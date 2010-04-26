Найкращий друг Лукашенка

26 апреля 2010, 13:32

Другий президент Киргизії Курманбек Бакієв виявився у Мінську.

Ще за кілька днів до своєї появи в Білорусі він категорично спростовував можливість еміграції до цієї країни, хоча Олександр Лукашенко і надіслав йому запрошення. Однак після переїзду Бакієва з’ясувалося, що він неодноразово просив Лукашенка його прийняти. Якщо не його – то хоча б сім’ю. А щодо власної персони попереджав, що не хоче проблем для білоруського колеги. Проте Лукашенко проблем не злякався. Звичайно, виникає питання: чому білоруський президент став таким активним прихильником киргизького? Чому єдиний із керівників на пострадянському просторі, та й у світі, засудив переворот у Киргизії? І не тільки переворот, а й позицію Росії та Сполучених Штатів. Чому саме Курманбек Бакієв виявився найкращим другом білоруського президента, а не, скажімо, Дмітрія Медвєдєва? Російський президент пов’язував причини того, що сталося в Киргизії, саме з корумпованістю режиму Бакієва. Здавалося б, Лукашенку має бути зрозуміла така логіка. Він і сам любить виступати з багатогодинними промовами про небезпеку корупції та на нарадах відправляти у відставку чиновників. Проте Лукашенко вирішив не звертати уваги на слова Медвєдєва. Бакієв у його розумінні – бідолаха, якому варто тільки співчувати. «Він, бідний, поневірявся по різних країнах, добуваючи кредити. І я знаю, куди він їх вкладав: у Киргизстані будували гідроелектростанцію. Росія пообіцяла кредит, а потім відмовила. І він говорив мені, що змушений був залишити американців, тому що вони хоч платять гроші за оренду»... Ось і вся корупція... Людина все робила для батьківщини, а її вигнали. Очевидно, що справа не в корупції. Не в Бакієві. Справа – у російсько-білоруських відносинах. Лукашенко ошелешений тим, як Москва легко «здала» Бакієва. Так, киргизький президент грав із Кремлем у небезпечні ігри. Обіцяв усунути американську базу в обмін на російські кредити. Коли гроші пообіцяли – залишив американців. Росіяни грошей не дали. Звісно, для Лукашенка все це зрозуміло – він також намагається маневрувати, грати у небезпечні ігри з Кремлем. І для нього зовсім небажано, щоб усе так закінчилося, як у Бакієва. Здавалося б, сьогодні Лукашенку не варто хвилюватися. Сильної опозиції в нього немає, Рози Отунбаєвої не проглядається... Однак проблеми Бакієва пов’язані не тільки з корумпованістю його влади чи із бажанням зачистити політичне поле під себе та своє оточення. Головне – що президенту Киргизії не вдалося виконати і сотої частки соціальних зобов’язань на тлі кричущого багатства своєї родини. У Лукашенка можуть виникнути схожі проблеми. Адже новий характер відносин Москви та Мінська в енергетичній сфері не дозволяє надалі підтримувати напіврадянський характер білоруської економіки. Реального реформування країни Лукашенко побоюється, адже в новій демократичній Білорусі він може виявитись нікому не потрібним. А утримувати владу в умовах соціальної нестабільності – неминучої, коли нічого не змінювати, – ризиковано. Тут потрібно розраховувати на зовнішню підтримку. Приклад Бакієва продемонстрував, що такої зовнішньої підтримки у пострадянських лідерів немає. З новим киргизьким урядом розмовляли і росіяни, і американці. До кого ж звертатися, на кого розраховувати? Тож Лукашенко захищає не Бакієва, а насамперед себе. Він демонструє небажання підкорятися тому, що він називає диктатом. Він не хоче усвідомити, що улюблена форма його владарювання – обмін слів на гроші – уже не спрацьовує, що в Москви немає сил його утримувати, а Захід не допомагатиме просто так. І вважає, що його киргизький приятель став жертвою банального заколоту. А Курманбек Бакієв став жертвою історичних процесів. І Олександр Лукашенко може стати такою жертвою, якщо його знаменита політична інтуїція не допоможе йому вберегтися або вчасно піти...

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