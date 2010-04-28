Мирний атом

Україна вочевидь дуже довго й дуже дорого розплачуватиметься з Росією за дешевий газ.

Харківські домовленості, як з’ясувалося, не обмежились пролонгацією перебування російського флоту в Криму. Вони зачепили й атомну енергетику України



Поділимось родовищами урану з Росією

Так, минулого тижня Президент Віктор Янукович заявив на прес-конференції, що Україна має намір відновити видобуток та експорт урану, але спільно з Росією. Він також повідомив, що планується будівництво заводу з виробництва тепловидільних елементів (твелів). «Коли ми побудуємо цей завод 50 на 50 із Росією, повернемо собі 50% українського ринку. Крім того, постачатимемо цей уран у Європу, також 50 на 50», – сказав Янукович.

Незадовго до цієї заяви уряд оприлюднив інформацію, що Україна має намір цього, 2010-го, року видобути близько 830 тонн урану, а бюджетне фінансування галузі збережеться на рівні минулого року – 300 млн грн. Такий рівень видобутку забезпечує потреби вітчизняної ядерної промисловості лише частково. Хоча насправді Україна належить до провідних урановидобувних країн, її запаси оцінюють у 366 тис. тонн, розвідані запаси – у 31 тис. тонн урану із собівартістю видобування одного кілограма 40–80 доларів. На території України знаходиться одне з найбільших у світі урановорудних родовищ, яке роз¬ташоване переважно в межах Кіровоградської області. Експерти стверджують, що ці запаси природного урану могли б забезпечити потреби діючих українських АЕС більше, ніж на 100 років, а в разі переходу на використання реакторних установок на швидких нейтронах потенціал вітчизняних уранових запасів збільшиться у 60–70 разів. Безперечно, Росія добре прорахувала, що їй потрібно.

Росія та США: суперництво за ядерний ринок України

Повертаючись до теми будівництва заводу з виробництва ядерного палива: про ці плани нова влада заявляла ще у березні. Зокрема, міністр палива та енергетики Юрій Бойко виношував ідею про підписання десятирічного контракту на імпорт ядерного палива для українських АЕС. Усі вони нині працюють на російській сировині, яку постачає російський «ТВЕЛ». Проте цього року контракт із цією компанією, укладений ще у 1997-му, закінчується.

Нещодавно у ЗМІ пройшла заява президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського про те, що «Енергоатом» збирається розпочати комерційну закупівлю ядерного палива в американської компанії Westinghouse. Хоча поки що Держкомітет ядерного регулювання не надав відповідних дозвільних ліцензій. Недашковський стверджує, що здійснюватиме постачання на підставі ліцензії на дослідну експлуатацію. Нинішній керівник «Енергоатому» виступав і виступає за диверсифікацію постачань ядерного палива на українські АЕС. Ця ідея активно розвивалася за попередньої влади. Проте коли у 2008 році Україна підписала з Westinghouse контракт на постачання ядерного палива протягом 2011–2015 років для забезпечення планового перезавантаження не менше трьох енергоблоків, Партія регіонів назвала цю угоду «небезпечним експериментом та політичною акцією». І, звичайно ж, Ющенка критикували за таку співпрацю з американцями. Проте якщо бути точним, то ідея диверсифікувати постачання ядерного палива в Україну, аби не бути залежними від мінливої російської душі, народилася ще за часів президентства Леоніда Кучми. Ще у 1999 році вже згадана Westinghouse виступила співзасновником Центру проектування активних зон на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». А у червні 2000-го стартував спільний українсько-американський проект кваліфікації ядерного палива для України. Власне, вже за часів «помаранчевої» влади активно здійснювався проект з дослідної експлуатації шести тепловидільних паливних збірок (ТВЗ), вироблених американською компанією Westinghousе, на третьому енергоблоці Південно-Української АЕС. А на початку квітня цього року Недашковський заявив, що Держкомітет ядерного регулювання затвердив звіт щодо цієї дослідно-промислової експлуатації. Проте ліцензії на промислову експлуатацію американських ТВЗ все ще немає.

Враховуючи політичну кон’юнктуру та політичні смаки нинішньої влади, можна припустити, що остаточний вибір постачальника ядерного палива для українських АЕС, найімовірніше, буде зроблено на користь російського «ТВЕЛу».

Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС замість права власності?

Але видобуток урану та будівництво заводу з виробництва тепловидільних елементів спільно з Росією – це ще не всі обіцянки, які дав Віктор Янукович Дмітрію Медвєдєву. На вже згаданій прес-конференції український Президент повідомив, що тривають переговори щодо співпраці з російською стороною в добудові третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. А буквально напередодні, того дня, коли Янукович і Медвєдєв зустрічались у Харкові, Кабмін на своєму засіданні схвалив проект міжурядової угоди з РФ про будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Перший заступник міністра палива та енергетики Володимир Макуха тоді заявив, що це рамкова угода, в якій перераховано базові параметри, котрі в майбутньому ще деталізуватимуться. Дехто навіть висловлює припущення, що ця угода може бути підписана найближчим часом, тобто в ході офіційного візиту російського президента в Україну вже в травні цього року.

Але Росія не була б Росією, якби не шукала зиску для себе і у цій справі. Так, нещодавно газета «КоммерсантЪ-Украина» оприлюднила інформацію із джерел в українських міністерствах, яких вона не назвала. Згідно з цією інформацією, український уряд начебто готовий надати російській стороні «гарантії недоторканності вкладів». Про що йдеться? Про те, що «Росатом» може стати власником добудованих енергоблоків на паритетних умовах з Україною. «КоммерсантЪ-Украина» також пише, що Росія проявляє інтерес до низки стратегічних підприємств, серед яких фігурує той же «Турбоатом». Треба зазначити, що приватизація таких підприємств неможлива без згоди Верховної Ради України. В українській Конституції закладено статті про заборону на приватизацію, передавання в концесію та інші форми відчуження іноземцям об’єктів стратегічного значення, тим паче таких, як АЕС. Але, схоже, для нинішньої влади Основний Закон – не указ, що довели домовленості про пролонгацію перебування російського флоту в Криму. Деякі експерти не виключають, що можуть бути використані схеми, які дозволяють обійти Конституцію, зокрема через створення так званих структур-надбудов, в управління яких можуть перейти окремі стратегічні об’єкти.

P.S. Отже, дешевий газ як ніколи обходиться Україні надто дорого. Віктор Янукович, на жаль, не зрозумів, що, догоджаючи своєму електорату сьогодні, завтра може втратити набагато більше. Світова преса вже м’яко називає ці угоди політичним бартером. Проте якщо через цей бартер Україна втратить свою енергетичну та економічну незалежність, навряд чи це сприятиме зростанню популярності самого Януковича в Україні, за винятком кількох східних областей, де він зберігає стабільний електорат, та й у світі також. Це означатиме, що градус політичного напруження в українському суспільстві знову зростатиме. Отже, про стабільність, яку так завзято обіцяли нам регіонали в ході президентської виборчої кампанії, можна забути.