Флот на крови?

26 апреля 2010, 15:32

Завтра «под куполом» и «возле купола» намечается большая драка.

Сегодняшний Согласительный совет парламента своего названия не оправдал – вместо «согласия» депутаты пришли к еще большему раздору. Причина вполне предсказуема – ратификация соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе.

Оппозиционеры настойчиво требовали снять этот вопрос с повестки дня завтрашнего заседания, коалицианты были против, спикер Владимир Литвин предложил включить ратификацию в повестку дня совместно с двумя постановлениями оппозиции: о создании ВСК по обстоятельствам подписания президентами Украины и России соответствующего постановления и о недопустимости его принятия как такового.

Обстановка накалялась, трансляция заседания в зал, где сидела пресса, почему-то прервалась. Тем не менее, журналисты все слышали и так – депутатские крики были слышны даже через толстые стены здания на Грушевского. Прошел слух, что срыв трансляции произошел по вине депутата от БЮТ Олега Ляшко, который оборвал провода микрофонов. По другой версии, трансляцию отключили работники аппарата парламента. «Главред» же склоняется к третьей версии, озвученной пресс-службой Рады: было одновременно включено несколько микрофонов, и аппаратура просто «перегорела».

Так или иначе, компромисс достигнут не был – на брифинге Владимир Литвин сообщил, что вопрос о флоте в повестке дня будет, а вот дадут ли его рассмотреть – неизвестно никому.

О своих тактических планах на завтрашний день противоборствующие стороны открыто не говорят – пытаются переиграть оппонентов. Тем не менее, как выяснил «Главред», один из планов оппозиции состоит в следующем – заблокировать все четыре входа в сессионный зал (где забаррикадировались несколько «регионалов»), выставив у каждого «охрану» из десятка физически крепких нардепов.

Не менее напряженной завтра будет и атмосфера вокруг здания «под куполом» - и оппозиция, и коалиция запланировали там проведение массовых митингов.

По неподтвержденной информации, «регионалы» завтра попытаются спровоцировать сторонников оппозиции на силовое противостояние, в частности, чтобы последние попытались прорваться к стенам Рады (якобы для этого попытаются использовать переодетых в бютовцев сторонников Януковича).

Чего ожидать завтра в стенах и под стенами Рады, «Главред» расспрашивал у двух активных участников разного рода силовых противостояний, неоднократно сходившихся лицом к лицу в парламентских стычках – бютовца Олега Ляшко и «регионала» Владислава Лукьянова.


-- Олег Ляшко: «В стране есть миллионы патриотов, готовых принять участие в наших акциях»
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Каким образом оппозиция будет препятствовать ратификации соглашения по Черноморскому флоту?

Механизмы есть такие: сопротивление и убеждение. Но если убеждение не поможет, то мы будем применять все возможные способы, чтобы не допустить ратификации.

На данный момент несколько «регионалов» находятся в сессионном зале и блокируют входы и выходы. Как вы все же планируете туда проникнуть?

Я не хотел бы заранее раскрывать все технические подробности. Как все произойдет, вы завтра сами сможете увидеть.

Силовой вариант не исключен?

Я не исключаю ни один вариант, в том числе и тот, о котором вы говорите.

Сколько могут длиться массовые акции, которые оппозиция начала в субботу? Каков может быть их масштаб?

Я уверен, что в стране есть миллионы патриотов, готовых принять участие в таких акциях. Чем более масштабными будут эти акции, тем меньше шансов у нынешней власти будет протянуть ратификацию соглашения по флоту.

Кстати, милиция останавливает десятки автобусов с людьми, желающими принять участие в акциях в Киеве. Но я уверен, что эти люди все же доберутся, если придется – пешком пойдем.

Если все же соглашение будет ратифицировано, что оппозиция планирует делать?

Я не хотел бы допускать такой вариант, но если это преступление все же будет совершено, тогда массовые акции будут длиться до отмены решения о ратификации.

Сейчас оппозиция впервые объединилась. Насколько долгосрочно это объединение? Может ли быть создано подобие Фронта национального спасения?

Очевидно, пока что объединение является временным. Но я надеюсь, что из временного оно станет постоянным. Ведь оппозиция сильна только тогда, когда она объединена. Если бы оппозиция объединилась раньше, я не думаю, что Янукович пошел бы на Харьковские соглашения.

То есть вы готовы забыть обо всех обидах, нанесенных друг другу – в частности, об обвинениях Арсения Яценюка в «карманной оппозиционности»?

Мы готовы забыть и простить все. Если мы в чем-то обидели Яценюка, мы просим у него прощения. Сейчас не время обижаться друг на друга, сейчас все должны бороться вместе против преступной власти.


-- Владислав Лукьянов: «Если демократия нуждается в сильном плече, мы готовы его подставить»
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Какие контрмеры может принять коалиция, чтобы не допустить срыва ратификации соглашения по Черноморскому флоту?

Я хотел бы отметить, что оппозиция пытается действовать недемократическим путем – не приводя никаких реальных аргументов, сорвать рассмотрение этого вопроса. Безусловно, если оппозиционеры со свистками и молотками пойдут громить сессионный зал, мы этому воспрепятствуем.

В том числе силовым путем?

Если демократия нуждается в сильном плече, мы готовы его подставить. Узурпационные действия оппозиционеров найдут жесткий отпор.

С какой целью Партия регионов начала свои массовые акции, в том числе и под стенами Верховной Рады?

Люди сами начали проявлять инициативу. Они слышат истерические заявления оппозиции и не хотят возвращения «помаранчевого» хаоса. Эти люди поддерживают нас в стремлении защитить настоящие национальные интересы украинцев.

Какой может быть численность таких акций – в этом плане вы пока существенно проигрываете своим оппонентам?

Прежде всего, акции оппозиции являются проплаченными или же люди выходят на них под давлением. Я вчера говорил с чиновниками из города Стрый Львовской области, где большинство в совете принадлежит БЮТ, – там людям, отказавшимся ехать в Киев на бютовские акции, угрожают увольнением и прочими репрессиями…

Численность же наших акций спрогнозировать сложно, но я уверен, что людей на них выйдет вполне достаточно.

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