Вечный Лидер

Осуществлять задекларированное намерение «быть ближе к народу» у новой власти пока не получается. Более того, народ стараются от нее максимально оградить. Так, к зданию Украинского дома, где проходил XII съезд Партии регионов, простых смертных не подпускали и близко. «Главред» увидел нескольких бабушек, которые, чертыхаясь, взбирались по крутому спуску улицы Трехсвятительской, обходя многометровые металлические заграждения.

А вот для важных «регионалов» проход к зданию Укрдома был предельно пафосным. От улицы до дверей расстелили синюю дорожку, по которой должен был пройти Лидер ПР. По бокам расположилось около полусотни флагомахателей, с партийными и общегосударственными стягами. Пиетет к Януковичу демонстрировала не только уборщица, которая переобулась в специальные тапочки, чтобы не «наследить», подметая синюю дорожку, но и соратники Виктора Федоровича, опасавшиеся, казалось, ступать там, где пройдет Он.

Один за другим в недрах Украинского дома исчезали топ-«регионалы»: Александр Лавринович, Юрий Бойко, Михаил Добкин и другие. Подольше задержался на улице лишь министр науки и образования Дмитрий Табачник, встретивший на ступеньках своего «старого друга», которым оказался экс-персона нон грата, депутат Госдумы Константин Затулин. «Главред» отвлек Табачника от душевной беседы и поинтересовался его мнением относительно харьковских договоренностей по ЧФ РФ. Табачник шокировать не стал, договоренности категорически одобрил.

«62% украинцев главным стратегическим партнером Украины считают именно Россию», - рассказал Табачник. «Но ведь минимум треть страны категорически против!..» - сопротивлялся «Главред». «Любое политическое решение имеет тот или иной градус поддержки. Это нормально при демократии», - привел Табачник неопровержимый аргумент.

Тем временем к Украинскому дому подъехала машина Николая Азарова. «Вы готовы возглавить партию?» - спросили журналисты. «Готов», - махнул рукой Азаров. Вскоре за ним прошел его теоретический соперник – Александр Ефремов, которому был задан аналогичный вопрос. «Я думаю, у нас в партии много достойных людей», - Ефремов на секунду приостановился. «Кто?!» – спросила пресса. «Азаров Николай Янович», - Ефремов добил остатки интриги.

Наконец-то появился и сам Лидер. Встречать его на ступеньки вышел Николай Азаров. Очевидно, по замыслу организаторов, это должно было нести символический смысл: Старый Лидер через рукопожатие передает Новому Лидеру бразды правления самой большой украинской партией.

Сам же съезд никаких неожиданностей не принес, и по унылой предсказуемости до боли напоминал виденные «Главредом» на старых записях съезды КПСС разных лет. Здесь было все: и сообщения о новой победе («Наша партия прошла великий путь из оппозиции во власть»), и призывы к чистке рядов («Мы должны очиститься от таких наших так называемых членов»), и требования высокого морального облика членов партии («Для членов нашей команды недопустимы эгоизм и корыстность»), и даже борьба с украинским буржуазным национализмом («Популярность наших оппонентов держится на эксплуатации национально, как говорят, свидомой тематики»).

КПССный съезд перемежался не менее КПССным юмором. «Михаил Васильевич, ты свои обязанности выполняй давай, ха-ха», - обратился к Михаилу Чечетову, назначенному главой Счетной комиссии съезда, Николай Азаров. Чечетов не отреагировал никак, ибо считать было нечего – все решения принимались единогласно.

Кадровые решения съезда также были предсказуемы: на специально введенную должность Почетного лидера был назначен бывший просто Лидер, главой партии стал Николай Азаров, а его первым замом – Владимир Рыбак. Очевидно, учитывая явную загруженность делами первых двух Лидеров, именно он фактически будет руководить партией. А вот Александру Ефремову достался лишь пост замглавы партии по связям с парламентом…

На брифинг по окончанию съезда старый и новый Лидеры вышли вместе. «Не страшновато ли вам, Николай Янович, возглавлять партию после того, как ее возглавлял действующий Президент?» - спросили журналисты. «Виктор Федорович Янукович как был Лидером партии, так им и остался», - ответил Азаров. Собственно говоря, смысл всего съезда уместился в одной этой фразе.

