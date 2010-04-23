Шансы гетмана Януковича

Виктору Януковичу и его команде удалось сосредоточить в своих руках почти абсолютные полномочия.

Но первые шаги власти свидетельствуют – политическая практика не наполнилась новыми идеями и действиями. Для «регионалов» сейчас наступают трудные времена – проверка «медными трубами». Партия регионов повторяет многие ошибки своих электоральных противников – НУНС и БЮТ. Как иллюстрирует опыт украинской политики, испытаний властью, должностями и деньгами не выдержала ни одна политическая сила. Попробуем проанализировать основные исходные моменты первых дней «старой новой власти». События последних дней свидетельствуют, что «регионалы» начали еще одну, более опасную игру, в которой Украина может проиграть.

Начнем с внутреннего положения. В настоящий момент групп и центров влияний у «регионалов» не меньше, чем в свое время было в среде «нашеукраинского» протоблока. Группы Фирташа-Левочкина, братьев Клюевих, Ахметова, Азарова; «донецкие», «луганские», «просто кучмисты», бывшие «эсдеки» – у всех свои интересы, которые стали активно пересекаться уже после первых кадровых назначений. Так же внутри этих групп есть люди, недовольные линией поведения своих патронов. Несмотря на устоявшееся мнение, что истинные «донецкие» сор из избы не выносят, в ближайшее время стоит ожидать эскалации скрытых конфликтов в среде «регионалов». Внешний монолит будет давать трещины. Причина этого – в нескрываемом и циничном бизнесовом характере украинского политического процесса.

Эта же причина определяет и кадровую политику «бело-голубых». Уже можно сделать предварительный вывод, что Янукович повторяет ошибки Ющенко:

1) кадровые назначения происходят по принципу личной или корпоративной преданности. Равно как и у Ющенко – особым расположением пользуются земляки, родственники депутатов и личные «гвардейцы».

2) удовлетворение амбиций политических союзников и соответствующее распределение должгостей по квотному принципу привели к снижению общего профессионального уровня новой власти. Сателлиты довольны, но непонятно, как это отразится на политике власти, которая отныне будет прямо ассоциироваться с «донецкими».

Гипертрофированная персонализация украинской политики привела к тому, что все политические ошибки власти автоматически транслируются на ее первое лицо. Все беспорядки и просчеты политики эпохи Ющенко в большей степени транслировались именно на его персону, а не на его премьеров. То же касается и Януковича.

3) кадровая негибкость как следствие принципа «победитель получает все». Иррациональное желание власти, за которой шли долгих пять с перерывами лет, возобладало над трезвым расчетом. В министерствах, несмотря на профессиональные качества, увольняются руководители управлений и департаментов.

В губернаторской «обойме» такая же ситуация. Главами ОГА назначают либо руководителей избирательных штабов Януковича в областях (вознаграждение за лояльность), либо проверенные «кучмистские» кадры (вознаграждение за лояльность образца 2004 года). Не всегда эти люди пользуются нужным авторитетом в регионе и обладают соответствующими профессиональными и лидерскими качествами. И соответственно не факт, что «варяги» смогут выстроить вертикаль для Федоровича.

В этой ситуации Янукович может частично повторить судьбу гетмана Павла Скоропадского, который после переворота на Всеукраинском съезде хлеборобов в ноябре 1918 года, не имея собственной команды, был вынужден опереться на старые кадры царской администрации. Профессионалов, но безразличных к украинскому освободительному движению и попыткам построить свое государство. Отсутствие команды, отказ социалистов войти в правительство и несоответствие политики тогдашним реалиям привели к поражению гетмана.

4) отсутствие заранее спланированной программы действий власти, о чем неоднократно писали эксперты. Поручение Януковича в течение 60 дней определить приоритеты работы правительства свидетельствует о том, что системная работа в этом направлении не велась, несмотря на многолетнее функционирование целого (!) теневого правительства и предыдущий опыт работы премьером.

Отсутствие стратегического планирования и реальных программ развития – безрадостное качество всех современных политических сил. В активе украинского политикума только попытки заигрывания в стиле реалити-шоу с интеллектуальной средой и народными массами в отношении намерений написать программу вместе наподобие «Идеальной страны» от Тимошенко. Политтехнология, призванная создать ощущение причастности простого, но небезразличного человека к «большой» политике. Реальные же программы пишутся и обсуждаются небольшими группами специалистов.

5) правовой нигилизм, имеющий откровенно циничный характер. Кроме того, это фактически стало нормой, а не исключением украинской политической жизни. Как и для предшественников, политическая целесообразность всегда преобладает над духом и буквой закона. Отсутствие правовых оснований не помешало Ющенко распустить парламент в 2007 году. Так же положения Конституции не стали преградой для «донецких» в формировании коалиции «тушками» и подписании скандального договора о пролонгации пребывания ЧФ РФ в Севастополе.

6) Виктор Федорович, как и в свое время Ющенко, понимает необходимость быть Президентом для всей страны. Но, как и Виктор Андреевич, ничего для этого не делает. Все, что может касаться построения единого национального поля, через один шаг упирается в вечные темы информационно-бытовых противостояний. Хотя последние события свидетельствуют, что в данном случае конкретная экономическая выгода для нескольких финансово-промышленных групп пересилила стратегические интересы страны.

Некой «изюминкой» новой власти является применение отвлекающих технологий. Образовательно-историческая деятельность Табачника, дебаты вокруг двуязычия, выставка Колесниченко с откровенно пропольськими фотографиями о «волынской» резне, намерения коммунистов установить памятник Сталину в Запорожье, а теперь и вопрос Черноморского флота – все это занимает активную часть общества и отвлекает от проблем действительно актуальных.

Однако, как и в каждом процессе, можно выделить среди шагов новой власти и некоторый позитив:.

1) Отстранившись от оценки персоналий, можно сказать, что начал работать своеобразный социальный лифт для элит Юга и Востока страны – должности на всеукраинском уровне получили представители из этих областей. Хотя общая проблема закрытости элиты и отсутствия открытой социальной лестницы остается актуальной для всех политических актеров.

2) Уровень исполнительной дисциплины во всей властной вертикали предсказуемо будет выше, чем во времена «оранжевых правительств».

3) Происходит «сбор земель» путем возобновления четкой вертикали «центр - регионы», разрушенной двойным подчинением губернаторов Кабмину и Президенту после конституционной реформы 2005 года. Но все равно это не решит проблемы. Обстоятельства и время требуют кардинального изменения модели самоуправления – нужно провести административную реформу, делегировав больше полномочий и ресурсов на места.

4) Власть наконец-то взялась за подготовку к проведению в стране Евро-2012. Не в последнюю очередь это происходит вследствие любви «донецких» к спорту миллионов. Создается впечатление, что в этом случае проведение чемпионата на должном уровне стало для Ахметова и Колесникова делом чести. При этом, конечно, не исключается применение благоприятных схем для назначения Кабмином «правильных» подрядчиков и выделения на это значительных бюджетных средств.



По сути, «регионалы» выстраивают систему власти с единым центром принятия решений – Президентом. Возвращается идеал государственного управления для «донецких» – модель эпохи позднего Кучмы и раннего Ющенко. Сейчас у «бело-голубых», несмотря на все противоречивые моменты, есть уникальный шанс для реализации своей политики – они получили полноту власти в четырехугольнике: президент-правительство-парламент-судебная система. Решение Конституционного суда о легитимности коалиции свидетельствует, что с судьями КС достигнуто полное взаимопонимание. Оппозиция раздроблена и не представляет единой силы. Политическая воля и соответствующие ресурсы сделали свое дело.

Если Партия регионов вовремя сориентируется и «продавит» необходимое решение, то у нее есть шансы улучшить свои позиции на местных выборах осенью этого года. Время для этого оптимальное: оппоненты растеряны и не восстановились после затратных президентских выборов (БЮТ), или еще не готовы организационно («Сильная Украина» Тигипко и «Фронт перемен» Яценюка), или на стадии умирания и социологической погрешности (КПУ, Блок Литвина, НУНС). Кроме того, есть позитивные прогнозы на некоторый рост экономики, рекордный урожай будет собран, а непредсказуемая зима еще не начнется.

Констатируем факт, что сейчас в руках Януковича, – мощный механизм, который позволит проводить реформы, так давно ожидаемые страной. Вопрос – пойдет ли он на это. Первые серьезные задачи для любой власти уже давно известны. В их числе: проведение комплексной административной реформы, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и обеспечение финансирования Вооруженных сил на уровне 3-5% ВВП.

В экономической сфере перед новой властью стоит чрезвычайно сложная задача. С одной стороны, нужна всеобщая дерегуляция экономики и послабление налогового давления на бизнес, а с другой – необходимо четко спланировать шаги по выходу из кризиса и обеспечить их выполнение. Усилия новой власти в экономике могут сработать, поскольку апологеты плановой экономики присутствуют в правительстве в достаточном количестве. А в кризисные времена именно четкое планирование и распределение ресурсов и усилий общества приобретает особое значение. Если, конечно, удастся преодолеть «азаровщину» и правильно оценить собственные силы. А очередной транш от МВФ будет потрачен не на сомнительные социальные подачки, а на реализацию инфраструктурных проектов.

Задачамаксимальной диверсификации энергетических ресурсов, которой требует сама логика существования независимого государства, отложена в пользу России. Так или иначе, Янукович за шаг от получения более дешевого газа из России. Более точные выводы об условиях нового «брачного контракта» можно будет сделать после оглашения официальных документов. Единственный вопрос – долго ли будет продолжаться этот «медовый месяц» отношений с Россией. А для более массового и эффективного внедрения «зеленых» и энергосберегающих технологий нужно будет преодолеть мощное лобби газовых посредников и облэнерго.

Визит Президента Украины в Казахстан показал, что и на внешнеполитическом поле новая власть может построить прагматичные отношения. Основная задача для нее – выход из бесперспективной дихотомии «НАТО – не НАТО», «Европа – Россия». Тут есть все шансы активно заняться тем, о чем говорили уже много лет – продвижением украинских товаров и услуг на мировых рынках, особенно стран Азии, Африки и Южной Америки. Если, конечно, усилия власти будут гибкими и адекватными существующим вызовам.

Похоже, что усиливается опасная тенденция – для новой власти личная выгода и тактические интересы преобладают над интересами страны. И хотя последние решения Януковича должны еще пройти «обкатку» в парламенте и обществе, стало ясно, что в погоне за своими бизнесовыми дивидендами «регионалы» могут спокойно принять навязанную извне игру мировых политических актеров. Соответственно, собственно украинские интересы будут в этом случае не на первом месте.

Сейчас новая власть находится на историческом перепутье. При всех эмоциях последних дней, Рубикон, на самом деле, еще не перейден. От того, какое направление она изберет, зависит ее будущее и будущее большой европейской страны, застывшей в цивилизационном шпагате. Правительство Януковича (именно так его можно называть) при всем скепсисе украинских патриотов пока имеет реальные шансы на успех. Конечно, если «регионалы» сумеют успешно пройти испытание «медными трубами», выстроить адекватную и выгодную систему отношений с Россией и убедить в этом украинское общество.

Все инструменты в их руках, хотя вызов перед властью очень серьезный – масштабная инфраструктурная модернизация страны. Если она ее действительно начнет, и население ощутит реальные результаты – «регионалы» получат шанс остаться при власти. Но если Виктор Федорович во главе «новых перспективных сил» будет продолжать негибкие и непродуманы действия, которые увеличат пропасть между народом и элитой, востоком и западом, «законсервирует» экономическое развитие – он может повторить судьбу последнего гетмана.



Антон Даниленко, политолог, заместитель директора компании GMT group.