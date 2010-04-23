Восток и запад Украины: путь к доверию

На круглом столе обсуждали состояние доверия между населением востока и запада Украины на современном этапе. Во время мероприятия были обнародованы данные социологического опроса компании «R&B Group» о состоянии доверия между населением востока и запада Украины после президентских выборов нынешнего года.



Мероприятие было приурочено к проведению всеукраинской общественной кампании «Неделя доверия», кампании, которая проходит с 16 по 23 апреля под патронатом внука лидера мирового движения без насилия Махатмы Ганди, президента международной общественной Ассоциации «Инициативы изменений» Раджмохана Ганди.



-- «Ценности едины и на востоке, и на западе…»



Андрей Миселюк, Консалтинговая группа «ДРАЙВ»: Тема доверия между востоком и западом в Украине является либо дифференцированно замалчиваемой, либо дифференцированно выпячиваемой. В Украине есть две исторически, ментально и культурно сложившиеся части, которые развивались в разных культурных средах и входили в состав разных империй. Это неоспоримый факт.



Но помимо этого проявляются попытки спекулировать на различиях – надуманных или реальных. Это можно было проследить на протяжении всей истории независимой Украины. Но особенно ярко эта тема проявилась в 2004 году, когда у востока был один кандидат в президенты, у запада – другой. Этот раскол стал ключевой темой в прошлых выборах.



Что тогда «оранжевая» власть, что сейчас новая власть постоянно говорят о необходимости достижения единства в стране, о том, что нам необходимо понять, что различия, существующие между востоком и западом, являются не недостатком, а богатством. Но все это ограничилось словами.



Прошло пять лет, и мы снова видим, что карта Украины разделена точно так же, как во время выборов 2004 года: одна сторона бело-голубая, другая – красно-сердечная. Это самое наглядное подтверждение того, что никакие попытки объединения не предпринимаются. И ничто не говорит о том, что это будет сделано.



В этом есть несколько опасностей. Первая из них заключается в том, что ту часть страны, которая не проголосовала за нынешнего Президента, еще долго нужно будет убеждать в том, что избранный Президент – это Президент всей страны, что ему нужно доверять. Для этого нужны активные действия, а не просто наблюдение и ожидание того, когда же они сами поймут.



Есть вещи глубинные, а есть вещи, инспирированные внешними обстоятельствами. Глубинные вещи состоят в том, что и на востоке, и на западе страны живут обычные люди со своими обычными проблемами, которые хотят получать стабильную хорошую зарплату, видеть будущее своих детей обеспеченным, быть уверенными в том, что решится их жилищный вопрос и т.д. То есть ценности едины и на востоке и на западе.



Но не могли пройти бесследно годы, когда культивировалось различие между двумя частями страны. Поэтому сейчас власть должна занять активную позицию и наладить диалог, найти путь к повышению доверия. Диалог должен быть организован и на политическом, и на культурном уровне, а главное – на уровне межличностных контактов.



Нам, гражданам страны, нужно объединиться, а если появятся политики, которые будут пытаться разделять население, то нужно им четко дать понять, что их время прошло.



-- «Больше всего жителей Украины разъединяют язык и внешнеполитические взгляды…»



Алексей Ляшенко, аналитик «R&B Group»: Исследование «R&B Group» проводилось с 9 по15 марта в двух городах – в Донецке и во Львове. Оно называлось «Украина. Восток-запад: единство в многообразии». В каждом городе было опрошено по 400 респондентов.



В целом жители Донецка положительно относятся к жителям Львова (79%), а жители Львова – к жителям Донецка (88%). Также респонденты согласились с утверждением, что «у жителей западной и восточной Украины больше общего, чем разобщающего». С этим утверждением согласилось 74% респондентов Львова и 51% - Донецка. По мнению опрошенных, больше всего жителей востока и запада Украины объединяют родственные связи, единое государство и общая экономика. Также существенным объединяющим фактором были названы история и культура.



Следующий вопрос касался патриотизма. В целом жители Донецка и Львова считают себя патриотами Украины – 61% и 81% соответственно. Стоит помнить о том, что Донецк – это такой регион, в котором очень сильно проявлен региональный патриотизм.



67% львовян считают себя, прежде всего, гражданами Украины, и только 48% дончан. Но зато в Донецке в три раза больше опрошенных считают себя жителями своего региона.



По мнению респондентов обоих городов, больше всего разъединяет жителей Украины язык и внешнеполитические взгляды, а также разное видение истории, разные ее трактовки. Это важный разъединяющий фактор для 50% жителей Донецка и для 38% жителей Львова.



Кто, по мнению респондентов, является наибольшим союзником Украины? В Донецке с огромным отрывом лидирует Россия – 88%. Во Львове так считают лишь 16% опрошенных, здесь основным союзником страны считают Евросоюз (25%). США не считают союзником ни на востоке, ни на западе страны.



Следующий вопрос касался языка. Родным языком респондентов в Донецке является русский (87%), во Львове – украинский (90%). Во Львове считают, что государственным языком должен быть украинский (92%), в Донецке – русский (89%).



Как друг друга воспринимают жители Донецка и Львова? По мнению жителей восточной части страны, жителям Львова присущи такие качества, как национализм (24%), патриотизм (16%), доброжелательность и доброта (6%), «украиноязычие» (6%), любовь к украинской культуре (6%), ненависть к России и к русскому (5%), католическая вера (5%). Качества, присущие дончанам, по мнению львовян: работоспособность(16%), «русскоязычие» (9%), простота (8%), искренность (8%), доброта (6%), незнание истории (4%).



Следующий вопрос был такой: необходимо ли украинской стороне в настоящее время поднимать вопрос о пересмотре газовых соглашений между Украиной и Россией? Вопрос об этом поднимать нужно, считают 63% львовян и 72% дончан.



Следующий вопрос касался пребывания Черноморского флота после 2017 года. В Донецке 49% опрошенных считают, что следует продлить пребывание ЧФ в Севастополе, выставив России ряд экономических условий, выгодных Украине, а 26% считают, что нужно продлить пребывание ЧФ в Севастополе без каких-либо условий. Во Львове прямо противоположные мнения: 35% считают, что нужно потребовать от России вывести ЧФ из Севастополя в 2017 году, 28% - вывести из Севастополя ЧФ до 2017 года.



-- «Если все будет продолжать развиваться в таком же русле, то есть огромный риск, что скоро, в течение одного поколения, Украина перестанет существовать как страна…»



Юрий Гаврилечко, социолог Фонда общественной безопасности: Сегодня 140 лет со дня рождения В.И.Ленина, человека, без которого Украина в современных границах не существовала бы. История нашего государства насчитывает всего-навсего 19 лет. К большому сожалению, и на Западе, и на Востоке есть серьезные попытки построить государство, идя вперед спиной, а взор, устремив назад. То есть на сегодня люди не смотрят – они смотрят в прошлое и авторитеты находят там. А если мы хотим построить государство, необходимо смотреть в будущее.



Что нас объединяет? Родственные связи? Ведь пройдет еще одно поколение, и этот фактор перестанет объединять страну. Нам нужна не только национальная идея, но и идея государства.



Что касается существующего экономического пространства. К сожалению, новая власть повторяет все те же ошибки, которые сделала предыдущая: берет кредиты, пытается договориться с помощью политический уступок и каких-то сиюминутных экономических вещей. Внешняя политика Украины сегодня начинает очень сильно напоминать многовекторность Кучмы: на Вашингтонском саммите мы говорим, что сдаем оставшиеся ядерные материалы США, а через неделю продляем аренду Черноморского флота в обмен на снижение цены на газ.



При этом никто не дает никаких экономических обоснований своим действиям – ни предыдущее, ни нынешнее правительство так и не сказало, куда оно планирует тратить те миллиарды, которые будут приходить в Украину. Нет никаких обоснований для получения каких-либо кредитов. По моим подсчетам, Украине не нужно ни копейки занимать за рубежом. Для латания бюджетных дыр внешние деньги Украине на данный момент не нужны в принципе. Их можно найти в Украине! Я знаю, где их можно найти. Мало того, что это знаю я, это отлично знает власть!



Недавнее исследование Счетной палаты Украины показало, что ежегодно из бюджета Украины в неизвестном направлении исчезает 35-40 миллиардов гривен по системе госзакупок. Это 8 миллиардов долларов! И неизвестно, сколько при этом исчезает из бюджетов городов.



У Украины сейчас колоссальный внешний долг. Но, договорившись о реструктуризации этих долгов, можно было еще, как минимум, 15-20 миллиардов гривен сэкономить.



Следующий способ найти деньги – прекратить всякие фокусы с инвентаризацией и финансированием банков. Это дало бы Украине около ста миллиардов гривен. Этих денег хватило бы на все. Но это не делается.



Никакие реформы не пойдут не только без денег, но и без стратегии этих реформ. Украина единственная страна в Европе, которая не имеет программы социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. Только на прошлой неделе такую программу на 2010 год внесли в парламент. Сейчас апрель! Если ее примут в мае, то это будет программа на полгода. Если мы стратегические цели будем ставить на полгода, то ни одно правительство не справится ни с какими задачами.



Кроме того, в Украине полностью отсутствует преемственность власти. Нет, в ошибках она присутствует! Все ошибки предыдущей власти все последующие повторяют один в один даже с коэффициентом усиления. Но любые реформы, начатые предыдущим правительством, благополучно гасятся следующим. А в такой системе хаос будет постоянно. 18 правительств было за 19 лет! За год невозможно провести реформы в принципе!



Что касается языка и внешней политики. Это все хорошо и здорово. Украина голосует сердцем, но есть-то хочется всем. Ведь людей все равно в первую очередь волнует здоровье, а не политика. То есть те ценности, которые людей разъединяют или объединяют, в достаточной степени виртуальны. И именно на эту виртуализацию власти обращают внимание, потому что ею очень просто манипулировать. Очень просто разжигать конфликты или их гасить, когда ты оперируешь понятиями, не привязанными к реальности жизни большинства людей. Намного сложнее решать конкретные проблемы. Намного сложнее выполнять данные обещания.



Если все будет продолжать развиваться в таком же русле, то есть огромный риск, что скоро, в течение одного поколения, Украина перестанет существовать как страна. Потому что на сегодняшний момент только одно-единственное поколение украинцев выросло в независимой Украине. Все остальные имеют достаточный опыт жизни в другом государстве и имеют переживания развала страны.



Для того, чтобы объединиться, Украине необходимо четко понимать, какое государство мы строим. Исследование показало, что очень много дончан ощущают себя жителями региона, а не страны. Это на самом деле страшно, потому что люди никак не ассоциируют себя с государством. Укрепление государства, государственной идеи должно стать одной из первоочередных задач.



Второй момент – экономический: если человеку нечего есть, если у него мерзнут дети, то он не будет думать ни о чем. И третий момент это культура: из культуры необходимо срочно убрать политику. Если же в культуре останется политическая составляющая, то она тоже будет разъединяющим фактором.



-- «Руки, которые ничего не крали, умудрились испаскудить все, к чему прикоснулись, начиная от Триполья и заканчивая национальной безопасностью…»



Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»: Откуда пришел кризис государственности как таковой? Сейчас, когда ставится вопрос, какое государство мы строим, то, как правило, интеллектуальная среда отвечает следующим образом: «Давайте построим государство с такой системой связей, которая существовала в ХІХ веке». Мы до сих пор серьезно дискутируем: федерализм или унитарность?



Для того, чтобы понять, каким будет государство в веке, который только начался, нужно провести исследование будущее. На мой взгляд, электоральная и партийная демократия себя исчерпала. То есть электоральная демократия не ведет к тому, что к власти приходят лучшие и компетентные. При условии электоральной демократии к власти приходят «черновецкие», «добкины» и прочих, которых трудно отнести к компетентным строителям государства. Об этом свидетельствует и отсутствие бюджета, и содержание Программы экономического и социального развития Украины на 2010 год.



Украина оказалась обществом, сформировавшимся таким образом, что государство ему в принципе не нужно. Или же это общество должно выдвинуть к государству принципиально другие требования. У нас есть два пути. Первый: путь, который нам предлагают «грантоеды», любимым салоганом которых является «устойчивое развитие». А «устойчивое развитие» - это программирование отставания от тех, кто нам это развитие предлагает.



Второй путь: мы должны предпринять шаг развития – создать инновационное государство на других технологиях реализации и осуществления власти. В Украине уже сейчас разработаны технологии электронного голосования, то есть можно осуществлять народовластие он-лайн. Это простые, недорогие, на сто процентов защищенные от фальсификаций технологии. Об этом было известно предыдущему правительству, об этом хорошо известно нынешнему правительству. Это никому не нужно, потому что даже выборы у нас - часть теневой экономики.



Тут Юрий отметил, что у нас можно найти 100 миллиардов на пустом месте. И это, заметьте, в белой системе финансовых взаимоотношений. А если взять еще теневую экономику, которая у нас существует параллельно с государственной, то, я думаю, эта цифра может увеличиться минимум втрое. И это также хорошо известно части компетентных менеджеров, которые есть и присутствовали во власти. Но это делаться не будет, потому что государство, включая субъектов всех политических партий, представляет собой активных участников формирующих теневую экономику.



На самом деле у Украины намного большие разногласий, чем подано в представленном исследовании. Это очень упрощено рассматривать страну как восток и запад, а тем более – как Львов и Донецк. Если бы это исследование было шире, то мы бы увидели колоссальные отличия между Донецком и Луганском, между Луганском и Харьковом, между Луцком и Львовом и так далее. Украина намного более разнообразна, чем мы пытаемся упрощенно разделить по Днепру, или по электоральным картам. Я совершенно согласен с тем, что многообразие Украины - это наше преимущество. Есть определенное обстоятельство, которое создает конфликтность и недоразумения между двумя макрорегионами, о которых идет речь. Если посмотреть на состав местных советов Донбасса и Галичины, то можно увидеть, что в Донбассе это монолитная единственная политическая сила – Партия регионов. А вот чем дальше на запад, тем больше политический плюрализм. Все националисты Львова объединены в несколько партий. Таким образом они и представлены в местных советах. Именно поэтому во Львове стадион не могут построить, а в Донецке – раз, и построили. То есть во Львове много претендентов на дерибан бюджета. Но олигархов в Западной Украине нет, потому что разные уклады: здесь – большой производственный капитал, там – мелкобуржуазный капитал.



Олигархов во Львове нет. Но немногие знают, что спецэффекты к фильму «Аватар» преимущественно делались во Львове конкретной IT-компанией. И благодаря этой компании Львов входит в тридцатку IT-центров мира. Чего нельзя сказать ни о Киеве, ни о Донецке. Если говорить об интеллектуальном развитии и технологическом продукте, то здесь Львов демонстрирует определенные прорывы. И это тоже наш ресурс.



В этом контексте если мы говорим о формировании новой системы власти, того, что я называю инновационным государством, то здесь у меня больше надежд на Центральную и Западную Украину, чем на Восточную. В этом смысле Восточная Украина не сможет стать интеллектуальным и культурным лидером государства.



Как это ни странно прозвучит после вчерашних газово-флотских договоренностей в Харькове, но украинское общество до сих пор не безнадежно. Украинское общество, каким оно есть в настоящий момент, подготовлено не за последние 20 лет, а всем тысячелетием современной украинской истории, включая церковь, печатников и все остальные дела, которые и создали украинство, – разнообразное, конфликтное, изменчивое, часто некомпетентное. И даже несмотря на то, что эти руки, которые ничего не крали, умудрились испаскудить все, к чему прикоснулись, начиная от Триполья и заканчивая национальной безопасностью, Украина все еще демонстрирует способность к развитию. Как по мне, это уже последний шанс, когда Украина может предпринять шаг развития. Дальше – Украина может просто раствориться и рассосаться, ее даже никто забирать не будет.



Партия регионов в настоящий момент владеет пркрасным инструментом для модернизации страны: Парламент – их, конституционное большинство – их, Конституционный суд – их, правительство – их, президент – их, силовики – их, суды – их. То есть это то, что как раз может сделать реформы в стране, то есть есть целостный монолитный политический блок, который может модернизировать страну. У Ахметова есть неглупый фонд, в котором порой возникают очень неглупые идеи. Если бы их слушали, я не думаю, что состоялись бы вчерашние договоренности в Харькове. Но что происходит? Интеллектуалы, в том числе донецкие, - отдельно, инструмент, то есть тот молоток, которым можно подрыхтовать страну, - в руках президента, отдельно. И интеллект с инструментом ну никак не конектятся…



-- «Украину объединит разочарование!»



Виктор Андрусив, директор Института ДемАльянса имени Р. Шумана: Что нужно сделать рядовому украинцу, чтобы объединить страну? Необходимо сформировать свой собственный политический интерес. То есть необходимо определиться, какое государство нужно строить, каким оно должно быть. У нас нет ответа на этот вопрос. Но я убежден, что растеряется и немец, и американец, и британец, и француз, услышав этот вопрос. Но они могут ответить на вопрос – кто мы. Поэтому первичным вопросом для построения любого государства для меня является вопрос «кто мы?».



Несколько лет назад Центр Разумкова проводил подобное исследование. Там отмечалось, что для Западной Украины самыми близкими были Буковина, Закарпатье, Киев, потом – южные регионы, Слобожанщина, потом – Крым и Польша, и только после Польши – Донбасс. То есть по культурной близости для этого региона Донбасс идет после Польши. Интересные результаты были и в отношении Востока. На третьем по близости – Россия, после самого Донбасса и Слобожанщины. Дальше – южные регионы и Беларусь, а дальше уже – Буковина, Закарпатье, Волынь и так далее. То есть население видит более близкими другие страны, чем части своей.



Есть классическое определение нации и народа, как сообщества, которое себя каким-то образом представляет. Я думаю, что самая большая проблема украинского общества заключается в том, что оно себя не представляет. Жители востока и запада не осознают себя как сообщество людей, делающих какое-то определенное общее дело. Каждый живет сам по себе.



Власть не делает ничего, чтобы сглаживать существующие разногласия, потому что эта власть, как и предыдущая, считает, что основная проблема всех разногласий решается уровнем зарплат: «мы даем вам хорошие зарплаты – вы все чувствуете себя украинцами».



Я считаю, что Украину объединит разочарование. Я абсолютно не сомневаюсь, что через год люди Донбасса будут чувствовать себя совершенно разочарованными, брошенными, им будет неловко, как долгое время было неловко представителям Западной Украины.



Когда у украинского общества появится политический интерес, ему будет неважно, кто находится у власти. Потому что будет общественный критерий оценки.



-- «Душа Украины сейчас плачет…»



Санджай Раджханс, глава «Ufindarts», преподаватель кафедры восточных языков Института филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко: Я приехал в Украину, когда только начиналась Оранжевая революция. Тогда я был единственным журналистом из Индии, который сообщал, что здесь происходило. Последние четыре с половиной года я преподаю в институте филологии.



В Индии мы рождаемся с положительным отношением к существующему в нашей стране культурному разнообразию.



Подобное разнообразие мы видим в Ирландии и Англии, Канаде, Голландии и Бельгии. Украине не нужно следовать примеру одной из этих стран, потому что Украина более консолидирована, чем названные страны, и в плане культуры, и в плане языка. Украина – не конфедерация, и не нужно из нее искусственно делать таковую.



Существует такая вещь, как душа Украины. И эта душа сейчас плачет. А мы сейчас приносим ей разноцветные платочки, чтобы утереть слезы, но это не останавливает слезы. А люди, которые пытаются утирать слезы, делают это для того, чтобы их заметили и оценили. Глядя на все украинские программы и шоу, глядя на общение, складывается впечатление, что каждый хочет показать, что он выше другого, знает больше и его идеи самые лучшие. И именно потому не получается диалог. Каждый должен начать с себя, посмотрев, что лично он может сделать для объединения, как он должен себя вести, чтобы не обижать взгляды оппонента.



Я бы предложил создать список из 20 проблем Украины и попытаться начать их решать с наименее сложных. Если вместе мы сможем решить 15 проблем по нарастающей сложности, то мы останемся с пятью наиболее сложными. Но если у нас уже будет опыт объединения, диалога, то мы справимся и с ними.