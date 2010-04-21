Владимир Лановой: «Не стоит надеяться на снижение цены на российский газ»

Украинская экономика будет находиться в кризисе еще несколько лет.

Владимир Лановой за время своей карьеры успел поработать на многих постах: был и министром экономики, и народным депутатом Украины, и и.о. главы Фонда госимущества, и представителем Президента в Кабмине. Пиком его политической карьеры стали президентские выборы 1994 года – тогда Лановой занял четвертое место, получив поддержку почти двух с половиной миллионов украинцев. Сейчас Владимир Тимофеевич возглавляет Центр рыночных реформ, параллельно работая депутатом Киевгорсовета. «Главред» говорил с Лановым о самых актуальных экономических проблемах Украины: получении кредита МВФ, поддержке стабильности гривни, дефиците госбюджета, газовых отношениях с Россией, инфляции, Таможенном союзе и о многом другом.

-- «Предыдущее правительство поставило нас в фактически безвыходное положение»

Владимир Тимофеевич, из каких источников правительство сейчас может брать средства для выполнения всех возложенных на него обязательств?

Давайте себе ответим – почему государственная казна пуста. С 2001 года у нас был постоянный рост бюджета – правительство просто не знало, что делать с лишними доходами... Рост бюджета требовал конструктивного подхода с точки зрения развития государства. Теперь у нас провалился бюджет. По каким причинам? Первая – падение производства и падение прибыльности. В настоящий момент многие промышленные предприятия убыточны. А налоги ведь можно платить только с прибылей, как бы эти налоги формально ни назывались... Вторая причина – провал финансовой системы Украины, связанный с фатально стремительным падением валютного курса гривни, изменением стоимости всех финансовых продуктов – сбережений, резервов, долгов, валюты и тому подобное. Это развалило финансовую систему. В начале 2009 года перед правительством Тимошенко возникла внештатная ситуация. Рациональный подход требовал повышения производства, без чего решение финансовых проблем является лишь временным и фиктивным. Но было решено иначе: политической задачей стало удержание финансовых и социальных показателей, чтобы люди как можно меньше ощутили кризис, за счет невиданного накопления государственного долга.

Более того, часть обязательств прошлого года правительство перевело на этот год. Приблизительно треть бюджета не имеет сегодня реального финансирования. Тимошенко просто нашла деньги, чтобы все залатать. Это были денежные займы банков и НБУ, долговые средства МВФ. И Стабфонд, механизм деятельности которого до сих пор остается тайной. Премьер-министр нашла деньги, чтобы решить текущие проблемы. В этом году можно поступить аналогично. Например, сказать, что 200 долларов мы за газ будем платить, а 100 долларов дайте нам в долг. Но жизнь в долг в конце концов заканчивается тем, что больше никто тебе в долг не даст.

Каков стратегический выход из этой ситуации?

Я убежден, что выходом из этого замкнутого круга может быть только подъем производства, не финансово-банковского, а реального сектора экономики.

Но это правительство, которое долго критиковало предшественников, теперь прямо заявляет, что без денег МВФ нам будет очень и очень затруднительно...

Формирование бюджета должно способствовать росту национального хозяйства. Бюджет не должен влезать в карманы банков, предприятий и семей. Если же страна живет не по средствам, вынужденно имеет большой дефицит, то последний должен помогать не фискалам или чиновникам, чтобы решить их проблемы, а способствовать развитию экономики. Это значит, что можно иметь дефицит в условиях кризиса. Но его нужно использовать на создание рабочих мест и увеличение национального продукта.

Все же как вы расцениваете шанс Украины на получение кредита от МВФ?

Кредит не нужно расценивать как самоцель. Если считать: у МВФ много денег, пусть он поделится с бедными нами – это путь в никуда. Это повторение того пути, которым шла, например, Аргентина, когда все деньги были «проедены» и страну ожидал тотальный дефолт.

Нужно брать деньги в тех пределах, в которых они обеспечены реальными проектами развития новейших производств и отраслей. Нет таких проектов – давайте вкладывать в новые технологии. Нет технологий – в модернизацию старой технологической базы. Нельзя и этого сделать – давайте будем инвестировать в аэропорты, в инфраструктуру и тому подобное, используя иностранные проекты и технологии.

Но ситуация в Украине не такая простая... На рубеже 2008 и 2009 годов произошли два события, которые повлияли на глубину кризиса в Украине. Первое – провал курса гривни, который повлек и провал банковского кредитования, и отток капиталов за границу, и фактическое обескровливание экономики. Второе событие – заключение контракта на газ с Россией, который увеличил цену от полутора до двух раз, в зависимости от методики расчета. Этот рост цены при огромных объемах закупки увеличивает потребности страны в валюте почти вдвое. Раньше мы закупали на 5 миллиардов долларов при курсе в пять гривен, а теперь закупаем на 9 миллиардов дол. при их цене – восемь гривен. Выходит разница около пятидесяти миллиардов гривен.

Где их брать? Тут может быть два выхода. Первый – укрепить гривню, которая автоматически удешевит газовый контракт. Второй – уменьшить покупку российского газа. Но это возможно благодаря колоссальной энергетической перестройке страны – начиная с новых технологий производства в топливно-энергетическом комплексе, и заканчивая домашними электрическими приборами. И это не только материальные обновления, но и организационные изменения, как построение энергетических рынков и рынков жилищно-коммунальных услуг. Эксперты разработали необходимые модели, но для их воплощения необходима огромная государственная воля, и это не скорый процесс – по меньшей мере четыре-пять лет.

Предыдущее правительство поставило нас в фактически безвыходное положение. Почему Чехия, почему Польша сократили объемы закупок газа, а мы этого не сделали?!.

У нас ВВП в прошлом году составляло 950 млрд., из них 850 – это зарплаты, пенсии, всевозможные социальные выплаты, трансферты и тому подобное, только 100 млрд. – это инвестиционная составляющая. Упрощенно говоря, это то, что мы можем использовать для развития. Это настолько малая сумма, что говорить о модернизации энергетики не стоит.

Возвращаясь к кредиту МВФ – после начала финансового кризиса полномочия МВФ были увеличены. Если раньше Фонд обеспечивал кредитование дефицита торгового баланса, то сейчас он может давать свои ресурсы и на отдельные проекты. Однако переговоры между Украиной и МВФ ведутся непублично, что не радует.

Возможно, средства МВФ стоит направить на нужды НБУ?

Как раз на нужды Нацбанка они не нужны. В прошлом году было получено достаточно денег и ничего это не дало – НБУ то укреплял, то ослаблял гривню. А население, в свою очередь, не верит в гривню, продолжая скупать валюту. А значит, банки не получают гривневые депозиты и не имеют средств на кредитование экономики. Получается замкнутый круг.

Почему цены в Украине растут настолько быстро – ведь массовые эмиссии НБУ не делает?..

Действительно, денежная масса в Украине достаточно стабильна – Нацбанк не занимается печатанием новых денег. Но это привело к тому, что ставки по банковским кредитам составляют 33 – 35%, и даже их банки не хотят давать – ведь кредиты не вернут. Финучреждения прекратили сотрудничество с хозяйственным сектором, зато переводят свои ресурсы в валюту, в ценные бумаги, в облигации, где они получают определенный доход.

Природу специфической украинской инфляции нужно искать в других источниках. Первое – монополизация обычных рынков. Монополии – это не только «Нефтегаз» и подобные компании. Фактическими монополистами являются и крупные супер- и гипермаркеты. По факту, у нас нет рыночной экономики как таковой. Для примера – где-то не завезли сахар и его негде заказать. Цены на него вырастут и почему-то везде. А потом их никто снижать не собирается. Это противоречит какой бы то ни было экономической логике. Возьмем тарифы ЖКХ – их кто как хочет, так и повышает, не обременяя себя экономическим обоснованием. Второй источник – естественные монополии. Даже наличие всевозможных контролирующих структур тут не помогает. Так называемые независимые регуляторы в энергетике и связи всегда находят аргументы в пользу повышения цен. Третий источник – рост международной стоимости энергоносителей, зерна и тому подобное. В отличие от тех же США, наш внутренний рынок абсолютно не защищен от внешних ценовых колебаний. В целом сегодня украинские потребители в полной зависимости от производителя, на которого ориентирована вся экономическая система государства. Наша экономика никогда не имела человеческого лица. В советское время построили какую-то Берлинскую стену, и доложили, что ВВП за счет этого вырос на столько-то процентов. А кому был нужен этот рост?..

Была возведена и всеобщая Берлинская стена, и в Украине ее пока не демонтировали. Если у нас ежегодная инфляция измеряется двузначными цифрами, люди никогда не понесут деньги в банк – они лучше купят еще одну пару обуви или телевизор. Экономика остается без инвестиций, что снова и снова заводит нас в замкнутый круг.

Во что сейчас стоит вкладывать сбережения?

Мне трудно брать на себя ответственность и что-то советовать людям, ведь прогнозы должны базироваться на том, что все субъекты экономики, в частности органы государственной власти, действуют рационально. Но нам не говорят ни о политическом, ни о валютном курсе, который осложняет макроэкономические прогнозы.

Можно рассмотреть варианты. В случае сотрудничества с МВФ гривня будет защищена – долларов на рынке станет больше. Поэтому можно ожидать относительной стабильности ее курса. Но вкладывание гривни в банки особых выгод гражданам не принесет: при инфляции в 13%, как прогнозируют наши правительственные чиновники (к тому же, если они так легко относятся к двузначным цифрам, то инфляция может составить и 14%, и 15%) люди останутся в накладе.

Другой вариант – вложение в золото, потому что в мире золото – один из самых популярных инструментов хранения ценностей. Но в Украине рынок золота – мафиозный. Вы не сможете приобрести изделия по справедливой цене. Продать его вы сможете только вдвое дешевле, и выбора у вас нет. Государство вообще не регулирует и не работает на этом рынке.

Еще один вариант – недвижимость. Она сейчас самая дешевая. Если вы в нее вложите, то года через три сможете получить прибыль. Но нужно вдумчиво подходить к виду недвижимости – не нужно покупать какие-то ненужные земли или квартиры в старых домах, которые уже разваливаются.

Кроме того, есть ценные бумаги правительства. Правительство является гарантом и платит гарантированные проценты. Кроме того, эти бумаги можно продать на рынке. Правительству постоянно нужно поддерживать свой бизнес на облигациях, чтобы перекрывать старые долги новыми, потому и проценты оно вынуждено поддерживать на высоком уровне. А вот корпоративные ценные бумаги кажутся не слишком привлекательным инструментом, что связано с общей обветшалостью наших предприятий.

-- «Набрать денег в бюджет – не особо великое мастерство»

Оппозиция обвиняет власть в излишнем дефиците бюджета, который к тому же власть пытается искусственно скрыть. Какой уровень дефицита бюджета-2010 экономически приемлемый?

Начнем с того, что искусственно максимизировать расходы бюджета – неправильный путь. Максимизация бюджета – органическая потребность чиновника. Но бюджет нужен не большой, а оптимальный, такой, который отвечает интересам и государства, и экономических агентов, и граждан.

Конечно, вообще без дефицита не обойтись – нужно ведь финансировать и социальный сектор, и платить по предыдущим долгам. Но его нужно минимизировать. Удастся закрепить его на уровне 6% - это лучше, чем 11% в прошлом году...

Насколько реально удержать эти же 6%?

Набрать денег в бюджет – не особо великое мастерство. 6% - слишком высокая плата экономики за небрежность государственного управления. Власть должна значительно уменьшить раздачу общего запаса: и по бюрократическим расходам, и по убыткам «Нефтегаза», и по сомнительной рекапитализации банков. А посмотрите, как в условиях кризиса финансируется милиция и суды. Должно бы быть стыдно.

Есть еще одна причина губительности большого дефицита бюджета, который покрывается иностранными займами. Избыток долларов стимулирует импорт и вытесняет внутреннее производство. Следовательно, за излишние «валютные» амбиции чиновников страна будет расплачиваться последующей технологической деградацией.

Какой может быть экономическая цена «излишней дружбы» с Россией?

В поведении новой власти в экономической сфере я вижу прежде всего украинские интересы и расчеты. Дело в том, что индустриальный уровень Украины очень отсталый для мировых рынков. Продукцию своего машиностроения мы можем продать только в Россию, Казахстан или другим соседям. Мы заинтересованы в том, чтобы они своими заказами способствовали развитию нашей экономики.

Я думаю, что тут есть еще одно ограничение для Виктора Януковича — он не будет сдавать национальные ценности просто ради того, чтобы быть в хороших отношениях и с Путиным, и с Медведевым. Этим он ослабит свою собственную власть и позицию Украины в мире. Если украинская позиция ослабеет, то он, как Президент, будет выглядеть очень слабым. Я не думаю, что инстинкт самосохранения у него отсутствует.

Стоит ли Украине соглашаться на допуск россиян к управлению нашей ГТС в обмен на снижение цены на газ? И заинтересованы ли в этом сами россияне?

Мы наблюдаем, что россияне потеряли интерес к тематике создания консорциума для общего управления. По-видимому, на то есть некоторые серьезные причины. Еще пять лет назад все говорили, что газовый рынок Европы является наиболее стремительно растущим рынком в мире, что российского газа нужно все больше и больше, а норвежского, английского и алжирського – не хватает для европейских нужд и все такое. Но это все было относительно. Теперь, когда цены на нефть и газ безумно подскочили, Европа пошла альтернативными путями и сокращает общее потребление газа. И, кроме того, есть такое понятие, как энергетическая безопасность, которая нуждается в том, чтобы энергетические источники были раздроблены и многичисленны — нельзя полагаться на единственный энергетический источник, который к тому же расположен в не столь уж близкой и слабо контролируемой России.

Мне кажется, что результат будет следующий — Европа вместе с Россией построит альтернативные трубопроводы, для того чтобы разгрузить украинскую сеть, чтобы она не создавала критические обстоятельства, чтобы исключить любые риски, в том числе и техногенные, чтобы укрепить энергетическую безопасность. Европейцы будут продолжать уменьшать потребление газа, и уменьшать потребление именно российского газа. Алжир к ним ближе, и там не меньше газа, дальше начинается Ливия с ее огромными запасами...

Поэтому мы постепенно будем становиться все менее и менее привлекательным транспортером и транзитером энергоресурсов. И весь проект с украинской газотранспортной сетью, ее расширением и увеличением мощности (а именно для этого проектировался консорциум в 2004 г.) уходит в прошлое.

А возможно, пока Россия и европейские страны еще строят «Северный» и «Южный» поток, россиянам выгодно будет заниматься таким проектом по расширению украинской ГТС?..

Я думаю, что цивилизационный подход приведет к тому, что будет много источников и меньшее потребление и поставки. И, к сожалению, мы теряем транзитный режим и транзитную перспективу, потому что Россия и Европа будут не такими мощными в своем обмене разными экономическими продуктами. Нужно над этим задуматься. По-видимому, в перспективе нам нужно готовиться, что потенциал экспортных возможностей от транзита для Украины будет меньше, и нам нужно находить другие продукты и услуги для экспорта. А также не стоит надеяться на удешевление российского газа, а лучше перейти к структурным трансформациям, чтобы не превратиться в слабую, «банановую», монопродуктовую страну.

Каково ваше отношение к Таможенному союзу с Россией, Беларусью, Казахстаном и остальными в той или иной форме?

Поскольку государственно-интеграционные проекты во многих странах реализуются не экономистами, придумываются искусственные конструкции, которые не в состоянии работать. Можно подписать политический договор, можно подписать военный договор — это физические процессы. Экономика не действует в соответствии с подписанными договорами, она ищет интерес. Интеграция — это процесс горизонтального объединения рынков, а не только создание общих надстроек или конструкций, — таможенной регуляции, ценовой, налоговой, каких-то глобальных инфраструктурных проектов в рамках союзов государств и тому подобное. Все это опирается на интеграцию рынков.

Пока объединения рынков России, Казахстана, Беларуси и Украины не происходит. И в первую очередь России и Казахстану невыгодно распространять свои внутренние льготные энергетические тарифы на Украину. Поэтому идея выглядит политической, а не экономической. Но таможенный союз между нами возможен на основе международной торговли, в частности, на нормах организации зоны свободной торговли с ЕС.

Необходимо ли повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения?

Вы знаете, как повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в Германии, в Австрии, в Италии? Происходит публичная дискуссия: производители услуг выходят и объясняют, что нам нужно поднять тарифы на, допустим, двадцать процентов, другая сторона — потребители, третьей стороной выступает местная администрация. Производителей спрашивают, сколько вы потребляете нефти или газа на одну килокалорию выработанной энергии. Те говорят, что пять таких-вот единиц. Их спрашивают, почему пять? В Голландии за четыре производят, у них другие технологии. Производители почесали затылок — никуда не денешься, давайте запишем, что мы будем четыре в следующем году тратить. То есть принимаются обязательства применить последние технологические нововведения, уменьшить потери тепла, заменить по возможности энергетические ресурсы менее расходными альтернативами. Создается общий план, договор между тремя сторонами, по которым тарифы поднимут не на 20, а на 10%.

К тому же тарифы включают обязательную долю на техническую модернизацию системы и не включают грубые прибыли. У нас же такого нет. У нас нагло одна сторона не просто ставит в известность, что они подняли вдвое или втрое тарифы, а они еще и печатают нам бумажки, в которых эти цены пишут. Это просто какое-то дикарство. В то же время все знают, что половину энергетических услуг разворовывают или теряют в сетях. Мы должны реорганизовать этот рынок, эту систему отношений, условия и законодательство об образовании тарифов. Наше законодательство, к сожалению, не позволяет перейти на такую модель ЖКУ. Если этого не будет, то систему действительно ожидает крах.

Как новая власть может одновременно выполнить свои обещания о превращении страны в «живую строительную площадку» и повышении социальных выплат?

Если говорить фундаментально, то искусственное повышение заработных плат или так называемая индексация заработной платы в условиях роста цен - наихудший выход и самый мощный двигатель последующего роста цен (инфляции). Мы попадаем в колесо, по которому бежит белка, которая хочет все время подняться выше, а колесо вертится еще быстрее, и она отстает от этого движения еще больше. При индексации зарплата никогда не догонит прыжки цен.

В 2008 г. инфляция составляла 22,5%. Партия регионов требовала, чтобы в 2009 г. правительство Тимошенко повысило минимальные зарплаты и пенсии из-за возросшей стоимости жизни. Все выглядит уместно. Но во-первых, экономика в 2009 году упала на 20% и требовать от нее роста было кощунством. В то же время можно было поднять минимальные зарплаты только для действительно низко доходных работников и бедных пенсионеров. Но наше законодательство позволяет при этом начислить новые выплаты всем категориям бюджетников. Действующее правительство не изменило эти нормы, а потому попало в халепу – перестало выполнять социальные законы и подверглось острой критике оппозиции.

На мой взгляд, должен быть реальный рост зарплат. Лучше, когда она поднимается пропорционально росту реального ВВП. А это, читайте – реальной производительности труда. Из этого вытекает, что для повышения благосостояния инфляцию нужно ограничивать и включать стимулы роста реального производства и пропорционально к этому в экономике будут прирастать заработки. А увеличение пенсий станет производным от доходов работающих.

Превращение страны в «живую строительную площадку» - первоочередная задача. Но и модернизацию системы социальной помощи нельзя откладывать.

Могут ли способствовать росту экономики налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса? Несмотря на внешнюю привлекательность этой идеи, у нее есть и критики, утверждающие, что таким образом в стране будет нарушена справедливая конкуренция.

Я не согласен с этими критиками, потому что налоговые ставки серьезный стимул для инвестиций. Ирландия одной из первых в Европе сократила налог на прибыль с предприятий до двенадцати процентов, после этого Словакия сократила до десяти процентов. Итог – Словакия и Ирландия по темпам роста стали первыми странами Европы.

И в большинстве стран налог на прибыль предприятий вообще не доминирует. В Штатах – это только десять процентов поступлений в совокупный бюджет..

Если мы хотим иметь многообразие и конкурентоспособность экономики, нам нужно поддерживать малый бизнес. А вопрос сбалансирования бюджета с этим не стоит связывать.

В нашей стране малый бизнес находится в крайне подавленном состоянии, он фактически дискриминирован, его нагло обирают чиновники и правоохранители. Льготное налогообложение – только один из шагов навстречу частному предпринимательству.

Дифференциация налоговых льгот должна также иметь региональные признаки. Нужно создавать целевые стимулирующие условия в регионах, специальные экономические зоны и зоны приоритетного развития. Такие зоны уменьшают местные налоги, в них ухудшаются условия социальной помощи. Но люди будут соглашаться на уменьшение социальных расходов ради получения новых рабочих мест.

Разве такие зоны не являются «дырами», через которые «отмывается» капитал и контрабанда?

Если льгота - это неуплата НДС, что было присуще зонам в Украине, то это создает возможности для контрабанды внутри страны.

Льготы должны уменьшать налогообложение прибыли и отчисления на социальное страхование, тогда это будет способствовать стимулированию иностранных инвестиций и технологий, а не контрабанде.

Стоит ли нам ожидать второй волны экономического кризиса?

Сейчас мы имеем глобальный экономический кризис – первый в истории, все предыдущие кризисы были национальные, территориальные, или, максимум, континентальные. Кризис в мире продолжается, рынки пока не возобновились, нет нового стабильного спроса, по крайней мере в высокоразвитых странах. Поэтому задерживается структурно продуктовая трансформация мировой экономики. На это понадобится еще, как минимум, 2-3 года. Но новых волн не будет, цунами уже прокатилось.

Когда же в таком случае ожидать конца кризиса в Украине?

К сожалению, в кризисном состоянии наша экономика будет находиться еще несколько лет. В нашей экономике еще не заработали двигатели, которые бы структурно ее обновили. Мы долго топтались на месте. Нужны институционные реформы для создания реальных конкурентных рынков. Дальше нужно пробудить предприятия и инновации. А уже на этой основе отстроятся структурно-технологические изменения и сформируется современная экономика. Путь долгий и сложный, но за нас его никто не преодолеет.