Итоги визита Дмитрия Медведева в Украину

23 апреля в 11:00 в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему «Итоги визита президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Украину».



В пресс-конференции примут участие:



- политтехнолог, директор PR-группы Polittech Тарас Березовец,



- директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов,



- директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.



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