Стратегии Кремля по отношению к Украине

В ночь с понедельника на вторник состоялся визит премьер-министра Российской Федерации в Киев. Во время визита В. Путин предложил полномасштабное сотрудничество Украины с Россией в ядерной отрасли. Также российский премьер прокомментировал харьковские соглашения и реакцию на них украинской оппозиции. Оценку этого визита и сотрудничества Украины с Россией дали президент социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко, руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и главный научный сотрудник отдела энергетической и ядерной безопасности Института проблем национальной безопасности Ольга Кошарная.



«Кабальный» проект соглашения



Во время визита в Киев В.Путин предложил Украине полномасштабную кооперацию в ядерной отрасли. Премьер-министр Российской Федерации передал украинскому руководству проект соответствующего соглашения. По словам главного научного сотрудника отдела энергетической и ядерной безопасности Института проблем национальной безопасности Ольги Кошарной, соглашение носит рамочный характер. Но специалист заметила, что ее удивил стиль этого проекта, потому что отдельные статьи в нем выглядят как протокол, принятый правительствами двух государств, в котором даются конкретные поручения конкретным субъектам.



Госпожа Кошарная отметила, что идея тесной интеграции российских и украинских атомно-промышленных комплексов не нова. Еще 4 июня 1997 года был подписан протокол о намерениях сотрудничества между атомно-промышленными комплексами России и Украины.



Эксперт подчеркнула, что уран сегодня - стратегическое сырье. В России урана собственного производства мало, поэтому «все силы В. Путина в последние годы его президентства были направлены на подписание соглашений с Австралией, ЮАР, Намибией и другими странами».



Госпожа Кошарная говорит: «Я видела один конфиденциальный документ 2006 года, который касался баланса урана в России, где наши украинские рудники были включены в российский баланс. Поэтому Новоконстантиновка, которая готова к добыче урана и в которую вложены огромные бюджетные средства, безусловно, лакомый кусочек для российского атомно-промышленного комплекса».



То есть Россия предлагает Украине добывать уран в готовых для этого рудниках, а не вкладывать средства в разработку новых рудников. По мнению госпожи Кошарной, это соглашение «одностороннее, кабальное, и даже рабское». Эксперт объяснила свою оценку этого проекта: «Украине придется вносить изменения в свое законодательство, гарантировать неприкосновенность собственности на территории Украины, гарантировать беспрепятственный транзит газа на территории страны и беспрепятственный доступ экспертов на объекты ГТС. Все должна делать Украина. Хватит ли у нашей власти политической воли, чтобы противостоять российскому давлению в этой сфере?»



В Кремле сейчас борются три стратегии



Ситуация в российско-украинских отношениях не настолько сложна, «как себе истерично представляет оппозиция», считает президент социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко. Политолог предостерег, что если в ближайшее время оппозиция не найдет и не начнет использовать серьезные аргументы, вместо «эмоциональных речей и жестов», то вскоре на ее месте появится новая плеяда, способная защищать политические и экономические интересы Украины.



Кроме того, говоря о российско-украинских взаимоотношениях, господин Небоженко заметил: «Если украинские интересы будут сдаваться такими же быстрыми темпами, то приблизительно к Рождеству Путин потеряет интерес к Януковичу, поскольку уже нечего будет брать». Он объяснил свою точку зрения тем, что в Кремле сейчас борются три стратегии.



Первая из них – это стратегия вседозволенности, то есть бери все, что плохо лежит. По словам политолога, причина этого кроется в том, что Украина «наивно готова идти на то, что в мире называют экономическим аншлюсом, а у нас – интенсивным сотрудничеством». Эта стратегия уже к осени будет называться стратегией экономического мародерства, считает Виктор Небоженко.



Вторая стратегия более рациональная и лучше выстроенная, а связана она с концепцией Чубайса. «Именно Чубайс заявлял о том, что Россия должна быть энергетической супердержавой. Эта стратегия предполагает изъятие из остатков украинской промышленности всего, что связано с атомными станциями и газотранспортными системами, независимо от их собственности», - объяснил эксперт.



Третья стратегия – геополитическая, она не опирается на экономические аргументы. «Ее цель – окончательное решение украинского вопроса, то есть поглощение Украины с помощью использования определенных интеграционных механизмов», - подчеркнул господин Небоженко.



По словам политолога, пока побеждает геополитическая стратегия, и она предусматривает создание условий, необратимых для Украины. «Сегодняшние соглашения по экономике или Черноморскому флоту не несут в себе какого-либо рационального смысла. Они лишь создают определенные рамки, не позволяющие украинской элите выскочить из ситуации», - подытожил Виктор Небоженко.



Россия действует по принципу «куй железо пока горячо»



Сегодня мы наблюдаем совершенно новый этап в развитии украинско-российских отношений – еженедельный режим взаимодействия руководства обеих стран. Такое мнение выразил руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. «Никогда раньше такого не было, даже во времена Кучмы. Это – качественно новая ситуация, новый формат взаимоотношений между нашими государствами. Это уже фактически стратегическое партнерство. Перерастет ли оно в стратегический союз или во что-то другое – это вопрос будущего», - отметил эксперт.



Кроме того, эксперт считает показательной стратегическую линию России в отношении Украины. По его словам, украинская сторона сейчас увлеченно включилась в «большую игру – выведения российско-украинских отношений на новый уровень». «Россия вообще сейчас действует по известному принципу: куй железо пока горячо. Они чувствуют, что украинская сторона готова к конкретным результативным договоренностям, в частности в экономической сфере. Они хотят использовать эту готовность и украинскую потребность в расширении сотрудничества, конечно, продвигая свои интересы», - отметил Владимир Фесенко.



Что же касается украинской стороны, то она в настоящий момент ощущает «вкус возможности больших договоренностей», считает политолог. «Происходит игра на контр-курсах. Будут ли компромиссы, на каких условиях, кто выиграет – это мы оценим, когда появятся конкретные проекты. И желательно, чтобы мы оценивали проекты новых договоренностей не постфактум, а до их подписания», - отметил специалист.



Также господин Фесенко заметил, что существует объективная необходимость в развитии сотрудничества России с Украиной, потому что у нашей страны есть большая заинтересованность в российских рынках и в технологическом сотрудничестве в конкретных отраслях. «Главное – четко сформулировать интересы и заботиться о балансе, чтобы мы больше выигрывали и меньше проигрывали в конкретных договоренностях», - подчеркнул политолог.



Владимир Фесенко также отметил, что Россия в настоящий момент реализует подход, который, «к сожалению, не реализует Европейский Союз по отношению к нам, – действие посредством крупных экономических отраслевых проектов». Зато Россия чувствует, что сейчас мы по различным причинам не готовы вступать в Таможенный союз, поэтому она предлагает отраслевые схемы и инструменты интеграции. «С точки зрения российской стратегии, я думаю, это достаточно эффективный подход. А вот есть ли у нас соответствующая стратегия развития взаимоотношений с Россией – я не уверен», - отметил специалист.



Говоря о недавнем визите премьер-министра России Владимира Путина в Украину, политолог заметил, что итогов этого визита нет, потому что «нет ни соглашений, ни договоренностей – есть лишь факт визита». По мнению господина Фесенко, информационный резонанс этого визита возник только накануне в виде слухов, предположений, разного рода интриг, поскольку была непонятна цель визита российского премьера в Киев.



Единственное, что можно теперь обсуждать, это проект новых договоренностей о сотрудничестве в энергетической сфере, считает политолог. Здесь господин Фесенко заметил: «Очень показательна информация, касавшаяся реакции Януковича и Азарова на предложение Путина. Не было согласования – были лишь заявления, что это интересно, это нужно рассмотреть».



Страхи Януковича



Страх Виктора Януковича, который позволяет «опытному психологу» Путину «играть», по мнению президента социологической службы «Украинский барометр», политолога Виктора Небоженко, заключается в двух вещах.



Во-первых, Янукович понимает, что президент становится сильным только тогда, когда ему удается справиться с олигархами. Ни Кучме, ни Ющенко этого сделать не удалось. «Янукович отлично понимает, что не продержится и несколько лет, если не справится с олигархами. Прежде всего, ему нужно найти весомую политическую и силовую оппозицию Ахметову, от которого он очень зависит. И я думаю, что Путин ему это обещал», - отметил эксперт.



По словам политолога, Янукович пытается стать главным в стране, «чтобы Ахметов, Коломойский и Пинчук ходили к нему на прием», а не вели себя так, как при предыдущих президентах. А обеспечить это может внешняя сила, которой, по мнению господина Небоженко, и есть В.Путин, обладающий большим опытом работы с олигархами. «Путин «сладострастно» растягивает удовольствие от уничтожения олигархов в России», - заметил эксперт.



Во-вторых, Путин поможет Януковичу справиться с любой оппозицией – и с Ющенко, и с Тимошенко, и с «левыми», и с «правыми», и с новыми оппозиционными движениями, которые могут возникнуть. «Скоро у нас появятся бравые полковники московских округов, которые станут показывать, как нужно по-настоящему работать с оппозицией, особенно уличной», - отметил господин Небоженко.



Эксперт допускает, что это может плохо кончиться, потому что в украинском обществе «существуют мощные здоровые инстинкты, которые просто не включались в течение последних пяти лет из-за гламурного национализма Ющенко, разделившего национализм и демократию». Как результат действий предыдущего президента мы имеем разобщенную, раздробленную оппозицию, убежден эксперт.



Спокойно, ребята, ищите компромиссы!



Принципиальной вещью на сегодняшний день директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает то, что нынешняя власть четко дала понять, что Украина не собирается вступать в Таможенный союз. «Власть ни слова не сказала о том, что она хочет включить Украину в общее таможенное пространство с Россией, Казахстаном и Беларусью. А это принципиальная вещь», - отметил политолог.



Эксперт считает, что если бы были намеки на намерения вступить в Таможенный союз, то можно было бы нашей оппозиции «шуметь», как когда-то сказала Юлия Владимировна. «А если этого пока нет, то спокойно, ребята, ищите компромиссы! Поэтому украинская власть хочет и собирается идти путем интеграции с Европой, хочет создать с Европой зону свободной торговли. Я думаю, что придет к компромиссу и эта система», - заметил эксперт.



Господин Погребинский убежден, что возможен такой компромисс – создание зоны свободной торговли с Европой и зоны свободной торговли с Россией. «Мы сейчас имеем возможность идти путем одновременной интеграции на восток и на запад. Это возможно, и Украина в этом заинтересована», - отметил специалист.



Для этого нужно начать работать украинской оппозиции, убежден политолог. «Там есть конкретная работа, которой власть боится. А «шумихи» она уже не боится. Я убежден, что общество пока сохраняет определенный уровень доверия к власти, и вся эта «шумиха» ни к чему, тем более что у нее нет четкой цели», - отметил эксперт. Кроме того, господин Погребинский подчеркнул, что оппозиция сегодня, вместо того чтобы говорить о деле и приводить настоящие аргументы, постоянно выясняет, кто больше патриот.