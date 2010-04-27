«Пропало всьо!» А флот остался…

Свое обещание провести массовые акции протеста под стенами парламента оппозиция сдержала – Мариинский парк и близлежащие улочки были забиты митингующими. К зданию на Грушевского согнали и несколько сотен стражей правопорядка. На этот раз милиция действительно была с народом. Но лишь с малой его частью - парой сотен сторонников Партии регионов. Именно их милиция беспрепятственно допускала к партийным палаткам, облепившим по периметру заграждения вокруг Рады, в то время как оппозицию ограждали от парламента два-три милицейских кордона. Пытаясь пробиться сквозь толпу к зданию парламента, корреспондент «Главреда» был несколько раз остановлен неизвестными в черных куртках. Представляться они напрочь отказывались, зато сами, неизвестно на каких основаниях, требовали предъявить документы. С трудом достигнув цели, «Главред» наконец-то смог рассмотреть в лицо сторонников ратификации соглашения по Черноморскому флоту. Флаги «Союза молодежи регионов Украины» в массе своей держали дедушки и бабушки, поздняя «молодость» которых закончилась, в лучшем случае, еще при Брежневе. В отличие от сторонников оппозиции, постоянно выкрикивавших оскорбительные кричалки, «молодые» сторонники Януковича вели себя тихо, защищенные тройным кордоном «беркутовцев». Под самим «куполом» ситуация также была напряженной. По состоянию на девять утра диспозиция выглядела следующим образом: половина зала, где сидит оппозиция, была покрыта огромным национальным флагом, по его краям расположились сами оппозиционеры, а трибуна и президиум парламента были под контролем коалициантов. Очевидно, осознав, что сбить «региналов» с занятых высот вряд ли получится, оппозиция разработала хитроумный план. В отверстия для депутатских карточек оппозиционеры насовали картонки и прочий мусор, а сверху все это залили клеем «Момент». Таким образом были «укреплены» места у проходов, куда потенциально могли прорваться коалицианты. А также самый слабый участок фронта – сектор «Нашей Украины». Сомнений в том, что «что-то будет», не имелось уже ни у кого. Обе стороны подтягивали в сессионный зал свои резервы. Ложу для гостей на третьем этаже занял «фан-сектор», состоявший из помощников депутатов от коалиции. «Под купол» пришли и разнообразные ВИПы, среди которых «Главред» заметил Юрия Луценко, Ирину Ванникову и целый ряд министров, среди которых выделялся Нестор Шуфрич. Были и совсем неожиданные личности – например, легендарный экс-майор Госохраны Николай Мельниченко. В 10.00 наступил час «Ч» - в президиум вошел спикер Владимир Литвин. Встретили его свистом, улюлюканьем и градом куриных яиц. Однако охрана спикера отреагировала быстро, закрыв главу парламента от обстрела двумя зонтиками. Расчет оппозиционеров на то, что у коалиции просто не будет хватать голосов, поначалу оправдывался – смогли зарегистрироваться лишь 211 нардепов. Но помехой к открытию заседания это не стало – прикрытый зонтиками спикер пригласил к принятию присяги очередную порцию нардепов, прошедших в Раду взамен своих коллег, которые ушли работать в исполнительную власть. Драка в зале началась мгновенно. Позиции «нунсовцев» на крайнем левом фланге были атакованы коалициантами. Не прекращался и обстрел президиума яйцами. Коммунист Евгений Царьков, зачем-то обмотанный флагом военно-морских сил СССР, собрал несколько разбившихся яиц и запустил их назад в «бютовский» сектор. На помощь своим соратникам, не прекращающим сражение с «нунсовцами», устремился Нестор Шуфрич – и тут же подтвердил старый анекдот о нем как о министре чрезвычайных ситуаций полного цикла (т. е. создающем ЧП и их же ликвидирующем). Из-под национального флага внезапно повалил густой дым. Из зала послышались крики: «Флаг подожгли!», «Газ пустили!». Но довольно быстро выяснилось, что это был не поджог и не «черемуха» - один из депутатов от НУНС поджег дымовую шашку. За пару минут весь сессионный зал заполнился густым и едким дымом. Поначалу на хладнокровие спикера происшествие не повлияло. Но как только он, буквально на секунду, высунул голову из-под зонтиков – немедленно получил в глаз куриным яйцом от какого-то бдительного оппозиционера. «Нунсовцы» же оказались не столь хладнокровны и в панике отступили со своего сектора. В то время как «регионалы», несмотря на слезы и кашель, оперативно занимали их места. Очевидно, в этот момент к оппозиционерам пришло осознание того, какую стратегическую ошибку они допустили: надеясь сорвать заседание, они сами прогнали себя с занятых рубежей. «Нунсовцы» оперативно перестроились и пошли в контрнаступление, но отбить получилось лишь половину своего сектора. Таким образом, под контролем коалиции оказалось достаточное для голосования количество «кнопок». Со стороны сессионный зал в этот момент представлял собой странное зрелище: его полностью окутал дым, оппозиция не прекращала яичную бомбардировку, спикер вел заседание, ложа для гостей (где сидели помощники «сине-белых» нардепов) скандировала что-то неразборчивое, и все это время депутаты не прекращали метелить друг друга. Была зажжена вторая «дымовуха», которую, впрочем, быстро погасили. По кулуарам носился глава МЧС Нестор Шуфрич, требуя найти противогазы для депутатов – но его усилия успехом так и не увенчались. На пределе была и охрана парламента. Заприметив сержанта, надышавшегося дымом и отошедшего в сторону попить водички, какой-то старший чин истошно заорал: «А ну быстро в зал, следи за ними! Если они третью дымовуху бросят, я тебя расстреляю на месте!» Понимая, что «обсуждение» вопроса о ратификации в такой обстановке малореально (да, впрочем, и не нужно), спикер в обход Регламента вынес его сразу на голосование. К этому времени коалицианты уже успели провести все необходимые приготовления – залитые «Моментом» отверстия для карточек техслужба заменила на запасные. Вкупе с отбитой у «нунсовцев» половиной их сектора это принесло необходимый результат – «за» проголосовали 236 нардепов. Оппозиционеры выходили из зала предельно деморализованными. Особенно глубокая печаль отображалась на лицах «нунсовцев». Впрочем, валить вину только на них не стоит – по информации «Главреда», изначально было заготовлено восемь шашек, шесть из которых по предварительной договоренности отдали «бютовцам», но те их почему-то не использовали. Если бы «бютовцы» действовали согласно задуманному плану, заседание все же было бы сорвано – пяти-шести подожженых шашек не выдержал бы даже стойкий спикер. Пользуясь трансом оппозиции, коалиция развивала успех – был принят госбюджет на текущий год, причем, в нарушение Бюджетного кодекса, без обсуждения и сразу в целом – 245 голосов «за». Успешно проголосовав еще ряд законопроектов, депутаты решили закрыть заседание, и на этой неделе больше не собираться вообще. В кулуарах появилась Юлия Тимошенко. Возле пресс-пойнта ее увидел сын Президента Виктор Викторович Янукович. Окинув главного недруга своего отца беглым взглядом, Виктор Викторович загадочно улыбнулся и пошел по своим делам. Юлия Тимошенко на брифинге была как всегда категорична: по ее словам, произошедшее в Раде стоит расценивать не иначе, как «государственный переворот». Тимошенко напророчила грядущий распад страны и пообещала, что оппозиция будет блокировать Раду до денонсации соглашения по ЧФ РФ или до досрочных выборов. Впрочем, и то и другое представляется маловероятным – нынешняя Рада ратификацию точно не отменит, а путь к досрочным выборам может открыть лишь Президент. После этого центр событий перенесся под стены парламента. Хотя там было жарко на протяжении всего дня – оппозиционеры несколько раз прорывали кордоны милиции, и «Беркут» уберегал Раду от штурма лишь в последний момент. Особой активностью отличалось ВО «Свобода» и ультраправая группировка «Тризуб». Члены последней почти пробились к зданию парламента, но были остановлены слезоточивым газом. Митинг «объединенной оппозиции» оставил после себя не слишком приятное впечатление. Во-первых, мероприятие было организовано в виде обычного шоу: ведущий перед выходом Тимошенко разогревал публику, как перед боксерским поединком («А теперь та, которую вы так долго ждали! Перед вами выступит Юууулия Тимошееееенко!»). Во-вторых, даже на одной сцене у оппозиционеров не чувствовалось единства: казалось, что борьба за право возглавить борьбу с ЧФ для них в стократ важнее самого ЧФ. Не было единства и среди сторонников оппозиции, которых, на глаз, было не менее семи-десяти тысяч. Одни скандировали «Юля!», другие – «Тягныбок!», третьи – фамилию какого-то другого вождя. «Главред» услышал чью-то реплику: «Тягныбок ваш – (нецензурное слово)», чему часть толпы активно зааплодировала… В итоге Тимошенко призвала всех сторонников оппозиции собраться под стенами Рады 11 мая – когда состоится следующее пленарное заседание. Впрочем, вряд ли эта акция будет столь же многочисленной – майские праздники и приходящиеся на них садово-огородные работы наверняка отобьют у большинства украинцев мысли о русском флоте в далеком Севастополе. Да и уже через двадцать минут после окончания митинга о нем напоминали лишь обрывки с партийной символикой, оставленные на асфальте.