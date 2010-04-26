Новые украинско-российские соглашения: утрата суверенитета или экономическое достижение?

Во время визита президента Российской Федерации в Украину, состоявшегося в эту среду, В.Янукович и Д.Медведев заключили соглашения, которые вызвали большой резонанс в обеих странах. Россия и Украина договорились продлить пребывание Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В обмен на это Россия снизила цену на газ для Украины на 30%. Своими оценками встречи президентов и заключенных соглашений поделились директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.



«Россияне – молодцы!»



Подводя итоги недавнего визита президента Российской Федерации в Украину, России нужно сказать «браво» и поаплодировать ей, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. «Россияне – молодцы! В отличие от украинской власти, у российского руководства есть определенная стратегия, определенное видение того, как им нужно себя вести, чтобы стать супердержавой», - отметил эксперт.



По мнению господина Балы, сейчас речь идет не о Черноморском флоте, «не о тех нескольких несчастных кораблях, которых до 2042 года, возможно, и не будет», а о форпосте, который там должен быть, – о городе Севастополе и Крыму. «Речь идет о геополитике, а не о какой-то там военной базе или военном присутствии. Речь идет о возрождении российского влияния, которое было во времена Российской империи», - отметил специалист.



Это соглашение показало, что украинская власть не способна отстаивать интересы своей страны, считает Виталий Бала. «Речь не идет о пророссийской или проамериканской политике – речь идет о том, что на самом деле нет проукраинской политики», – отметил эксперт.



Предшественник Януковича, Виктор Ющенко, пренебрегал и агрессивно воспринимал интересы России. Но, по мнению специалиста, интересы России как раз необходимо учитывать. «Наилучший вариант был бы, если бы мы продвигали свои интересы, но и не пренебрегали интересами России», - считает господин Бала.



Самая же большая проблема Украины, по убеждению политолога, заключается в том, что «у нас нет проукраинской ни внутренней, ни внешней политики».



Эксперт убежден, что Россия будет иметь успех и в области атомной энергетики, и в авиастроении. «Представьте себе, примерно через год поднимается самолет АН, но он уже не украинский, потому что Россия будет владеть 50%+1 акцией. То есть те символы, которых в Украине и так уже осталось немного, вскоре будут совсем утрачены», заметил политолог. По его мнению, утрата таких символов вряд ли станет позитивом для Украины.



Россияне не довольны соглашением Януковича и Медведева



Украина и Россия заключили чрезвычайно важное и знаковое соглашение по снижению цены на газ в обмен на продление сроков пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Такое мнение выразил директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Он объяснил это тем, что украинская экономика получила в результате заключенных соглашений существенные экономические преференции.



Специалист отметил, что у россиян решение руководства России вызвало немало критики, потому что «власть пошла на значительные уступки, по существу, изъяв несколько миллиардов долларов из российского бюджета». По его словам, критиков соглашений Медведева и Януковича хватает и в Украине, и в России. Однако эксперт считает это нормальным явлением, потому что «так происходит всегда, когда приходится идти на взаимные компромиссы».



«Для Украины выгода измеряется конкретными суммами, а для России пользу этого соглашения трудно измерить деньгами, потому что она извлекает прежде всего геополитическую и геостратегическую выгоду», - заметил специалист.



«Россияне считают слишком дорогой для России ценой такую колоссальную скидку на газ в обмен на военную базу, которая не стоит таких денег. Мол, за эти средства можно было бы построить несколько баз где-то за пределами Украины», - отметил Владимир Корнилов.



Господин Корнилов считает, что в случае высоких цен на газ украинская экономика просто не выжила бы: «Мы бы получили дефолт Украины и ее предприятий, в том числе тех, на которых базируется украинский ВВП». В этом случае, по мнению специалиста, Россия потеряла бы много, потому что остановились бы предприятия - потребители российского газа.



«Спасение Украины, как государства, означает спасение украинской экономики. Россия пошла на компромиссы в экономическом смысле, чтобы, как минимум, сохранить здесь своих партнеров», - отметил господин Корнилов.



Кому нужен дешевый газ?



Сегодня и внутренняя, и внешняя политика Украины осуществляется в интересах нескольких финансово-промышленных групп, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. «Не нам, гражданам Украины, на самом деле нужен дешевый газ. Он нужен конкретным предприятиям, которые находятся в частной собственности финансово-промышленных групп, не желающих модернизировать свое производство и тратить на это собственные деньги», - отметил специалист. И в этом, по мнению политолога, нет ничего хорошего для украинской экономики, потому что некоторые предприятия, которые нам нужно было бы модернизировать или вообще ликвидировать из-за того, что они не нужны нам сейчас в таком количестве, с помощью этого соглашения будут существовать дальше, не принося Украине никакой пользы.



В свою очередь директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов отметил, что украинцам некорректно говорить о том, что дешевый российский газ нужен «не нам, а частным предприятиям». «Хотел бы отметить, что именно на деятельности этих предприятий базируется весь ВВП Украины, экономическая стабильность и благосостояние государства и миллионов жителей страны. Поэтому возникает вопрос: на самом ли деле только владельцам этих предприятий нужно, чтобы эти предприятия работали?» - отметил господин Корнилов.



Виталий Бала также выразил сомнения по поводу позитивного значения этого соглашения для Украины: «Россия никогда не причинит себе вреда. Когда говорится о снижении цены на газ, необходимо упоминать и о том, что около 4 миллиардов кубических метров нам еще нужно будет добирать. То есть Россия не теряет, уменьшив цену на газ, - она получит те же деньги за счет увеличения объемов поставки газа».



Кроме того, специалист подчеркнул: «Если все будет происходить в том же русле, то украинская экономика вообще прекратит существование, потому что уйдет в никуда. А имея дешевый газ благодаря недавним соглашениям Януковича и Медведева, мы двигаемся в никуда, потому что нас подсадили на газовую иглу».



Печально, когда экономические проблемы решаются за счет политических вопросов, считает Виталий Бала. «Проблема номер один для Украины, которая уже тянется около десяти лет, это проблема газа. Для России это безусловный джек-пот, для Украины – зеро», - отметил эксперт.



Нефть и газ – это политические понятия



Тезис о некорректности сочетания политических и экономических переговоров кажется директору украинского филиала Института стран СНГ Владимиру Корнилову странным потому, что «подобные замечания звучат только во время переговоров между Украиной и Россией».



«Институт стран СНГ неоднократно доказывал в течение нескольких последних лет, что газовый вопрос Украины можно решить, связав его напрямую с проблемой расположения на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации. Причем доказывал и здесь, в Украине, и некоторым чиновникам в России, которые считали, что нужно обязательно разделять эти понятия», - отметил политолог.



По его словам, газ и нефть в ХХІ веке, равно как и Черноморский флот - понятия не только экономические. Мир всегда так жил, а экономическая выгода всегда связывалась с политической.



Господин Корнилов возмущается: «Почему-то никого не удивляет, когда Евросоюз заключает с Украиной сугубо экономические соглашения, выдвигая при этом политические и юридические требования к стране, например, требуя изменения внутреннего украинского законодательства или судебной системы».



В свою очередь Виталий Бала категорически не согласен с тем, что нефть и газ сегодня политические понятия. Однако отмечает, что использование газа и нефти в политических целях понятно с точки зрения России.



«Я никоим образом не хочу и не могу критиковать Россию, потому что она исходила из своих национальных интересов. Она сформировала эти интересы. И это абсолютно правильно», - отметил политолог.



Украина получила «двойку» за ведение переговоров в Харькове



Во время подписания харьковских соглашений Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым закон нигде и ни в чем нарушен не был, в том числе Конституция Украины, отметил директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.



«В Конституции Украины ничего не говорится о 2017 годе. А соглашение 1997 года, которое действовало и действует до сих пор, принималось на основе Конституции Украины 1996 года и ничем не противоречило Основному Закону страны. Харьковские соглашения заключались на той же основе, что и соглашение 1997 года», - отметил эксперт.



Кроме того, специалист напомнил, что в соглашении 1997 года 2017 год не был конечной датой. В документе шла речь о том, что сроки можно продлевать каждые пять лет при согласии сторон.



В свою очередь директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что Украина после этого соглашения стала слабее. «Она утратила часть своего суверенитета. Я также думаю, что в ближайшие два-три года в украинской экономике ничего хорошего не произойдет после этого соглашения. Опять же, в переговорах выиграла Россия. Я ей ставлю «пятерку», а Украине – «двойку» за эти политические переговоры и за это соглашение», - отметил политолог.



Специалист считает, что в ближайшее время возникнут многочисленные юридические казусы и манипуляции в отношении переходных положений о том, может ли в Украине находиться Черноморский флот России. «Меня лично не интересует, будет ли там Черноморский флот, турецкий или американский. Важно, чтобы все делалось законно. А нынешняя власть не очень хочет соблюдать законы. Мы все больше исходим из того, что политическая целесообразность – это тот фундамент и источник, который будет плодить и вырабатывать новые нормы, согласно которым нам всем придется жить», - отметил господин Бала.