Петр Цибенко: «У Черномырдина слова получаются скорее, чем он осмысливает то, что сказал»

Партия регионов и коммунисты не могли обойти вниманием резкую реакцию министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко по поводу высказываний российского дипломата. Возмущению этих фракций не было предела, и они поставили вопрос отставки господина Огрызко за ухудшение украинско-российских отношений ребром.



Работа Верховной Рады началась с перерыва, во время которого все же решили вызвать на ковер Владимира Огризко 3 марта. Правда, повод о скандале с Черномырдиным показался депутатам слишком мизерным, поэтому решили отставлять за «дипломатическое поражение» с островом Змеиный. БЮТ тоже не слишком симпатизирует Огрызко, поэтому желающих его отставки более чем достаточно. Хотя законодательство и требует согласия Президента на увольнение министра иностранных дел, депутаты уже примеряются к возможности простой отмены постановления о назначении господина Огрызко на пост.



О мнении коммунистов по поводу скандала с Черномырдиным и парламентских планах разобраться с неугодным министром в интервью «Главреду» рассказал народный депутат от КПУ Петр Цибенко.



Петр Степанович, как вы оцениваете ситуацию с дипломатическим скандалом вокруг высказываний посла России в Украине Виктора Черномырдина?



Меня не удивляет глупая и необоснованная позиция МИД Украины. Эта позиция очень избирательная. Когда к нам с визитом приезжал вице-президент США Дик Чейни, то господин Огрызко ездил в аэропорту его встречать. Он там сгибался так, что был похож на вопросительный знак! Мне это было очень неприятно, ведь он министр иностранных дел большого европейского государства. Я убежден, что до тех пор, пока мы сами себя не станем уважать, нас никто уважать не будет.



В ситуации с Черномырдиным команда «фас» была дана Президенту, а он дал такую же команду министру. Эта травля России началась еще с газового конфликта. В настоящий момент наметилось сближение Европы с Россией в газовых вопросах. Понятно, что США в этом не заинтересованы. Как я понимаю, команда была дана и она выполняется.



Меня удивило, что Черномырдин резко высказался в адрес Президента и премьера более недели назад. И только через неделю господин Огрызко и наше МИД спохватились и стали реагировать. Если есть желание кому-то ответить, то нужно это делать оперативно, а не через неделю! Эта ситуация свидетельствует либо об «оперативности» аналитиков в МИД, либо о том, что нужные люди просто с опозданием «привлекли внимание к вопросу» министра иностранных дел.



Данная ситуация не прибавляет авторитета обеим странам. Этот микроконфликт не последний. Он опасен тем, что будет порождать более существенные споры.



Какие, например?



В первую очередь, что могут продолжать вести список персон нон-грата до размеров гроссбуха. И что это даст? Будем ругаться, как собаки через границу! Это же не выход! Сам факт обмена такими любезностями очень неприятен, он не добавляет авторитета обеим странам...



Давайте поговорим о высказываниях Черномырдина, насколько они допустимы для дипломата?



По-видимому, это высказывание допустимо настолько же, насколько допустимо пребывание на высшем государственном посту в Украине человека, о котором это говорится.



Можно ли серьезно рассматривать возможность выдворения господина Черномырдина из Украины, или это пустая болтовня?



Скорее, пустая болтовня, за этим не последует никаких реальных действий. Я услышал позицию первого вице-премьера Турчинова по этому поводу. Он был очень удивлен этим заявлением. В правительстве еще разберутся, чем оно было вызвано, и что имел в виду министр иностранных дел. Поэтому там не все так просто. Я так понимаю, что заявление Огрызко было личной позицией министра. Никакого продолжения оно иметь не будет.



Виктор Черномырдин будет продолжать в подобном тоне высказываться об Украине?



Я не стал бы очень серьезно реагировать на высказывания Виктора Черномырдина. Виктор Степанович всегда высказывается очень «витиевато», знаете, начинает мысль и может ее не завершить. Он порой и о России может всякого наговорить. Немножко у Черномырдина слова получаются скорее, чем он осмысливает то, что сказал. Не думаю, что это событие будет иметь для него последующее развитие.



Были разговоры, что Черномырдина хотели сменить на посту посла в Украине. Как думаете, после скандала Россия оставит его на должности из принципа?



Чем упорнее Украина будет советовать России кого-то снимать, тем дольше послом у нас будет работать Черномырдин.



Юлия Тимошенко сейчас ведет переговоры о кредите у России. Можно связывать этот факт с дипломатическим скандалом? Возможно, что так Президент ставит палки в колеса?



Не исключаю, что скандал с Черномырдиным спланирован с целью срыва переговоров по предоставлению российского кредита Украине. Кстати, скандальное обсуждение этой темы в Украине привело к тому, что МВФ смягчил свои требования к Украине. Уже не так жестко требуют уменьшения бюджетного дефицита. США заявили, что если мы к ним обратимся, нам дадут какие-то деньги. Дело пошло по принципу, против кого дружить. Когда замаячила перспектива получить кредит у России, то решили сделать все, чтобы это не произошло.



Сегодня утром была очень резкая позиция Партии регионов и КПУ относительно требования отставки Владимира Огрызко. Попытаетесь ли отправить его в отставку 3 марта, когда он придет в парламент отчитываться по ситуации вокруг острова Змеиный?



Хочу размежевать вопросы отставки Огрызко и острова Змеиный. Поводов для отставки Огрызко дал уже много. Нужно поставить его на место. Он ведь не от себя делает заявления, а от имени всего государства. А он заявлял, что завтра Черноморского флота не будет и тому подобное. Но все договоры ратифицирует Верховная Рада. Как она решит, так и будет. Огрызки приходят и уходят, их надгрызают, и они толстеют, но вопрос международных договоров – это компетенция парламента.



По Змеиному у нас странная ситуация. Все видят, что там мы проиграли. Но руководство МИД кричит о победе и не признает проигрыш. Это мне напоминает известное высказывание полководца, что еще одна такая победа - и у нас не будет армии. Еще одна такая победа, как по Змеиному, и от Украины нечего будет отгрызать. Страшнее всего, что создан прецедент посягательства на наши территории. Любое уважающее себя государство спокойно такое терпеть не станет. Думаю, вопрос об ответственности министра за эту ситуацию будет рассмотрен. Какое последует решение – пока не знаю, но разговор будет непростым.



Даже если вы признаете действия МИД в ситуации со Змеиным неудовлетворительными, без представления Президента увольнять министра иностранных дел не позволяет законодательство. Как будете обходить закон? По аналогии с увольнением главы НБУ?



Порой высшие должностные лица государства инициируют определенные решения, не думая, что кто-то ими может воспользоваться. В свое время Президент впервые применил механизм отставки судьи путем отмены решения о его назначении. Впоследствии парламент пошел тем же путем и упразднил постановление о назначении Владимира Стельмаха. Нужно иметь в виду эту схему.



С Владимиром Огрызко могут поступить так же?



Такого варранта исключать нельзя. Президент должен понимать, что изобретенным механизмом могут пользоваться и не в его интересах.



БЮТ будет помогать отставлять Огрызко, они очень критично против него настроены?



Все будет зависеть от того, перевесит у них коалиционная солидарность или патриотизм. Патриоты должны голосовать за отставку.



Вы серьезно настроены отправлять в отставку Огрызко, или это было просто аргументом политического давления в стенах парламента? До 3 марта ситуация уляжется?



Ситуация с рассмотрением по Змеиному еще больше обострит вопрос об Огрызко. Я не исключаю, что 3 марта может быть постановление об его отставке.



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