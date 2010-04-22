Дмитрий Корчинский: «Конкурировать с голыми девушками невозможно»

Когда украинцы увидели, что их нажухали «оранжевые», то захотели отомстить с помощью Януковича.

Сравниться по уровню эпатажности с Дмитрием Корчинским не может никакой другой украинский политик. Хотя называть Корчинского «политиком» неправильно – этот деятель никогда не ставил перед собой цель пробиться в высшие эшелоны власти, предпочитая им вооруженные конфликты, уличные акции и преисполненную парадоксальными противоречиями философию. «Главред» пообщался с Корчинским на вечные темы: о власти, революционной борьбе и судьбе Украины.

Дмитрий Александрович, насколько вероятен повтор в Украине недавних событий в Киргизии?

Вероятность таких событий никогда не удается просчитать. Революция – это всегда неожиданность - и для самих революционеров, и для каких-либо внешних наблюдателей. Это как в анекдоте, когда блондинка отвечает на вопрос, какова вероятность встретить динозавра на Крещатике: пятьдесят на пятьдесят – или встретишь, или не встретишь. Но история Украины вселяет оптимизм, что мы все-таки еще увидим очередную Колиивщину.

Оптимизм вселяет только история или есть и объективные современные предпосылки?

У революцим всегда есть две предпосылки. Первая - это чувство оскорбленного достоинства. Революции делаются не голодными людьми, а людьми возмущенными, всегда имеют место моральные основания. Второй фактор – это внешняя поддержка. В Киргизии она была – со стороны России, было и возмущение кланового традиционного общества тем, что интересы северных кланов не учитывались. В Украине нет ни чувства достоинства, ни внешней поддержки, поэтому если что-то и может произойти, то лишь промыслом Господним.

Что лучше для нас – революция или спокойная скучная жизнь, как в небольших европейских странах?

Безусловно, бунт всегда лучше. Тем более в украинской специфике. Дело в том, что война-то идет уже сейчас. Идет постоянное и серьезное наступление на наши национальные интересы и ценности. Мы теряем каждый день. Идет наступление на наши социальные интересы. Идет наступление на наши религиозные ценности – как со стороны безбожного глобализма, так и со стороны сатанинского РПЦизма. Каждую неделю ВР принимает новые законы, которые ограничивают наши права и возможности в разных сферах, в частности и в политических.

Эта война не объявлена – так и половина войн никогда никем не объявлялись, по крайней мере, в 20 веке. Если нас не отстреливают на улицах, то лишь потому, что считают, что мы уже смирились с собственным поражением. А те, кто не смирился, понимают, что сейчас время не для политической или культурной работы, сейчас время для войны. Каждый честный человек должен вставать с мыслью: какой вред я могу нанести врагу? Пусть это будет небольшой вред, но он должен быть нанесен.

А кто этот «враг»?

Враг – это правящая элита Украины, элита РФ, это европейские чиновники, американские полковники, все те, кто нас ограничивают.

Что-то слишком много врагов у нас получается... Очевидно, победой такая война не закончится. Оправдывает ли война сама себя – как эстетическая категория в частности?

Что бы ни делал человек, он все равно умрет. С точки зрения смерти, жизнь себя не оправдывает. Тем не менее, жить нужно. Мы христиане и знаем, что все закончится приходом антихриста и поражением нашей деятельности, и все будет в конце концов решено благодаря второму пришествию Иисуса Христа.

Так, может, нужно не «суетиться», а спокойно ждать этих судьбоносных событий?

Нужно «суетиться». По той же причине, что нужно жить. Жить нужно, даже зная, что мы умрем.

Почему, на ваш взгляд, Янукович победил Тимошенко на выборах?

Украинский настрой был за перемены. Украинцы при всех своих недостатках – публика скептичная. Когда они увидели, что их нажухали «оранжевые», они захотели отомстить им с помощью Януковича.

Следующие выборы ситуацию изменят?

Выборы – это обман. В отличие от покера в выборах проигрывает даже тот, кто не играет. Какая ситуация с выборами? Вот возникает какая-то радикальная партия, которая проводит своих депутатов в представительские органы власти. Через месяц все эти люди забывают, кому они обязаны – мы это уже сто раз видели. Чтобы держать их в повиновении, нужно применять насилие. Но если «правильная» партия сможет систематически применять насилие и запугивание к собственным представителям, то оно будет действовать и на всех остальных.

Насколько вероятна потеря Украиной собственной независимости и поглощение нашего государства Россией?

У Украины нет никакой независимости. Украинская независимость может быть провозглашена только на руинах Москвы. Все, что мы имеем, – квазинезависимость. Украина не в состоянии вести никакой внешней политики. Нам нужно завоевать свою независимость. Для того, чтобы победить внешнего врага, нужно победить врага внутреннего, который, в частности, сидит в душе каждого из нас.

Почему в настоящее время совершенно не заметно активности «Братства»? Где фееричные акции, где броневики под Центризбиркомом?

Мы в свое время достигли высот в организации симулятивных акций, но потом это стало скучно. Окончательно подтвердилось, что этот жанр исчерпался, на последних выборах. В день второго тура были проведены две акции – молодые люди заблокировали и забросали дымовухами избирательный участок – этого не заметил никто, кроме СБУ. В это же время пять голых девушек зашли на участок – это показали все телеканалы. Конкурировать с голыми девушками невозможно. Это можно делать лишь посредством гомосексуальной эстетики: они раздеваются сверху, значит, нужно раздеваться снизу. Но если склонности к такой эстетике нет, тут ты заведомо проиграешь. Поэтому мы решили отдать эту сферу голым девушкам. А самим нужно больше думать о какой-то реальной деятельности. Или о философии...

Часто говорят, что «Братство» - сознательные провокаторы, которые устраивают свои акции в обмен на материальное вознаграждение. Это правда?

У нас очень широкое понятие «провокация». Любой художественный акт, безусловно, является художественной провокацией – иначе он не имеет смысла. Существует полицейская провокация – мы кого-то подводим под уголовное преступление, чтобы потом сдать его «мусорам». Художественных провокаций было много, потому что мы много занимались и занимаемся искусством. Полицейских провокаций не было – все, кто принимал участие в наших мероприятиях, сейчас на свободе, в отличие от многих других - мы своих всегда вытаскиваем. Делали ли мы что-либо за деньги? Безусловно. Мы зарабатывали и зарабатываем на этом, к тому же в большей степени, чем видно из СМИ. Это вполне соответствует национальной традиции, это традиции казачества. Украинцы – это нация наемников. Сначала мы приходим как нищие, потом как разбойники, а уж потом как князья.