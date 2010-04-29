Новые методы парламентской борьбы

30 квітня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Нові методи парламентської боротьби. Обличчя українського парламентаризму сьогодні».



У прес-конференції взяли участь:



- директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран,



- політолог, поет Володимир Цибулько,



- заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.



Сергій Таран:



У методах парламентської боротьби, які ми спостерігали цього вівторка, ми не побачили нічого нового. Тому що дуже багато демократій та суспільств проходили через такі способи парламентської боротьби. Більше того, цій боротьбі є дуже просте філософське обґрунтування, яке свого часу увійшло у передмови американської конституції. У передмові американської конституції міститься пряма цитата Джона Локка, відомого філософа, який сказав, що якщо влада допускає грубі порушення закону, то цим вона себе ставить поза законом. І далі не є правом, а є обов’язком народу зміна цієї влади. Тобто прелюдія американської конституції зобов’язує народ змінити владу, якщо вона чинить щось незаконне.



Що відбувається зараз в парламенті? Там відбуваються дуже серйозні процеси. Дуже просте питання: чи відображає нинішній склад парламенту те політичне волевиявлення, за яке голосували люди? Воно нібито відбувалося до процедури формування фракцій. Люди голосували за конкретні політичні партії та блоки – вони не голосували за конкретних депутатів. І те, як відбулося формування влади та опозиції, принаймні для опозиції було чітким сигналом, що це було прямим порушення закону – було рішення Конституційного суду чи не було. Але якщо ми зараз від цього відійдемо і подивимося з точки зору логіки та філософії демократії, то, напевно, не було, тому що те, що відбувається в парламенті, не виражає волевиявлення виборців.



Другий момент – під час відомої ратифікації угоди по Чорноморському флоту відбулися порушення процедури, які навіть не заперечуються самими порушниками. Кілька регіоналів відверто і чесно сказали, що їх не було на засіданні парламенту, а проголосували їх картки. Останній, від кого я це чув, це був губернатор Тернопільської області. Він чесно сказав, що в Раді його не було, але його картка проголосувала. Кілька депутатів-регіоналів взагалі були закордоном, але і їх картки голосували. Тобто під час цього голосування було пряме порушення процедури голосування, яке за своєю суттю з точки зору Кримінального кодексу є набагато серйознішим, ніж кидання одним депутатом яєць в іншого. І це відверте порушення відбулося публічно, й ніхто його не заперечував.



Тому ми маємо ситуацію, коли і влада, і опозиція є спільно відповідальними за ті порушення логіки парламентського процесу, які відбуваються в Україні. Влади насамперед, тому що вона допустила ці порушення і закону, і логіки політичного процесу. Опозиція ж привела до Парламенту тих депутатів, які можуть вдаватися до таких дій, які ми побачили у вівторок.



Безумовно, те, що відбувається у Парламенті, - це погано. Тут не може бути іншої оцінки. Ці події дуже негативно вплинуть на імідж України. І тут слово Україна – ключове. Тому що вплине саме на імідж України, а не політичної сили. У світі дивляться на те, що відбувається в Україні загалом, не вдаючись у деталі того, хто був винен – чи влада чи опозиція.



Ми також бачимо сумний факт, що по суті, стосунки між владою та опозицією перейшли на «майданний» формат. Тобто ми не матимемо в країні тих стосунків між владою та опозицією, які існували в країні донедавна, і які існують у європейських демократіях.



Але хочу наголосити, що це є спільна солідарна відповідальність і влади, і опозиції.



Наостанок хочу сказати, що для багатьох перехідних демократій частими є такі сумні явища, як бійки в парламенті. Це характерно не лише для Тайвані або Південної Кореї, де подібні бійки відбуваються регулярно. Це також характерно для багатьох розвинених демократій, які пройшли цей етап. Зокрема, досі у Палаті общин у Великій Британії існує покарання за бійку у випадку, якщо члени Палати поб’ються між собою. Хоча здавалося б, що англійські джентльмени не мають цього робити. Члена Палати общин можуть покарати не допуском до слова, здається, на місяць і штрафом. Бійки відбувалися і в парламенті Франції, не кажучи вже про Сполучені Штати Америки.



Тобто так, бійка – це сумний факт. Але оптимістична новина полягає в тому, що подібні явища трапляються не лише в Україні.



Спроби покарати депутатів будуть, але їх буде важко довести до кінця. Тому що якщо зараз Верховна Рада зараз позбавить недоторканності якогось одного депутата, то це буде чітким сигналом для решти депутатів, у тому числі й провладних, що те саме може статися завтра з ними. Безумовно, розмови у Генпрокуратурі будуть і будуть справи. Але я сумніваюся в тому, що їх вдасться довести до кінця. Тому що депутати розуміють, що зробивши прецедент, вони насамперед викопають яму собі.



В опозиції зараз є шанс мобілізувати не лише власних виборців, але й тих, хто голосував проти всіх на останніх виборах. Тому що зараз йдеться про ті питання, які не говорять на користь того чи іншого політика. Йдеться про питання, які торкаються державного суверенітету. Безумовно, прямо зараз його не вдасться реалізувати, тому що люди мають зрозуміти, що таке Янукович і що таке нова влада. Це раніше, ніж восени, не вийде. Зараз це відчувають еліти. А щоб це відчули громадяни має пройти принаймні півроку. Як показує практика, зустрічі з виборцями – це один із найвдаліших політтехнологічних прийомів. Логіка правильна. А скептицизм, який тут є, викликаний насамперед тим, що громадяни все-таки мають ще трохи почекати і відчути до кінця те, що вони нічого не отримують від влади в економічному та соціальному сенсі. Тоді діяльність опозиції може мати результати.



Щодо денонсації угод. Немає тут наївних, хто вірить у те, що Чорноморський флот має якесь військово-стратегічне значення. Безумовно, це винятково політична присутність. У вік новітніх технологій, космічних воєн не має значення флот, створений у минулому столітті за старими технологіями. Тому якщо говорити про денонсацію, то треба брати не лише юридичний момент, але й політичний. Якщо новому президенту доведеться денонсувати угоду по ЧФ, йому так само потрібно буде робити так само політичні речі, які дадуть впевненість виборцю, що угода фактично денонсована – не юридично, а політично. Це можуть бути, наприклад, дуже потужні євроінтеграційні кроки, або посилення формату співпраці з НАТО, або більш українська гуманітарна політика. Ці кроки по суті денонсують угоду по ЧФ, тому що присутність його є суто політична.





Володимир Цибулько:



Зроблю невеличкий екскурс в історію. Бійки в українському парламенті були і раніше, але вони мали характер локальних сутичок. Пригадаймо хоча б побиття депутата Мовчана Наталією Вітренко і Володимиром Марченком. Так, це відбувалося в кулуарах, але все ж таки у стінах Парламенту. Далі була сутичка між Григорієм Суркісом та Юлією Тимошенко, яка гострим каблуком наступила на дорогий мешт Григорія Суркіса. Далі була «перпльовка» між Михайлом Бродським і Ярославом Кендзьором. Тобто це перманентні процеси.



Ще була історія, коли один із доволі радикальних депутатів в сутичці примудрився гострий олівець встромити в зад опонентові. Але опонент відчув це лише через пару годин і впав у важку істерику. І його довелося нашатирем відтирати. Навіть такі історії траплялися.



Цей парламент і така модель парламентаризму була заряджена самим Віктором Ющенком. І мій особистий конфлікт із «Нашою Україною» і з Ключковським як раз полягав у тому, що такий закон не можна приймати. Тому що цей закон є неконституційним у праві громадянина бути обраним, фактично без членства в партії не можливо бути обраним. А друга причина – це є прямий шлях до торгівлі місцями у списках. Тобто наша модель була запрограмована на таку розрядку.



Вівторок для опозиції – це день на зразок Крутів. Але це не поразка – це переведення боротьби в іншу форму. Тобто політика покинула Парламент! Політика існує поза Парламентом. Подивимося хоча б на те, що непарламентська партія «Свобода» примудряється наробити більше галасу і більше маніпулювати настроями людей, ніж той самий «Блок Литвина», який є парламентською партією. Хоча «Свобода» значно менше можливостей комунікації із виборцями.



В нинішній ситуації іншого методу відповіді на беззаконня влади немає. Відповідальною завжди буде влада, тому що вона визначає форму і порядок денний. Опозиція у будь-якій країні не в змозі переламати порядок денний. Був позитивний досвід в Україні, коли у першому скликанні Народної Ради демократи, їх було близько 125 чоловік, але вони були настільки ідеологічними та передовими людьми, примудрялися нав’язувати правлячій комуністичній групі 239 свій порядок денний. Це був як раз той випадок, коли існує етика і правила. Якщо правила зламані – правил немає.



Парламент, він як дівчина біля штанги: якщо вона виходить до штанги, вона має роздягатися і крутитися. В стінах Парламенту треба роздягатися і крутитися, тобто відстоювати власну ідеологію або намагатися отримати власний зиск та вигоду.



На жаль, Парламент у нинішньому форматі більшості – це суцільний зиск, це спроба перетворити Парламент в машину для заробітку грошей. Оскільки останнім часом політика у нас має найбільшу додану вартість, то в політику пішли бізнесмени. Вони намагаються діяти за правилами бізнесу, за бізнесовими методами.



А політика – це дещо інше. Це інформаційний і духовний комплекс, окрім права та економіки. Тобто влада розглядається зараз як корпорація, де всі вони акціонер, і кожен акціонер має отримати свої дивіденди. Якщо їх корпорація перестає приносити прибуток. А згадаємо, що комуністична держава була теж корпорацією, але ідеологічною, де отримувалися ідеологічні дивіденди паралельно з економічними. І не дивлячись на ідеологічний спротив, ця держава посипалася.



В нинішній ситуації Верховна Рада, як суспільний інститут, не представляє для людей та суспільства ніякого інтересу. По суті команда Януковича погубила всі більш-менш державні інститути. Конституційний суд обнулений, він фактично не існує в суспільстві. Він не має репутації. Кабмін не має репутації, оскільки він не є самостійним гравцем – він є тупим виконавцем волі Банкової. Залишилася тільки Банкова. А на вершині піраміди – Янукович. Фактично ми маємо таку протототалітарну державу для початку. Якщо почнуться утиски свободи слова, тоді згідно з Конституцією кожен громадянин матиме право на спротив. Коли є загроза для держави, то завжди є право на спротив.



Цілком може так статися, що держава змусить кожного громадянина відстоювати своє право. Вона виштовхає людей не просто на вулицю, а в жорстоку принципову боротьбу.



Але нових парламентських методів винайти неможливо! Всі можливі правила для боротьби в тих стінах існують з того скликання, яке проголосило незалежну Україну.



Взагалі, бійка – це завершення певного етапу інтелектуальної неспроможності. Команда Тимошенко не народжувала ні нових доктрин, ні нових рецептів виходу з кризи, хоча вона була більш продуктивною в плані опору кризі. Нинішня влада пішла на загострення стосунків, тому що вона фактично грає за старими економічними рецептами команди Тимошенко. Жодного свого рецепту команда Януковича не принесла. Бюджет фактично був зверстаний таким середнім прошарком чиновників, тобто по суті секретаріатом Кабміну. Тому фактично така модель побудови влади транзитом через недолугий склад парламенту прирікає українську політику на деінтелектуалізацю повну.



Олексій Голобуцький:



Я вважаю, що бійки у Верховній Раді – це позитив. Банальність, але краще бійка у Верховній Раді, ніж на вулицях Києва.



Питання культури – це таке. Коли Литвин та всі інші починають говорити про культуру, то смішно виглядає, тому що, м’яко кажучи, ми взагалі не є прикладом цивілізованої держави, хто б і що не казав. Потрібно просто вийти з Ради і пройти пару дворів та подивитися, як поводять себе люди. Тим більше, що це проходило дуже багато народів. В Америці у ХХІ столітті був навіть цілий розділ у законі, який забороняв спльовувати на підлогу в Конгресі. Тому що це було настільки масовим, що коли приїздили іноземні делегації, їм здавалося, що вони знаходяться в якійсь дикій країні. Тому питання культури в дані ситуації – це другорядне питання.



Питання полягає в іншому. Що таке бійка і спротив у нашому Парламенті? Це люди, які виконують свої ролі: вони навіть домовляються, хто кому що повинен пом’яти. Спочатку б’ються, а виходять з залу та в кулуарах уже обнімаються і йдуть далі собі пити. Це відбувається профанація протиборства. А українське населення вірить.



Зрозуміло, що більшість із тих, хто говорить про Чорноморський флот, насправді не сповідують тих поглядів, про які говорять. Для них ці проблеми – вчорашній день, вони думають зовсім про інше. Це просто відбувається використання «флажків» для електорату, які кожна політична сила використовує кожна для свого електорату.



Я кажу як політтехнолог, а не як людина, яка сповідує ті чи інші погляди. Для мене очевидно, що найбільший постраждалий у цій бійці – це людина, яка справді вірить в те, про що говорять. Остання бійка показала, хто з політиків насправді вірить в те, що він робить. Наприклад, Олесь Доній. Він може не подобатися, він погано говорить, він не так махає руками і не так посміхається, як вчать американські спеціалісти, він часто говорить дурниці, але він вірить в те, що він робить! Це найголовніше, чого не вистачає нашим політикам. Він вірить в те, що він робить, і за це отримує по голові.



Проблема в іншому – коли дивишся на нашу опозицію та на її дії, то стає зрозуміло, що відсотків на 50 це чиста профанація. Якщо ти в бійці вже витягнув залізяку, то щоб тобі ж по голові нею не дали, ти повинен вдарити. Це нормальна логіка. Тому якщо вже використовуються такі методи, як димові шашки та заклеювання апаратів для голосування картками, то вже треба йти до кінця. Якщо технічно, то ще три шашки і не можливо було б знаходитися у Верховній Раді протягом 2-3 годин. І Литвина прийшлось би виносити звідти. Жодні б коаліційні домовленості не змусили б його сидіти під цими зонтіками. Тому стає зрозуміло, що окремим політичним силам вигідно не вирішення цього питання, а його законсервування. Тобто щоб здавалася, що влада нібито зламала опозицію, щоб була видимість боротьби із опозицією, і щоб це можна було показувати європейцям.



Наша проблема в тому, що зовсім не відбувається ідеологічної дискусії. У нас є 30% проєвропейського електорату, які завжди голосуватимуть за Бандеру та Україну, та 30% проросійського, а також є 40%, які завжди все вирішують. Ця остання частина електорату неідеологічна, болото, їй все «по барабану». Саме тому так суттєво змінюються результати соціологічних опитувань. Населення місць тому опитували щодо Чорноморського флоту був один результат, тепер 60% - за подовження термінів перебування. Що сталося за місяць? Наше населення завжди обирає сильнішого, того, хто переміг. Тому зараз підтримує Януковича. Якщо зараз уряд Тимошенко скаже, що, наприклад, пам’ятник Бандері стоятиме в кожному місті (я розумію, що це маразм, але наприклад), що оголошується військовий стан з Росією і т.д., і Тимошенко переможе. Я впевнений, що тоді соціологічні дані покажуть, що нам потрібні і пам’ятники, і що Чорноморський флот треба викинути або втопити його прямо у Чорному морі.



Можливо, ця бійка – це початок ідеологічної дискусії. Люди повинні не тільки ляпати язиком і говорити «Я люблю Україну», а вони мають щось робити.



Янукович – це перший президент України, який принаймні політичні обіцянки почав виконувати з першого дня. Його електорат повністю задоволений. І наступний президент, прем’єр-міністр та парламент будуть змушені не просто ляпати язиком, а муситиме щось виконувати.



І якщо опозиція поставить собі першим пунктом денонсування угоди по Чорноморському флоту, то якимось чином їй доведеться цю обіцянку виконувати. Наші політики дуже часто заходять в ситуацію, а потім не знають, як з неї вийти. Тимошенко все ж таки розумна людина, тому вона зрозуміє, що зараз такими речами як питання флоту жартувати не можна, тому що її інформаційний потенціал зараз на дуже низькому рівні. ЗМІ згадуватимуть про Тимошенко лише, коли вона щось скаже про певну подію, а потім показуватимуть ту подію, про яку вона говорила, щоб перевірити, чи було правдою те, про що вона говорила.



Якщо опозиція зараз не змінить стратегію своєї поведінки і не перестане бути людиною, яка стоїть в черзі на роботу. Якщо опозиція не стане альтернативою і не почне щось пропонувати, то дуже швидко з’являться нові лідери. Як може людина вести людей до Верховної Ради блокувати угод по Чорноморському флоту, маю на увазі Ульянченко, маючи чоловіка заступником міністра освіти? Для нормальної держави це маразм! У Тимошенко є велика проблема – повна відсутність ідей.



Судячи з того, що в нас жодні реформи не почали відбуватися, то до кінця року ми точно не заживемо, як у Швейцарі, тобто наприкінці року у нас може бути ситуація гірша, ніж минулого року.



Для влади 11 травня найкращим варіантом буде, якщо буде прорвана Верховна Рада, відбудеться серйозна бійка. Тоді вони скажуть: «Дивіться на цю опозицію – вони ж ні фіга не вміють робити! Вони вміють лише битися». Тоді почнеться закручування гайок, як було в інших державах.



Тому потрібна консолідована робота опозиції. Потрібно забути про своє его та спробувати, ну, принаймні симулювати, що опозиція – це не лише Тимошенко, а сімка чи вісімка опозиційних лідерів.



Найголовніше питання, яке сьогодні є для опозиції полягає в наступному. Добре, у влади все вийде, ми через рік заживемо краще, так що, це означає, що українству кінець? Вони скажуть, що їх політика, коли немає української мови та культури, але є сильна економіка, перемагає. Тобто українці не можуть нормально вести економіку, нормально жити і т.д. Ми з самого початку неправильно ставимо акценти.