Оппозиция под ВР митингует в защиту Крыма

Украинская оппозиция в субботу провела митинг под стенами ВР. На нем лидер БЮТ Юлия Тимошенко призвала граждан прийти во вторник утром под стены Верховной Рады, чтобы не допустить ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины. «Придем под Верховную Раду во вторник для того, чтобы не допустить позорной сдачи украинской территории и национальных интересов под бой кремлевских курантов», - сказала Тимошенко. В это же время депутаты Партии регионов забаррикадировали сессионный зал парламента. «Я был в зале парламента, был в кулуарах. Все закрыто. В зале находятся депутаты Партии регионов. Методы теперь понятны наперед. И они будут и в дальнейшем, сейчас заседание в зале провести невозможно», - рассказал журналистам депутат от НУНС Вячеслав Кириленко. Как известно, во вторник, 27 апреля, Верховная Рада и Госдума должны синхронно ратифицировать соглашение по Черноморскому флоту.