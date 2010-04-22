Внук Ганди рассказал украинцам о доверии

22 апреля 2010, 12:02

Посмотреть на внука Махатмы Ганди пришли Арфуш, Фельдман и Костицкий.

Вчера в рамках «Недели доверия в Украине» внук Махатмы Ганди Раджмохан принял участие в общественном форуме «Доверять просто? Доверять сложно?». Среди публики, собравшейся послушать внука славного деда, было мало «випов», но много студентов и заинтересованных идейных сторонников Ганди.
Перед началом мероприятия на задних рядах был замечен нардеп-бютовец Александр Фельдман и близкий к ПР новоиспеченный вице-президент Национальной телерадиокомпании Валид Арфуш. Оба чиновника сидели недалеко друг от друга, но так и не решились даже на визуальный контакт. У почетного борца с расизмом в Украине Арфуша на лацкане пиджака гордо красовался значок «Расизму-НЕТ», который православный гражданин Украины, успешный бизнесмен и один из руководителей НТКУ носит уже не первый год. Этим выходец из Ливана собственной американской улыбкой на лице и своими достижениями как бы говорит всем нам: расизм преодолен.
Впрочем, до начала выступлений участников форума ни Фельдман, ни Арфуш так и не досидели. Причины их отсутствия во время речей участников мероприятия точно неизвестны – то ли чувство нехватки общественного доверия к институциям, которые они представляют, то ли плотный рабочий график. Единственным, кто добросовестно, внимательно и ревностно слушал всех ораторов от начала до конца, был руководитель Национальной комиссии по вопросам морали Василий Костицкий, скромно умостившийся скраю на первой скамье. Очевидно, Костицкому, которого за все время руководства комиссией по вопросам морали только ленивый не критиковал за двойные стандарты и попытки формализировать вопрос морали в кино и литературе, тема доверия – или же ее нехватки – тоже близка.
«Кризис современного мира заключается в кризисе любви и доверия», - начал свое выступление известный шестидесятник и публицист Евгений Сверстюк. Знаменитый украинский литературовед вспомнил советские времена, когда система надзора, доносов и государственного террора культивировала тотальное недоверие друг к другу. Даже известная фраза времен Хрущова «человек человеку – друг, товарищ и брат», по словам Сверстюка, употреблялась шутя и с иронией.
А вот руководитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Евгений Захаров, наоборот, вспомнил о моментах, когда доверие друг к другу в нашем обществе было пиковым. «Идея свободы для Украины является главной. Ведь именно во время Оранжевой революции так велик был дух братства и доверия на Майдане», - отметил он.
В самом конце, внимательно выслушав всех ораторов, слово взял сам потомок Махатмы Ганди. «Я разделял многие предубеждения индусов относительно мусульман. Также я верил многим предубеждениям индейцев относительно пакистанцев», - рассказал Раджмохан Ганди о том, что и он не сразу пришел к культивированию идеи доверия. «Я понимаю, что трудно сделать две недели доверия, но попробуем хотя бы одну», - символично резюмировал Ганди. А между тем «Неделя доверия» в Украине, где доверие к органам госвласти, судам и правоохранительным органам является особенно низким, подходит к концу.

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