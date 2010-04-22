Юля заплетает в длинную

Судя по последним заявлениям лидера БЮТ, она планирует сыграть несвойственную украинской политике длинную игру – взять реванш за поражение на президентских выборах в ходе парламентской кампании 2012 года.

Правда, для решения этой задачи Юлии Владимировне предстоит решить ряд насущных проблем. Сегодня БЮТ крепко напоминает армию, опрокинутую контрударом более мощного противника. Хотя некоторые проверенные бойцы продолжают отстреливаться и сопротивляться, а сводки «сердечного Информбюро» пытаются ободрить соратников, многие обозники и интенданты думают, на каких условиях лучше капитулировать. Они еще не поняли, что вести переговоры о сдаче поздно – противник воспользуется правом сильного. Юлия Тимошенко, как и полагается главнокомандующему, окопалась в бункере на Туровской, но никак не может собрать силы хотя бы для психической атаки. Ей бы оторваться от противника и перегруппировать остатки войска, но «регионалы» продолжают наступать по всем направлениям. Юлия Владимировна пока не нашла эффективные средства противодействия натиску команды Януковича. Ранее в подобных случаях она предлагала Партии регионов союз с прицелом на конституционные изменения, но сегодня такой сценарий востребован, очевидно, не будет. Тимошенко приходится постоянно маневрировать и изыскивать возможности для сохранения себя в большой политике. Речь не о телевизионном шоу на «Интере», в эфир которого безуспешно уже девять с половиной недель пытается пробиться лидер БЮТ. Юлия Владимировна рискует столкнуться с лавинообразным осыпанием фракции. Недавний бютовский перфоманс в парламенте – выход с плакатами, обличающими невыполнение социальных обещаний власти к трибуне - больше напоминал жест отчаяния. Плечом к плечу встали в лучшем случае три десятка из 150 входящих во фракцию «сердечников». Просто инфаркт какой-то получается и ограниченная подвижность партийного организма. Хотя экс-премьер продолжает лихорадочно продуцировать информационные поводы, разогнать сигнал по стране не удается. Телевизионные каналы после завершения президентской гонки заметно снизили уровень лояльности к инициативам Тимошенко, а публикации в Интернете не всегда способны найти отклик в сердцах украинцев, куда более обеспокоенных борьбой за повседневное выживание. Юлии Владимировне никак не удается нащупать тему, которую можно было бы оседлать для длительного использования в собственных интересах. Возможно, ей помогут джентльмены Медведев и Янукович и их недавнее газово-флотское рандеву в Харькове. В противном случае Юлии Тимошенко остается только ждать лета – периода политического затишья – для перегруппировки собственных сил. Если чистка рядов БЮТ обещана на осень, а сама Тимошенко обещает взять реванш в 2012 году (ожидается новая серия ее выступлений как в Украине, так и за рубежом, на тему преимуществ парламентской демократии и железного канцлера во главе правительства), это означает непривычную для нашей политики «длинную игру». До последнего времени отечественные политики действовали преимущественно партизанскими методами, активизируясь исключительно в ходе избирательной кампании, и уводя друг у друга лозунги в межвыборный период. Тимошенко, очевидно, считает, что ей удалось решить вопрос лидерства в оппозиции, хотя социологи фиксируют у БЮТ значительные рейтинговые потери. В образовавшиеся электоральные лакуны могла бы ворваться молодая политическая поросль, но в этом не заинтересованы ни бютовцы, ни «регионалы». По всей видимости, Тимошенко предстоит сплести в длинную косу политической игры три пряди – формирование новой идеологии, мобилизацию новых лиц и создание нового формата политической деятельности. Каждое из этих направлений требует качественного изменения ранее существовавших в БЮТ подходов. Шараханье между солидаризмом и национал-демократией в исполнении Юлии Владимировны подарило ей возможность войти в западный политбомонд, но никак не увеличение популярности внутри страны. Сколь сложной бы ни выглядела задача, Тимошенко необходима новая идеология, способная завоевывать сердца миллионов. Реализовывать ее могут преимущественно новые, минимально отягощенные бизнесовыми интересами лица. Перевоспитанные в БЮТ олигархи кучмовского призыва, если сумеют избежать «региональных» объятий, ради победы Леди Ю. будут вынуждены отойти на второй план. Не исключено, что для достижения своих целей бело-сердечным придется использовать старую как мир технологию «от двери к двери». Это наиболее эффективное противодействие информационному бойкоту оппозиционной активности, организованному властью. Все вышеперечисленные действия невозможно осуществить малой кровью, единым ударом, но вполне реально через два года выйти на парламентские выборы с новым качеством политики. Сегодня Юлия Тимошенко продолжает оставаться на виду преимущественно за счет былых заслуг и рейтинга вчерашней популярности. Но отсутствие реформ внутри БЮТ и упорное использование исключительно негативной риторики минимизируют шансы Леди Ю. на реванш. Если она не изменит базовые принципы своей политической деятельности, то рискует превратиться в удобного оппонента или спарринг-партнера Партии регионов.