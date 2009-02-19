Верховная Рада ополчилась против Огрызко

Парламентское утро началось с перерыва, ведь Партия регионов и коммунисты в резкой форме потребовали рассмотреть вопрос отставки Владимира Огрызко. Мол, своими угрозами выдворить посла Виктора Черномырдина из Украины министр иностранных дел резко ухудшил украинско-российские отношения. Результатом договоренностей стало решение вызвать министра иностранных дел на ковер в парламент 3 марта. Народные избранники понимали, что вызвать Огрызко под поводом вопроса Черномырдина, как минимум, просто смешно. А посему решили привязать линчевание главы МИДа к решению международного суда по шельфу острова Змеиный. Сами депутаты сознаются, что отставлять Огрызко 3 марта вряд ли удастся. Во-первых, для этого нужно согласие Президента, во-вторых, когда дело дойдет до голосования, за отставку проголосуют только коммунисты и «регионалы». Отказать же в экзекуции министра коалиция просто не могла – ведь ссориться с коммунистами сейчас ох как нельзя в свете грядущих кадровых ротаций в правительстве. Кроме того, сами бютовцы любви к министру не испытывают. Ведающие люди говорят, что на самом деле вся ситуация с Огрызко и Черномырдиным инспирирована людьми из Секретариата Президента. Мол, глава президентской службы накрутил Виктора Ющенко, что посол России в Украине себя так нагло ведет. Глава государства насел на министра, и тот совершил не очень обдуманный демарш в отношении Черномырдина. Вот так Огрызко и подставили «доброжелатели» из Секретариата. Такая версия как нельзя лучше объясняет, почему наш МИД целую неделю вычитывал интервью Черномырдина перед тем, как делать громкие заявления. Сами депутаты уже даже нашли способ, как обойти президентское разрешение на увольнение Огрызко – просто отменить постановление о назначении министра. А чего, со Стельмахом так поступили. Хотя глава Нацбанка и продолжает работать, но можно только представить, как будут воспринимать отставленного министра в мире. Можно вспомнить статус «полуотставленного» министра иностранных дел Бориса Тарасюка осенью два года назад. Дальше депутаты начали ссориться по поводу Донецкого национального университета, точнее не самого вуза, а его названия. Бывший лидер НУНС Вячеслав Кириленко предложил уже сегодня назвать донецкий вуз именем его легендарного студента Василя Стуса. «Регионалам» и коммунистам инициатива назвать учебное заведение именем «буржуазного националиста» Стуса не понравилась, а потому инициативу Кириленко отложили. Казалось, предложения Кириленко поддерживают БЮТ, НУНС и БЮТ в полном составе, так что решение можно было принимать хоть сегодня. Ведь даже письмо-обращение донецких студентов по этому поводу имеется. Но и тут сказался статус коммунистов, которые уже имеют неформально право вето на решения коалиции. А посему, по инициативе меньшинства, в Донецк направят специальную комиссию для изучения мнения студентов и преподавателей. Хотя «регионал» Александр Ефремов уже сообщил, что у него есть несколько тысяч подписей студентов, чтобы назвать донецкий вуз именем Владимира Дегтярева, «партийного деятеля Донетчины, который внес немалый вклад в развитие региона» (правда, имеет противоречивую моральную репутацию). Занимались сегодня народные избранники и темой Нацбанка. В повестке дня было целых три законопроекта, которые на законодательном уровне давали право парламенту увольнять главу Нацбанка в обход Президента. Но эти проекты не поддержали коммунисты с регионалами, и все они провалились. Поднималась сегодня и тема Леонида Черновецкого, вернее, создания следственной комиссии по поводу расследований его деяний в Киеве. Комиссию создали, и ее возглавил «народный самооборонец» Кирилл Куликов. Очередной законопроект о внедрении двухтуровой системы выборов мэров отложили на потом. Не обошлось сегодня в парламенте и без скандала. Когда парламентарии рассматривали вопрос назначения судей, то нунсовец Владимир Стретович заявил, что «люди говорят, может, врут, что один из судей – родственник или зять Сергея Кивалова». Мол, именно поэтому Сергея Могилу парламент так быстро спешит назначить судьей. Правда, даже такие обвинения не помешали назначить всех судей без исключения.