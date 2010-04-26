Візит довіри

26 апреля 2010, 12:24

Безперечно, візит російського президента Дмітрія Медвєдєва та харківські домовленості щодо пролонгації перебування російського флоту в Криму на 25 років затьмарили всі інші події

(читайте про це у статтях наших журналістів Юрія Онишківа, Наталії Лебідь та в інтерв’ю Мілана Леліча з Тарасом Чорноволом).

Проте минулого тижня Україну відвідала не менш знакова особа. Це внук Махатми Ганді – Раджмохан Ганді. Він приїхав до нас, аби взяти участь у «Тижні довіри» в рамках турне країнами світу під назвою «Шлях діалогу та відкриттів». Раджмохан Ганді, який очолює міжнародну асоціацію «Ініціативи змін», продовжує справу свого діда, він уже багато років пропагує ідеї довіри, миру та демократії у світі, веде боротьбу з корупцією та нерівністю.

Цей візит, незважаючи на насичений графік та безліч заходів, був певною мірою камерним, без зайвого пафосу.  І це добре. Таким чином, ніхто з українських політиків не зміг попіаритись, як це зазвичай буває, на фоні поважного гостя. Натомість почути його ідеї могли українські студенти, інтелектуали, представники громадських організацій. Раджмохан Ганді не приїхав в Україну мирити наших політиків. Він переконаний, що будь-які зміни починати треба із себе і що довіру в суспільстві можна виплекати лише тоді, коли кожен почне довіряти іншим людям.

Вочевидь, це саме те, чого не вистачає сьогодні українському суспільству. Наші громадяни, зморені постійними політичними війнами, перестали довіряти державі як такій. Ця проблема – уже не просто особиста справа кожного, вона переходить у категорію проблем національної безпеки, адже країна не може існувати, якщо її ж громадяни перестають її поважати та довіряти їй.  

Україна теж має досвід ненасильницької боротьби, яку проповідував свого часу Махатма Ганді. Хоч би що там казали представники нинішньої влади про те, що Помаранчева революція була переворотом, із цим не можна погодитись. Помаранчева революція справді була мирною та ненасильницькою. Це був вияв емоцій і переконань великої частини суспільства. Інша річ, що політики, які прийшли на цій хвилі до влади, не змогли справитися з поставленими перед ними завданнями. Дуже цікаво про це сказав під час однієї з дискусій Раджмохан Ганді: «Якщо якийсь ненасильницький рух не дав гарних результатів, то це не означає, що потрібно відмовлятися від такого ненасильницького руху. Ми повинні поставити запитання – у чому була слабкість цього руху?». Шановний професор переконаний, що для змін у країні недостатньо лише зміни уряду. «Ми хочемо, аби політики поводилися якось по-іншому, але ми не думаємо про те, що ми, як громадяни, також повинні поводитися якось інакше», – зауважив він, додавши до цього, що «іноді ми об’єднуємося проти одного спільного супротивника і не думаємо про співпрацю між собою». Помаранчева влада якраз і зазнала поразки через розбрат у своєму таборі. І навіть зараз, уже у статусі опозиції, коли постають нові виклики перед українською незалежністю, вона не здатна на спільні кроки. Амбіції лідерів домінують. У таборі опозиції панують недовіра й підозри. І «Тижня довіри» занадто мало, аби подолати цю проблему. Бо, як зауважив Євген Сверстюк, немає жодної великої справи, яку можна було б побудувати без любові та довіри.

Дуже повчальним для мене особисто був конкурс есе на тему довіри, який проводили організатори «Тижня довіри» і в журі якого я мала честь бути. Люди з різних куточків України писали свої життєві історії. Деякі з них були настільки відверті та вражаючі, що, мабуть, нікого не залишили байдужим. Це і був справжній прояв довіри, коли з тобою діляться сокровенним. Такі люди є, але вони  поза цинічним простором  політики та медіа. Може, у цьому і є наш порятунок. Адже, як сказав Махатма Ганді, «коли 10% людей у суспільстві змінюються, решта 90% мимоволі також стають іншими».

P. S. Ексклюзивне інтерв’ю з Раджмоханом Ганді було надруковано напередодні його візиту в Україну в №15 журналу «Главред».
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