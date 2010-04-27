Итоги визита Путина в Украину

28 квітня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Підсумки візиту Володимира Путіна до України. Ядерна енергетика, газ та Чорноморський флот».



У прес-конференції взяли участь:



- керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко,



- президент соціологічної служби «Український барометр», політолог Віктор Небоженко,



- директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський,



- головний науковий співробітник відділу енергетичної та ядерної безпеки Інституту проблем національної безпеки Ольга Кошарна.





Віктор Небоженко:



Путин – хороший театральный актер. Поэтому его известная шутка о том, что он готов съесть Януковича, только чтобы не платить мифические 40 миллиардов долларов, это скорее игра на публику. Хотя я себе представляю такой мультфильм, в котором маленький Путин съедает большого Януковича.



Если сдача украинских интересов будет идти такими быстрыми темпами, то приблизительно к Рождеству Путин потеряет интерес к Януковичу, потому что нечего будет брать. Необходимо объяснить, почему так происходит.



Сегодня в Кремле борются три стратегии. Первая стратегия – это стратегия вседозволенности, то есть бери всё, что плохо лежит. Так происходит, потому что Украина открывает двери, она наивно готова идти на то, что в мире называют экономическим аншлюсом, у нас же это зовется интенсивным сотрудничеством. То есть бери всё, что плохо лежит, всё, что красиво, что оказалось рядом. Это одна стратегия, которая где-то к осени будет называться стратегией экономического мародерства.



Вторая стратегия связана с концепцией и планом Чубайса. Если помните, он заявлял о том, что Россия должна быть энергетической супердержавой. Это более рациональная и лучше построенная стратегия. Она предполагает извлечение из остатков украинской промышленности всего, что связано с атомными станциями и газотранспортными системами, независимо от их собственности.



И, наконец, третья стратегия, очень важная. Это геополитическая стратегия, которая не опирается на экономические аргументы. Ее цель – окончательное решение украинского вопроса, то есть поглощение Украины с помощью использования определенных интеграционных механизмов.



Я так понимаю, что эти три стратегии сегодня борются в Кремле. Пока что побеждает геополитическая стратегия, которая предполагает создание условий, необратимых для Украины. Сегодняшние договоры по экономике или Черноморскому флоту не несут в себе какого-то рационального смысла. Они создают некую рамку, не позволяющую украинской элите выскочить из ситуации.



Я был склонен объяснять это тем, что наш Президент Янукович, повторяю, наш Президент, молод, неопытен, несмотря на свои объемы и возраст. И наши восточные соседи пользуются неопытностью, честолюбием и страхами Януковича, таким образом, быстро решая свои проблемы. Где-то к осени Янукович уже состоится как Президент. Но пока собственной воли еще нет, и это хорошо видно.



В чем страх Януковича, который позволяет опытному психологу Путину играть? Речь идет о том, что Янукович понимает, что президент становится сильным в том случае, если он побеждает олигархов. Это хотел сделать и Кучма, который лишь выпустил джина из бутылки. Это хотел сделать и Ющенко, но для него это плохо закончилось – его просто затоптали, залюбили, зацеловали и т.д.



Янукович прекрасно понимает, что не продержится и нескольких лет, если он не справится с олигархами. Прежде всего, ему нужно найти серьезную политическую и силовую оппозицию тому же Ахметову, от которого он очень зависит. И я думаю, что Путин ему все это обещал.



Перед нами два обязательства. Первое – публичное, то есть то, что мы видим. Это некоторые принятые со скандалом решения, которые резко усиливают взаимодействие Украины и России. Второе – это некий личный политический план и перспективы Януковича, который стремится стать главным в стране, чтобы те же Ахметов, Коломойский и Пинчук ходили к нему на прием, а не вели себя так, как при Кучме и Ющенко. Обеспечить это может либо демократия, при которой нужно уничтожать или ставить на место олигархов, либо внешнее воздействие и внешняя сила. И такой внешней силой является Путин, у которого большой опыт работы с олигархами. Он сладострастно растягивает удовольствие по уничтожению олигархов в России. Нас прямо это не касается, но объясняет многие сегодняшние политические и экономические решения, которые кажутся порой фантастическими.



Одновременно Путин поможет Януковичу справиться с оппозицией. В данном случае с любой оппозицией – Ющенко, Тимошенко, «правой», «левой» или каким-то новым оппозиционным движением, которое может возникнуть. А я думаю, что к новому году такие появятся. Возможно, не как проекты, а как реакция на сегодняшнюю ситуацию.



Сегодня у оппозиции такая же трудная задача, как и в 1991 году. Тогда оппозиция приняла вызов, и 126 человек в Верховной Раде во главе с Черновилом спокойненько расправлялись с любым авторитарным режимом. Да, это было тяжело, это было жестоко, но им удавалось это.



Следующее, что произойдет, не зависимо от желания Путина и хитрого Януковича, экономическое рейдерство будет требовать некой политической синхронизации. Вот тут большая проблема. Дело в том, что российский политический организм очень сильно отличается от украинского. Украинский политический организм предусматривает наличие сильных олигархических структур, мафию, украинскую бюрократию, сильное влияние геополитического фактора. В России всего этого нет. Это хорошо организованное бедное общество, страна, имеющая большое оружие, но которая не стремится к каким-то демократическим разнообразиям и называет все это вакханалией, хаосом, скандалом и т.д. Поэтому соединить эти два политических организма будет трудно. То есть Путину и Януковичу придется одновременно решать две политические очень болезненные задачи внутри Украины. С одной стороны – уничтожать украинских олигархов, или же, по крайней мере, делать их зависимыми от Януковича. Честно говоря, я не очень представляю, как это будет: когда Ахметов вместо того, чтобы посещать очередной футбольный матч, будет часами просиживать в приемной у Януковича. Но это будет интересно. Это будет такая себе внутривидовая демократия.



И с другой стороны – Путин будет передавать опыт борьбы с оппозицией, то есть опыт в ее дискредитации и уничтожении. Я думаю, что скоро у нас появятся бравые полковники московских округов, которые будут показывать, как нужно по-настоящему работать с оппозицией, особенно уличной. Я не думаю, что это хорошо закончится, потому что на самом деле в украинском обществе существуют очень мощные здоровые инстинкты. Они просто не включались последние пять лет из-за гламурного национализма, из-за страшной исторической травмы, которую Ющенко нанес Украине: он разделил национализм и демократию. В результате мы имеем не только разделенную оппозицию. Ющенко также разделил две величайшие ценности, которые в 1991 году дали невероятный импульс стране.



Я думаю, что кроме экономического рейдерства, а в этой ситуации Кабмин превращается в комитет по банкротству и ликвидации украинской промышленности. Здесь важен момент, что наша экономика с чисто политологической точки зрения, а не экономической, состоит из толстых жирных кусков: олигархическая собственность, которая является более ликвидной и привлекательной, собственно государственная промышленность, которой, в общем-то распоряжается Кабмин, мелкая буржуазия, то есть огромное количество среднего класса, который выживает и представляет собой украинское общество. Если наиболее жирные куски государственной собственности перейдут в управление России, то Кабмину нечем будет управлять, он потеряет экономический маневр.



Если бы сотрудничество в экономике, энергетике и транспорте со стороны России наблюдалось в виде кредитов, инвестиций и получения рынков сбыта России, то это нужно было бы приветствовать. Но этого не будет. Прибыль от концернов и интеграционных процессов будет уходить в тень, в те же оффшоры или в Россию. Таким образом, налоги сейчас не платят олигархи, теперь не будут платить крупные финансовые предприятия, попадающие в российско-украинские полутеневые консорциумы со сферой управления в оффшорах. Я думаю, что будет такая же ситуация с наполнением бюджета, как и с мифическими 40 миллиардами долларов, которые якобы получит Украина в результате. Никто ничего не получит.



Если посмотреть российскую прессу, то там можно увидеть очень серьезные замечания по поводу российско-украинских договоренностей. Они критикуют свое правительство, считая, что это невыгодно. Пусть успокаиваются. На самом деле 40 миллиардов – это будет некая прачка на базе газовых предприятий, которая позволит обоим президентам получать какие-то газовые ренты. Дай Бог, чтобы не было так!



Я не понимаю нашего премьер-министра, который с одной стороны зажимает мелкий и средний бизнес, с другой стороны боится подойти к богатым олигархам и спросить заплатили ли они хотя бы часть налогов, а с третьей стороны отдает то, что еще хоть как-то шевелится. Как по мне, в данном случае даже не подходит идея о национальном предательстве. Я просто считаю, что люди находятся не на своем месте. Оппозиция оказалась не готова к этой ситуации, как и вся страна.



Я думаю, что ситуация не настолько сложная, как себе истерично представляет оппозиция. Но если в течение ближайшего года оппозиция не найдет серьезные аргументы, не эмоциональные спичи и жесты, то скоро вместо нее появится совершенно новая плеяда, которые смогут защищать политические и экономические интересы Украины, особенно демократический процесс.



Володимир Фесенко:



Немає підсумків візиту Путіна до України. Немає ні угод, ні домовленостей – є лише факт візиту. Інформаційний резонанс цього візиту виник лише напередодні цього візиту у вигляду чуток, припущень, різного роду інтриг, тому що було не зрозуміло, чому Путін їде до Києва.



За інформацією з дипломатичних джерел, візит був незапланований. Резонанс цьому візиту додало те, що це відбувалося майже одразу після харківських домовленостей і напередодні ратифікації угоди по флоту у Верховній Раді. Саме це викликало вал різних чуток і припущень.



Які тільки версії не були! Говорили, що Путін приїжджає, щоб організувати ратифікацію цієї угоди в парламенті. Як він може організувати? Регіонали почали підготовку до ратифікації і відпрацювали свій план силового забезпечення ратифікації ще до візиту Путіна.



Версія про те, що головною метою була таємна зустріч з Тимошенко. Це була провокаційна версія, яку дуже швидко спростували.



Потім говорили про те, що будуть нові таємні домовленості між Путіним та українським керівництвом. Офіційних домовленостей не з’явилося. А що стосується таємних домовленостей – були вони чи ні – ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити.



Є лише інформація, яка з’явилася у «Дзеркалі тижня». Це проект нових домовленостей про співпрацю в енергетичній сфері. Але це проект.



Дуже показовою є та інформація, яка стосувалася реакції Януковича і Азарова на пропозицію Путіна. Не було погодження – були лише заяви, що це цікаво, це треба розглянути.



Також показовими є самі ініціативи Путіна. Вони стосуються лише економічних питань. Є ідея створення великого холдингу в атомній енергетиці, що фактично є інтеграцією атомної енергетики України і Росії. Деталі цієї ідеї нехай оцінюють фахівці. Я хочу звернути увагу лише на ремарку Путіна про те, що проект є революційним, і якщо Україна до нього не готова, то можна його втілювати поступово, поетапно.



Що стосується ініціатив у кооперації у авіабудуванні та суднобудуванні, хочу нагадати, що це питання, яке розглядалося і раніше. Згадайте зміст переговорів Путіна і Тимошенко. Ці питання розглядалися і тоді, тобто тут немає новини.



Якщо запитати наших фахівців із авіаційної промисловості, вони скажуть, що кооперативні проекти вже існували у України та Росії, але дуже складно і суперечливо розвивалися. В принципі, об’єктивна потреба в таких проектах є. І це може посилити конкурентоспроможність і української, і російської промисловості. Але тут треба дбати про свої економічні інтереси і про те, хто і як керуватиме цими проектами, а відповідно й розподіляти прибутки. Попередні переговори, що стосувалися цих моментів, засвідчили, що це дуже і дуже непросте питання, яке далеке від остаточного розв’язання.



Показовою є стратегічна лінія Росії відносно України. Українська сторона зараз із захопленням включилася у велику гру – виведення російсько-українських стосунків на якісно новий рівень. Росія взагалі зараз діє за відомим принципом, за відомим прислів’ям: куй железо пока горячо. Вона відчуває, що українська сторона готова до конкретних результативних домовленостей, зокрема в економічній сфері. Вони хочуть використати цю готовність та українські потреби в розширенні співробітництва, звичайно, просуваючи свої інтереси.



А українська сторона зараз відчуває смак можливості великих домовленостей. Поки що важко сказати, наскільки чітко сформульовані українські економічні інтереси. Відбувається гра на контр-курсах. Чи будуть компроміси, на яких умовах, хто виграє – це ми будемо оцінювати лише тоді, коли будуть певні конкретні проекти. І бажано, щоб ми оцінювали проекти нових домовленостей не постфактум, а до їх підписання. Але я би зараз уникав суто ідеологічних оцінок і у співпраці України та Росії, і у діях української влади.



Є об’єктивні потреби у розвитку співробітництва, тому що в Україні існує велика зацікавленість в російських ринках, а також у технологічній співпраці в конкретних галузях. Тобто тут є наші інтереси. Головне – чітко їх сформулювати і дбати про баланс, щоб ми більше вигравали і менше програвали у конкретних домовленостях.



І ремарка щодо Януковича та останніх подій. Можна по-різному ставитися до нашого Президента, але я б не казав, що він слабкий і недосвідчений президент. Так, у нього не вистачає досвіду у питаннях нацбезпеки, це вже помітно. Але порівняйте перші місяці діяльності на посаді президента Кучми, Ющенка і Януковича. Януковичу за 50 днів фактично вдалося сформувати новий політичний режим. Відповідь на питання, хто є ключовою фігурою в державі, хто є основним decision-maker-ом, всім відома – Янукович. І тому казати, що він слабкий і залежний, на мій погляд, це спрощення ситуації. Ситуація зовсім інакша, ніж ми собі уявляли. Я теж помилявся в оцінці здатності Януковича швидко сконцентрувати владу у своїх руках. Але це відбулося.



Щодо опозиції. Не можна порівнювати нинішню ситуацію із ситуацією початку 90-х років, навіть із ситуацією 2002-2003 років. Зараз опозиція бачить, що нібито є 200 опозиційних депутатів, але події вівторка продемонстрували, що вони не здатні ефективно протистояти новій владі і парламентській коаліції ні стратегічно, ні тактично. Інша річ – методи. Я - не прихильник методів, які ми з вами бачили з обох боків. Тому що порушення як і регламенту, так і парламентської етики були з обох боків. На мій погляд, для розгляду таких принципових і конфліктних питань у Верховній Раді потрібна особлива процедура, зокрема, голосування кожного народного депутата, а не те, що ми бачили. З іншого боку це яйцекидання і димові атаки не те що не додає авторитету нашому парламенту, а далі поглиблює кризу українського парламентаризму.



Так чи інакше, але сьогодні очевидно, що опозиція виявилася неконкурентоспроможною у порівнянні із коаліцією. Щодо методів – це інше питання. Така ж ситуація і з мобілізацією масової підтримки своїх дій. Думаю, що дії опозиції можна порівнювати із ситуацією, яка була у 2001-2002 роках. Опозиції варто готуватися до серйозної і довгої боротьби із нинішньою владою. Очікувати, що вони швидко, за рік, зможуть переграти ситуацію та захопити владу, або переграти ситуацію із цією угодою, на мій погляд, зараз немає жодних підстав. Тому потрібно формувати нову стратегію та формувати ефективну тактику своїх дій.



Зараз ми бачимо абсолютно новий етап у розвитку українсько-російських відносин – щотижневий режим взаємодії керівництва обох держав. Ніколи раніше такого не бувало, навіть за часів Кучми. Це просто якісно нова ситуація. Це принципово новий формат взаємин між нашими двома державами. Це вже фактично стратегічне партнерство. Чи буде воно стратегічним союзом, чи чимось іншим – це питання майбутнього.



Росія зараз реалізує підхід, який, на жаль, не реалізує Європейський Союз по відношенню до нас – реалізація через великі економічні галузеві проекти. А Росія, відчуваючи, що зараз ми не готові з різних причин вступати в Митний союз, пропонує галузеві схеми та інструменти інтеграції. З точки зору російської стратегії, я думаю, це достатньо ефективний підхід. А от чи є у нас відповідна стратегія розвитку взаємин з Росією – я не впевнений.



Михайло Погребинський:



На мою думку, дії опозиції не були спрямовані на недопущення ратифікації. Якби вони справді цього хотіли, то вони мали б вести себе інакше. Наприклад, навіщо було у п’ятницю говорити про те, що вони «заблокують» і «не допустять»? Якщо вони справді хотіли не допустити ратифікацію, то треба було ще в п’ятницю заблокувати. Все це спектакль. Спектакль для своїх виборців, яким вони хотіли продемонструвати те, що вони є справжніми захисниками національних інтересів. Звідти і безкінечна брехня і політиків, і політологів, навіть тих розумних людей, до яких я ставлюся із повагою, наприклад, Гриценка. Ми чуємо речі, які не відповідають дійсності. Наприклад, про те, що після цієї домовленості вже немає української держави, а є якийсь там губернатор провінції. Весь час чуємо брехню про здачу території. Всім же відомо, що йдеться про оренду, а не про здачу території. Тобто безкінечна брехня.



Абсолютна більшість моїх колег виявили почуття надпатріотизму і говорять про те, що треба стати на бік опозиції, що влада веде себе неадекватно, що всі ці домовленості на користь лише корумпованим російським чиновникам, що жодної користі від цього державі не буде. Подивимося, буде чи не буде. Але сьогодні говорити, що це точно так – це те саме, якщо сказати: я більший патріот, ніж дехто.



Інші колеги кажуть, що опозиція проявила себе, як неефективна опозиція, тому що вона дала проголосувати більшості. А не через те, що вона дала прийняти бюджет так, як його прийняли, не пояснила людям те, що в бюджеті немає реформ, вони про це навіть не збиралися говорити. Вона неефективна, тому що вона – меншість. Вона не може бути ефективною, не може не дати проголосувати. А якщо посилатися на те, що колись вона була ефективною, хоча їх було сто, і вони не давали голосувати, і це – класно. То це означає, що треба забути про демократію, про інституційні порядки і т.д. Опозиція тоді поводила себе безвідповідально, а влада була слабка і сама не знала, чого вона хоче. І врешті-решт ми мали 5 років, які затримали розвиток країни, як мінімум на десяток років. Ми отримали країну, яка не мали жодних перспектив по кооперації з тими, з ким їй природно було б кооперуватися, яка не змогла за 5 років продати жодного літака. І зараз говорити про те, що якщо буде кооперація в авіабудівній галузі, то це буде на користь «каким-то дядям»… А, можливо, ми через рік побачимо, що Україна разом із Росією продала десяток літаків. Можливо, тоді треба буде подякувати цій владі.



Я не належу до команди влади. Я вважаю, що ряд кроків, які сьогодні потрібно було б зробити новій владі, вона не робить, а опозиція жодного слова про це не говорить. Тому що опозиція зацікавлена в роботі тієї самої тендерної мафії, яка працювала багато років при тій владі і хоче працювати і надалі. Я думаю, що саме така опозиція вигідна Януковичу і його команді. Тобто опозиція, яка, як говорила Тимошенко, буде «галасувати» весь час. Замість того, щоб говорити про справу і наводити справжні аргументи, є демонстрація того, хто більший патріот. Я думаю, що це дуже зручно для нинішньої влади. Є ідея: зараз я поїду по регіонах, щоб зібрати тих, хто незадоволений. Я хочу поставити питання – навіщо? Щоб просто зараз провести парламентські вибори? Абсолютно всі фахівці знають, що якщо зараз будуть проведені парламентські вибори, Партія регіонів створить однопартійний уряд, вона сама отримає більшість голосів у парламенті. Тому навіщо це? Щоб революційним киргизьким шляхом захопити владу?



Протягом 5 років президент України лише вважався президентом України, а насправді був президентом Галичини і газети «Київ Пост». Цей президент фактично знущався над всією країною і нав’язував галичанську модель або модель «Київ Пост», як має розвиватися країна. Сьогодні інший президент. Тому потрібно рахуватися з позицією більшості, яка голосувала за цього президента.



Я переконаний, що вся ця істерика лише працює на користь радикалам двох сторін. І абсолютно не дає жодних шансів нормального розвитку України. А нормальний розвиток можливий лише тоді, коли люди готові до компромісу.



Свого часу я сперечався з колегою, якого вчора побили, з приводу того, яким чином шукати компроміс. Я був переконаний, що компроміс можна знайти з будь-якого питання. Він сказав мені приблизно так: «Нічого подібного не буде. Або ми – вас, або ви – нас». Вчора так і вийшло. Крім того, він же вчора сказав: «Не думайте, що буде співоча революція». Тобто зараз він лякає. Я вважаю, що немає іншого шляху, крім пошуку компромісу між двома Українами. Не буде «вашої» перемоги чи «іншої» перемоги. Інакше просто не буде однієї країни, а буде дві. Я переконаний, що зараз підстав для істерики немає.



Я згоден із колегами у тому, що пропозиція Путіна була сприйнята прохолодно. Це було очевидно, що ідею створення суперконцерну з атомної енергетики сприймуть холодно, а та частина, яка стосується створення заводу по виробництву ТВЕЛів на території України за допомогою російських технологій, нам сподобається, тому що Україна вже давно хотіла щось подібне мати.



Я хочу звернути увагу ще на один момент. Нинішня влада жодного слова не сказала про те, що вона хоче ввести Україну в спільний митний простір із Росією, Казахстаном та Білоруссю. А це принципова річ. Якби було такий крок зроблено, то можна було б «галасувати». А якщо такого поки що немає, то спокійно, хлопці, шукайте компроміси! Тож українська влада хоче і збирається йти по шляху інтеграції з Європою, хоче створити з Європою зону вільної торгівлі. Я думаю, що прийде до компромісу й ця система. А тут можливий наступний компроміс – зона вільної торгівлі з Європою та зона вільної торгівлі з Росією. Тобто ми зараз маємо можливість йти шляхом одночасної інтеграції на схід і на захід. Це можливо, і Україна в цьому зацікавлена. А для того, щоб це відбувалося і при цьому не було колосальної корупції, до якої всі ми звикли, опозиція має слідкувати саме за тим, щоб припинилася історія із тендерною мафією. Тому що там є конкретна робота, якої влада боїться. А «галасувань» вона вже не боїться. Я переконаний, що суспільство поки що має певний рівень довіри до влади і всі ці «галасування» ні до чого, тим більше що вони не мають чіткої мети.



Ольга Кошарна:



Я хотела бы прокомментировать протокольные высказывания Путина, которые размещены на сайте правительства России. Предложение Украине сделано масштабное. Речь идет о полномасштабной кооперации наших отраслей. Россия предложила создать крупный холдинг, который включал бы в себя объединение атомных генераций, атомное машиностроение топливного цикла.



Как бывший чиновник, который проработал 8 лет в госструктурах, который принимал участие в подготовке и межведомственных, и межправительственных соглашений, я чрезвычайно удивлена стилем изложения в проекте соглашения. Соглашение носит рамочный характер. Но отдельные статьи выглядят как протокол по результатам переговоров двух правительств, в котором даются конкретные поручения конкретным хозяйствующим субъектам. Это соглашение не поддается никакой критике. Я надеюсь, что наши чиновники хорошо поработают над ним.



Идеи о тесной интеграции наших атомно-промышленных комплексов появились уже давно. 4 июня 1997 года был подписан протокол о намерениях сотрудничества между атомно-промышленными комплексами атомно-промышленных комплексов России и Украины. Сотрудничать предполагалось в научно-техническом сопровождении атомной отрасли, в повышении безопасности продления эксплуатации энергоблоков АЭС, в проектировании и строительстве новых атомных станций, в развитии предприятий ядерно-топливного цикла, в совместном выходе на рынки третьих стран. Речь шла и о создании совместных предприятий в сфере добычи и обогащения руды.



Что касается этого фантастического концерна, в котором нужно объединить генерацию, машиностроение и топливный цикл. Этот концерн был создан господином Деркачом и назывался он «Укратомпром». При этом руководство «Укратомпрома» распоряжалось всем имуществом входящих в концерн предприятий.



Как можно скооперировать в единый холдинг российскую атомно-промышленную сферу и нашу, трудно сказать. А судя по проекту соглашения, Путин этот холдинг собирается строить у нас с участием России.



Что касается урана. Уран действительно является стратегическим сырьем. В России недостаток урана собственного производства. Поэтому все силы Путина в последние годы его президентства были брошены на подписание соглашений с Австралией, ЮАР, Намибией. У них есть совместные предприятия в Казахстане и Узбекистане. И я видела один конфиденциальный документ 2006 года, который касался балансов урана в России, где наши украинские рудники были включены в российский баланс. Поэтому Новоконстантиновка, которая готова к добыче урана, в которую вложены огромные украинские бюджетные средства, порядка 800 миллионов долларов, безусловно, является лакомым куском для российского атомно-промышленного комплекса. Насколько я знаю, в 2008 году в рамках экономической межведомственной комиссии украинская часть делегации от Минтопэнерго предлагала совместно разрабатывать другие рудники, там, где действительно нужны инвестиции.



Все правительства, которые были за время независимости, мало внимания уделяли ядерно-топливному циклу: и как мы начинали с 800 тонн концентрата урана в середине 90-х годов, так мы в 2010 году планируем аж 830 тонн. Для сравнения, Казахстан в 1998 году тоже добывал 800 тонн концентрата урана, а по итогам 2009 года – 14 тысяч тонн концентрата урана и стал мировым лидером по добыче урана, обогнав Австралию и Канаду. И Казахстан на этом не собирается останавливаться и стать сырьевым придатком России или какой-либо другой страны. Почему такая разница при одинаковых стартовых условиях? Политика руководства Казахстана направлена на то, чтобы создать вертикально интегрированную компанию, имея только уран. Они ставят конечной целью торговать тепловыделяющими сборками. Для этого они сделали все возможное. Они купили 10% акций компании Westinghouse и подписали контракты по совместной добыче урана с Канадой, Китаем, Японией, Россией и многими другими странами. Но они так подписывают контракты, чтобы они были взаимовыгодны. То есть дело исключительно в государственной позиции, состоящей в том, что нужно диверсифицировать партнеров и торговать продукцией высокого технологического передела.



Россия же нам предлагает добывать уран на готовом руднике, а не вкладывать деньги разработку новых. Это соглашение совершенно одностороннее, кабальное и, я бы даже сказала, рабское. Потому что Украина должна будет внести изменения в свое законодательство, гарантировать неприкосновенность собственности на территории Украины, гарантировать беспрепятственный транзит природного газа через территорию Украины и беспрепятственный доступ экспертов на объекты газотранспортной системы. Все должна Украина. Хватит ли у наших чиновников и правительства политической воли сопротивляться российскому натиску в этой сфере.



Потребность в уране будет только расти во всем мире. Это очевидно. И цена на уран будет расти еще быстрее, чем цена на нефть и газ.



Существует энергетическая стратегия Украины, принятая правительством в 2006 году. Все нынешние проекты соглашений идут вразрез с этой стратегией. Это идет вразрез с принципами диверсификации не только партнеров, но и технологий. Все идет к тому, чтобы уничтожить конкурентную среду в ядерной сфере. Я считаю, что Украина имеет великолепные позиции для того, чтобы ядерная энергетика Украины и ядерный комплекс стали локомотивом будущей инновационной экономики Украины. Это будет не газ, а технология ХХІ века.



Если мы построим сейчас завод по российским технологиям, то мы будем обречены строить все последующие реакторы тоже российскими, потому что россияне претендуют на сособственность в этом заводе. Они также претендуют на сособственность новых атомных энергоблоков.



Зачем делиться прибылью с россиянами, когда мы сами можем это делать. Для этого нужно построить линию электропередач, правильно провести переговоры со странами Восточной и Центральной Европы, в которые мы экспортируем, не экспортировать ниже цены оптового рынка, как у нас это было до этого.