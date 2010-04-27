В Киеве открылся экономический форум

Украина на себе ощутила драматичное влияние глобального финансового кризиса. Экономические показатели выглядят неутешительно. Поэтому задача новоизбранного Президента Украины – реформировать экономику и все государство. Но будет ли он это делать? Многочисленные вопросы в области безопасности, энергетики, экономики, регионального сотрудничества и двусторонних отношений Украины с ЕС и Россией требуют быстрых ответов. Об этом будет идти речь на 4-м форуме «Европа - Украина», который вчера открылся в Киеве. Как и в предыдущие годы, форум станет центральным местом встречи правительственных чиновников, политиков, бизнесменов и экспертов из Украины, ЕС и России. Форум соберет около 400 гостей. Помимо ведущих украинских и мировых экспертов, на этом форуме ожидается выступление Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова.