого подібного розпорядження уряд не видавав, і списала цей інцидент на «печерні уявлення деяких працівників Держохорони про роботу ЗМІ». Усе б нічого, якби такі «печерні уявлення» мали лише кілька людей у державі. Але ж їх доволі багато. Приклад з регіоналом Калашниковим та комуністом Ткаченком, які фактично так і не були відповідно покарані, виявився заразним. Останнім часом випадків перешкоджання журналістській діяльності стає дедалі більше. Нещодавно, 8 квітня, ще один інцидент стався біля київської мерії. Начальник Головного управління житлового господарства КМДА Володимир Стороженко вирвав у журналіста телеканалу СТБ мікрофон і викинув його у смітник. Такою була реакція чиновника на спробу журналіста взяти у нього коментар. «Печерна» психологія, схоже, поширюється, як епідемія. Це й надалі триватиме, поки такі інциденти минатимуть безкарно. Чи достатньо тільки запевнень, що Віктор Янукович виступатиме гарантом дотримання всіх прав і свобод, що, зрештою, входить у його конституційні обов’язки? Вочевидь, ні. Бо імідж, м’яко кажучи, не зовсім демократичного лідера за ним закріпився серйозно. І тепер доводити протилежне справді потрібно не словом, а ділом. Іронія долі полягає в тому, що таким було гасло попереднього Президента – Віктора Ющенка. C’est La Vie.