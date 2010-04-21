Василь Крутов: Деякі українські політики самі є теророгенним фактором

Так, психологи вже кажуть, що до них почали звертатися люди, які бояться їздити в київському метро. І це незважаючи на те, що російська ситуація суттєво відрізняється від української. Генерал-лейтенант СБУ Василь Крутов – один із найкомпетентніших вітчизняних спеціалістів у питаннях державної безпеки та особливо – боротьби з тероризмом. Він стояв біля витоків СБУ, забезпечував доставку в Україну першої партії купоно-карбованців, потім – гривні, створював та очолював українську «Альфу» й Антитерористичний центр СБУ, розробив концепцію національного безпекознавства й так звану доктрину Крутова – ще не імплементовану систему організації недержавної системи безпеки. Наразі Василь Васильович – віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців з корпоративної безпеки. «Главред» розпитав у пана Крутова про загрози, з якими нині борються українські спеціалісти з антитерору



-- Загрозою для світу є ядерний тероризм



Питання, яке хвилює багатьох: чи загрожує тероризм Україні так, як він загрожує іншим державам?

Щоб відповісти на питання, які насправді є загрози терористичних проявів у нас, треба спочатку розкрити саму сутність тероризму як соціального та кримінального явища. Не розіб¬равшись у цьому питанні, дуже важко зрозуміти, як екстраполювати все це на Україну. Я почав би з посилання на інформацію, яка до нас щойно надійшла. Стосовно ядерної доктрини Сполучених Штатів. Президент США Барак Обама вперше заявив, що головною загрозою для Сполучених Штатів є не протистояння ядерних держав, а загроза потрапляння зброї масового ураження до рук терористів. Червоним рядком у його заяві промайнуло: нині головну загрозу для світу становить ядерний тероризм. До цього, у 2008 році, ряд експертів подали в сенат США доповідь, у якій прогнозували, що протягом найближчих 20 років терористи застосують ядерну зброю.

Саме ядерну чи просто масового ураження?

Саме ядерну! Але є небезпека і щодо інших видів зброї масового ураження – бактеріологічної, наприклад, хімічного та радіаційного тероризму. Є і таке явище, як кібертероризм. От уявіть собі кібератаку на комп’ютерну мережу, яка керує повітряними польотами. Чи атомними станціями. Чи будь-якими іншими об’єктами підвищеної небезпеки. Навіть важко уявити можливі наслідки таких дій. А чи не є небезпечним психологічний тероризм? Подивіться, що нині відбувається. Нещодавно в московському метро пролунали вибухи, а наші психотерапевти зараз спостерігають спалахи метрофобії.

Ми ж усі чудово розуміємо: міжнародний тероризм не має кордонів, і саме через це є особливо небезпечним. В умовах глобалізації всі комунікації «миттєві» та масштабні. Щось відбулося на якійсь окремій території – одразу пішло відлуння на інші частини світу. Згадаймо Беслан, де загинуло близько 300 дітей. Важко було знайти хоча б одного українця, який би не співпереживав, не моделював якісь свої ситуації, страшні для нього особисто, який не думав би про те, що його власні діти можуть стати жертвами терористів. Саме через це ідеологам міжнародного тероризму зараз легко досягати своїх цілей.

Яких саме цілей?

Залякування. Методом насилля, фізичного насилля стосовно однієї людини чи групи людей. Або ж психологічного насилля. Їм у цьому допомагає і розгалужена система комунікацій (інформація поширюється значно швидше, ніж раніше), і однобічне розуміння медіа своєї ролі в подібних конфліктах. Адже засоби масової інформації часто розкривають те, що не має бути закладено у свідомість людей. Таким чином, терорист дуже швидко досягає результатів. З огляду на те що Україна є частиною глобалізованого світу, глобальні проблеми міжнародної безпеки впливають на неї так само, як і на інші країни. Зауважмо, Україна – не лише суб’єкт, а й об’єкт міжнародної безпеки. І для розуміння того, що їй насправді загрожує, пот¬рібне розроблення концептуального плану – як на глобальному рівні, так і стосовно саме нашої держави.

У чому слабкість сучасної світової системи боротьби з тероризмом?

Протидію терористичній діяльності не можна вибудувати лише на діях військових, правоохоронців і розвідників. Така система не відповідає рівню загрози. Протидія має базуватися, окрім спецзаходів, на діях зов¬нішньополітичних, організаційно-пра¬во¬вих, соціально-економічних, інформаційних, гуманітарних, освітянських. Повинен бути комплексний підхід, спрямований передусім на запобігання тероризму, а не лише на боротьбу з його наслідками. А це, як відомо, неможливо зробити силами самого лише державного апарату. Потрібне також приєднання громадських та неурядових організацій, які мають величезний, однак недооцінений потенціал.

Чи не заважають боротьбі з тероризмом стереотипи?

Заважають. Наприклад, стереотип про прив’язаність тероризму до ісламу. Іслам – світова релігія, яка сама по собі не має ніякого стосунку до тероризму. Просто ідеологи тероризму навчилися злочинно використовувати певні її положення у своїх цілях. А ідеологи антитероризму ще не навчилися працювати у цьому середовищі. Щоб подолати терористичну небезпеку з боку окремих представників ісламських меншин європейських країн, пот¬рібно вести послідовну роботу безпосередньо в їхньому середовищі, доводячи перевагу європейських цінностей над ціннісною системою ідеологів тероризму. Мусульманська молодь у Європі живе у стані постійного культурного шоку. Треба не дозволити терористам використати цей шанс. Необхідно, щоб молоді люди відчували себе не відторгненою частиною суспільства, а європейськими мусульманами. І це рішення відкладати не можна, бо демографічна ситуація у ЄС невдовзі спричинить ще більшу еміграцію туди населення з ісламських країн. І не тільки з них, а й з інших країн з іншою світоглядною ідентичністю – того ж Далекого Сходу.

-- «Євро-2012» може зацікавити терористів



України це теж стосується?

Ще й як! У нас проблема навіть трохи глибша. На нашій території діють певні прихильники радикального ісламу, які роблять спроби втягнути в небезпечні мережі своїх друзів, знайомих, товаришів по навчанню. Торік в Ірпені було припинено діяльність екстремістсько-релігійної групи. І в ній головним ідеологом, імамом, був слов’янин. Це свідчить про те, що ідеологічна обробка відбувається. Чому? У нас взагалі немає системи цивілізаційної самоідентифікації на кшталт «я – українець, я – слов’янин, я – європеєць, я – за толерантність» і т. ін. Тому деякі наші люди охоче ідентифікують себе так, як їм це пропонує агітатор. Нам потрібно врешті-решт сформулювати національну ідею. Щоб ми хоча б розуміли, хто ми і які в нас цінності. Якщо ми не матимемо такої системи координат, звичайно, будь-який зовнішній вплив може змінити нашу людину. Вищезгадана ситуація в Ірпені демонструє, як це відбувається на практиці.

То яким же є справжній масштаб загрози?

Ці події не набули масштабного, загрозливого характеру, що дозволило б говорити про наявність в Україні терористичної загрози. Сьогодні у нас немає терористичних організацій, але є багато їх прихильників. Служба безпеки України (як головний орган державної влади із цього питання) та Антитерористичний центр при СБУ фіксують їх, відслідковують. У нас створено доволі ефективну систему запобігання, виявлення та протидії терористичним проявам. Ми маємо досить непогане юридичне забезпечення цієї діяльності: закон «Про боротьбу з тероризмом» від 2003 року та статтю 258 Кримінального кодексу, норми якої було розширено у 2006-му. Фактично ми підготувалися до загрози заздалегідь.

Україна є учасником усіх 13 конвенцій з протидії тероризму, взаємодіє із контртерористичним комітетом ООН, з усіма європейськими структурами цього роду діяльності та Антитерористичним центром СНД. Тобто Україна є достатньо ефективним суб’єктом міжнародної безпеки. І наша система безпеки є адекватною до загроз.

Тобто нам можна почуватися в безпеці?

Усе вищесказане зовсім не означає, що вже треба заспокоїтися. Ідеологи міжнародного тероризму діють там, де можуть діяти. Їм байдуже, яка це територія, якщо є шанс вразити велику кількість людей, викликати суспільний резонанс і використати це для власного зиску. Україна тут не виняток. І коли в мене запитують, чи забезпечимо ми собі вищий рівень безпеки, якщо перестанемо «наражатися» та відмовимося від участі у міжнародних антитерористичних заходах, я відповідаю однозначно: ні, це не допоможе.

Наприклад, такий захід, як «Євро-2012», є для нас теророгенним. Бо терористи діють там, де є масове скупчення людей. Тому вже зараз, на етапі підготовки, ми маємо створювати всю відповідну інфраструктуру безпеки. Основними потенційними цілями терористів можуть бути посольства, міжнародні організації та конкретно самі заходи. Адже атакувати представника того ж Ізраїлю простіше на території третьої держави, ніж на його власній території. В Україні потенційно небезпечними є близько трьох тисяч об’єктів, де можливі масові скупчення людей. Вони перебувають під опікою правоохоронних органів та спецслужб, так само як і об’єкти, що є потенційно небезпечними, наприклад, електростанції. На атомних електростанціях усе паспортизовано, там постійно проводяться комплексні навчання, під час яких відпрацьовують усі елементи системи безпеки тощо.

Щоб зрозуміти, про який масштаб ідеться, скажу: коли проводять великі навчання чи антитерористичні операції, в Україні задію¬ють18 міністерств і відомств.

Ще однією загрозою для України є велика кількість міграційних потоків через нашу територію. І якраз у цьому аспекті наше законодавство далеке від досконалості. Важко відслідковувати людину після того, як вона в’їжджає на територію України. Серед таких мігрантів трапляються і вищезгадані агітатори терористичних рухів. Додатковим ф¬актором теророгенності є високий рівень криміналізації, особливо у сфері економічних відносин. У нас оці всі підпалювання, підривання, замовні вбивства, захоплення заручників на 95% відбуваються саме в цій сфері. Рейдерство – той самий випадок, це такий собі специфічний український терористичний прояв.

І як побороти цю «українську специфіку»?

Держава повинна виробити потужну систему економічної безпеки через упровадження недержавної системи безпеки. Це має бути резервна правоохоронна система. Те, що зараз де-факто існує у вигляді тисяч охоронних структур, але не діє так, як належить. Ми в рамках діяльності системи корпоративної безпеки Українського союзу промисловців та підприємців уже кілька років займаємося розроб¬ленням подібної системи, є її, так би мовити, головними ідеологами. Недержавну систему безпеки підприємництва ми розглядаємо тільки як повноправну складову загальнонаціональної безпеки України. Таким чином, ми змінюємо архітектуру безпеки нашої країни в цілому, бо раніше вона базувалася на єдиній складовій – державній. А має бути ще одна – недержавна.

Чи можуть стати причинами виникнення тероризму в Україні політичні конфлікти або гострі питання ідентичності на кшталт мовного?

Це не що інше, як просто гра політиків. Але гра зухвала й надзвичайно небезпечна! Саме ці чутливі моменти можуть викликати неадекватну реакцію. Від висловлювань це може перейти до конкретних практичних дій, а згодом – і до зброї. Адже ефективнішого інструментарію для ствердження своєї ідеології, ніж тероризм, сьогодні немає! Не можна на рівні політикуму формувати ці загрози. Кожен політик, коли порушує мовне чи якісь етнічні питання, має розуміти, що є ще інший бік цих розмов. Такими питаннями повинні займатися професіонали. Необхідно один раз винести їх на рівень загальнодержавного обговорення, прийняти рішення та закрити питання. І взагалі заборонити політикам про це говорити! Бо вони, непрофесійно коментуючи ці теми з точки зору своїх ідеологічних уподобань, провокують виникнення ситуації підвищеної небезпеки. Я вже казав, що в основі тероризму часто лежить ідея несправедливості стосовно етнічної чи соціальної групи. Але деякі політики своїми недолугими, а в підсумку і вкрай небезпечними діями нерідко виробляють таку ідею, спекулюють на ній. Таким чином, вони самі формують теророгенність.

Особливо небезпечним, якщо ми вже говоримо про політику, є створення штучного протистояння між Заходом і Сходом. Це ж політики його створили! Раніше не було такого феномену. Тим більше що наша держава – як на ментальному, так і на правовому рівні – є не федеративною, а унітарною. Але тепер доведеться її склеювати. Питання – навіщо розбивали? Ще небезпечніше, коли, окрім перманентного напруження в елітах, політики намагаються втягнути у свої конфлікти силові структури. Люди зі зброєю у таких конфліктах – перший крок до глобальної небезпеки в країні. Якщо політики втягнуть правоохоронців у протистояння, ми перейдемо межу крові та прийдемо до алгоритму, що наразі діє в таких країнах, як Афганістан, Ірак, Киргизстан… Скажіть, будь ласка, це потрібно нашій державі та українському суспільству?..