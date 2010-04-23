Аршин Ющенко

23 апреля 2010, 18:02

«Меня не интересует, где я буду, – меня интересует, где вы будете», - сказал Виктор Ющенко. И эти его слова сейчас очень актуальны.

Через два дня после подписания пакта Януковича-Медведева в Харькове (о снижении цены на газ в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота в Севастополе на четверть века), Виктор Андреевич созвал в Киеве пресс-конференцию. Подписанные в Харькове договоренности он назвал просто и точно: «капитуляцией», «игнорированием национальных интересов» и «военной оккупацией». Никогда еще Украина за 19 лет независимости не была так близко к утрате своего суверенитета. «Украина скатилась до Малороссии, которую будет возглавлять и направлять малороссийский генерал», – не церемонясь, назвал вещи своими именами экс-президент.
Напористость, энергичная жестикуляция, выстраданные эмоции и более лаконичные (по сравнению с прошлыми выступлениями) ответы способны были растормошить даже самых прагматичных слушателей. Хотя революционного «креатива», судя по ответам на вопросы, явно недоставало. Для наглядности приведем некоторые из них.
Почему это произошло?
Ответ на этот вопрос Ющенко сопроводил экскурсом в историю газовых соглашений. Не будь «уникальных» контрактов Тимошенко в январе 2009-го – не было бы и харьковского сговора, настаивал экс-гарант. И если Тимошенко реализовала экономическую сдачу национальных интересов, то Янукович – политическую. Все «прелести» контрактов Тимошенко (завышенная базовая цена, низкий тариф и расходы Украины на закачку газа в ПХГ) пролонгированы на четверть века. А впереди вообще мрак: сдача атомной, авиационной промышленности и стратегических объектов….
Знал ли Виктор Андреевич, что Янукович окажется большим злом, чем Тимошенко? Откуда! Несет ли политическую ответственность за его деятельность? Отнюдь! Ответы «батуринского вдохновителя» были незатейливы и просты: все пять лет у него не было большинства в парламенте. Сегодня Янукович трубку не берет. Миллионы его избирателей, очевидно, могли этого ожидать. Так, собственно, с Андреевича каков спрос? Избиратели не сумели разобраться (с кем не бывает)?
Состоится ли уже анонсированное Тимошенко объединение оппозиции «за пять минут до расстрела»? Нет, Виктору Андреевичу не по пути с теми, кто спровоцировал эту трагедию. «Я глубоко убежден, нам нужна координация» – заверил экс-гарант, но прийти на «проплаченные» украинскими «гапонами» митинги оппозиции наотрез отказался.
Состоится ли ратификация договоренностей? У неконституционно сформированного большинства никаких сдерживающих факторов нет. Никаких 100% механизмов остановить их – нет.
Что же делать?
Увы, коллективный вопрос к гаранту так и повис в воздухе. А диалог отставного гаранта и прессы вышел приблизительно в таком духе:
– Есть ли у вас план, Виктор Андреевич?
– План должен быть у вас, – отбивался Ющенко от «условно свободной», по его словам, прессы.
– Собственно, а почему мы должны в очередной раз помогать вашей партии начинать все сначала?
–У вас должна быть тревога, боль и честная позиция. Потеряем демократию – сала не увидим! - совершенно искренне пытался привлечь на свою сторону прессу.
Из чего следовало «А», что никакого плана у Ющенко и «Нашей Украины» нет. «Дорожная карта» еще только в разработке. И «Б» – согласия в рядах оппозиции нет. Хорошо еще, что у журналистов есть право выбора, быть ли «тварями дрожащими» или «право имеющими» (спасибо Достоевскому за яркое сравнение), потому что шанса на объединение оппозиции Ющенко не оставил….
И, конечно же, Виктор Андреевич измени бы себе, если бы не подкинул журналистам очередную филологическую загадку: «Слово «временно» (в Переходных положениях Конституции. – Ред.) по поводу размещения иностранных временных баз на территории Украины хочу, чтоб вы выделили аршином», – заявил он.
Хотя путаница мер и весов на сегодня забыта, но выражение «на свой аршин мерить» до сегодня означает «судить своей мерой». Что ж, если говорить о нынешней ситуации, то тут президент прав: какая нация – такой и шрифт!

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