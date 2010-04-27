ОПОЗИЦІЯ: бунт за Крим

Де, здавалося б, Конституція України, а де – російський газ і Чорноморський флот, але сталося так, що ці три речі тепер взаємопов’язані.

Для Конституції такий зв’язок може мати неприємні наслідки: очевидно, Основний Закон доведеться переписувати й «підрихтовувати», бо досягнуті Віктором Януковичем та Дмітрієм Медвєдєвим домовленості щодо базування Чорноморського флоту українській Конституції суперечать



Утім, остаточно ситуацію прояснить цей тиждень. У вівторок Верховна Рада розглядатиме документ, який привіз Президент України після зустрічі зі своїм російським колегою. Якщо ратифікація домовленостей не відбудеться – матимемо статус-кво. Якщо депутати ініціативу двох керманичів підтримають – Конституція потребуватиме змін. Хіба що влада вигадає якийсь третій, проміжний варіант, який сьогодні навіть складно прорахувати...

А у нас – дешевий газ. А у вас?

Отже, 21 квітня у Харкові Янукович і Медвєдєв домовились про зниження ціни на російський газ для України. Знижка становить 30 відсотків, тобто 100 доларів на кожну тисячу кубометрів. Російська преса у повному захваті вже написала, що «холодна війна» між Росією та Україною лишилась у минулому, що економіку України врятовано і що все це досягнуто за якихось два місяці правління Януковича.

Та є одне «але». Як зазначив Дмітрій Медвєдєв, на подібні преференції можуть розраховувати лише ті країни, які не тільки декларують партнерські відносини з Росією, а й запроваджують їх на практиці. У цій, здавалося б, невинній фразі дехто з експертів помітив натяк на рішення Білорусі дати притулок Курманбеку Бакієву, що, очевидно, позначиться на відносинах цієї держави з Киргизстаном, а відтак – і з Росією.

Після потрапляння до числа нелояльних щодо Росії держав Білорусь може втратити право на знижки і послуги від великого «старшого брата», а Україна – навпаки – набути. Україна заслужила дружбу північного партнера, адже Янукович з Медвєдєвим домовились про перебування Чорноморського флоту РФ в Криму ще на чверть століття. Після 2017-го, коли ЧФ мав би залишити українську територію, згідно з «Перехідними положеннями» Конституції, почнеться відлік іще на 25 років, які подарував російським воякам Віктор Янукович. Флот, таким чином, залишатиметься в Україні до 2042-го.

Сам Президент України назвав підписані ним документи «безпрецедентними». Голова демократичної об’єднаної опозиції Юлія Тимошенко дотримується такої самої думки. Її настільки вразили досягнуті домовленості, що вона дійшла несподіваного висновку: Президента в Україні більше немає. А голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко зазначив, що насправді ще ніхто не знає «міри провалу інтересів держави та зради Президента України».

Фатальний 2042-й...

Звісно, новина про «провал інтересів» української держави викликала шквал обурення і жорстких коментарів. На тлі останніх кримських новин політики не оцінили домовленостей щодо зниження ціни на газ. Тим паче що насправді, як вважає Юлія Тимошенко, аж ніякої економії не виходить, бо Росія зробить Україні знижку на 100 доларів, але водночас сама отримає знижку на орендну плату для розташування своїх військових.

У заочному «обміні компліментами» з Тимошенко Янукович зазначає, що ціни на паливо, про які колишня прем’єрка домовлялася з Владіміром Путіним, фактично «загнали українську економіку під плінтус». Тож ситуацію треба було терміново рятувати. Хай там як, а питання наразі полягає в іншому: чи є конституційними наміри Віктора Януковича залишити російський флот у Криму до 2042 року?

Зайвим буде нагадувати, що 17-та стаття Конституції декларує заборону перебування на території України іноземних військ. «На території України не допускається розташування іноземних військових баз», – засвідчує Основний Закон. Що ж до статусу Чорноморського флоту, то про нього – в 14-му пункті «Перехідних положень»: «Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України».

Свого часу Верховна Рада ратифікувала угоду, підписану 28 травня 1997 року Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним. Її зміст також є широковідомим: якщо звести все до одного речення, то на те, щоб «зібрати валізи», Чорноморському флоту було відведено 20 років – у 2017-му російський флот мав перебазуватися в інше місце. Час від часу тема ЧФ набувала дискусійного характеру й широко обговорювалась у колах як російського, так і українського політикуму, але досі ще ніхто не намагався одним махом перекреслити те, про що 13 років тому домовились Єльцин і Кучма.

«Перехідних положень» Конституції на сьогодні ніхто ще не скасував – так само, як і норму 17-ої статті. Щоб внести зміни до Основного Закону, Верховна Рада має зібрати 300 голосів. Інакше замах на дух і букву Конституції є просто неприпустимим. Ба навіть технічно неможливим. Чи має Партія регіонів у своєму розпорядженні стільки депутатських «тушок» – покаже найближчий час. Враховуючи темпи та методи нарощування існуючої більшості, такий варіант розвитку подій аж ніяк не можна відкидати. Та якщо зібрати під крилом більшості 300 народних депутатів найближчим часом і не вдасться, то можна піти іншим шляхом.

Втопити сенс у нетрищах казуїстики

За задумом сторін, ратифікація підписаних угод повинна відбутись одночасно: Держдума Росії та Верховна Рада України мають проголосувати за нові домовленості 27 квітня 2010 року. Тобто вже у найближчий вівторок. Для затвердження договорів достатньо простої більшості голосів – 226. Але для цього необхідно також, щоб пленарний вівторок минув без ексцесів. А так, швидше за все, не буде. Опозиція вже декларує своє єднання довкола захисту інтересів держави, обіцяє масові протести й пікети під Верховною Радою.

А найголовніше те, що опоненти Януковича у парламенті можуть просто завадити решті депутатів провести засідання. Заступник спікера, БЮТівець Микола Томенко, ще наприкінці минулого тижня прогнозував спротив у парламентських стінах: «Усі законні методи ми передбачаємо, включаючи блокування. Подивимось, якою буде поведінка коаліції», – заявив він. За таких умов (а БЮТ не кидає слів на вітер, коли йдеться про блокування трибуни) провести «історичне» засідання більшості ніяк не вдасться. Отже, доведеться «викручуватись».

Інтернет-видання «Українська правда», посилаючись на свої джерела, пише про те, що юристи Партії регіонів готують аргументи, які могли б пом’якшити сприйняття двосторонніх угод, укладених Януковичем та Медвєдєвим. Можна, приміром, розробляти таку лінію: Конституція забороняє розташування іноземних військових баз, але Чорноморський флот такою іноземною базою не є. Мовляв, він – українська структура, яку здають в оренду росіянам.

Другий підхід – ще більш примирливий. Янукович не порушував Конституції, а діяв у рамках її «Перехідних положень». Адже там сказано, що перебування іноземних військ можливе в рамках угод, ратифікованих Верховною Радою. Тож тепер Верховній Раді всього-на-всього пропонується розглянути підписані документи та визначитися щодо їх схвалення або несхвалення.

Наслідки Харкова для Києва та всієї країни

Більшість українських опозиціонерів різко висловилась проти досягнутих домовленостей уже в перші години після їх оприлюднення. Ясна річ: ситуація, що склалася, загострить протистояння у країні, яка й досі оговтується після виборів, що чітко розкололи її на два майже однакові за чисельністю табори. Чи потрібне Україні зайве напруження в суспільстві та політикумі? Звісно, ні. «Наша команда починає діяти», – каже Юлія Тимошенко. «Президент, який порушив норми Конституції, має бути усунутий у порядку імпічменту», – додає «Наша Україна», партія екс-Президента України Віктора Ющенка.

До імпічменту справа навряд чи дійде: надто складною і громіздкою є процедура обґрунтованого усунення глави держави від влади. Але якщо роботу парламенту буде справді паралізовано, причому на тривалий час, то на порядку денному може знову постати питання про дострокові вибори Верховної Ради. Про цю можливість забули, коли Конституційний Суд дозволив окремим депутатам формувати коаліцію. Тепер примара «перезавантаження» парламенту з’явиться на обрії вдруге.

Що ж до міжнародної спільноти, то вона не втручається у відносини України та Росії. У НАТО, приміром, зазначають, що це внутрішні справи обох країн. Але щодо справ усередині країни міжнародні експерти прогнозують ескалацію конфліктів. В усьому іншому вони від наших проблем абстрагуються. На жаль, пересічні українці не можуть зробити те саме...