Харьковские соглашения: эффект домино

Подписанные в Харькове Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым соглашения вряд ли кто-нибудь рискнет назвать триумфом украинской дипломатии.

Скорее, это катализатор нового политического кризиса, первого серьезного испытания властной команды.



Украинской делегации удалось до последнего момента держать в секрете предмет уступок в отношениях с Россией, хотя их необходимость была очевидной, как прорехи в проекте бюджета-2010. Соглашения, подписанные двумя президентами 21 апреля в Харькове, – фактически второй акт драмы по сдаче национальных интересов Украины. Первый состоялся в январе 2009 года в Москве, где Юлия Тимошенко подписала «великолепные» газовые контракты. Там, напомню, тоже предполагалась 20-процентная скидка на первый год их выполнения, что сегодня позволяет Юлии Владимировне говорить о «самом дешевом газе в Европе» для Украины в прошлом году. Так что Янукович и Тимошенко в части вольного толкования понятия «национальные интересы Украины» друг друга стоят. Возможно, украинская власть выбрала из двух зол меньшее, пойдя на уступки в военно-политической сфере, но не сдав контроль над газотранспортной системой. Значение Черноморского флота в военном плане не велико, но это серьезный раздражитель для отечественных национал-патриотов и повод для самолюбования Кремля. Впрочем, лиха беда начало – наша национальная элита в разные исторические периоды была готова расплачиваться Украиной по собственным векселям.



Могла ли Украина обойтись без уступок? По объективным причинам, это маловероятно – слишком сильно популизм проник в политическую деятельность. Стабильность власти зависит от умения пообещать избирателям светлое завтра и спустить на тормозах обещания. Нельзя не отметить, что соглашения в Харькове во многом нивелировали успешный визит Виктора Януковича в Вашингтон на ядерный саммит. Создается ощущение, что наша страна таки превратилась в «большую шахматную доску», за которой Россия и США при участии Европейского Союза передвигают фигуры и выстраивают комбинации. Но если Виктора Федоровича не пугает превращение Украины из субъекта международных отношений в их объект, что скажет Ринат Леонидович? Вряд ли его интересуют исключительно объекты Евро-2012. Трудно поверить, что самому богатому гражданину Украины интересно оказаться на олигархических задворках постсоветского пространства, ведь Ахметов последовательно пробивается на рынки ЕС. Да и другие рулевые отечественной промышленности не испытывают пиетета по отношению к кремлевским методам выстраивания отношений между властью и бизнесом.



Вместе с этим Харьковские соглашения зафиксировали любопытный факт: Россия создала прецедент пересмотра подписанных на 10 лет соглашений, условия которых ее полностью устраивали. На первый план вышла большая политика и, по всей видимости, желание Дмитрия Медведева собственноручно сформулировать новый формат отношений с Украиной. Пока у наших северо-восточных соседей процветает тандемократия, повторение пересмотра соглашений возможно и в будущем. Ведь в международном праве существует не только ратификация, но и денонсация договоров.



Кроме того, в очередной раз проявились противоречия Основного Закона: статья 17 Конституции Украины запрещает создание иностранных военных баз на территории нашей страны, а ее «Переходные положения» позволяют существовать им в случае ратификации международных договоров Верховной Радой. По оценкам экспертов, 226 голосов для ратификации, равно как и перевес в Конституционном суде, у Януковича в запасе есть. Правда, «регионалам» не помешает заручиться десятком «тушек» для формирования гарантированного большинства.



Логика президентской команды понятна: не только сделать экономический реверанс спонсорам Партии регионов, но и получить средства, необходимые для более эффективной социальной политики. Власти, которая обменивает пролонгацию пребывания иностранного военного флота по формуле «25+5» на 30-процентную (читай – 100-долларовую) скидку на газ на протяжении 10 лет, нужно хорошо подумать над тезисами, которые она донесет до своих заинтересовавшихся таким обменом сограждан. Хотя публичность и открытость не являются козырями Януковича, ему придется выдвигать правдоподобную версию реализации национального интереса. Поэтому и прозвучала, например, цифра в 40 миллиардов долларов, которые планируется потратить на повышение социальных стандартов и улучшение обороноспособности страны.



Еще вчера готовившаяся защищать украинскую ГТС по всей протяженности трубы от стратегических партнеров из России, Юлия Тимошенко сегодня бичует Януковича за сдачу национальных интересов. Ничего нового: лидер БЮТ попытается выплеснуть протесты на улицу, в свою стихию. Пока же Юлия Владимировна самоотверженно созывает на внеочередном парламентском заседании представителей оппозиции, чтобы принять постановление, нивелирующее договоренности президентов. Жаль, что отсутствие депутатского мандата не позволит Тимошенко с трибуны Верховной Рады пламенно обличить Януковича как предателя национальных интересов. Придется довольствоваться брифингом в парламентских кулуарах.



Откровенно говоря, Харьковские соглашения для Тимошенко в политическом смысле манна небесная – они позволяют ей, затратив минимальные усилия, стать лидером оппозиции. По крайней мере, заявления «Нашей Украины», «Фронта перемен», Народного Руха созвучны бютовской позиции, а остальное – вопрос техники. Арсений Яценюк и Николай Мартыненко уже выразили готовность согласовывать действия с лидером БЮТ. Да и почему бы Юлии Владимировне, например, не поддержать призыв «нашеукраинцев» к импичменту Януковича и проведению досрочных парламентских выборов? Ей такой вариант не менее выгоден.



Не позавидуешь Владимиру Литвину, которому придется расплачиваться за спикерское кресло ведением парламентских заседаний в экстремальных условиях. Владимиру Михайловичу, судя по предварительным заявлениям, предстоит выступить «адвокатом дьявола», и это выступление способно уничтожить рейтинг Литвина. Но отступать некуда: в текущем политическом сезоне ратификация договоренностей Медведева и Януковича – последний и решительный бой, ради победы в котором власть и оппозиция бросят все резервы. Бодро обещанная спикером российской Государственной Думы Борисом Грызловым одновременная ратификация двумя парламентами – скорее, форма психической атаки, чем реальный сценарий развития событий. Команде Януковича необходимо развить и закрепить первый значительный внешнеполитический успех, а оппозиции – взять реванш за победу Виктора Федоровича на президентских выборах и блицкриг в деле формирования власти.



Еще одна особенность Харьковских соглашений – увязка вопроса пролонгации базирования Черноморского флота с ценой газа, без которой невозможно принятие бюджета-2010 и восстановление сотрудничества с МВФ. Поэтому выпады оппозиции власть планирует встретить демонстрацией заботы об экономическом процветании страны. Если благосостояние украинцев зримо вырастет в ближайшее время, общественное мнение простит Януковича. Если нет – у власти будут серьезные проблемы если не в ближайшие месяцы, то осенью 2010-го. Соглашение с Россией может спровоцировать эффект домино во внутренней политике, когда проблемы будут возникать одна за другой. Рассчитывать на помощь Вашингтона и Брюсселя официальному Киеву не приходится, зато Москва готова локтями расталкивать желающих дружить с Украиной, чтобы занять их место.



Пока можно констатировать следующее: на внешнеполитической арене Украина потерпела очередное поражение, которое будут называть триумфом. И дело не в партийной принадлежности нынешней властной верхушки - подковерная возня, выдаваемая нашими народными избранниками за заботу о народе, не имеет ничего общего с защитой национальных интересов.